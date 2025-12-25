ALLA SCOPERTA DEL TDBS DEL 2026!
Ora che le Finali mondiali del 2025 si sono concluse (congratulazioni, Crazy Raccoon), è il momento di iniziare a pensare al 2026!
Il programma sarà simile a quelli delle edizioni precedenti, ma aggiorneremo alcuni formati ed effettueremo delle migliorie qua e là.
IL CALENDARIO DEL 2026
Due cicli, tre eventi dal vivo e un anno fantastico!
Il ciclo primaverile avrà inizio il 30 gennaio con la Sfida del Torneo, disputabile direttamente nel gioco.
Il programma delle Finali mensili di febbraio
Asia orientale: 14 febbraio
Europa, Medio Oriente e Africa: 15 febbraio
Sud America: 22 febbraio
Nord America: 23 febbraio
Eventi globali: la Brawl Cup resterà l'evento di riferimento di metà anno, mentre le Ultime qualificazioni e le Finali mondiali chiuderanno l'edizione. Inoltre, quest'anno visiteremo tre nuovi Paesi e condivideremo ulteriori dettagli al riguardo a fine gennaio!
IL CAMMINO VERSO LE FINALI MONDIALI
L'anno prossimo, le tappe per accedere alle Finali saranno simili a quelle degli anni scorsi, ma se non hai familiarità con le edizioni passate, dai un'occhiata alla nostra guida del 2025.
LE MODIFICHE AI FORMATI
Quest'anno ci ha insegnato molte cose e ne abbiamo fatto tesoro apportando una serie di modifiche importanti
I miglioramenti al lato strategico
Durante le Finali mondiali, abbiamo assistito a un sacco di strategie diverse e vogliamo continuare a premiare i giocatori più completi.
A tal proposito, nel 2026 introdurremo un sistema di scelta delle mappe, ritoccheremo le proibizioni dei brawler (aggiungendo quelle per gli scontri globali e quelle visibili) e valuteremo se aggiungere nuove modalità in futuro.
Non perderti il torneo su invito che si svolgerà a gennaio, prima dell'inizio della stagione.
La Brawl Cup e le Finali mondiali resteranno gli eventi di riferimento dell'anno, ma allo stesso tempo modificheremo il peso dato a ciascuno degli eventi offline della prossima edizione, come segue.
La Brawl Cup sarà composta da ben 12 squadre e rappresenterà il mondo Esports di Brawl a livello globale un po' prima del solito. Inoltre, abbiamo aumentato il montepremi e i punti del Torneo in palio, per dare più peso alle vittorie ottenute a inizio stagione e per aumentare sin da subito le probabilità dei partecipanti di raggiungere le Finali mondiali.
Abbiamo deciso di rendere le Ultime qualificazioni ancora più toste, riducendo a otto il numero di squadre partecipanti e a due il numero di quelle che accederanno alle Finali mondiali.
Le Finali mondiali rimarranno l'evento più prestigioso dell'anno, ma vi accederanno solo 12 squadre, perché puntiamo ad aumentare la qualità di ogni singolo scontro, a ottimizzare i tempi di quelli in programma e a fare in modo che non si disputino più battaglie dietro le quinte.
Daremo alle regioni del Sudest asiatico e dell'Asia meridionale un modo alternativo per qualificarsi nell'edizione del 2026, ma daremo più dettagli al riguardo in un articolo separato.
In breve, l'assegnazione degli slot sarà la seguente:
LE MODIFICHE ALLA GIOCABILITÀ
I vostri suggerimenti ci hanno permesso di individuare una serie di aspetti da migliorare e quelli su cui ci concentreremo nel 2026 sono i seguenti.
Premi per la partecipazione: è giusto che i giocatori vengano premiati a ogni passo del loro percorso, perciò stiamo cercando un modo per introdurre delle ricompense per chi parteciperà alla fase delle Qualificazioni mensili.
Premi per chi interagisce con gli eventi: su event.brawlstars.com saranno nuovamente disponibili dei premi unici, ovvero reazioni, graffiti e icone che non è possibile ricevere da nessun'altra parte.
La semplificazione delle qualificazioni: non sarà più possibile qualificarsi alle Qualificazioni raggiungendo la divisione Pro nella Classificata, perciò il percorso di qualificazione al TdBS sarà uguale per tutti.
I punti: per premiare meglio la costanza, i punti del TdBS del ciclo estivo non saranno più raddoppiati, ma moltiplicati per 1,5.
Queste sono solo alcune delle novità che abbiamo in serbo per gli amanti degli Esports di Brawl. Grazie per aver reso fantastico questo 2025 e ci risentiamo nel 2026!
Firmato,
sig. Brawl Esports