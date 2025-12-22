AGGIORNAMENTO N. 65: I BUFFIE!
COSA SONO I BUFFIE?
I buffie sono portachiavi collezionabili venduti nei negozi di souvenir di tutto lo Starr Park! Tempo fa, le consegne si erano fermate e non si riusciva più a comprare un buffie da nessuna parte.
Un giorno, però, dopo aver terminato l'inventario, R-T ha scoperto un magazzino sotterraneo PIENO di buffie e da quel momento in poi hanno iniziato a ricomparire in giro per il parco!
I buffie migliorano il livello e le abilità dei brawler!
Sono in grado di potenziare i gadget, le abilità stellari E gli overdrive di qualunque brawler li possieda.
QUALI BRAWLER RICEVONO I BUFFIE?
I brawler di questo aggiornamento sono Colt, Shelly, Spike, Mortis, Frank ed Emz!
Ogni brawler ha a disposizione tre buffie: uno per i gadget, uno per la super e uno per l'overdrive!
Quando ne sblocchi uno, questo sarà attivo in modo permanente ed entrambe le abilità stellari ed entrambi i gadget beneficeranno del buffie a loro dedicato.
È possibile equipaggiare tutti e tre i buffie contemporaneamente!
COME FUNZIONANO?
Ora vediamo come funzionano i vari buffie dei brawler che li possiedono!
COLT
Gadget: Caricatore automatico
Ogni proiettile andato a segno sottrae un colpo all'avversario.
Gadget: Proiettile d'argento
Spara un proiettile più grosso, che causa più danni.
Abilità stellare: Stivali aerodinamici
Ti muovi più in fretta quando causi danni.
Abilità stellare: Magnum special
Causa più danni ai nemici distanti.
Overdrive: Fuoco doppio
Spara i proiettili più velocemente durante l'overdrive.
SHELLY
Gadget: Turbostivali
Non subisci danni durante gli scatti.
Gadget: Shock al piombo
Gli attacchi rallentano i nemici. La durata del rallentamento aumenta a ogni colpo.
Con la super, Shelly usa i pallettoni ''Respiro di drago'' brevettati da Draco per incendiare una zona dell'arena.
Abilità stellare: Cerotti
La velocità di movimento aumenta per alcuni secondi.
Overdrive: Fucile a canne mozze
La velocità dei colpi dell'attacco base aumenta di molto durante l'overdrive.
SPIKE
Gadget: Puntaspilli deflagrante
I bersagli colpiti da due spine rimarranno ancorati al suolo.
Gadget: Cactus salvavita
Se distrutto, il cactus causa anche danni ad area e respinge i nemici colpiti.
Abilità stellare: Fertilizzante
La velocità di attivazione della super aumenta.
Abilità stellare: Spine flessibili
Oltre a curvare, le spine raggiungono distanze maggiori.
Overdrive: Risveglio della natura
Le granate vegetali lanciate con l'attacco base esplodono due volte.
MORTIS
Gadget: Pala rotante
Il gadget causa danni aggiuntivi ai bersagli con pochi punti salute.
Gadget: Trasmutatore notturno (conosciuto precedentemente come ''Pala da sopravvivenza'')
Quando attraversa dei bersagli, Mortis causa dei danni e li converte in salute.
Abilità stellare: Tetro raccolto
Aggiunge punti (accumulabili) alla salute massima, che conserverà finché non viene sconfitto.
Abilità stellare: Turboscatto
Durante lo scatto più lungo, Mortis subisce meno dei danni.
Overdrive: Boomerang succhiasangue
Poco dopo aver usato l'attacco base, Mortis ne sferra uno fantasma nella zona appena colpita.
FRANK
Gadget: Cuffie antirumore
L'onda sonora distrugge i proiettili dei nemici.
Gadget: Calamita per brawler
Il gadget rallenta i nemici colpiti per un breve periodo.
Abilità stellare: Furto energetico
Sconfiggendo un brawler, Frank aumenta i danni dei propri attacchi e si cura per breve tempo.
Abilità stellare: Baluardo
Frank subisce meno danni quando la salute è superiore al 50%.
Overdrive: Ipocentro sismico
Mentre l'overdrive è attivo, Frank sferra gli attacchi base alla velocità massima.
EMZ
Gadget: Bracciale della friendzone
Respinge ulteriormente i nemici e li lascia storditi per un breve periodo, se vengono sbattuti addosso a un ostacolo.
Gadget: Nube acida
Rallenta i nemici colpiti.
Abilità stellare: Aria viziata
Gli avversari colpiti con l'attacco base causeranno meno danni per un breve periodo.
Abilità stellare: Hype
Attivando la super, Emz è immune a qualsiasi danno per un secondo.
Overdrive: Annebbiamento totale
Avvelena i nemici con la lacca.
COME SI OTTENGONO I PREMI CAOTICI?
Ottieni i buffie dalla nuova gru pescapremi dello Starr Park!
Si sbloccano dopo 1000 trofei e il primo è GRATUITO!
Possono essere presi con la gru in cambio di 1000 monete e 2000 punti energia.
Ne riceverai uno ogni volta che userai la gru. Questo aggiornamento contiene 18 buffie e, sbloccandoli tutti, saranno disponibili quelli dei bling, cioè delle rare skin che ne cambieranno l'aspetto!
I buffie possono anche essere acquistati con le gemme.
Buffie dei gadget: 149 gemme.
Buffie stellari: 179 gemme.
Buffie dell'overdrive: 199 gemme.
MODIFICHE NON RELATIVE AI BUFFIE
Le modifiche ai brawler esistenti
Come forse hai notato, i brawler per i quali saranno disponibili i buffie subiranno anche dei cambi alle proprie abilità. Questa decisione serve a bilanciare e ad aggiornare il funzionamento dei brawler in rapporto ai buffie.
COLT
Gadget: Caricatore automatico
Questo gadget ricaricava due segmenti della barra dei colpi, mentre ora spara due proiettili rapidi che rallentano i nemici colpiti.
SPIKE
Gadget: Puntaspilli deflagrante
Questo gadget sparava tre ondate di aghi, mentre ora ne lancia due e può essere schierato su un punto preciso.
Gadget: Cactus salvavita
Ora puoi mettere il cactus dove desideri! Più lontano lo lanci, più tempo ci vuole ad attivarsi, ma così Spike diventa più utile negli scontri a squadre!
Abilità stellare: Fertilizzante
Ora puoi mettere il cactus dove desideri! Più lontano lo lanci, più tempo ci vuole ad attivarsi, ma così Spike diventa più utile negli scontri a squadre!
MORTIS
Gadget: Pala rotante
Ora Mortis può far roteare la pala attorno a sé oppure lanciarla in una direzione qualsiasi dopo aver mirato.
Gadget: Trasmutatore notturno (conosciuto precedentemente come ''Pala da sopravvivenza'')
Questo gadget aumentava la velocità di ricarica, mentre ora potrà essere puntato e permetterà a Mortis di diventare una CREATURA DELLA NOTTE e di spostarsi nella posizione di un bersaglio!
FRANK
Gadget: Cuffie antirumore
Oltre a diventare immune alle abilità di controllo avversarie, ora Frank spara un'onda sonora nella direzione scelta.
Gadget: Calamita per brawler
Questo gadget infliggeva danni extra e attirava i nemici, mentre ora può essere puntato in modo da risultare più preciso ed efficace da una distanza maggiore.
EMZ
Gadget: Nube acida
Ora puoi puntare una nube che attraversa i muri.
Gadget: Bracciale della friendzone
Ora puoi puntare una nube che respinge i nemici.
I gadget possono essere puntati!
Ora puoi usare i gadget come se fossero super e puntarli!
I brawler per i quali sono disponibili i buffie saranno dotati di questa nuova funzionalità. Potrai continuare a toccare il pulsante del gadget per attivarlo, ma anche puntare molti di quelli nuovi!
Rimozione degli equipaggiamenti epici e mitici
Quando saranno disponibili i buffie per un determinato brawler, rimuoveremo i suoi equipaggiamenti epici e mitici.
I brawler verranno ribilanciati di conseguenza (se necessario).
Gli equipaggiamenti acquistati che verranno rimossi saranno completamente rimborsati.
Le modifiche all'indicatore a terra
Che cos'è l'indicatore a terra?
È il cerchio sotto i brawler che indica il kit che possiedono. Ora mostrerà:
quando il gadget è pronto, quando lo si sta puntando o lo si sta usando;
un indicatore semplificato delle abilità stellari al centro;
una grafica diversa per il gadget e l'abilità stellare quando hanno un buffie;
gli stessi effetti di prima per l'overdrive.
Gli equipaggiamenti sono stati rimossi.
ARRIVA IL NUOVO BRAWL PASS
IL CAVEAU DEL BRAWL PASS
Abbiamo fatto una bella modifica al Brawl Pass! Abbiamo aggiunto dei nuovi e speciali caveau, che custodiscono ricompense migliori e sono suddivisi in 10 traguardi! Per sbloccarli, sono necessarie le loro chiavi, che puoi conservare o usare come preferisci, permettendoti così di prendere ciò che desideri davvero!
L'AUMENTO DEI PREZZI
Innanzitutto, aumenteremo il prezzo del Brawl Pass e del Brawl Pass Plus.
Nuovo prezzo del Brawl Pass: 8,99 $.
Nuovo prezzo del Brawl Pass Plus: 12,99 $.
I prezzi sono espressi in dollari statunitensi e possono variare in base alla regione.
È possibile acquistare anticipatamente fino a otto Brawl Pass, quindi, se vuoi risparmiare, fino al 1º gennaio i prezzi rimarranno quelli di adesso.
IL MEGLIO
Ora che l'aspetto economico è stato affrontato, è ora di parlare delle novità più belle, cioè...
Più premi e più varietà di scelta! Sia il Brawl Pass a pagamento sia quello gratuito conterranno ricompense migliori.
In quello normale troverai tutte le skin, le varianti cromatiche e i titoli.
Ci saranno anche i nuovi PREMI CAOTICI (per maggiori informazioni, leggi il prossimo paragrafo)! Questi premi sono più vantaggiosi delle versioni normali e custodiscono ricompense migliori.
Ma soprattutto, abbiamo aggiunto...
I CAVEAU E LE LORO CHIAVI
I caveau sono stati aggiunti al Brawl Pass e possono essere aperti solo se possiedi le chiavi adatte.
LE CHIAVI DELLE RISORSE
Queste chiavi sbloccano il caveau delle risorse.
Dentro ci trovi 2000 monete d'oro, 2000 punti energia o 5000 bling.
Sono disponibili tra le soglie GRATUITE del Brawl Pass.
LE CHIAVI DELLE SKIN
Queste chiavi sbloccano il caveau delle skin.
Tra queste trovi quelle della stagione attuale a un prezzo scontato, oppure quelle dei vecchi Brawl Pass.
Il caveau delle skin contiene set di skin. Ogni set contiene una skin e due varianti cromatiche.
|Chiavi del caveau
|Set di skin
|1
|Set di skin del Brawl Pass attuale
|2
|Set di skin dei vecchi Brawl Pass
Le chiavi sono disponibili nella soglia a pagamento del Brawl Pass.
LE CHIAVI DEI BRAWLER
Queste chiavi sbloccano il caveau dei brawler.
Grazie ad esse, puoi ricevere QUALUNQUE brawler desideri!
La quantità di chiavi necessarie a sbloccare un personaggio dipende dalla sua rarità.
|Chiavi del caveau
|Rarità del brawler
|1
|Epica
|2
|Mitica
|4
|Leggendaria
|6
|Ultraleggendaria
Le chiavi sono disponibili nella soglia a pagamento del Brawl Pass.
LE CHIAVI DEI BUFFIE
Queste chiavi sbloccano il caveau dei buffie.
Puoi scegliere qualunque buffie.
Le chiavi sono disponibili nella soglia a pagamento del Brawl Pass.
LE NUOVE RICOMPENSE ALLA FINE DEL BRAWL PASS
Queste ricompense sono quelle che ricevi dopo aver completato il Brawl Pass e attualmente sono dei premi Starr.
Ora, invece di questi premi, riceverai un articolo casuale tra quelli seguenti:
premi demoniaci
premi angelici
hosomaki
casse mecha
Boombox
premi caotici
monete
punti energia
crediti
Riceverai una nuova ricompensa ogni 2800 XP.
Puoi scegliere se cambiare questi premi con le gemme per ricevere qualcosa di migliore, che può anche essere una CHIAVE DEL CAVEAU!
I PREMI CAOTICI
I premi caotici sono una nuova variante più vantaggiosa dei premi Starr. La loro rarità va da quella super rara a quella ultra, che è quella più alta dei premi Starr!
ANCORA PIÙ RICOMPENSE
I premi caotici possono dividersi in due, quattro oppure otto! Tutti i premi che vanno a crearsi hanno la stessa rarità, per cui è possibile riceverne otto caotici ultra da uno solo!
I premi caotici ultra conterranno sempre almeno uno dei seguenti articoli:
overdrive
brawler mitici, leggendari e ultraleggendari
skin epiche, mitiche, leggendarie e dell'overdrive
buffie
COME SI OTTENGONO I PREMI CAOTICI?
Puoi ricevere i premi caotici dalle vittorie giornaliere e dal Brawl Pass, ma in futuro potranno esserci anche altri modi!
I NUOVI BRAWLER
PIERCE (TIRATORE SCELTO LEGGENDARIO)
Hai presente i bagnini? Ecco, Pierce è uno di quelli che lavorano in piscina, ma ha il vizio di sparare alla gente, più che salvarla, il che è un po' un controsenso, in effetti...
Quando Buzz si accorge che sono davvero in troppi a fare la pipì in piscina, si fa aiutare da Pierce per... fare pulizia.
Particolarità: Pierce ricarica solo raccogliendo una boccia o usando tutte le munizioni. L'ultimo colpo di un caricatore infligge danni extra.
Attacco: LIQUIDATOR
Pierce spara un colpo potente e a lunga gittata, che, centrando un nemico, fa apparire accanto al brawler una boccia. Raccogliendola, parte in automatico un colpo nella direzione del bersaglio visibile più vicino. Pierce può ricaricare i colpi solo prendendo le bocce o dopo averli scaricati tutti e l'ultimo che spara causa sempre danni extra.
Super: IDROCONDANNA
Pierce crea un'area all'interno della quale i brawler vengono feriti da un colpo penetrante. Ogni proiettile farà apparire una boccia se andrà a segno.
Gadget: PERPETUATORE
Ricarica dei colpi e fa apparire una boccia accanto a Pierce.
Gadget: ASSORBITORE DIFENSIVO
Pierce raccoglie tutte le bocce sparse per l'arena, ognuna delle quali gli conferisce uno scudo. In più, respinge anche i nemici nelle vicinanze.
Abilità stellare: CONTROCORRENTE
L'ultimo colpo di Pierce è in grado anche di rallentare i nemici.
Abilità stellare: SPIRITO DELLE RAPIDE
Ogni volta che raccoglie una boccia, Pierce aumenta la velocità di movimento per un breve periodo.
Overdrive: (in arrivo)
Titolo: Ve la farete sotto!
GLOWBERT (BRAWLER DI SUPPORTO MITICO)
Glowbert è un biologo marino che lavora all'acquario dello Starr Park ed è ossessionato dall'oceano a tal punto da volerlo far scoprire a tutti i visitatori che gli capitano a tiro. Può sembrare un po' inquietante, ma in realtà è un gran bravo ragazzo... forse.
Particolarità: particolarità curativa.
Attacco: GLOWRAGGIO
Glowbert emette un fascio di luce, che si aggancia a un obiettivo: se è un nemico, lo danneggia; se è un alleato, lo cura. Glowbert può collegarsi a un avversario e a un alleato contemporaneamente, ma, se il bersaglio agganciato è troppo distante dal brawler o fuori dal suo campo visivo, il collegamento si romperà.
Super: FORZA DEGLI ABISSI
Quando usa la super, Glowbert fa vedere la sua faccia e spaventa i nemici colpiti a tal punto da farli scappare! Inoltre, spara anche dei colpi che danneggiano e rallentano i nemici.
Gadget: TURBO TERAPEUTICO
Glowbert scatta verso la direzione scelta, ripristinando dei punti salute per se stesso e gli alleati non appena raggiunge la destinazione.
Gadget: AUMENTALUMEN
Glowbert potenzia i suoi glowraggi, raddoppiando per un breve periodo i danni causati e le cure prestate.
Abilità stellare: ECOSISTEMA ABIOTICO
Se Glowbert è agganciato a un nemico e a un alleato nello stesso momento, subirà meno danni dal nemico e aumenterà quelli causati dall'alleato.
Abilità stellare: FASCIO PARASSITA
Quando si aggancia a un nemico, Glowbert riesce anche a convertire in cure una percentuale dei danni causati.
Overdrive: (in arrivo)
Titolo: Pesce grosso
GLI OVERDRIVE
GIGI: PAS DE DEUX
Con la super, Gigi causa danni sia quando appare nella zona scelta sia quando ritorna alla posizione iniziale.
LE SKIN
STAGIONE: STEAMPUNK
I SET DI SKIN DEL BRAWL PASS
STU STEAMPUNK (skin epica del Brawl Pass)
STU MENTE CRIMINALE (variante cromatica epica n. 1)
STU GANGSTER (variante cromatica epica n. 2)
I SET DI SKIN DEL BRAWL PASS
GELINDO STEAMPUNK (skin epica del Brawl Pass)
GELINDO TRE PEZZI (variante cromatica epica n. 1)
GELINDO MACCHIA DI GHEPARDO (variante cromatica epica n. 2)
LE SKIN NEL NEGOZIO
KAZE SICARIA STEAMPUNK (skin leggendaria da 299 gemme)
DON BROCK (skin mitica da 199 gemme)
SAM PEAKY (skin epica da 149 gemme)
STAGIONE: SAN BRAWLENTINO
I SET DI SKIN DEL BRAWL PASS
STECCA CUORE INFRANTO (skin epica del Brawl Pass)
STECCA DUE DI PICCHE (variante cromatica epica n. 1)
STECCA VENDICATIVO (variante cromatica epica n. 2)
I SET DI SKIN DEL BRAWL PASS
ANGELO DONGIOVANNI (skin epica del Brawl Pass)
ANGELO ADONE (variante cromatica epica n. 1)
ANGELO CASANOVA (variante cromatica epica n. 2)
LE SKIN NEL NEGOZIO
SHADE ORSO DI SAN BRAWLENTINO (skin leggendaria da 299 gemme)
SQUEAK POZIONE D'AMORE (skin mitica da 199 gemme)
ALLI INNAMORATA (skin epica da 149 gemme)
LE SKIN DEL NUOVO BRAWLER
PIERCE CACCIAVAMPIRI (skin mitica da 199 gemme)
PIERCE NEMESI DEI NON-MORTI (skin mitica da 199 gemme)
PIERCE L'IMPALATORE (skin mitica da 199 gemme)
SKIN VARIE
FESTE IN MISCHIA
IRIS SFERA DI NEVE (skin epica da 149 gemme)
CAPODANNO LUNARE
WILLOW LOTO LUNARE (skin epica da 149 gemme)
ESPORTS
MAXINE CAMPIONESSA MONDIALE (skin epica da 149 gemme)
LE SKIN ARGENTEE E 24 CARATI
GIGI 24 CARATI
GIGI ARGENTEA
LE MODIFICHE DI BILANCIAMENTO
MIGLIORAMENTI
Larry e Lawrie
Velocità di caricamento dell'overdrive aumentata del 17% (da 30 a 35).
Richiesta ad Adrian da parte di Trebor
Colt
Velocità di ricarica aumentata dell'8% (per compensare l'equipaggiamento epico).
Spike
Effetti del rallentamento della super aumentati del 15% (per compensare l'equipaggiamento mitico).
Pearl
Tempo per raggiungere il riscaldamento massimo ridotto del 22% (da 11 a 9 secondi).
È ora di sfogarsi ancora di più!
Gigi
Danni aumentati del 20%.
Velocità dell'attacco base aumentata del 100% (dal 10% al 20%).
Il balletto della morte ora è mortale per davvero!
INDEBOLIMENTI
Meeple
Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta a 40 (da 50).
Adesso vediamo se riuscirà a barare!
Pam
Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta a 30 (da 40).
MA ERA APPENA DIVENTATA UN'OTTIMA BRA... Allora, resterà una brawler validissima anche dopo questo indebolimento, ma l'overdrive dura troppo in rapporto ai vantaggi enormi che è in grado di dare in determinate situazioni, per cui ora utilizzarlo richiederà più tempo.
Juju
Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta a 40 (da 50).
Vale quanto detto per Pam: trae grande vantaggio da un Gris-Gris con overdrive duraturo, ma, grazie alla sua versatilità, continuerà a essere tra le migliori lanciatrici.
Otis
Velocità di caricamento della super ridotta a 90 (da 100).
*Rumori subacquei*
Mina
Salute ridotta del 3%.
Tempi di ripristino di entrambi i gadget aumentati del 10% (2 secondi).
Questo indebolimento è più cospicuo di quel che sembra, visto che aumenteremo la salute di tutti i brawler. Oltre a questo, i gadget di Mina sono estremamente potenti, per cui indebolirli un po' è il primo passo più logico per bilanciarla.
LE MODIFICHE PER TUTTI I BRAWLER
ABBIAMO AUMENTATO LA SALUTE DI TUTTI I BRAWLER (tranne quella di Mina)!
Le nuove meccaniche di gioco che introduciamo (come i buffie) modificano i poteri offensivi e difensivi dei personaggi.
Ciò può rendere difficile affrontare le nuove abilità, perciò l'aumento della salute dei vari personaggi aiuterà te e gli altri giocatori a metabolizzare meglio questa nuova fase di Brawl, perché ora servirà più tempo per sconfiggere i vari brawler.
In questo modo, le mischie saranno meno basate sui danni a raffica e le eliminazioni rapide e più sulla necessità di adottare strategie specifiche con cui far brillare i propri brawler.
Terremo d'occhio il modo in cui il meta si evolverà con l'introduzione di nuovi buffie e di eventuali modifiche di bilanciamento.
|BRAWLER
|AUMENTO DELLA SALUTE
|8-BIT
|4%
|ALLI
|5,41%
|AMBRA
|6,25%
|ANGELO
|3,33%
|ASH
|5,36%
|BOMBARDINO
|12,5%
|BEA
|12%
|BELLE
|7,69%
|BERRY
|4%
|BIBI
|4,17%
|BO
|5,56%
|BONNIE
|4,17%
|BROCK
|11,11%
|BULL
|6%
|BUSTER
|4,17%
|BUZZ
|4,17%
|BYRON
|8,33%
|CARL
|5%
|CHARLIE
|5,71%
|CHESTER
|5,71%
|CHUCK
|4,44%
|CLANCY
|6,06%
|COLETTE
|2,86%
|COLT
|10,71%
|CORDELIUS
|2,94%
|CORVO
|7,14%
|BARRYL
|3,77%
|DOUG
|4%
|DRACO
|1,82%
|DYNAMIKE
|7,14%
|EDGAR
|9,09%
|EL PRIMO
|3,17%
|EMZ
|8,33%
|EVE
|6,90%
|FANG
|4,65%
|FINX
|2,78%
|FRANK
|4,48%
|GELINDO
|5,26%
|EUGENIO
|5,56%
|GIGI
|7,89%
|GRAY
|3,03%
|GRIFF
|5,88%
|GROM
|7,14%
|GUS
|3,13%
|HANK
|0%
|JACKY
|6,38%
|JAE-YONG
|2,94%
|JANET
|6,25%
|JESSIE
|6,45%
|JUJU
|3,33%
|KAZE
|2,5%
|KENJI
|5,26%
|KIT
|3,33%
|LARRY E LAWRIE
|7,14%
|LEON
|5,88%
|LILY
|2,44%
|LOLA
|5,26%
|LOU
|6,25%
|LUMI
|11,54%
|MAISIE
|8,11%
|MANDY
|7,14%
|MAX
|6,06%
|MEEPLE
|3,13%
|MEG
|4,35%
|MEG (VERSIONE MECHA)
|5,71%
|MELODIE
|2,7%
|MICO
|6,06%
|MINA
|-2,7%
|MOE
|5,88%
|MORTIS
|5,26%
|MISTER P
|8,82%
|IRIS
|4,17%
|NITA
|5%
|OLLIE
|1,89%
|OTIS
|5,88%
|PAM
|4,17%
|PEARL
|10,26%
|PENNY
|9,38%
|PIERCE
|7,14%
|PIPER
|8,7%
|POCHO
|5,26%
|R-T
|5,13%
|STECCA
|7,14%
|ROSA
|8%
|RINGHIO
|7,14%
|SAM
|5,56%
|SANDY
|7,89%
|SHADE
|5,71%
|SHELLY
|5,41%
|SPIKE
|7,14%
|SEMINO
|6,67%
|SQUEAK
|5,56%
|STU
|6,25%
|ENERGETIK
|10%
|TARA
|6,45%
|TICK
|9,09%
|TRUNK
|4%
|WILLOW
|6,45%
|ZIGGY
|7,14%
LE MODIFICHE A MAPPE, MODALITÀ E ROTAZIONI
Nuove modalità di gioco stagionali
Dicembre: Mechanatale
Tornano Rubaregali e Paintbrawl.
Gennaio: Steampunk
Botti e bottini
(una variante di Rapina in 3v3) La prima squadra che distrugge la cassaforte avversaria vince.
È possibile raccogliere bombe e lanciarle contro la cassaforte della squadra avversaria. Le bombe sono l'unica cosa che può distruggere le casseforti.
Modificatore ''Nebbia di guerra''
Quando questo modificatore è attivo, i giocatori possono vedere solo attorno a sé e agli alleati. La visuale, inoltre, sarà bloccata dai muri.
Febbraio: San Brawlentino
C'è bomba per te
(una variante di Annientamento in 2v2) La prima squadra che raggiunge sei eliminazioni vince la partita.
I normali attacchi stordiscono gli avversari e ne provocano l'eliminazione.
È possibile raccogliere bombe a forma di cuore e lanciarle contro i brawler avversari per eliminarli.
Caccia al megaboss (in due)
Sconfiggi i boss di San Brawlentino per vincere scatole di cioccolatini piene di oggetti!
Le modifiche agli ambienti
Ambienti rimossi
Stranger Things
Emporio delle stranezze
Circo bizzarro
Ambienti aggiunti
Palude degli innamorati in Sopravvivenza (NOVITÀ)
Acquario dei mostri marini (NOVITÀ, Glowbert)
Paese delle caramelle
Nave di Barryl
Starr Force
Velocirapide
Le mappe
K.O. 5v5
Aggiunta ''Universo bitmap''.
Rimossa ''Macchina del vuoto''.
Annientamento
Aggiunta ''Sabbie roventi''.
Aggiunta ''Tutta scena''.
Dominio
Aggiunta ''Inferno fiscale''.
Aggiunta ''I sette pilastri di Brawl''.
Rimossa ''Biglietto per l'oltretomba''.
Rimossa ''Spaccapresidio''.
Footbrawl
Aggiunta ''Terra bruciata''.
Aggiunta ''Dribbling''.
Rimossa ''Zona Cesarini''.
Rimossa ''Flauti verdi''.
Rapina
Aggiunta ''Mischie aride''.
Aggiunta ''Quintilione''.
Rimossa ''Scasso maligno''.
Rimossa ''Posto qualunque''.
Arraffagemme
Aggiunta ''Radura dei serpenti''.
Aggiunta ''Corridoio degli spuntoni''.
Rimossa ''Valle dei sussurri''.
Rimossa ''Paesaggio ultratranquillo''.
K.O.
Aggiunta ''Konnakol''.
Aggiunta ''In trappola''.
Rimossa ''Acca boschiva''.
Rimossa ''Ballata delle costolette''.
Duelli
Aggiunta ''Scontri pietrificanti''.
Rimossa ''Labirinto delle scimmie''.
Ricercati
Aggiunta ''Muri protettivi''.
Aggiunta ''Camere corali''.
Rimossa ''Non voltarti''.
Rimossa ''Fianco a fianco''.
Brawl hockey
Aggiunta ''Puck al centro''.
Aggiunta ''Iperspazio''.
Rimossa ''Arena dei rimbalzi''.
Rimossa ''Sotto zero''.
Modalità Classificata
Stagione 40
Modalità in rilievo: K.O.
Sorgente di confine
Burrone di Bracciodoro
Brawler al livello massimo
Mandy
Melodie
Ambra
Stagione 41
Modalità in rilievo: Rapina
Pit stop
Santuario dei santuari
Brawler al livello massimo
Gelindo
Mico
Energetik
Stagione 42
Modalità in rilievo: Arraffagemme
Sala giochi rustica
Sala giochi di cristallo
Brawler al livello massimo
Shade
Squeak
Kit
I MIGLIORAMENTI ALL'ECONOMIA DI GIOCO
Sulla falsariga dei buffie, abbiamo dato una bella svolta anche all'economia di gioco!
L'intero Cammino dei trofei è stato rivisto! La novità principale è l'introduzione dei premi caotici, ma le modifiche riguardano anche la quantità di risorse.
Abbiamo inserito due nuove megamissioni per ogni stagione e ridotto i requisiti di completamento.
Abbiamo aggiunto i premi caotici alle vittorie giornaliere (solo nei giorni fortunati a dicembre e nei giorni normali a gennaio).
Abbiamo migliorato le ricompense degli eventi della community e di altri eventi temporanei.
I MIGLIORAMENTI PERMANENTI E QUELLI AL GAMEPLAY
IL NUOVO LIVELLO DELLA FAMA: STARR FORCE
Dovrai accumulare 75.000 crediti per superare ogni livello di fama,
da cui otterrai un nuovo profilo da battaglia, un'icona del giocatore e una reazione!
Ora, le mischie in Footbrawl e Brawl hockey proseguono oltre lo scadere del tempo regolamentare, se la palla o il disco sono in movimento.
Aggiunte le skin super rare ai premi Starr mitici.
I punti energia richiederanno la metà delle gemme e costeranno meno nelle offerte.
Le missioni saranno più incentrate su modalità attive o sbloccate.
LE CORREZIONI DI ERRORI
Corretto l'errore per cui Leon tigre dell'ombra e le sue varianti cromatiche non mostravano l'effetto grafico corretto durante l'overdrive, quando si usava il gadget ''Generatore di cloni''.
Corretto il colore del disco di Brawl Hockey.
Corretto l'errore per cui nel menu delle missioni non veniva mostrata l'icona di quella con la descrizione ''Disputa 2 scontri con un socio del club''.
Ora, viene mostrata la versione corretta dell'icona del profilo di Ollie Jake.
Ora, l'etichetta ''NUOVA'' non appare sempre sul menu ''Missioni'' mentre quello delle ricompense è aperto.