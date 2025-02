Per saperne di più, guarda il video sul programma oppure continua a leggere!

SEI STAGIONI MENSILI E TRE EVENTI OFFLINE

Hai letto bene! Quest'anno, il TdBS ci regalerà una scorpacciata di eventi ancora più grossa, proponendoci varie competizioni offline in tre continenti diversi!

La BRAWL CUP è un nuovo evento offline in cui i giocatori possono far guadagnare alla propria regione di appartenenza un posto in più nelle Ultime qualificazioni o nelle Finali mondiali! Questo avvenimento è programmato per il secondo trimestre del 2025 e potrà plasmare seriamente il corso dei mesi successivi del Torneo.

Asia meridionale e Sudest asiatico

In seguito ai commenti della community, abbiamo deciso di introdurre alcune modifiche al modo in cui si gareggia nella regione Asia Pacifica. Esclusa l'Asia orientale, che comprende il Giappone e la Corea, i giocatori del Sudest asiatico e dell'Asia meridionale potranno ottenere dei posti nelle Ultime qualificazioni partecipando a una serie di tornei organizzati da letsplaylive! Scopri tutti i dettagli su lplgg.co/3EnMS4we rimani al corrente delle novità sui loro canali social (link in inglese).

Il documentario "La strada della redenzione"