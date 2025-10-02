SPIEGAZIONE DELL'EVENTO ''DOLCETTO O SCHERZETTO''
T'interessa qualche cassa degli scherzetti? O magari preferisci quelle dei dolcetti? Beh, non accontentarti solo delle une o delle altre! Nell'evento ''Dolcetto o scherzetto'' puoi avere tutti e due i tipi!
Già, proprio così!
La cassa degli scherzetti è una novità che puoi ricevere con le caramelle e contiene le skin di Brawl-O-Ween vecchie e nuove, personalizzazioni, risorse per avanzare in gioco, abilità stellari, gadget, overdrive e brawler!
La cassa dei dolcetti, invece, è una cassa dei trofei che puoi migliorare alla versione ultra, sempre usando le caramelle.
Ognuna di esse costa 99 caramelle, ma la vera domanda è: ''Perché mai dovrei scegliere la cassa dei dolcetti e non quella degli scherzetti?'' Beh, perché nelle casse ultra ci puoi trovare skin leggendarie e dell'overdrive!
Dopo aver usato le caramelle, potrai aprire la cassa dei dolcetti alla fine del conto alla rovescia e potrai farlo per due volte durante tutta la stagione.
Come ottengo le caramelle?
Le puoi vincere in diversi modi.
Le puoi ritirare dalle vittorie giornaliere.
Le puoi ricevere completando le missioni speciali.
Ne puoi accumulare un bel po' battendo i nuovi boss di Brawl-O-Ween.
Inoltre, se pensi di essere inarrestabile e di poter allungare la serie di vittorie, puoi premere il pulsantone della Botta di zuccheri.
Questo ti permetterà di attivare un bonus enorme in ogni scontro a cui partecipi (sia contro un boss sia in quelli normali).
MA OCCHIO!
La Botta di zuccheri dura appena 10 minuti ed è disponibile solo in determinati periodi, quindi impegnati al massimo per approfittarne il più possibile!
Quante caramelle posso vincere in totale?
Vittorie giornaliere (tutte): 546 (21 al giorno).
Missioni speciali: 160.
Scontri coi boss: 900.
Pulsante della Botta di zuccheri: 630 (30 in media per attivazione).
Evento dei creatori: 100.
Entro la fine dell'evento, puoi guadagnare in tutto 2336 caramelle se, in media, ne ottieni 30 da ogni Botta di zuccheri.
I nuovi boss
Ci sono sei NUOVI boss da sfidare, tutti con meccaniche distinte! Ecco quali sono.
Corvo medico della peste ha un'elevata mobilità e sferra attacchi velenosi.
Tick zucca macabra evoca diverse teste che ti rincorreranno.
Spike carreta attacca da lontano, ma, se capisci come funziona la sequenza dei colpi, riuscirai a evitarli e ad avvicinarti a lui.
Kenji kizu è lo spirito di Kenji oni ed è tornato, assetato di vendetta!
R-T gargoyle è una fortezza, quindi controllare le zone e capire quando attaccarlo sono la chiave per sconfiggerlo.
Stecca palombaro fantasma scatenerà un inferno di proiettili, perciò è essenziale saper schivare bene.
Ogni volta che li sconfiggi, i boss impareranno nuove abilità e saranno più difficili da battere, quindi tieni d'occhio il canale dei tuoi creatori di contenuti preferiti per scoprire le strategie migliori.
Le altre novità
In questa stagione, troverai pure il Brawl Pass di Brawl-O-Ween, che includerà la skin di Corvo medico della peste, le sue varianti cromatiche e il titolo del brawler ''Dolcetto o scherzetto?''. Infine, ci saranno anche:
le casse di Ziggy per il suo evento dell'accesso anticipato;
le nuove skin di Brawl-O-Ween, che appariranno nel negozio dopo l'evento;
le skin di porcellana di Energetik e Pearl;
un evento della community alla fine di quello di Brawl-O-Ween.