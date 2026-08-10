Presto inizieranno le Finali delle sfide Challenger di Brawl Stars, due giornate di gare offline a Istanbul nelle quali si sfideranno 12 campioni provenienti da queste competizioni regionali!

Nella prima giornata, due palcoscenici saranno il campo di battaglia della fase a gironi, durante la quale ci saranno due trasmissioni in streaming in contemporanea; nella seconda, invece, i riflettori saranno puntati su un unico palco, dove i play-off, la finalissima e la presentazione del trofeo avverranno dal vivo davanti al pubblico dell'arena.

Il vincitore si assicurerà il posto mancante per le Ultime qualificazioni di Guangzhou, in Cina!