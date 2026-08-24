Un primo sguardo al Torneo di Brawl Stars del 2027
Prima di iniziare: ricorda che stiamo ancora pianificando la stagione 2027 di Brawl Esports, perciò tutto ciò che stai per leggere potrebbe variare. Per non perderti gli ultimi aggiornamenti, tieni d'occhio i canali social di Brawl Esports.
Nel 2027, Brawl Stars Esports toccherà vette inesplorate, con più competizione, più emozioni dal vivo e un percorso molto più chiaro, dalla prima grande opportunità di mettersi alla prova alla possibilità di sfidare i migliori giocatori al mondo.
Il Torneo di Brawl Stars avrà due livelli di competizione interconnessi e l'anno sarà diviso in due cicli: il primo culminerà con la Brawl Cup, mentre il secondo porterà alle Finali mondiali di Brawl Stars. Inoltre, con le promozioni e le retrocessioni, nessuno potrà sentirsi al sicuro, anche trovandosi in vetta.
I vertici della competizione
È qui che si affrontano i migliori dei migliori. Le regioni in gara, ovvero Asia Pacifica, Europa, Medio Oriente e Africa, Sud America e Nord America, saranno rappresentate ciascuna da otto squadre, che si misureranno in scontri classificati, play-off e altri eventi che assegnano punti per le classifiche regionali, per decidere chi saranno i protagonisti degli eventi più importanti dell'anno.
La Cina continentale resta una delle regioni di spicco del Torneo di Brawl Stars, ma ti daremo più dettagli sul formato dell'edizione del 2027 più avanti.
Le squadre che si affronteranno in questa fase della competizione verranno decise tenendo in considerazione le prestazioni del 2026 e i risultati di un evento di qualificazione. A quel punto, starà a te difendere il posto che hai conquistato: se ti classifichi tra gli ultimi, dovrai vedertela con le migliori squadre provenienti dalle sfide Challenger.
Le sfide Challenger: un'opportunità per distinguersi
È in queste sfide che le nuove leve di Brawl possono farsi notare, poiché danno la possibilità agli aspiranti professionisti di 12 regioni di competere più vicino a casa, costruirsi un seguito e trasformare il successo locale in un'occasione per arrivare ai vertici.
Le sfide Challenger diventeranno ufficialmente parte integrante del TdBS e, teste di serie iniziali del 2027 a parte, saranno l'unico modo per raggiungere i livelli più alti della competizione. Le squadre dovranno affrontarsi nelle Qualificazioni aperte a tutti, nelle leghe e nei play-off per raggiungere le Finali delle sfide Challenger.
Sarà a questo punto che si inizierà a fare sul serio: le squadre migliori delle sfide Challenger si affronteranno con quelle ai vertici, che dovranno difendere il proprio posto in un formato con promozioni e retrocessioni. Una vincita al momento giusto, potrebbe significare poter affrontare i migliori nel ciclo successivo.
Il nostro intento è far sì che le Finali delle sfide Challenger siano perlopiù eventi dal vivo, in modo tale da dare alle squadre emergenti la possibilità di giocare davanti alle proprie community e permettere a un maggior numero di fan di godersi gli Esports di Brawl di persona.
Primo ciclo: il cammino verso la Brawl Cup
Ai vertici, il primo ciclo inizia con 12 settimane di sfide, che daranno ai fan la possibilità di godersi un sacco di scontri regionali e alle squadre quella di dimostrare chi davvero si merita un posto fra i migliori.
Si inizia con la prima fase a gironi, nella quale tutte e otto le squadre si affronteranno in un girone all'italiana, per poi passare ai play-off di metà stagione, alla seconda fase a gironi e ai play-off regionali.
Le squadre che ottengono un buon piazzamento avanzeranno verso la Brawl Cup, mentre quelle che finiscono nella parte bassa della classifica dovranno difendere il proprio posto ai vertici.
Così si arriverà al primo grande appuntamento dal vivo della stagione: la Brawl Cup, che riunisce le squadre più forti per un evento LAN internazionale della durata di tre giorni e mette in palio un posto extra alle Finali mondiali per la regione della squadra vincitrice.
Secondo ciclo: il cammino verso le Finali mondiali
A questo punto, si riparte da capo.
Il secondo ciclo prevede altre 12 settimane di competizioni ai vertici, con la stessa miscela di fasi a gironi, play-off di metà stagione e play-off regionali, che daranno alle squadre la possibilità di scalare le classifiche.
Il formato, a questo punto, sarà noto a tutti, ma la pressione sarà ancora più alta. Ogni scontro può fare la differenza tra il raggiungere le Finali mondiali, conservare il proprio posto ai vertici o doversi difendere dalla retrocessione.
Questa volta, la destinazione finale sono le Finali mondiali di Brawl Stars, ovvero l'evento più importante dell'anno in cui si sfidano le migliori squadre al mondo e dove entra in gioco anche lo slot extra conquistato durante la Brawl Cup.
Nel frattempo, le squadre più forti delle sfide Challenger continuano a farsi sentire e le Finali delle sfide Challenger del secondo ciclo decideranno chi otterrà la promozione e inizierà il TdBS del 2028 gareggiando ai vertici. Insomma, la posta in gioco rimane alta fino alla fine!
Competizione più agguerrita, percorsi più chiari.
L'idea per il 2027 è piuttosto semplice: rendere gli Esports di Brawl Stars più accessibili, più facili da seguire ed estremamente impegnativi ai vertici!
Le sfide Challenger permettono ai talenti locali di emergere, le promozioni e le retrocessioni consentono a nuove squadre di mettersi in mostra, mentre la Brawl Cup e le Finali mondiali fanno sì che i giocatori abbiano un obiettivo importante da raggiungere durante tutto l'arco dell'anno.
Le squadre che sono sul panorama di Brawl Esports da più tempo avranno molto per cui battersi, mentre le organizzazioni che intendono entrare nel mondo di Brawl potranno farlo in modo molto più lineare. Per i fan, invece, ci sono più rivalità, più squadre emergenti e più storie da seguire già nell'ambito delle competizioni locali, che fanno da preludio a quelle mondiali.
I club: la struttura portante di Brawl Esports
I club sono parte integrante di Brawl Esports e, nel 2027, il programma dei club partner verrà ampliato e migliorato.
Presto sveleremo maggiori dettagli al riguardo, con un aggiornamento del sito event.brawlstars.com e una nuova procedura di candidatura. Se vuoi lasciare il segno in Brawl insieme al tuo club, tieni d'occhio il nostro sito e i nostri canali social nelle prossime settimane.
Maggiore sostegno ai tornei organizzati da terzi
Alcuni dei momenti competitivi più avvincenti degli Esports di Brawl vengono dai partner e dai membri della community che organizzano eventi in autonomia, perciò vogliamo aiutare anche altri a fare altrettanto.
Stiamo lavorando a un sistema di supporto più efficace per gli organizzatori dei tornei, a proposito del quale sveleremo maggiori dettagli nei prossimi mesi. Hai altre domande? Chiedici quello che vuoi!
Questo è solo un primo sguardo a ciò che stiamo creando per il 2027, ma le novità sono tutt'altro che finite.
Se hai qualche domanda, inviacela pure: presto il team di Brawl Esports sarà disponibile per rispondere alle domande della community su X, Reddit e Instagram, e cercherà di risolvere quanti più dubbi possibile, oltre a svelare ulteriori dettagli su ciò che abbiamo in serbo. Non vediamo l'ora di leggere le tue domande!
- Il team di Brawl Esports