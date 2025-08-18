Dal 9 all'11 ottobre si terranno le Ultime qualificazioni del Torneo di Brawl Stars e l'HYPE È A MILLE!

Brawl Stars arriva al Brazil Game Show e, fidati, non vorrai perderti il primo evento del TdBS in Sud America.

A contendersi quattro posti per le Finali mondiali del Torneo saranno 16 squadre appartenenti a sette regioni diverse, tutte animate dal desiderio di conquistare la fama internazionale e di non farsi sfuggire quella che per molte di loro è l'ultima opportunità di qualificarsi!

Le Ultime qualificazioni del 10 ottobre saranno un evento imperdibile!