ANNUNCIO DELLE FINALI MONDIALI
È quel momento dell’anno... È in arrivo il PIÙ GRANDE evento di Brawl Stars! Le Finali mondiali stanno per arrivare al DreamHack di Stoccolma e promettono tanto divertimento!
QUANDO, DOVE E COME
Segnatelo sul calendario e prepara le valigie: il fine settimana più emozionante dell'anno per Brawl è dietro l'angolo!
Quando: dal 28 al 30 novembre 2025.
Dove: al DreamHack di Stoccolma in Svezia.
Biglietti e programma: trovi i biglietti per tre giorni disponibili qui (link non disponibile in italiano).
Come assistere all’evento: se non puoi esserci di persona, sintonizzati qui!
👉 Consiglio: assistere all’evento sul sito dedicato ti fa guadagnare XP del Pass Pro per il Pass della Classificata!
QUALI SONO LE NOVITÀ?
Sono in arrivo UN SACCO di novità elettrizzanti! Che tu assista all’evento da casa o di persona, abbiamo in serbo delle sorprese per te. Con la nuova stagione della modalità Classificata arriva anche il Pass dedicato! Ma quale brawler riceverà la nuova skin dell'overdrive?
Skin in arrivo: scopri il nuovo Pass della modalità Classificata e laNUOVA SKIN DELL’OVERDRIVE!
Merchandising in edizione limitata: ottieni gli articoli esclusivi delle Finali mondiali!
Premi degli XP del Pass Pro: guadagna XP del Pass Pro facendo pronostici e tifando per la tua squadra preferita e, se non sai come si fa, da' un'occhiata qui!
Incontra le tue squadre preferite : parla con le leggende degli Esports di Brawl!
LE SQUADRE PARTECIPANTI
A scontrarsi saranno 16 squadre, 12 sono già qualificate alle Finali mondiali, mentre gli ultimi quattro posti verranno assegnati nelle Ultime qualificazioni, su cui trovi maggiori informazioni qui).
Riuscirà HMBLE, vincitrice della Brawl Cup, a difendere il titolo?
ASIA ORIENTALE: i maghi delle meccaniche
ZETA DIVISION si è qualificata sconfiggendo REJECT 3 a 0. Dopo un botta e risposta andato avanti per tutta la stagione, i veterani di ZETA e i talenti emergenti di REJECT sono pronti a darsi battaglia per il titolo di campioni del mondo. Riusciranno nell'impresa?
EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA: i geni della strategia
Le migliori squadre di Europa, Medio Oriente e Africa hanno ufficialmente staccato il proprio biglietto per le Finali mondiali. I campioni della Brawl Cup di HMBLE proveranno a difendere il titolo vinto nel 2024, mentre SK Gaming è una delle squadre preferite dai fan. La squadra campione del mondo del 2023, FUT Esports, invece, cerca vendetta e punta sulla costanza, ma anche Team Heretics e NOVO Esports, sulla carta sfavorite, sono pronte a farsi valere.Riuscirà questa regione a mantenere intatta la propria serie di vittorie nelle Finali mondiali?
SUD AMERICA: le belve imprevedibili
Con SKCalalas SA che ha avuto la meglio sui veterani internazionali di LOUD, il Sud America è pronto a dare il meglio di sé, e questa è la più grande possibilità che ha di far vedere al mondo di che pasta è fatto.
NORD AMERICA: i giovani prodigi
Tribe Gaming ha dominato la stagione del 2025, vincendo ben quattro finali mensili, quindi abbiate paura della tribù (#FEARTHETRIBE), perché potrebbe essere il suo anno.
Troviamo poi la seconda classificata del 2023,Spacestation Gaming, che ha chiuso l’anno con il botto, e le mine vaganti di STMN, che potrebbero fare faville da un momento all’altro.
VINCI LA POSSIBILITÀ DI ASSISTERE ALLE FINALI MONDIALI DAL VIVO!
Vuoi vincere un viaggio per assistere alle Finali mondiali per te e un amico?
Guarda questo video e dicci per chi fai il tifo nei commenti usando gli hashtag #BSWF25 e #DHStockholm!
Commenta il video di annuncio delle Finali mondiali con il nome della squadra che pensi si aggiudicherà il titolo di campione del 2025 usando gli hashtag #BSWF25 e #DHStockholm!
BREVE PANORAMICA DELLE NOVITÀ
Le informazioni da tenere presenti sono parecchie, per cui ecco cosa fare in breve.
Non prendere impegni dal 28 al 30 novembre e segnati queste date sul calendario.
Acquista i biglietti per assistere all'evento.
LASCIATI TRAVOLGERE DALL’ENTUSIASMO! #BSWF25
- Sig. Brawl Esports