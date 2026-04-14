EVENTO DELLA COMMUNITY ''TENIAMO IN VITA BRAWL''
Puoi vincere un buffie gratis, la skin di Trunk Royale e tante risorse... MA dovrai impegnarti per tenere in vita Brawl!
Ecco come fare.
Dovrai raggiungere le sei vittorie giornaliere ogni giorno e più persone faranno lo stesso, migliori saranno le ricompense per tutti!
Ciò vuol dire che non ti potrai solo limitare a completare esclusivamente questo obiettivo, ma dovrai anche convincere gli amici a fare lo stesso, perché coinvolgere più persone possibili è l'unico modo per assicurarsi i premi più belli.
In più, la community avrà la possibilità di ricevere un premio caotico ogni giorno da un incarico social.
Questo compito apparirà sulla schermata dell'evento e cambierà quotidianamente.
Ti verrà chiesto, ad esempio, di mettere "Mi piace" a un determinato video di Brawl su YouTube, di taggare il tuo creatore di contenuti preferito sui social, di lasciare un commento sotto a un post specifico e così via, quindi consulta la schermata ogni giorno per sapere cosa fare!
Durante tutto l'evento, ci saranno due premi caotici garantiti per l'ultima vittoria del giorno, così anche i giocatori meno motivati avranno una ragione in più per portare a termine l'obiettivo giornaliero!
Ecco quali sono le ricompense in palio.
Premi caotici
Punti energia
Gemme
Skin di Trunk Royale
Premi Starr
Un buffie casuale
Un raddoppiaXP
Bling
XP del Pass Pro
Una cassa dei trofei
Due premi caotici al giorno dalle vittorie giornaliere
Premi caotici extra ogni giorno dagli incarichi social
IL CONCORSO DEDICATO
Chiunque completerà l'incarico social giornaliero parteciperà automaticamente al concorso con in palio delle gemme! Infatti, ogni giorno scorreremo la lista di giocatori che hanno svolto il compito assegnato e sceglieremo a caso un fortunato vincitore che si aggiudicherà ben CENTOMILA gemme! La persona selezionata sarà diversa ogni giorno, perciò è importante partecipare sempre!
L'evento inizia OGGI e finirà il 24 aprile alle 8:00 UTC.
QUINDI... teniamo in vita Brawl! #KEEPBRAWLALIVE