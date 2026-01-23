I buffie sono portachiavi collezionabili venduti nei negozi di souvenir di tutto lo Starr Park! Tempo fa, le consegne si erano fermate e non si riusciva più a comprare un buffie da nessuna parte.

Un giorno, però, dopo aver terminato l'inventario, R-T ha scoperto un magazzino sotterraneo PIENO di buffie e da quel momento in poi hanno iniziato a ricomparire in giro per il parco!

I buffie migliorano il livello e le abilità dei brawler!

Sono in grado di potenziare i gadget, le abilità stellari E gli overdrive di qualunque brawler li possieda.