I vostri suggerimenti ci hanno permesso di individuare una serie di aspetti da migliorare e quelli su cui ci concentreremo nel 2026 sono i seguenti.

Premi per la partecipazione : è giusto che i giocatori vengano premiati a ogni passo del loro percorso, perciò stiamo cercando un modo per introdurre delle ricompense per chi parteciperà alla fase delle Qualificazioni mensili.

Premi per chi interagisce con gli eventi : su event.brawlstars.com saranno nuovamente disponibili dei premi unici, ovvero reazioni, graffiti e icone che non è possibile ricevere da nessun'altra parte.

La semplificazione delle qualificazioni : non sarà più possibile qualificarsi alle Qualificazioni raggiungendo la divisione Pro nella Classificata, perciò il percorso di qualificazione al TdBS sarà uguale per tutti.

I punti: per premiare meglio la costanza, i punti del TdBS del ciclo estivo non saranno più raddoppiati, ma moltiplicati per 1,5.

Queste sono solo alcune delle novità che abbiamo in serbo per gli amanti degli Esports di Brawl. Grazie per aver reso fantastico questo 2025 e ci risentiamo nel 2026!

Firmato,

sig. Brawl Esports