Il formato delle Finali delle sfide Challenger di Brawl Stars
Presto inizieranno le Finali delle sfide Challenger di Brawl Stars, due giornate di gare offline a Istanbul nelle quali si sfideranno 12 campioni provenienti da queste competizioni regionali!
Nella prima giornata, due palcoscenici saranno il campo di battaglia della fase a gironi, durante la quale ci saranno due trasmissioni in streaming in contemporanea; nella seconda, invece, i riflettori saranno puntati su un unico palco, dove i play-off, la finalissima e la presentazione del trofeo avverranno dal vivo davanti al pubblico dell'arena.
Il vincitore si assicurerà il posto mancante per le Ultime qualificazioni di Guangzhou, in Cina!
La fase a gironi
Questa fase è suddivisa in quattro gruppi da tre squadre, che si affronteranno in un girone all'italiana. Gli scontri saranno disputati nel formato al meglio dei cinque set, ognuno dei quali verrà giocato al meglio delle tre partite.
Gruppo A
BIG Challengers (DACH)
Amnesia Esports (Nord America)
FUT Academy (Turchia)
Gruppo B
SK Gaming (Francia)
Good Game (Corea del Sud)
Revenant XSpark (Sudest asiatico)
Gruppo C
MADRID (Spagna)
PWD (Brasile)
0 Ping Merchants (Asia meridionale)
Gruppo D
Skepsis Gaming (Italia)
REJECT (Giappone)
DAYCARE ZERO (Sud America occidentale)
I play-off
Una volta conclusa la fase a gironi, le otto squadre migliori avanzeranno ai play-off, in cui combatteranno in un gruppo a eliminazione diretta, i cui scontri saranno disputati nel formato al meglio dei cinque set.
Il programma
Le Finali delle sfide Challenger di Brawl Stars si terranno dal 5 al 6 settembre all'ESA Espor Arena di Istanbul, in Turchia. In ognuno di quei giorni, l'orario di ingresso sarà alle 10:30 ora locale (09:30 CEST), mentre lo spettacolo inizierà alle 11:00, salvo eventuali modifiche.
5 settembre (prima giornata): la giornata inaugurale darà il via alle sfide della fase a gironi.
6 settembre (seconda giornata): l'ultima giornata sarà teatro dei play-off e della finalissima. La squadra vincitrice occuperà il posto rimanente alle Ultime qualificazioni del Torneo di Brawl Stars!
Dove posso guardare gli eventi?
I biglietti per le Finali delle sfide Challenger sono TUTTI ESAURITI! Guarda ogni istante in diretta sul nostro sito dell'evento e segui Brawl Esports sui canali social qui sotto (in inglese) per non perderti assolutamente nulla riguardo all'evento!