È ARRIVATO L'EVENTO "FORMULA BRAWL"!
Per festeggiare l'imminente arrivo di Bolt e la sua passione per le corse, dal 7 al 12 giugno si svolgerà l'evento "Formula Brawl", nel quale 10 biglie che rappresentano dei brawler (bigliawler? Brawlbiglie?), si sfideranno in tre gare dal vivo sul minicircuito dello Starr Park, per contendersi il titolo di campione del torneo.
Scommetti su chi vincerà prima di ogni gara e ricevi premi caotici in base al piazzamento della biglia del brawler su cui hai puntato.
COME FUNZIONA
L'evento è suddiviso in tre turni strutturati come segue.
1º giorno
Giornata dei pronostici: scommetti sulla biglia del brawler che pensi vincerà la prossima gara.
2º giorno
Giornata di gara: assisti alla gara, scopri il piazzamento della biglia su cui hai puntato e ritira il tuo premio.
Ricorda di consultare la classifica del torneo e di ritirare i premi dopo ogni gara.
I PREMI
Ogni pronostico garantisce almeno un premio caotico per gara e, facendo pronostici corretti per i vincitori di tutte e tre le gare, potrai ricevere fino a 15 premi caotici!
|Posizione finale
|Premi caotici
|1ª
|5
|2ª
|3
|3ª
|2
|Dalla 4ª alla 10ª
|1
LE GIORNATE DEI PRONOSTICI
La schermata delle scommesse
Questa schermata è il luogo in cui pronosticherai i vincitori delle gare, scegliendo la biglia per cui vuoi votare tra le 10 nella griglia. Una volta confermata la selezione, piazzerai la tua scommessa, ma potrai cambiare la tua scelta quante volte vuoi, entro lo scadere del tempo.
La classifica del torneo
La classifica offre una panoramica del torneo e mostra i punti totalizzati dalle biglie dei vari brawler e la posizione da loro ottenuta in ciascun turno.
Al termine delle tre gare, la biglia del brawler che avrà totalizzato il maggior numero di punti si aggiudicherà il titolo di campione di Formula Brawl!
LE GARE
Per assistere alle gare, che si svolgeranno l'8, il 10 e il 12 giugno, sintonizzati sulla schermata dell'evento, sul canale YouTube di Brawl Stars o sui nostri canali social. Ricorda di inviare il tuo pronostico prima di ogni gara
e di visitare nuovamente la schermata dell'evento, una volta terminata la competizione, per rivedere l'intera gara o passare direttamente alla schermata dei risultati, per consultarli e ritirare il tuo premio.
Buona fortuna e che vinca la biglia migliore! Cosa aspetti? Vai SUBITO a votare!