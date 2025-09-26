ASIA ORIENTALE: i maghi delle meccaniche

ZETA DIVISION si è qualificata sconfiggendo REJECT 3 a 0. Dopo un botta e risposta andato avanti per tutta la stagione, i veterani di ZETA e i talenti emergenti di REJECT sono pronti a darsi battaglia per il titolo di campioni del mondo. Riusciranno nell'impresa?

EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA: i geni della strategia

Le migliori squadre di Europa, Medio Oriente e Africa hanno ufficialmente staccato il proprio biglietto per le Finali mondiali. I campioni della Brawl Cup di HMBLE proveranno a difendere il titolo vinto nel 2024, mentre SK Gaming è una delle squadre preferite dai fan. La squadra campione del mondo del 2023, FUT Esports, invece, cerca vendetta e punta sulla costanza, ma anche Team Heretics e NOVO Esports, sulla carta sfavorite, sono pronte a farsi valere.Riuscirà questa regione a mantenere intatta la propria serie di vittorie nelle Finali mondiali?

SUD AMERICA: le belve imprevedibili

Con SKCalalas SA che ha avuto la meglio sui veterani internazionali di LOUD, il Sud America è pronto a dare il meglio di sé, e questa è la più grande possibilità che ha di far vedere al mondo di che pasta è fatto.

NORD AMERICA: i giovani prodigi

Tribe Gaming ha dominato la stagione del 2025, vincendo ben quattro finali mensili, quindi abbiate paura della tribù (#FEARTHETRIBE), perché potrebbe essere il suo anno.

Troviamo poi la seconda classificata del 2023,Spacestation Gaming, che ha chiuso l’anno con il botto, e le mine vaganti di STMN, che potrebbero fare faville da un momento all’altro.