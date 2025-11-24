SI PARTE CON I PRONOSTICI DELLE FINALI MONDIALI!
PRIMA DI INIZIARE...
Ecco tutto quello che devi sapere sulle Finali mondiali del 2025, che si svolgeranno al DreamHack di Stoccolma!
Dove: al DreamHack di Stoccolma e in particolare nella Stockholmsmässan.
Quando: dal 28 al 30 novembre.
Orario di inizio delle trasmissioni - Giorno 1: 12:45 CET (11:45 UTC).
Orario di inizio delle trasmissioni - Giorno 2: 11:45 CET (10:45 UTC).
Orario di inizio delle trasmissioni - Giorno 3: 12:45 CET (11:45 UTC).
Cosa aspettarsi: le 16 migliori squadre al mondo si contenderanno il titolo di campione e una fetta del montepremi da 1.000.000 $, perciò sarà un weekend pieno zeppo di azione e non vediamo l'ora di divertirci insieme!
VINCI RICOMPENSE
Fai i tuoi pronostici: invia a partire da ora i tuoi pronostici per la prima giornata di gara e ricorda di fare altrettanto prima dell'inizio della seconda e della terza giornata, per ottenere XP del Pass Pro! Inoltre, abbiamo deciso di rendere il tutto ancora più speciale mettendo in palio10.000 gemme per chi dovesse azzeccare tutti i pronostici!
Usa l'hashtag #BSWF25 sui social per condividere i tuoi pronostici o, perché no, per rubare quelli degli altri!
Come scelgo chi votare? Se non sai per chi votare, dai un'occhiata ai profili delle squadre!
Ricompense per i visitatori: per chi assisterà alle Finali mondiali dal vivo abbiamo in serbo una reazione esclusiva! Puoi riscattarla di persona dando un'occhiata alle attivazioni.
Sintonizzati: guarda la trasmissione e ricevi premi giornalieri, tra cui premi Starr, waffle e XP del Pass Pro. Potresti ricevere anche una speciale cassa di Gigi e una reazione esclusiva della trasmissione.
ESCLUSIVE DELLE FINALI MONDIALI
Meet and greet: preparati a incontrare i manager della community, i creatori e le squadre che ami di più e porta l'entusiasmo a mille nell'attesa che lo spettacolo abbia inizio!
Attività in loco: hai voglia di replicare le gesta dei concorrenti? Divertiti alla stazione di Sopravvivenza, sfida i tuoi amici e sfoggia le tue abilità oppure goditi un po' di riposo nell'area relax. Ce n'è per tutti i gusti!
Merchandising: alle Finali mondiali sarà presente un pop-up store presso il quale troverai del merchandising ESCLUSIVO di Brawl Stars, ma questo è solo l'inizio: infatti, d'ora, potrai aspettarti del merchandising in occasione di tutti i nostri eventi dal vivo!
DOVE TROVARCI (LINK IN INGLESE)
Instagram: @Brawlstars_Esports
YouTube: @BrawlStarsEsports
Twitch: Brawlstars