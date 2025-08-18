BRAWL ARRIVA IN BRASILE!
Dal 9 all'11 ottobre si terranno le Ultime qualificazioni del Torneo di Brawl Stars e l'HYPE È A MILLE!
Brawl Stars arriva al Brazil Game Show e, fidati, non vorrai perderti il primo evento del TdBS in Sud America.
A contendersi quattro posti per le Finali mondiali del Torneo saranno 16 squadre appartenenti a sette regioni diverse, tutte animate dal desiderio di conquistare la fama internazionale e di non farsi sfuggire quella che per molte di loro è l'ultima opportunità di qualificarsi!
Le Ultime qualificazioni del 10 ottobre saranno un evento imperdibile!
Il Game Show è l'evento più grande dedicato ai videogiochi in Sud America e Brawl Stars è pronto a prenderci parte! Se vuoi vedere dal vivo le migliori squadre del panorama internazionale di Brawl Stars darsi battaglia per conquistare uno dei quattro posti per le Finali mondiali, procurati subito i biglietti!
Ecco il link (non disponibile in italiano): https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/
Se invece seguirai l'evento da casa, avrai l'opportunità di ottenere i premi del Pass Pro della Classificata!
Con le Ultime qualificazioni, arriva un nuovo Pass della modalità Classificata! Accedi col tuo Supercell ID, fa' pronostici, interagisci e vinci ricompense fantastiche, come premi Starr, la skin di Dynamike spiritato e non solo.
Visita event.brawlstars.com per iniziare.
In bocca al lupo a tutte le squadre in gara e ci vediamo al Brazil Game Show!
Sig. Brawl Esports