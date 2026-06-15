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Blog – Brawl Stars
15 giu 2026

Prendi i biglietti per le Finali delle sfide Challenger di Brawl Stars!

Le prime Finali delle sfide Challenger di Brawl Stars di sempre si svolgeranno il 5 e il 6 settembre a Istanbul, in Turchia, e puoi già acquistare i biglietti dell'evento!

Dodici squadre, ognuna appartenente a una regione diversa delle sfide Challenger, si sfideranno per aggiudicarsi il primo premio: un posto alle Ultime qualificazioni del TdBS del 2026 e la possibilità di raggiungere le Finali mondiali del Torneo.

BIG si è già assicurata un posto tramite la regione ''DACH'', mentre le restanti squadre continuano a contendersi un posto alle Finali di Istanbul, perciò l'elenco delle squadre sarà completo solo al termine di tutte le finali regionali.

Informazioni sui biglietti

È possibile acquistare due tipologie di biglietti:

  • Per le prime vendite, i biglietti costeranno 300 lire turche, saranno a disponibilità limitata e assegnati in base all'ordine di acquisto.

  • Dopo di che, costeranno 450 lire turche.

I biglietti sono validi per un solo giorno, quindi puoi acquistare quelli della prima giornata (5 settembre), quelli della seconda (6 settembre) o acquistarli per entrambi i giorni.

Acquista i biglietti qui!

Informazioni sull'evento

Date: 5 e 6 settembre 2026.

Luogo: ESA Espor Arena, 42Maslak AVM.

Indirizzo: Ahi Evran Cad. No:6/70, Kat 3, Sarıyer, Istanbul.

Come raggiungere il luogo

La ESA Espor Arena si trova all'interno del centro commerciale 42Maslak AVM, nel distretto di Sarıyer di Istanbul, e il modo più semplice per raggiungerla è quello di scendere alla fermata Maslak o Hacıosman della linea M2 della metropolitana, entrambe a pochi metri di distanza a piedi dall'arena.

Nell'area sono disponibili anche servizi di taxi e di trasporto prenotabile con app.

Informazioni utili

  • Ogni biglietto è valido per un solo giorno, perciò, se hai intenzione di assistere all'evento in entrambe le giornate, devi acquistarne due.

  • Non sono previsti limiti di età, ma le persone che non hanno ancora compiuto 13 anni devono essere accompagnate da un genitore o tutore.

  • I possessori dei biglietti riceveranno ricompense di gioco esclusive.

Non perderti le ultime novità sulle sfide Challenger di Brawl Stars sui canali social ufficiali degli Esports di Brawl Stars (in inglese):

Ci vediamo a Istanbul!