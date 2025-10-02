La cassa degli scherzetti è una novità che puoi ricevere con le caramelle e contiene le skin di Brawl-O-Ween vecchie e nuove, personalizzazioni, risorse per avanzare in gioco, abilità stellari, gadget, overdrive e brawler!

La cassa dei dolcetti, invece, è una cassa dei trofei che puoi migliorare alla versione ultra, sempre usando le caramelle.

Ognuna di esse costa 99 caramelle, ma la vera domanda è: ''Perché mai dovrei scegliere la cassa dei dolcetti e non quella degli scherzetti?'' Beh, perché nelle casse ultra ci puoi trovare skin leggendarie e dell'overdrive!

Dopo aver usato le caramelle, potrai aprire la cassa dei dolcetti alla fine del conto alla rovescia e potrai farlo per due volte durante tutta la stagione.