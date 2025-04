Vuol dire PAGA PER... Scherzetto! Si tratta dell'evento PARTECIPA PER VINCERE! #BrawlStarsP2W

Hai 10 giorni per accumulare quante più ricompense possibili, tra cui una CASSA ULTRA DEI TROFEI! In questo evento le ricompense accumulabili sono infinite! L'unico limite è il tempo.

PARTECIPAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

Nel corso dell'evento, terremo il conto delle ELIMINAZIONI della community, perciò ti dovrai solo concentrare e fare il ^£#$ a un bel po' di brawler nemici!

Per raggiungere ogni traguardo, serviranno un miliardo di eliminazioni e, una volta sbloccata la ricompensa corrispondente, la potrai ritirare dal negozio non appena si aggiornano le sue offerte.

I PREMI

Traguardo Ricompensa 1 Cinque premi Starr 2 1000 monete 3 Tre regali 4 1000 punti energia 5 Un premio Starr mitico 6 2000 bling 7 Un premio Starr leggendario 8 500 crediti 9 Un premio Starr con overdrive 10 Una cassa ultra dei trofei* 11 10 premi Starr 12 10 premi Starr Dal 13º traguardo in poi 10 premi Starr

* NOTA: riceverai la cassa ultra dei trofei solo dopo la fine dell'evento.

IL CONCORSO SPECIALE

Vinci un anno intero di Brawl Pass Plus (per chi ha 4 in matematica, vuol dire che ne regaliamo 12)!

Ma non è tutto, perché, se sarai tra i fortunati vincitori, riceverai anche 10 Brawl Pass Plus da condividere con gli amici!

COME FUNZIONA?

Per partecipare, ti basta pubblicare la tua giocata migliore sui social includendo nel post l'hashtag #BrawlStarsP2We, alla fine dell'evento, sceglieremo i cinque vincitori.

L'evento della community "Partecipa per vincere" inizia ORA e finisce il 24 aprile alle 9:00 UTC!