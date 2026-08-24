È qui che si affrontano i migliori dei migliori. Le regioni in gara, ovvero Asia Pacifica, Europa, Medio Oriente e Africa, Sud America e Nord America, saranno rappresentate ciascuna da otto squadre, che si misureranno in scontri classificati, play-off e altri eventi che assegnano punti per le classifiche regionali, per decidere chi saranno i protagonisti degli eventi più importanti dell'anno.

La Cina continentale resta una delle regioni di spicco del Torneo di Brawl Stars, ma ti daremo più dettagli sul formato dell'edizione del 2027 più avanti.

Le squadre che si affronteranno in questa fase della competizione verranno decise tenendo in considerazione le prestazioni del 2026 e i risultati di un evento di qualificazione. A quel punto, starà a te difendere il posto che hai conquistato: se ti classifichi tra gli ultimi, dovrai vedertela con le migliori squadre provenienti dalle sfide Challenger.