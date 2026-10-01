Il cammino verso il TdBS del 2027
Con la stagione regolare del 2026 ormai alle spalle e dopo le anticipazioni che abbiamo dato all'inizio di quest'anno sugli Esports di Brawl del 2027, è arrivato il momento di rivelare qualcosa in più sul percorso di qualificazione per la prossima stagione!
Nel 2027, il Torneo di Brawl Stars rappresenterà il massimo livello competitivo e includerà otto squadre da ciascuna delle nostre quattro regioni (Asia Pacifica, Europa, Medio Oriente e Africa, Sud America e Nord America), che si sfideranno in una lega per qualificarsi ai due eventi principali dell'anno: la Brawl Cup e le Finali mondiali.
Le sfide Challenger di Brawl Stars saranno il percorso che le squadre dovranno seguire per qualificarsi al Torneo di Brawl Stars, ma le selezioni iniziali per l'edizione del 2027 del Torneo saranno determinate in base alle posizioni finali della classifica del 2026 e tramite una qualificazione su invito.
Condivideremo maggiori informazioni sulla Cina continentale in un secondo momento.
GLI INVITI DIRETTI AL TORNEO DI BRAWL STARS DEL 2027
Al termine della stagione regolare del 2026, le prime sei squadre classificate per ogni regione del TdBS riceveranno un invito diretto per la partecipazione all'edizione del 2027.
Per accettare l'invito, le squadre dovranno mantenere il nucleo della rosa che si è guadagnata il posto nel 2026 ed è consentito loro un solo cambio in rosa, prima dell'inizio della nuova stagione.
La data di scadenza per la risposta all'invito sarà anche il termine ultimo per presentare la rosa dei giocatori per questa fase, ovvero il 20 dicembre 2026. In questo modo, le squadre avranno la possibilità di apportare modifiche durante il periodo di pausa, mantenendo però intatto il grosso della rosa che si è guadagnata l'invito.
Se una squadra non può accettare l'invito, quel posto verrà offerto alla squadra idonea successiva, ma la compagine che l'ha rifiutato potrebbe comunque avere una possibilità di partecipare al TdBS: infatti, a nostra discrezione, potremmo decidere di invitarla a prendere parte al Torneo su invito del TdBS con la sua nuova rosa, a patto che i punti accumulati dai suoi membri nel 2026 permettano alla squadra di rimanere tra le prime 10 o 14 posizioni.
Il Torneo su invito
Gli ultimi due posti disponibili per ogni regione saranno assegnati al termine del Torneo su invito, che offrirà alle squadre un'ultima occasione per qualificarsi all'edizione del 2027 del TdBS.
Asia Pacifica, Sud America e Nord America
Le squadre che si sono piazzate tra il 7º e il 10º posto nella classifica finale del TdBS 2026 saranno invitate a partecipare a un gruppo a doppia eliminazione a quattro squadre e la competizione si svolgerà nell'arco di un giorno per ognuna di queste tre regioni.
Europa, Medio Oriente e Africa
****Le squadre piazzatesi tra il 7º e il 14º posto si affronteranno in un gruppo a doppia eliminazione a otto squadre che si svolgerà nell'arco di due giorni.
Il numero maggiore di partecipanti per questa regione è dovuto al fatto che diverse squadre nelle prime 10 posizioni hanno partecipato alle Finali delle sfide Challenger, che si sono tenute durante la stagione 6, perciò non hanno potuto disputare l'ultima Finale mensile e guadagnare i punti in palio per determinare il loro piazzamento finale nella classifica stagionale. Infatti, le tre squadre in questione che hanno partecipato alle Finali delle sfide Challenger erano in un'ottima posizione per puntare a un posto tra le prime 10, al termine della stagione 5.
I posti disponibili per il TdBS sono due per ogni regione e le due finaliste regionali che supereranno il gruppo si qualificheranno direttamente per il TdBS 2027, senza dover disputare una finalissima.
Come si fa ad assistere agli scontri?
Permetteremo ai creatori di contenuti della nostra community di trasmettere gli scontri, perciò potrai seguire le partite in diretta grazie al tuo creatore preferito!
Il calendario del TdBS del 2027
Anche se stiamo ancora finalizzando il programma esatto, ecco cosa possono aspettarsi le squadre nei prossimi mesi.
Il 23 novembre 2026, invieremo gli inviti alle squadre.
Il 20 dicembre 2026 è il termine ultimo per la risposta delle squadre agli inviti.
Tra il 21 e il 23 dicembre 2026, elaboreremo gli inviti.
Il 16 e il 17 gennaio 2027, si svolgerà il Torneo su invito del TdBS.
*Queste date potrebbero subire delle variazioni.
Le sfide Challenger di Brawl Stars
Per le squadre non idonee a partecipare direttamente al TdBS o per quelle nuove che vogliono iniziare il loro percorso nella scena competitiva di Brawl del 2027, le sfide Challenger di Brawl Stars sono un ottimo modo per farsi strada in questo mondo.
Il cammino verso le sfide Challenger inizia con la Sfida del Torneo nel gioco e le squadre che supereranno questo scoglio accederanno ai tornei di qualificazione, dove si contenderanno un posto nel primo ciclo delle sfide Challenger.
Da lì, le squadre migliori si qualificheranno per le Finali delle sfide Challenger, che daranno loro l'opportunità di accedere al secondo ciclo del Torneo di Brawl Stars!