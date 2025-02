L'evento della Mischia classica è arrivato, assieme alle care e vecchie megacasse e alla possibilità di ottenere GRATIS la nuova skin dell'overdrive ''Stecca sovrano''!

Dal 12 al 31 luglio, troverai in gioco modalità mai viste prima, alcune skin classiche con colori diversi e l'inedita skin dell'overdrive di Stecca con le sue varianti cromatiche!

COME POSSO OTTENERE LA SKIN GRATUITA DELL'OVERDRIVE DI STECCA?

Puoi ottenere la skin ''Stecca sovrano'' gratuitamente accumulando dieci megacasse durante l'evento, il che potrà sembrare facile, ma in realtà richiederà un bel po' di impegno!

COME OTTENGO LE MEGACASSE?

Semplice! Per riceverne una, ti basta ottenere 12 gettoni stella.

Ne guadagnerai uno con la prima vittoria del giorno in ognuna delle modalità nelle quali è disponibile un gettone. Inoltre, potrai farne scorta completando delle missioni speciali nei fine settimana e una sfida che si svolgerà più avanti nel corso dell'evento.

PERCHÉ LE MEGACASSE SONO COSÌ SPECIALI?

Ciò che rende le megacasse davvero uniche è il fatto che ti danno diversi oggetti in un colpo solo, cioè:

brawler

skin (incluse le nuove skin classiche, quella dell'overdrive di Stecca e le sue varianti cromatiche)

personalizzazioni

risorse (gemme incluse)

Puoi scegliere se aprire le megacasse appena le ricevi oppure metterle da parte e vedere in seguito cosa contengono tutte in una volta per goderti quella scarica di dopamina che solo un bel mucchio di megacasse sa darti!

NUOVE MODALITÀ DI GIOCO!

Durante l'evento della ''Mischia classica'' saranno disponibili due nuove modalità di gioco classiche: ''Mischia dello specchio'' e ''Avanti il prossimo''.

In Mischia dello specchio, tutti dovranno usare lo stesso brawler.

I personaggi a disposizione saranno i 21 presenti in gioco al momento del lancio e quello utilizzabile cambierà dopo un po' di ore.

Avanti il prossimo è una modalità unica dove ogni volta che elimini un brawler avversario, il tuo cambia. C'è un numero predefinito di personaggi in cui il tuo brawler può trasformarsi e se elimini un altro giocatore con l'ultimo della serie, la vittoria sarà tua!

Queste due modalità saranno in rotazione ogni giorno ed entrambe avranno il modificatore ''Mischia classica'', in base al quale i brawler non potranno superare il livello 9, avranno solo la prima abilità stellare e non disporranno di overdrive e gadget.

NUOVE SKIN!

Stecca sovrano e le sue varianti cromatiche!

Stecca sovrano

Stecca sovrano delle gemme

Stecca sovrano dei bling

Oltre a queste skin, ce ne sono altre di davvero belle con un'ispirazione classica, ovvero:

Dynamike il bombarolo

vicesceriffo Brock

sceriffa Shelly

Stecca brigante rosso

Shelly la stella

E dove si troveranno mai queste skin classiche? Eeeeesatto! Nella megacasse!

ALTRE DOMANDE FREQUENTI

Cosa succede se trovo Stecca sovrano in una megacassa prima di ottenerne dieci? In quel caso, riceverai una variante cromatica della skin. Le megacasse rimarranno in gioco dopo che l'evento ''Mischia classica'' sarà finito? Le megacasse saranno rimosse dopo la fine dell'evento, ma potrebbero ritornare in eventi futuri! Posso ottenere le skin classiche e dell'overdrive anche dopo la fine dell'evento? Sì, non sono esclusive, quindi ritorneranno nelle casse, nei premi Starr o nelle offerte speciali del negozio negli eventi futuri. Dopo l'evento, le skin classiche le potrai trovare anche nel catalogo.

Con questo è tutto! La Mischia classica è già in corso e durerà fino al 31 luglio, quindi va' a lottare, brawler!