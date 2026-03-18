La fase a gironi è suddivisa in quattro gruppi da tre squadre, che si affronteranno in un girone all'italiana. Le rappresentanti di più regioni si sfideranno per conquistare bottino e gloria e le teste di serie delle squadre partecipanti sono state assegnate in base ai risultati nella loro regione. Tutti gli scontri della fase a gironi saranno disputati nel formato al meglio delle cinque.

Le prime due squadre di ogni gruppo accederanno ai play-off e le suddivisioni sono le seguenti.

Gruppo A

Testa di serie n. 1 della regione del Sud America

Testa di serie n. 2 della regione ''Europa, Medio Oriente e Africa''

Prima squadra della regione della Cina continentale

Gruppo B

Testa di serie n. 1 della regione del Nord America

Testa di serie n. 2 della regione dell'Asia orientale

Vincitrice di RTBC per il Sud America occidentale*

Gruppo C

Testa di serie n. 1 della regione dell'Asia orientale

Testa di serie n. 2 della regione del Sud America

Vincitrice di RTBC per l'Asia meridionale e sudorientale*

Gruppo D

Testa di serie n. 1 della regione ''Europa, Medio Oriente e Africa''

Testa di serie n. 2 della regione del Nord America

Seconda squadra dalla regione della Cina continentale

*Un Sueño Incompleto e Revenant XSpark si sono qualificati tramite gli slot della regione del Sud America occidentale e dell'Asia meridionale e sudorientale, dopo aver vinto le rispettive qualificazioni dell'evento Road to Brawl Cup (RTBC).