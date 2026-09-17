Salutiamo la Rotta delle Starr e diamo il benvenuto a Brawler Bang Bang, un poligono di tiro in stile arcade dove potrai sbloccare nuovi brawler con i crediti guadagnati e, a volte, anche qualche miglioramento! I costi per le diverse rarità sono gli stessi e i brawler rari e super rari che prima erano ottenibili dal Cammino dei trofei ora sono disponibili in Brawler Bang Bang.

Una volta accumulati i crediti necessari, saranno utilizzati per lo sblocco della prossima rarità dei brawler in questa nuova funzionalità.

I vari livelli di rarità si sbloccano in un ordine prestabilito e puoi scoprire quale rarità sarà la prossima a sbloccarsi nella sezione dedicata a Brawler Bang Bang della collezione dei brawler.

Raro: 160 crediti

Super raro: 430 crediti

Epico: 925 crediti

Mitico: 1900 crediti

Leggendario: 3800 crediti

Ultra: 5500 crediti

Quando inizi un tentativo di Brawler Bang Bang, il poligono di tiro viene riempito con un massimo di 10 brawler che non possiedi, del livello di rarità che hai raggiunto in quel momento. A quel punto, dovrai sparare cercando di colpire i brawler, finché ne rimarrà in piedi solo uno, che sarà quello che sbloccherai. Se per quel livello di rarità sono disponibili meno di 10 brawler che non possiedi, alcuni bersagli rimarranno vuoti.

Ogni volta che butti giù un bersaglio, potresti ottenere da 1 a 4 frammenti di gemma. Una volta ottenuto il nuovo brawler, quei frammenti di gemma vengono convertiti in progressi per quel brawler.

Le probabilità di ottenere frammenti di gemma in un tentativo di Brawler Bang Bang sono pari a:

12,02% per 1 frammento di gemma

14,03% per 2 frammenti di gemma

16,03% per 3 frammenti di gemma

20,04% per 4 frammenti di gemma

14,03% per 5 frammenti di gemma

10,02% per 6 frammenti di gemma

6,01% per 7 frammenti di gemma

2,2% per 8 frammenti di gemma

1,8% per 9 frammenti di gemma

1% per 10 frammenti di gemma

0,8% per 11 frammenti di gemma

0,6% per 12 frammenti di gemma

0,4% per 13 frammenti di gemma

0,2% per 14 frammenti di gemma

0,2% per 15 frammenti di gemma

0,2% per 16 frammenti di gemma

0,4% per 17 frammenti di gemma

Ecco in che modo i frammenti di gemma vengono convertiti in progressi per il tuo nuovo brawler.

Un frammento di gemma: un livello in più.

Due frammenti di gemma: due livelli in più, un gadget casuale o un equipaggiamento super raro casuale.

Tre frammenti di gemma: tre livelli in più o un'abilità stellare casuale.

Quattro frammenti di gemma: quattro livelli in più, un overdrive o un buffie casuale.

Limiti per ogni tentativo

Non più di un gadget per ogni tentativo.

Non più di un equipaggiamento per ogni tentativo.

Non più di un'abilità stellare per ogni tentativo.

Non più di un overdrive per ogni tentativo.

Non più di un buffie per ogni tentativo.

Non più di 10 livelli in più per ogni tentativo.

Un brawler non può ricevere un overdrive o un buffie se non è ancora stato introdotto nel gioco completamente, ad esempio se è disponibile solo in accesso anticipato.

Puoi ricevere equipaggiamenti, abilità stellari, gadget, overdrive e buffie per un nuovo brawler anche prima che il brawler abbia raggiunto il livello necessario per usare quelle abilità.

Brawler Bang Bang è l'unico modo per ottenere equipaggiamenti casuali.

In ogni tentativo di Brawler Bang Bang ci sono sempre 10 bersagli e, se per quel livello di rarità esistono più di 10 brawler che non possiedi, ne saranno selezionati 10 casuali. Se invece ce ne sono meno di 10, alcuni bersagli rimarranno vuoti. I bersagli vuoti vengono eliminati prima dei bersagli con i brawler e ogni bersaglio ha la stessa probabilità di farti ottenere frammenti di gemma.

Inoltre, potresti avere la possibilità di scegliere quale nuovo brawler ricevere!

Avrai il 50% di probabilità di poter scegliere.

Scelta fra due brawler: 57,14%

Scelta fra tre brawler: 28,57%

Scelta fra quattro brawler: 14,29%

Se per quel livello di rarità rimane solo un brawler che non possiedi, non potrai effettuare alcuna scelta.

Dalla schermata principale sono stati rimossi i pulsanti della fama e della Rotta delle Starr. Potrai accedere a Brawler Bang Bang e alla fama nella schermata dei brawler, in particolare troverai la prima funzionalità a sinistra della collezione e la seconda a destra. Quando inizia l'evento di rilascio di un brawler, comparirà un pulsante dedicato sulla schermata principale.

La collezione dei brawler

Abbiamo apportato qualche modifica alla schermata dove vengono mostrati i brawler: ora la si scorre orizzontalmente, come accade in altre parti del gioco, e le anteprime dei brawler sono più piccole, così riuscirai a vederne di più contemporaneamente. Inoltre, è stata aggiunta la tanto richiesta funzionalità di ricerca!