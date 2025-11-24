Fai i tuoi pronostici: invia a partire da ora i tuoi pronostici per la prima giornata di gara e ricorda di fare altrettanto prima dell'inizio della seconda e della terza giornata, per ottenere XP del Pass Pro! Inoltre, abbiamo deciso di rendere il tutto ancora più speciale mettendo in palio10.000 gemme per chi dovesse azzeccare tutti i pronostici!