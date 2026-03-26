Durante la stagione, sarà possibile partecipare sia alle sfide Challenger che al Torneo di Brawl Stars (TdBS).

Entro il 1º agosto, i giocatori che si sono qualificati per le Finali delle sfide Challenger e che allo stesso tempo stanno gareggiando nel TdBS dovranno scegliere se procedere lungo l'uno o l'altro percorso.