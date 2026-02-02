Important Trophy Season changes!
Stiamo lavorando a un nuovo sistema dei trofei e ti spiegheremo nel dettaglio come funziona nel Brawl Talk del 21 febbraio!
Nel frattempo, per rendere il passaggio al nuovo sistema il più fluido possibile, vogliamo illustrarti alcune modifiche importanti che diverranno effettive dopo la manutenzione per l'aggiornamento del 24 febbraio.
La stagione dei trofei e il sistema delle casse dei trofei verranno rimossi.
Tutti riceveranno la loro ultima cassa dei trofei in base al numero di trofei stagionali in possesso prima dell'aggiornamento.
Il prestigio della classifica verrà rimosso e al suo posto apparirà il traguardo dedicato nel profilo giocatore.
Al termine della manutenzione per l'aggiornamento, tutti riceveranno anche una cassa ultra dei trofei, perciò, se arrivi a quota 3000 trofei stagionali prima del 24 febbraio, potrai ottenere ben due casse ultra!
Le casse ultra dei trofei e le altre tipologie di casse dei trofei continueranno comunque ad apparire occasionalmente negli eventi della community.
Il numero di trofei di tutti i brawler sopra i 1000 verrà riportato a quota 1000.
Quindi, quali saranno le novità del prossimo aggiornamento?
Introdurremo un nuovo sistema dei trofei che:
incoraggia ogni giocatore ad alzare l'asticella;
premia i giocatori più dedicati e abili con un nuovo titolo del brawler in un colore inedito, con cui possono ostentare il risultato raggiunto (ne parleremo meglio la prossima settimana);
migliora il matchmaking, grazie all'uso di un sistema aMMR.
Ci sarà anche un evento che premierà con un numero superiore di risorse per ogni scontro vinto.
Potrai ottenere i buffie più facilmente!
In ogni stagione, ci saranno dei buffie in palio nelle megamissioni (ma questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo).
Riceverai un buffie gratuito per ogni nuova gru pescapremi.
Potrai ritirare un'offerta con buffie casuale in cambio di 79 gemme.
E, naturalmente, potrai sfruttare anche l'evento sulle risorse citato sopra.
Ti daremo molte più informazioni al riguardo nel nuovo Brawl Talk e la prossima settimana pubblicheremo un nuovo articolo per raccogliere idee su quali titoli aggiungere nel gioco!
A presto!