Ti presentiamo le sfide Challenger di Brawl Stars!
Cosa sono le sfide Challenger di Brawl Stars?
Si tratta di un nuovo tipo di competizioni Esports locali, che danno la possibilità di accedere alle Ultime qualificazioni del Torneo di Brawl Stars in modo davvero speciale. Questi tornei regionali verranno organizzati secondo diversi formati, in base allo stile che più si adatta alle varie platee di giocatori e saranno, per un numero di giocatori mai visto prima, un'occasione perfetta per passare dal panorama delle competizioni locali a quello internazionale.
Le regioni
Le sfide Challenger di Brawl Stars saranno disponibili in diverse regioni in tutto il mondo, ovvero:
DACH (Germania, Austria e Svizzera)
Francia
Spagna
Italia
Turchia
Asia meridionale
Sudest asiatico
Nord America (per Stati Uniti, Canada e Messico)
Corea del Sud
Giappone
Brasile
Sud America occidentale
Ciascuna regione avrà il proprio torneo con formati e modalità per la qualificazione distinti.
Chi può partecipare?
Possono prendere parte a queste sfide sia i giocatori che già competono nel panorama professionistico che coloro che si affacciano per la prima volta alle competizioni degli Esports: in entrambi i casi, basterà formare una squadra e mettersi in gioco nella propria regione!
I principali criteri di partecipazione:
I giocatori devono aver compiuto almeno 16 anni di età.
Almeno due dei tre membri della squadra devono risiedere nella regione in cui si svolge la competizione.
Durante la stagione, sarà possibile partecipare sia alle sfide Challenger che al Torneo di Brawl Stars (TdBS).
Entro il 1º agosto, i giocatori che si sono qualificati per le Finali delle sfide Challenger e che allo stesso tempo stanno gareggiando nel TdBS dovranno scegliere se procedere lungo l'uno o l'altro percorso.
Le date da ricordare
I tornei regionali si terranno da marzo al 1º agosto.
Le Finali delle sfide Challenger di Brawl Stars si terranno il 5 e il 6 settembre.
Le Finali delle sfide Challenger di Brawl Stars
La squadra migliore di ciascuna delle 12 regioni avanzerà alle Finali delle sfide Challenger, che si terranno a Istanbul, in Turchia, il 5 e il 6 settembre.
L'evento si terrà in persona e vedrà le squadre vincitrici delle sfide Challenger di ogni regione contendersi un posto valido per le Ultime qualificazioni del Torneo di Brawl Stars. I biglietti saranno in vendita a partire dal 1º giugno.
Da dove iniziare
Troverai tutte le informazioni relative alle sfide Challenger di Brawl Stars, incluse le istruzioni per iscriversi, i regolamenti e i link alle competizioni regionali, sulla pagina dedicata: supr.cl/brawlstarschallengers. Inoltre, ti consigliamo di tenere d'occhio i post con l'hashtag #brawlchallengers sui social.
Infine, ricorda che puoi rimanere al corrente di tutte le novità, seguendo i canali ufficiali di Esports di Brawl Stars (in inglese), e non dimenticare di visitare le pagine delle sfide Challenger della tua regione, per informazioni più precise su come partecipare.