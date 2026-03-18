Il formato della Brawl Cup
La Brawl Cup sta per arrivare e le migliori squadre del mondo si preparano per darsi battaglia a Berlino, in Germania!
Squadre provenienti da diverse regioni si sfideranno in una competizione interregionale, in cui affronteranno una fase a gironi da cui solo i migliori avanzeranno ai play-off e si contenderanno una fetta del montepremi da 100.000 $.
Oltre a ottenere questo bottino, la squadra vincitrice farà guadagnare alla propria regione un posto aggiuntivo per le Finali mondiali, mentre la regione di chi arriverà seconda riceverà uno slot extra per le Ultime qualificazioni.
La fase a gironi
La fase a gironi è suddivisa in quattro gruppi da tre squadre, che si affronteranno in un girone all'italiana. Le rappresentanti di più regioni si sfideranno per conquistare bottino e gloria e le teste di serie delle squadre partecipanti sono state assegnate in base ai risultati nella loro regione. Tutti gli scontri della fase a gironi saranno disputati nel formato al meglio delle cinque.
Le prime due squadre di ogni gruppo accederanno ai play-off e le suddivisioni sono le seguenti.
Gruppo A
Testa di serie n. 1 della regione del Sud America
Testa di serie n. 2 della regione ''Europa, Medio Oriente e Africa''
Prima squadra della regione della Cina continentale
Gruppo B
Testa di serie n. 1 della regione del Nord America
Testa di serie n. 2 della regione dell'Asia orientale
Vincitrice di RTBC per il Sud America occidentale*
Gruppo C
Testa di serie n. 1 della regione dell'Asia orientale
Testa di serie n. 2 della regione del Sud America
Vincitrice di RTBC per l'Asia meridionale e sudorientale*
Gruppo D
Testa di serie n. 1 della regione ''Europa, Medio Oriente e Africa''
Testa di serie n. 2 della regione del Nord America
Seconda squadra dalla regione della Cina continentale
*Un Sueño Incompleto e Revenant XSpark si sono qualificati tramite gli slot della regione del Sud America occidentale e dell'Asia meridionale e sudorientale, dopo aver vinto le rispettive qualificazioni dell'evento Road to Brawl Cup (RTBC).
I play-off
Una volta conclusa la fase a gironi, le otto squadre migliori avanzeranno ai play-off, in cui si affronteranno in un gruppo a eliminazione diretta e tutti gli scontri saranno disputati nel formato al meglio delle cinque.
Il tabellone verrà definito in base ai risultati della fase a gironi, come segue.
Quarti di finale n. 1
Testa di serie n. 1 del gruppo A 🆚 testa di serie n. 2 del gruppo B
Quarti di finale n. 2
Testa di serie n. 1 del gruppo D 🆚 testa di serie n. 2 del gruppo C
Quarti di finale n. 3
Testa di serie n. 1 del gruppo B 🆚 testa di serie n. 2 del gruppo A
Quarti di finale n. 4
Testa di serie n. 1 del gruppo C 🆚 testa di serie n. 2 del gruppo D
Le squadre si faranno strada nel gruppo finché non ne saranno rimaste solo due, che si sfideranno nella finalissima!
Il programma
La Brawl Cup si terrà dal 15 al 17 maggio all'Uber Eats Music Hall Arena di Berlino, in Germania. In ognuno di quei giorni, l'orario di ingresso sarà alle 12:00 CEST (l'ora locale) e lo spettacolo inizierà alle 12:45, salvo eventuali modifiche.
15 maggio (1ª giornata)
Nella giornata inaugurale della Brawl Cup si terranno gli scontri dei gruppi A e B e le squadre partecipanti inizieranno la loro corsa verso i play-off.
16 maggio (2ª giornata)
Il secondo giorno chiude la fase a gironi: sarà il turno dei gruppi C e D, che si giocheranno gli ultimi posti disponibili per i play-off.
17 maggio (3ª giornata)
L'ultima giornata della Brawl Cup sarà dedicata ai play-off, in cui le squadre rimaste si contenderanno una fetta del montepremi da 100.000 $. La squadra vincitrice porterà a casa 35.000 $ e garantirà alla propria regione un posto aggiuntivo valido per le Finali mondiali, mentre la seconda classificata guadagnerà per la sua regione uno slot extra per le Ultime qualificazioni, oltre al premio in denaro.
I biglietti per la Brawl Cup
I biglietti quelli VIP sono già andati esauriti, mentre gli altri sono ancora disponibili, perciò acquistali per assistere dal vivo allabattaglia tra regioni che si terrà aBerlino! Se hai in programma di partecipare, dai un'occhiata alla guida per i biglietti della Brawl Cup per sapere tutto quello che ti serve, prima di assistere all'evento!
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