Prendi i biglietti per le Finali delle sfide Challenger di Brawl Stars!
Le prime Finali delle sfide Challenger di Brawl Stars di sempre si svolgeranno il 5 e il 6 settembre a Istanbul, in Turchia, e puoi già acquistare i biglietti dell'evento!
Dodici squadre, ognuna appartenente a una regione diversa delle sfide Challenger, si sfideranno per aggiudicarsi il primo premio: un posto alle Ultime qualificazioni del TdBS del 2026 e la possibilità di raggiungere le Finali mondiali del Torneo.
BIG si è già assicurata un posto tramite la regione ''DACH'', mentre le restanti squadre continuano a contendersi un posto alle Finali di Istanbul, perciò l'elenco delle squadre sarà completo solo al termine di tutte le finali regionali.
Informazioni sui biglietti
È possibile acquistare due tipologie di biglietti:
Per le prime vendite, i biglietti costeranno 300 lire turche, saranno a disponibilità limitata e assegnati in base all'ordine di acquisto.
Dopo di che, costeranno 450 lire turche.
I biglietti sono validi per un solo giorno, quindi puoi acquistare quelli della prima giornata (5 settembre), quelli della seconda (6 settembre) o acquistarli per entrambi i giorni.
Informazioni sull'evento
Date: 5 e 6 settembre 2026.
Luogo: ESA Espor Arena, 42Maslak AVM.
Indirizzo: Ahi Evran Cad. No:6/70, Kat 3, Sarıyer, Istanbul.
Come raggiungere il luogo
La ESA Espor Arena si trova all'interno del centro commerciale 42Maslak AVM, nel distretto di Sarıyer di Istanbul, e il modo più semplice per raggiungerla è quello di scendere alla fermata Maslak o Hacıosman della linea M2 della metropolitana, entrambe a pochi metri di distanza a piedi dall'arena.
Nell'area sono disponibili anche servizi di taxi e di trasporto prenotabile con app.
Informazioni utili
Ogni biglietto è valido per un solo giorno, perciò, se hai intenzione di assistere all'evento in entrambe le giornate, devi acquistarne due.
Non sono previsti limiti di età, ma le persone che non hanno ancora compiuto 13 anni devono essere accompagnate da un genitore o tutore.
I possessori dei biglietti riceveranno ricompense di gioco esclusive.
Non perderti le ultime novità sulle sfide Challenger di Brawl Stars sui canali social ufficiali degli Esports di Brawl Stars (in inglese):
Ci vediamo a Istanbul!