Questa manutenzione serve per risolvere un errore grafico per cui la schermata del Megabuffet non mostra correttamente i dati relativi ai migliori contributori, mentre su quella del club non appare la quantità giusta dei biglietti e delle vittorie rimanenti. Fortunatamente, però, questo malfunzionamento non ha modificato in alcun modo gli effettivi contributi dati e i premi vinti nell'evento!

Inoltre, correggeremo l'errore per cui i poteri del wasabi non risultavano attivi negli scontri del Megabuffet, dopo che i giocatori avevano fatto delle modifiche ai propri brawler nella fase di selezione.

Per scusarci per questi inconvenienti, tu e tutti gli altri giocatori troverete un hosomaki gratuito nel negozio al termine di questa manutenzione!