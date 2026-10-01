Gli ultimi due posti disponibili per ogni regione saranno assegnati al termine del Torneo su invito, che offrirà alle squadre un'ultima occasione per qualificarsi all'edizione del 2027 del TdBS.

Asia Pacifica, Sud America e Nord America

Le squadre che si sono piazzate tra il 7º e il 10º posto nella classifica finale del TdBS 2026 saranno invitate a partecipare a un gruppo a doppia eliminazione a quattro squadre e la competizione si svolgerà nell'arco di un giorno per ognuna di queste tre regioni.

Europa, Medio Oriente e Africa

****Le squadre piazzatesi tra il 7º e il 14º posto si affronteranno in un gruppo a doppia eliminazione a otto squadre che si svolgerà nell'arco di due giorni.

Il numero maggiore di partecipanti per questa regione è dovuto al fatto che diverse squadre nelle prime 10 posizioni hanno partecipato alle Finali delle sfide Challenger, che si sono tenute durante la stagione 6, perciò non hanno potuto disputare l'ultima Finale mensile e guadagnare i punti in palio per determinare il loro piazzamento finale nella classifica stagionale. Infatti, le tre squadre in questione che hanno partecipato alle Finali delle sfide Challenger erano in un'ottima posizione per puntare a un posto tra le prime 10, al termine della stagione 5.

I posti disponibili per il TdBS sono due per ogni regione e le due finaliste regionali che supereranno il gruppo si qualificheranno direttamente per il TdBS 2027, senza dover disputare una finalissima.

Come si fa ad assistere agli scontri?

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