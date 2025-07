Da oggi fino all'8 luglio, Mortis sarà GRATUITO per TUTTI!

E avrai l'obiettivo sia di sconfiggere Mortis che di usarlo per eliminare altri brawler!

Scopri il nostro nuovo minievento della community, i Giochi di Mortis!

L'obiettivo dell'evento per te e gli altri giocatori è quello di USARE MORTIS e, in particolare:

di ottenere 300 milioni di eliminazioni con Mortis

di sconfiggere Mortis 300 milioni di volte

Nella sezione delle notizie nel gioco appariranno due indicatori, uno per le eliminazioni con Mortis e uno per le eliminazioni di Mortis, e, riempendoli, tu e il resto della community riceverete questi premi, come segue!

Numero di eliminazioni con/di Mortis - Ricompensa

TRAGUARDO - Cinque premi Starr in entrambi gli indicatori

TRAGUARDO - Due casse R.I.P. e la reazione delle lacrime di gioia

TRAGUARDO - L'overdrive di Mortis* e un premio Starr leggendario

300 MLN di eliminazioni di e con Mortis - L'icona del giocatore di Mortis incastrato e quella del lato B di Mortis

*Se hai già ottenuto l'overdrive di Mortis, al posto di questa ricompensa riceverai 1000 monete.

IL CONCORSO DEDICATO

I regali aggiuntivi della community sono tornati!

Ti basterà pubblicare la tua giocata migliore con Mortis su una piattaforma social includendo nel tuo post gli hashtag #MortisGames e #BrawlStars! Sceglieremo 10 fortunati vincitori, che riceveranno 999.999 gemme! Diciamo sul serio!

ALTRE NOVITÀ

Non perderti la nuova stagione del Brawl Pass, intitolata ''Leggende dell'oltretomba''!

A partire da ora, puoi partecipare alla sfida di Bonnie Icaro.

Troverai anche la prima serie di nuovi overdrive del gioco.

Un nuovo Show degli overdrive!

Torna il Megasalvadanaio.

Scopri una nuova modalità, Dodgebrawl.

L'evento inizia ORA e termina l'8 luglio, perciò cosa aspetti? Libera subito la creatura della notte che è in te!