IL PROSSIMO PASSO PER LE RICOMPENSE DEL TDBS
Siamo felici di annunciarti che il Torneo di Brawl Stars metterà in palio nuove ricompense, a seguito di diverse modifiche a quelle ottenibili in tutte le fasi del TdBS, con lo scopo di renderle più coerenti e gratificanti.
La Sfida del torneo
A partire da quella che si terra dal 27 al 29 marzo, ogni terza vittoria ottenuta nella Sfida del Torneo ti premierà con un premio caotico. Il formato rimarrà lo stesso, ma ora, raggiungere i traguardi chiave della competizione darà ancora più soddisfazioni, quindi non accontentarti e punta sempre al meglio!
Le Qualificazioni mensili
A partire dal week-end del 7 e 8 marzo, daremo premi a chiunque parteciperà alle Qualificazioni mensili, come segue.
Il 1º giorno, i partecipanti riceveranno un premio caotico per ogni turno completato.
Il 2º giorno, daremo un premio Starr leggendario a chi avrà terminato il primo turno e un premio caotico per ogni turno successivo completato.
Le 16 squadre migliori nella classifica del TdBS che si qualificano direttamente alla seconda giornata di competizione guadagneranno automaticamente le ricompense del primo giorno.
Le Finali mensili
Chi avrà raggiunto questa fase si merita innanzitutto i nostri complimenti, visto che sarà a tutti gli effetti un fuoriclasse! I partecipanti alle Finali mensili si contenderanno già una fetta del montepremi da due milioni di dollari e la possibilità di qualificarsi per eventi dal vivo, come la Brawl Cup, le Ultime qualificazioni e le Finali mondiali, ma abbiamo voluto anche fare in modo che vengano premiati in gioco per i loro sforzi a questi livelli. Per questo motivo, i giocatori delle Finali mensili guadagneranno anche un premio caotico per ogni turno completato.
Non vediamo l'ora di distribuire questi premi durante la stagione del TdBS del 2026 e ci teniamo a ricordarti che, se durante l'anno le ricompense variassero in base ad alcuni fattori, come gli eventi attivi in gioco, il loro valore totale non cambierebbe!
Gli eventi offline
I giocatori qualificatisi agli eventi dal vivo continueranno a ricevere le ricompense uniche riservate ai partecipanti di ciascun evento e i campioni del mondo si aggiudicheranno sempre la reazione esclusiva dedicata alla loro impresa!
E non è tutto!
Nonostante l'edizione del 2026 del TdBS prosegua a gonfie vele, noi siamo sempre alla ricerca di modi migliori con cui premiare i giocatori per i traguardi raggiunti durante l'anno.
Innanzitutto, i giocatori e i membri dello staff che compongono la rosa vincente della squadra campione del mondo del TdBS del 2026 riceveranno anche un titolo esclusivo.
Poi, stiamo pianificando l'assegnazione di una ricompensa di fine stagione a chiunque avrà partecipato a quest'edizione del TdBS. Al momento, il piano è quello di permettere ai giocatori di votare tra due tipologie di premio (un'icona del profilo o una reazione), in modo che i partecipanti stessi possano dire la loro.
Alcune di queste idee sono ancora in fase di sviluppo, ma abbiamo voluto comunque condividerle con te e gli altri appassionati del Torneo e ci teniamo a precisare che non ci fermeremo certo qui, perché siamo aperti ai suggerimenti della community e continueremo a pensare a nuovi modi per migliorare il futuro del mondo competitivo di Brawl.
