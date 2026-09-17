Note di rilascio di agosto 2026
Manutenzione del 16 settembre
Tramite la manutenzione di oggi introdurremo le modifiche di bilanciamento e le correzioni che trovi qui sotto.
📉 LE MODIFICHE DI BILANCIAMENTO 📈
INDEBOLIMENTI
SHADE
Caricamento della super vicino ai nemici ridotto del 15%.
Tempo di ripristino del gadget ''Braccia lunghe'' aumentato a 20 secondi (da 18).
Raggio della paura del gadget ''Terrorizzatore'' ridotto a 600 (da 1000).
Danni bonus del buffie dell'overdrive ridotti al 30% (dal 75%).
GUS
Tempo di ripristino del gadget ''Spirito villano'' aumentato a 18 secondi.
Aumento delle cure dell'abilità stellare ''Manna spiritica'' ridotto al 75% (dal 100%).
EL PRIMO
Tempo di ripristino del gadget ''Cintura di asteroidi'' aumentato a 20 secondi (da 16).
Caricamento della super ottenuto dai proiettili mentre si usa il gadget ''Cintura di asteroidi'' ridotto del 50%.
Durata del potenziamento alla velocità dell'abilità stellare ''Sprint fiammante'' ridotta a 3 secondi (da 4).
Scudo dell'abilità stellare ''Sprint fiammante'' ridotto al 15% (dal 20%).
AMBRA
Punti salute del barile del gadget ''Barili infernali'' ridotti a 1300 (da 1750).
Durata della scia di petrolio dell'abilità stellare ''Fiamme incendiarie'' ridotta a un secondo (da 3).
Danni da ustione del buffie dell'overdrive ridotti a 240 punti (da 500).
NORI
Tempo di ricarica massimo dell'attacco base aumentato del 25%.
Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta a 28 (da 50).
WENDY
Punti salute aumentati a 2500 (da 2000).
Scudo allo schieramento ridotto al 40% della salute massima (dal 100%).
Scudo ottenuto dall'attacco base ridotto a 300 (da 580).
Punti salute bonus dell'abilità stellare ''Scudo solare'' ridotti a 600 (da 1000).
Punti salute dello scudo dell'overdrive ridotti a 3500 (da 4500).
Ora il gadget ''Piattaforma eolica'' può far saltare sull'acqua.
MEG
Respinta causata dal proiettile del gadget ''Eiettore'' rimossa (ora è presente solo sull'esplosione).
COLETTE
Danni del secondo proiettile del buffie dell'overdrive ridotti al 35% (dal 50%).
BROCK
Tempo di ripristino del gadget ''Lacci esplosivi'' aumentato a 22 secondi (da 20).
Caricamento della super usando la super ridotto a 70 (da 80).
MIGLIORAMENTI
POCHO
Cure del gadget ''Diapason'' aumentate a 700 punti (da 500).
Cure dell'abilità stellare ''Musicoterapia'' aumentate a 400 punti (da 320).
CHUCK
Durata del rallentamento dell'abilità stellare ''Pit stop'' aumentata a 2 secondi (da uno).
Potenza del rallentamento dell'abilità stellare ''Pit stop'' aumentata al 30% (dal 20%).
Danni ad area dell'abilità stellare ''Pit stop'' potenziata col buffie aumentati a 400 punti (da 100).
OLLIE
Danni dell'attacco base aumentati a 1000 punti (da 900).
TRUNK
Bonus alla velocità di movimento dell'attacco base sulle formiche aumentato al 30% (dal 25%).
Velocità di caricamento della super aumentata a 75 (da 70).
WILLOW
Velocità di ricarica dell'attacco base aumentata a 1800 (da 2000).
Punti salute aumentati a 3600 (da 3300).
JUJU
Punti salute aumentati a 3500 (da 3100).
Velocità di caricamento della super aumentata a 75 (da 65).
PAM
Punti salute della torretta della super aumentati a 3300 (da 3040).
Cure della super aumentate a 600 (da 500).
Punti salute della torretta dell'overdrive aumentati a 4500 (da 4200).
BELLE
Punti danno dell'attacco base aumentati a 1140 (da 1040).
R-T
Resistenza ai danni dell'abilità stellare ''Piedi saldi'' aumentata al 25% (dal 20%).
LE CORREZIONI DI ERRORI
• Ora lo scudo ricevuto ritornando in battaglia viene rimosso quando si usa un'abilità con scatto o salto.
• Kaze, Moe, Meg e Bonnie non ricevono più uno scudo uguale a quello ottenuto ritornando in battaglia quando cambiano forma in Sopravvivenza.
• Ora l'abilità stellare di Colt ''Magnum special'' aumenta correttamente la velocità dei proiettili quando si usa una skin.
• Ora il gadget di Bea ''Api pestifere'' e l'attacco base di Cosmo terminano nella stessa posizione sulle mappe specchiate.
• Ora l'attacco base di Cosmo segue lo stesso percorso sui lati True Blue e True Red.
• Ora la super di Eve usata con l'overdrive genera correttamente quattro piccoli quando esplode.
• I giocatori non devono più pagare più volte 1000 monete per la creazione dei club.
• Ora la linea di porta è chiaramente visibile sulle mappe 5v5 di Footbrawl quando si gioca nell'ambiente di Duolingo.
• Le piattaforme di salto non sono più bloccate da muri invisibili sulle mappe 5v5 di K.O. Crescendo e Brawliverso.
• Ora le partite di Footbrawl terminano correttamente a 0:00 quando una palla è bloccata nei muri.
• Le megacasse non forniscono più due volte l'intera quantità di crediti quando il premio finale ottenuto da più premi in crediti sblocca un nuovo brawler sulla Rotta delle Starr.
Brawler Bang Bang
Salutiamo la Rotta delle Starr e diamo il benvenuto a Brawler Bang Bang, un poligono di tiro in stile arcade dove potrai sbloccare nuovi brawler con i crediti guadagnati e, a volte, anche qualche miglioramento! I costi per le diverse rarità sono gli stessi e i brawler rari e super rari che prima erano ottenibili dal Cammino dei trofei ora sono disponibili in Brawler Bang Bang.
Una volta accumulati i crediti necessari, saranno utilizzati per lo sblocco della prossima rarità dei brawler in questa nuova funzionalità.
I vari livelli di rarità si sbloccano in un ordine prestabilito e puoi scoprire quale rarità sarà la prossima a sbloccarsi nella sezione dedicata a Brawler Bang Bang della collezione dei brawler.
Raro: 160 crediti
Super raro: 430 crediti
Epico: 925 crediti
Mitico: 1900 crediti
Leggendario: 3800 crediti
Ultra: 5500 crediti
Quando inizi un tentativo di Brawler Bang Bang, il poligono di tiro viene riempito con un massimo di 10 brawler che non possiedi, del livello di rarità che hai raggiunto in quel momento. A quel punto, dovrai sparare cercando di colpire i brawler, finché ne rimarrà in piedi solo uno, che sarà quello che sbloccherai. Se per quel livello di rarità sono disponibili meno di 10 brawler che non possiedi, alcuni bersagli rimarranno vuoti.
Ogni volta che butti giù un bersaglio, potresti ottenere da 1 a 4 frammenti di gemma. Una volta ottenuto il nuovo brawler, quei frammenti di gemma vengono convertiti in progressi per quel brawler.
Le probabilità di ottenere frammenti di gemma in un tentativo di Brawler Bang Bang sono pari a:
12,02% per 1 frammento di gemma
14,03% per 2 frammenti di gemma
16,03% per 3 frammenti di gemma
20,04% per 4 frammenti di gemma
14,03% per 5 frammenti di gemma
10,02% per 6 frammenti di gemma
6,01% per 7 frammenti di gemma
2,2% per 8 frammenti di gemma
1,8% per 9 frammenti di gemma
1% per 10 frammenti di gemma
0,8% per 11 frammenti di gemma
0,6% per 12 frammenti di gemma
0,4% per 13 frammenti di gemma
0,2% per 14 frammenti di gemma
0,2% per 15 frammenti di gemma
0,2% per 16 frammenti di gemma
0,4% per 17 frammenti di gemma
Ecco in che modo i frammenti di gemma vengono convertiti in progressi per il tuo nuovo brawler.
Un frammento di gemma: un livello in più.
Due frammenti di gemma: due livelli in più, un gadget casuale o un equipaggiamento super raro casuale.
Tre frammenti di gemma: tre livelli in più o un'abilità stellare casuale.
Quattro frammenti di gemma: quattro livelli in più, un overdrive o un buffie casuale.
Limiti per ogni tentativo
Non più di un gadget per ogni tentativo.
Non più di un equipaggiamento per ogni tentativo.
Non più di un'abilità stellare per ogni tentativo.
Non più di un overdrive per ogni tentativo.
Non più di un buffie per ogni tentativo.
Non più di 10 livelli in più per ogni tentativo.
Un brawler non può ricevere un overdrive o un buffie se non è ancora stato introdotto nel gioco completamente, ad esempio se è disponibile solo in accesso anticipato.
Puoi ricevere equipaggiamenti, abilità stellari, gadget, overdrive e buffie per un nuovo brawler anche prima che il brawler abbia raggiunto il livello necessario per usare quelle abilità.
Brawler Bang Bang è l'unico modo per ottenere equipaggiamenti casuali.
In ogni tentativo di Brawler Bang Bang ci sono sempre 10 bersagli e, se per quel livello di rarità esistono più di 10 brawler che non possiedi, ne saranno selezionati 10 casuali. Se invece ce ne sono meno di 10, alcuni bersagli rimarranno vuoti. I bersagli vuoti vengono eliminati prima dei bersagli con i brawler e ogni bersaglio ha la stessa probabilità di farti ottenere frammenti di gemma.
Inoltre, potresti avere la possibilità di scegliere quale nuovo brawler ricevere!
Avrai il 50% di probabilità di poter scegliere.
Scelta fra due brawler: 57,14%
Scelta fra tre brawler: 28,57%
Scelta fra quattro brawler: 14,29%
Se per quel livello di rarità rimane solo un brawler che non possiedi, non potrai effettuare alcuna scelta.
Dalla schermata principale sono stati rimossi i pulsanti della fama e della Rotta delle Starr. Potrai accedere a Brawler Bang Bang e alla fama nella schermata dei brawler, in particolare troverai la prima funzionalità a sinistra della collezione e la seconda a destra. Quando inizia l'evento di rilascio di un brawler, comparirà un pulsante dedicato sulla schermata principale.
La collezione dei brawler
Abbiamo apportato qualche modifica alla schermata dove vengono mostrati i brawler: ora la si scorre orizzontalmente, come accade in altre parti del gioco, e le anteprime dei brawler sono più piccole, così riuscirai a vederne di più contemporaneamente. Inoltre, è stata aggiunta la tanto richiesta funzionalità di ricerca!
L'evento di Duolingo
Si torna a scuola e gli universi di Brawl Stars e Duolingo stanno per incontrarsi!
Quando i brawler si siedono ai banchi di Duo, si scatena rapidamente il caos: le lezioni degenerano in battaglie, le rivalità travalicano i confini dell'aula e le nostre due iconiche mascotte verdi, Duo e Spike, si contendono l'attenzione dei giocatori di tutto il mondo.
Duo si insedia in Brawl Stars per due settimane con un nuovissimo Raid, un evento della community, reazioni, graffiti e icone a tema, premi giornalieri e un hub dell'evento pieno di sorprese. Nel corso dell'evento, i giocatori collaboreranno per sconfiggere versioni di Duo sempre più potenti, partecipando a sfide della community con in palio i premi esclusivi della collaborazione.
L'evento di Brawl-O-Ween
Quest'anno, in occasione di Brawl-O-Ween, si svolgerà un evento lungo un mese e organizzato in fasi, tutte legate a una stessa storia che ha per protagonista Gus. Sblocca la storia giorno dopo giorno a suon di rompicapi, scelte della community, un'esperienza guidata dai creatori e un finale che la concluderà in bellezza.
Ti aspettano alcuni boss classici di Brawl-O-Ween, una nuova cassa di ricompense a forma di feretro e altre esperienze da urlo!
Per ora, non ti sveliamo altro, perciò continua a seguirci!
Un nuovo abitante della lobby: Loony!
Ti presentiamo Loony, l'amico palloncino di Gus! Lo vedrai nella schermata principale durante l'evento di Brawl-O-Ween, dalla quale reagirà ai risultati dei tuoi scontri e non solo, oltre a darti la possibilità di ottenere premi giornalieri extra.
Puoi punzecchiarlo, trascinarlo, scuoterlo, schiacciarlo e lanciarlo. Non esagerare, però: anche Loony ha dei sentimenti!
Inoltre, Loony interagirà con te attraverso fumetti, che compaiono in risposta alle tue azioni e a ciò che succede nel gioco, ad esempio quando vinci, perdi, raggiungi dei traguardi, sblocchi qualche contenuto e così via. Se a un certo punto decidi che non ne puoi più, puoi disattivare i dialoghi di Loony tramite l'apposita opzione nelle impostazioni.
I premi di Loony
Ogni vittoria giornaliera fa arrivare una ricompensa a Loony, che man mano si riempie, ma questi progressi si azzerano ogni giorno, come le vittorie giornaliere.
Il numero di vittorie giornaliere necessarie a ottenere i premi è sei.
Puoi vincere premi Starr o premi caotici e la quantità di premi Starr ottenibili al giorno va da zero a due.
Puoi ritirare la ricompensa solo dopo aver completato sei vittorie giornaliere.
Quando vedi il palloncino pulsare, vuol dire che il premio è pronto da ritirare, perciò non ti resta che tenere premuto Loony, fino a farlo scoppiare.
Se completi tutte e sei le vittorie di un giorno ma ti dimentichi di ritirare la ricompensa corrispondente, questa ti sarà assegnata automaticamente il giorno dopo.
I nuovi brawler
Cosmo (sorvegliante mitico)
Cosmo è il capo degli astronomi all'osservatorio dello Starr Park e, oltre a istruire i visitatori sui misteri dell'universo, scruta costantemente le stelle in cerca di qualcosa...
Particolarità: nessuna.
Attacco (BOTTE DA ORBI-TE): Cosmo spara tre proiettili che orbitano in cerchio e che si distanziano l'uno dall'altro sempre di più, a mano a mano che avanzano. Quando si spostano, aumentano costantemente di dimensione e causano danni via via maggiori.
Super (FORZA GRAVITAZIONALE): Cosmo spara un magnete con un polo positivo che, attaccandosi a un nemico, attirerà con grande efficacia i proiettili degli alleati.
Gadget n. 1 (ESPULSORE PLANETARIO): Cosmo respinge i nemici dall'area presa di mira.
Gadget n. 2 (TRAPPOLASCOPIO): Cosmo punta il telescopio su un'area per sei secondi, rivelando i nemici invisibili e impedendo ai brawler avversari in quel punto di usare abilità legate allo spostamento, come scatti, salti, teletrasporti, eccetera.
Abilità stellare n. 1 (PRECESSIONE): aumenta del 25% la velocità orbitale dei colpi dell'attacco base.
Abilità stellare n. 2 (RICARICA MAGNETICA): quando Cosmo colpisce un nemico con la super, ricarica due colpi.
Titolo per il 1º prestigio: ''Fuori dal mondo''.
Titolo per il 3º prestigio: ''Stellare''.
Vince (assalitore mitico)
Vince si occupa da diverso tempo dei suoi insetti direttamente nel suo bar, il tutto davanti alle facce sconcertate dei clienti. Quando lavora al Caffè Millepiedi, fa sempre molta attenzione a non schiacciare i suoi piccoli amici.
Particolarità: dei bruchi appaiono costantemente vicino a Vince. Colpendoli col caffè o camminandoci sopra, Vince li trasforma in falene per la sua collezione, che viene ridotta del 50% quando viene sconfitto.
Attacco (BUONGIORNISSIMO): Vince causa danni servendo una bella tazza di caffè.
Super (COMBO FALENOMENALE): Vince spara un singolo colpo che causa indebolimento da bruco. L'avversario che subisce questa alterazione riceve più danni dagli attacchi base.
Gadget n. 1 (CAFFÈ SCORRETTO): Vince lancia un caffè esplosivo che causa danni ad area.
Gadget n. 2 (MUTAFORMA): Vince trasforma tutti i bruchi vicini in falene, aggiungendone una in più per ognuna che ha raccolto.
Abilità stellare n. 1 (FEROMONI): i bruchi vicini strisciano verso Vince.
Abilità stellare n. 2 (ENTOMOLOGIA MEDICA): quando trasforma un bruco in una falena, Vince recupera 1200 punti salute.
Titolo per il 1º prestigio: ''Specie rara''.
Titolo per il 3º prestigio: ''Pausa caffè''.
I nuovi overdrive
Arrivano gli overdrive per Nori e Wendy!
Nori (MULINELLO): quando Nori si tuffa in acqua, attira a sé tutti i nemici e poi causa danni ad area.
Wendy (ENERGIA PULITA): lo scudo ha più salute e assorbe il 90% dei danni subiti da Wendy o dai suoi alleati.
I nuovi buffie
Pocho
Pocho è uno dei primi brawler che si incontrano nel gioco e, per chi è alle prime armi, rappresenta subito il riferimento più immediato per il ruolo di supporto, perciò volevamo potenziarne le capacità, mantenendo però le sue abilità semplici e intuitive. L'abbiamo reso in grado di ripristinare una piccola quantità di salute col suo attacco base, in modo che tutti i giocatori possano sfruttare le sue capacità di guarigione fin dall'inizio. Questa modifica, quelle apportate alle altre abilità e i buffie gli permetteranno di controllare meglio scontro gli daranno nuovi modi per contrastare i nemici e potenziare gli alleati.
Gadget n. 1: Diapason (modifiche sostanziali)
Pocho fa recuperare a tutti gli alleati vicini 400 punti salute per tre volte nell'arco di sei secondi. Si tratta di un singolo impulso curativo, non di un effetto ad area duraturo.
Con buffie: gli alleati curati aumentano del 25% la velocità di ricarica per due secondi.
Gadget n. 2: Melodie protettive (modifiche sostanziali)
Pocho crea un'ampia area che dura quattro secondi, la quale rimuove tutti gli effetti negativi dagli alleati e rende immuni a queste alterazioni, a patto di rimanere all'interno.
Con buffie: l'area di Melodie protettive è più grande del 20% e dura due secondi in più.
Abilità stellare n. 1: Musicoterapia (modifiche sostanziali)
Ora Vibrattacco ripristina sempre agli alleati 300 punti salute. Questa abilità stellare aumenta quelle cure di 220 punti salute.
Con buffie: quando colpisce alleati con la salute al massimo, Vibrattacco aumenta la loro velocità di caricamento della super del 10% per tre secondi.
Abilità stellare n. 2: Riff aggressivo
La super di Pocho spacca i timpani ai nemici e infligge loro 760 punti danno.
Con buffie: i nemici colpiti dalla super rimangono inibiti per 0,5 secondi.
Overdrive: Surplus
Con la super, Pocho può curare più punti salute di quelli massimi. Le cure in eccesso si trasformano in uno scudo temporaneo che dura cinque secondi.
Con buffie: i proiettili di Vibrattacco vengono sparati a 180 gradi quando l'overdrive è attivo.
El Primo
In modo simile a Pocho, Primo è il primo tank con cui interagiscono i giocatori, quindi vorremmo mantenerlo semplice e intuitivo, dandogli però più carattere e più possibilità di incidere nel suo ruolo. Grazie alle modifiche apportate ai suoi gadget, avrà uno stile di gioco più aggressivo, perché potrà contare su resistenza e mobilità maggiori. Inoltre, riuscirà a colpire i brawler più spesso, avrà una maggiore capacità di sopravvivenza e i suoi pugni saranno più devastanti che mai!
Gadget n. 1: Integratori (modifiche sostanziali)
El Primo scatta, afferra il primo brawler nemico colpito e lo stende dietro di sé con un suplex.
Con buffie: El Primo sbatte a terra il nemico, causando 800 punti danno nell'area dove atterra.
Gadget n. 2: Cintura di asteroidi (modifiche sostanziali)
El Primo mette in mostra i pettorali e distrugge qualsiasi proiettile in arrivo nei due secondi successivi.
Con buffie: i proiettili eliminati caricano la super.
Abilità stellare n. 1: El fuego
La super di El Primo dà fuoco ai nemici colpiti, i quali subiscono 900 punti danno nell'arco di quattro secondi.
Con buffie: tirando un pugno a un nemico avvolto dalle fiamme, la durata del fuoco aumenta di 1,5 secondi.
Abilità stellare n. 2: Sprint fiammante
Dopo aver usato la super, la velocità di movimento di El Primo aumenta del 25% per quattro secondi.
Con buffie: l'aumento di velocità attiva uno scudo del 30%.
Overdrive: Balzo gravitazionale
El Primo salta altissimo e impatta dall'alto con una gomitata mostruosa che attira i nemici verso il centro dello schianto.
Con buffie: i pugni di El Primo sono più grandi del 20% e bruciano i nemici infliggendo 400 punti danno nell'arco di due secondi.
Ambra
Ambra è ideale per causare danni costanti in modalità come Rapina, ma come sorvegliante risulta un po' carente, perché spesso il suo combustibile non è uno strumento efficace per il controllo dello scontro. Quando abbiamo lavorato ai suoi aggiornamenti e ai suoi buffie, il nostro obiettivo è stato proprio quello di renderla più presente in campo e di darle più possibilità di utilizzare il suo combustibile per controllare una porzione maggiore del campo di battaglie o per potenziare se stessa.
Gadget n. 1: Barili infernali, precedentemente ''Scia infernale'' (modifiche sostanziali)
Ambra posiziona un barile con 3500 punti salute, che rilascia combustibile quando viene distrutto.
Con buffie: Ambra può posizionare due barili.
Gadget n. 2: Fiamme danzanti
Ambra crea tre fiamme e le fa orbitare attorno a sé stessa per cinque secondi, causando 945 punti danno ai nemici colpiti.
Con buffie: Ambra si avvolge nelle fiamme, aumentando la velocità di movimento del 20% e provocando 400 punti danno ai nemici che tocca.
Abilità stellare n. 1: Fiamme incendiarie (modifiche sostanziali)
Il fluido incendiario di Ambra diventa appiccicoso e si attacca ai brawler, che rilasciano una scia di combustibile dovunque vadano.
Con buffie: la velocità di movimento di Ambra aumenta del 15% quando la brawler si trova vicino al fuoco o al liquido incendiario.
Abilità stellare n. 2: Benzina sul fuoco (modifiche sostanziali)
Ambra ricarica dei colpi ogni volta che un nemico prende fuoco a causa del combustibile in fiamme (non a causa del suo attacco base).
Con buffie: la durata dello stato di combustione aumenta di un secondo.
Overdrive: Dominio del fuoco
La pozza creata con la super è più grossa del normale e continua a bruciare per tre secondi dopo essere stata incendiata.
Con buffie: anche i proiettili dell'attacco base applicano lo stato di combustione ai nemici, come il combustibile incendiato.
Quando Ambra usa la super, il combustibile della sua super precedente non viene rimosso.
Gus
Gus è un brawler di supporto particolare, perché svolge molto bene anche il ruolo di tiratore scelto. Questo è un aspetto che ci piace molto di lui e non volevamo cambiarlo, ma ci è sembrato un po' carente come brawler di supporto, perciò l'abbiamo modificato, per dargli più strumenti con cui mantenere alta la salute della sua squadra e per permetterti di decidere se usare i suoi spiriti a scopo offensivo o difensivo.
Gadget n. 1: Detonatore spiritico
Tutti gli spiriti che fluttuano sul campo di battaglia esplodono, causando danni ai nemici vicini.
Con buffie: i nemici colpiti perdono uno colpo.
Gadget n. 2: Spirito villano (modifiche sostanziali)
Gus lancia uno spirito che respinge i nemici e si trasforma in uno spirito guaritore alla fine della sua traiettoria.
Con buffie: genera uno spirito per ogni brawler colpito.
Abilità stellare n. 1: Manna spiritica
La salute recuperata con gli spiriti aumenta del 100%.
Con buffie: gli spiriti si muovono lentamente verso l'alleato più vicino.
Abilità stellare n. 2: Spirito guida
Per cinque secondi, Babau aumenta del 25% i danni causati da un alleato.
Con buffie: gli alleati si muovono più velocemente del 15% per cinque secondi.
Overdrive: Spiritelli impazziti
Nessun cambiamento all'overdrive.
Con buffie: i palloncini sono più grandi e perforano le mura.
Chuck
Chuck aveva bisogno di una bella svecchiata, per risultare adatto ad altre modalità, oltre Rapina! Con le modifiche apportate alla super e all'attacco base, i suoi colpi saranno meno incisivi, se presi singolarmente, ma, in compenso, questo brawler avrà una fase di preparazione molto più breve, sarà più efficace senza la super e avrà una mobilità maggiore, una volta che sarà pronto. Con i buffie, i suoi segnali diventano più utili e pericolosi, e ora i gadget e le abilità stellari ti permettono di scegliere se potenziare i segnali o se fargli compiere uno scatto.
Chuck ha quattro cariche della super (il numero massimo di segnali è quattro).
Quando usa un segnale o compie uno scatto, consuma una carica.
La super di Chuck non si carica più automaticamente.
Quando inizia uno scontro, la super è carica.
Se Chuck viene eliminato con la super carica, al ritorno in battaglia sarà ancora carica.
Se invece prima l'aveva consumata, non rientrerà in campo con la super carica.
Gadget n. 1: Deviatoio (modifiche sostanziali)
Chuck toglie il segnale più vicino e ricarica la super del 50%.
Con buffie: quando toglie un segnale, ottiene uno scudo che riduce i danni del 20% per cinque secondi.
Gadget n. 2: Treno fantasma (modifiche sostanziali)
Chuck può attraversare gli ostacoli con la sua super per 8 secondi.
Con buffie: con la super successiva all'attivazione, lascia una scia infuocata che causa 1200 punti danno e che brucia per 3 secondi.
Abilità stellare n. 1: Pit stop (modifiche sostanziali)
Quando piazza un segnale, Chuck rallenta del 20% i nemici colpiti.
Con buffie: quando piazza un segnale, crea un'area che infligge 200 punti danno nell'arco di 4 secondi.
Abilità stellare n. 2: Multa
Se Chuck investe un nemico con la super, gli sottrae il 33% delle munizioni.
Con buffie: la velocità dello scatto fatto con la super aumenta del 25%.
Overdrive: A tutto vapore! (modifiche sostanziali)
Ogni segnale che colpisce un nemico durante la super causa 1600 punti danno in un'area.
Con buffie: con il suo attacco base, Chuck spara tre nuvole di vapore in un'area a cono.
Shade
Shade è un brawler già piuttosto potente e moderno, ma l'abbiamo modificato un po' per bilanciare la potenza dei gadget e delle abilità stellari, in modo che risultino tutti delle opzioni valide. L'impostazione di base è rimasta la stessa, ma ora ha a disposizione nuovi strumenti e un tocco di personalità in più!
Gadget n. 1: Braccia lunghe
L'attacco base successivo all'attivazione del gadget ha una portata più lunga del 50%.
Con buffie: i nemici colpiti sono trascinati al centro dell'abbraccio.
Gadget n 2: Terrorizzatore (modifiche sostanziali)
Shade compie un piccolo balzo, spaventando i nemici in un'area per 0,5 secondi quando atterra.
Con buffie: quando salta, ottiene uno scudo da 1000 punti salute.
Abilità stellare 1: Spettrosprint
Colpire i nemici al centro dell'attacco base fa muovere Shade più velocemente per un breve periodo.
Con buffie: i colpi critici aumentano anche la velocità di ricarica dei gadget del 15%.
Abilità stellare n. 2: Spirito saldo
Shade riduce i danni ricevuti del 30% mentre è incorporeo.
Con buffie: la super di Shade dura due secondi in più.
Overdrive: Morsa della paura (modifiche sostanziali)
Shade ripristina 1000 punti salute quando è dentro a un muro.
Con buffie: i danni e la dimensione del centro degli abbracci di Shade aumentano del 50%.
Le stagioni e le skin
Stagione: Royal Academy
HANK ISTRUTTORE (skin epica del Brawl Pass)
HANK ALLENATORE (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
HANK CAPITANO (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
IRIS PRESIDE (skin epica del Brawl Pass)
IRIS DIRETTRICE (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
IRIS REGINA (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
NAJIA CAPOBANDA (skin mitica da 199 gemme)
OLLIE ACCADEMICO (skin mitica da 199 gemme)
MANDY ACCADEMICA (skin leggendaria da 299 gemme)
BARRYL GOBLIN DELLE PATTUMIERE (skin mitica da 199 gemme)
Titolo: Royal
Stagione: Brawl-O-Ween
MISTER P INDOVINO (skin epica del Brawl Pass)
MISTER PARANORMALE (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
MISTIC P (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
SHADE POSSEDUTO (skin epica del Brawl Pass)
SHADE PELLE D'OCA (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
SHADE FANTALLEGRO (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
DOTT.SSA BELLENSTEIN (skin mitica da 199 gemme)
MOSTRO DI BELLENSTEIN (skin mitica da 199 gemme per Piper)
CHUCK FLAME RIDER (skin mitica da 199 gemme)
DAMIAN ORRORNAUTA (skin leggendaria da 299 gemme)
Titolo: Detective del paranormale
Skin varie
Altre skin
MAXINE XENOMECHA (skin epica da 149 gemme)
Skin di Supercell Make
GRIFF LAPIDE (skin epica da 149 gemme)
DOUG JÖRMUNGANDR (skin epica da 149 gemme)
ALLI COLLEZIONISTA DI OSSA (skin mitica da 199 gemme)
LILY REGINA CREPUSCOLARE (skin mitica da 199 gemme)
KIT RÉTRO (skin leggendaria da 299 gemme)
Festa della Luna
LOLA CHIARO DI LUNA (skin epica da 149 gemme)
EVE CHIARO DI LUNA (skin mitica da 199 gemme)
Le skin argentee e 24 carati
NORI 24 CARATI
NORI ARGENTEO
WENDY 24 CARATI
WENDY ARGENTEA
Stagione 1
Modalità in rilievo
Mappa n. 1
Mappa n. 2
Brawler gratuiti a rotazione
Stagione 2
Modalità in rilievo
Mappa n. 1
Mappa n. 2
Brawler gratuiti a rotazione
Le modifiche di bilanciamento
Le modifiche di bilanciamento
I miglioramenti
Jae-yong
Cure dell'attacco base aumentate a 750 punti (da 650).
Incremento della velocità ottenuto con l'abilità stellare ''Applausi (di incoraggiamento)'' aumentato al 15% (dal 10%).
Bea
Tempo di ripristino del gadget ''Api pestifere'' ridotto a 20 secondi (da 24).
Danni della super aumentati a 130 punti (da 100).
Ziggy
Velocità di caricamento della super migliorata del 6%.
Jacky
Riduzione dei danni dei nemici ottenuta con l'abilità stellare ''Casco salva vita'' aumentata al 25% (dal 20%).
Jessie
Danni causati dalla torretta della super aumentati a 300 punti (da 260).
Colette
Velocità di caricamento della super migliorata del 10%.
Janet
Danni dell'attacco base aumentati a 1100 punti (da 1000).
Maisie
Velocità dei colpi dell'attacco base aumentata a 3200 (da 3000).
Clancy
Velocità di ricarica dell'attacco base diminuita a 1800 (da 2000).
Numero di gettoni per il 2º stadio ridotto a 5 (da 6).
Numero di gettoni per il 3º stadio aumentato a 24 (da 21).
Bo
Punti danno dell'attacco base aumentati a 700 (da 640).
Eve
Numero di piccoli alieni generati dalla super aumentato a 4 (da 3).
Caricamento della super usando la super migliorato del 17%.
Buster
Cure prestate col gadget ''Cintura porta attrezzi'' aumentate a 600 punti salute (da 450).
Danni bonus causati con l'abilità stellare ''Focalizzatore'' aumentati al 20% (dal 15%).
Tara
Punti salute dell'ombra creata con l'abilità stellare ''Portale nero'' aumentati a 4000 (da 3400).
Danni dell'ombra creata con l'abilità stellare ''Portale nero'' aumentati a 1000 punti (da 800).
Punti salute dell'ombra creata con l'abilità stellare ''Tarapeuta'' aumentati a 4000 (da 3000).
Cure prestate dall'ombra creata con l'abilità stellare ''Tarapeuta'' aumentate a 600 punti salute (da 400).
Melodie
Punti salute aumentati a 4000 (da 3800).
Tempo di ripristino del gadget ''Intonatore'' ridotto a 10 secondi (da 14).
Velocità di movimento ottenuta con il gadget ''Intonatore'' migliorata al 35% (dal 25%).
Incremento dello spazio coperto dalle note con il gadget ''Intonatore'' aumentato al 70% (dal 60%).
Lola
La velocità di movimento dell'ego creato con la super ora corrisponde a quella di Lola.
Leon
Portata dell'attacco del clone creato con il gadget ''Generatore di cloni'' aumentata a 25 (da 5).
Danni causati dal clone creato con il gadget ''Generatore di cloni'' aumentati a 800 punti (da 200).
La velocità di movimento del clone creato con il gadget ''Generatore di cloni'' è stata aumentata, in modo che combaci con quella di Leon.
Dynamike
Danni del gadget ''Fidget spinner'' aumentati a 1400 punti (da 1200).
Hank
Punti salute aumentati a 5500 (da 5200).
Shade
Incremento della velocità di movimento ottenuto con l'abilità stellare ''Spettrosprint'' aumentato al 20% (dal 15%).
Gli indebolimenti
Ash
Caricamento della super per danni ricevuti (particolarità propria dei tank) ridotto del 15%.
Wendy
Velocità di caricamento della super ridotta del 20%.
Caricamento della super per i danni ricevuti allo scudo ridotto al 30% (dal 50%).
Punti salute dello scudo generato con la super ridotti a 2500 (da 3500).
Riduzione dei danni grazie allo scudo generato con la super ridotti al 60% (dal 75%).
Nori
Tempo di ripristino del gadget ''Sushi al sacco'' aumentato a 18 secondi (da 12).
Punti salute ridotti a 3500 (da 3800).
Danni del fendente dell'attacco base ridotti a 1000 punti (da 1100).
Meg
Tempo di ripristino del gadget ''Eiettore'' (che prima si chiamava ''Cassetta degli attrezzi'') aumentato a 25 secondi (da 22).
Scudo dell'abilità stellare ''Campo di forza'' ridotto al 30% (dal 40%).
Griff
Tempo di ripristino del gadget ''Erogatore di monete'' aumentato a 18 secondi (da 15).
Caricamento della super usando la super ridotto a 70 (da 88).
Maxine
Caricamento della super tramite il buffie dell'overdrive ridotto al 6% (dal 7%).
Tempo di ripristino del gadget ''Modulatore di velocità'' aumentato a 18 secondi (da 15).
Tempo di ripristino del gadget ''Scarpe dello spaziotempo'' aumentato a 18 secondi (da 15).
Velocità di caricamento della super ridotta dell'8%.
Bolt
Velocità di accelerazione ridotta del 15%.
Brock
Danni del buffie dell'overdrive ridotti al 40% (dal 60%).
Lumi
Danni causati facendo tornare indietro i mazzafrusti con l'attacco base ridotti a 800 punti (da 900).
Stecca
Incremento massimo della velocità con l'abilità stellare ''Robofuga'' con buffie ridotto al 50% (dal 60%).
Tempo di ripristino del gadget ''Distributore multiproiettile'' (prima chiamato ''Pistola multiproiettile'') aumentato a 22 secondi (da 19).
Danni del gadget ''Distributore multiproiettile'' (che prima si chiamava ''Castello rimbalzello'') ridotti a 900 punti (da 980).
Ringhio
Velocità di caricamento della super ridotta del 20%.
Le modifiche
La super di Chuck è stata completamente rivista: non si ricarica più in automatico e causa meno danni con lo scatto, ma garantisce al brawler un maggiore controllo ed è pronta all'uso già all'inizio della mischia.
Chuck
Punti salute ridotti a 4400 (da 4700).
La super non si carica più nel tempo, ma Chuck inizia gli scontri con la super al massimo.
Ora la super ha quattro cariche di base.
È stato eliminato il contraccolpo, quando piazza un segnale.
Scudo della super ridotto al 35% (dal 50%).
Danni dello scatto fatto con la super ridotti a 800 punti (da 1750).
Velocità dello scatto della super ridotta a 3200 (da 3700).
Rimossa la diminuzione dei danni dell'attacco base in base alla distanza.
Portata dell'attacco base ridotta a 18 (da 20).
Velocità del proiettile dell'attacco base aumentata a 2700 (da 1750).
Modifiche di bilanciamento per l'Arena dei brawler
Le seguenti modifiche interessano solo l'Arena dei brawler.
I miglioramenti
Colt
Aumento dei danni ridotto a 2 (da 3).
Corvo
Aumento dei danni incrementato a 6 (da 4).
Mortis
Aumento dei danni incrementato a 5 (da 4).
Melodie
Aumento dei danni incrementato a 5 (da 4).
Gli indebolimenti
Bolt
Aumento dei danni ridotto a 3 (da 5).
Wendy
Aumento della salute ridotto a 300 punti (da 600).
Aumento dei danni ridotto a 2 (da 4).
8-BIT
Aumento dei danni ridotto a 4 (da 8).
Nori
Aumento dei danni ridotto a 3 (da 5).
Brock
Aumento dei danni ridotto a 5 (da 6).
Jessie
Aumento dei danni ridotto a 1 (da 2).
Emz
Aumento della salute ridotto a 350 punti (da 450).
Aumento della velocità di ricarica ridotto a 150 (da 200).
Le mappe, gli eventi, gli ambienti e i cambi alle rotazioni
La modalità ''Nascondino''
Tre prede e un cacciatore, il quale, per vincere, deve eliminare tutte le prede (e rimanere in vita) prima che scada il tempo.
Ogni partita è composta da quattro turni.
I giocatori si alternano nel ruolo di cacciatore, in modo che tutti possano ricoprirlo.
Ogni turno dura 45 secondi.
Il cacciatore può contare su un miglioramento notevole della velocità di movimento, dei danni, della salute e delle sue dimensioni... ma c'è un però! Il cacciatore non può ripristinare la salute!
Come si vince
Il cacciatore si aggiudica la vittoria quando elimina tutte le prede prima che scada il tempo e può contare su un miglioramento notevole della velocità di movimento, dei danni, della salute e delle sue dimensioni, ma non può ripristinare la salute.
Le prede si aggiudicano la vittoria se almeno una di loro è ancora in vita allo scadere del tempo.
Il punteggio è calcolato in questo modo: il cacciatore ottiene tre punti per la vittoria, mentre le prede ne ottengono uno, se riescono a sopravvivere.
Per Nascondino è attivo il modificatore ''Caccia camaleontica''.
Caccia camaleontica (modificatore)
Appena smetti di muoverti, ti mimetizzi con l'ambiente circostante! Il modificatore Caccia camaleontica può apparire in diverse modalità ed è una vera manna quando si gioca a Nascondino!
Quando ti fermi, ti trasformi in un elemento della mappa, un muro o una decorazione qualsiasi (esclusi caselle o erba) dell'ambiente. È più probabile che tu assuma le sembianze di qualcosa che ti è vicino. Se attacchi, tornerai ad essere visibile, ma dopo un breve momento di inattività, potrai trasformarti di nuovo!
Questo modificatore funziona particolarmente bene in Sopravvivenza e può apparire anche in Arraffagemme, K.O. e Ricercati.
Sarà disponibile anche nelle amichevoli!
Demolitori (modificatore)
Se distruggi degli ostacoli quando questo modificatore è attivo, potrebbero apparire i seguenti oggetti:
bombe
palle da bowling
shuriken
macchine dell'autoscontro
Fuoco amico (modificatore)
Occhio a dove colpisci! Quando questo modificatore è attivo, qualsiasi cosa possa danneggiare i nemici può infliggere danni anche ai tuoi alleati.
Le modifiche agli ambienti
Gli ambienti rimossi
Arena adidas
Regno delle katane
Maniero medioemale
Enigma della piramide
Ambienti aggiunti
Brawlywood
Duolingo
Stazione infestata
Negozio di souvenir
Palude degli innamorati
Modalità Classificata
Stagione 1
Modalità in rilievo: Footbrawl
Spirale della vittoria
Campo da beach brawl
Brawler gratuiti a rotazione
Trunk
Willow
Kaze
Stagione 2
Modalità in rilievo: Dominio.
Spazio liminale
Scorrimento veloce
Brawler gratuiti a rotazione
Ash
Mortis
Pierce
Le nuove mappe nella rotazione
Cautela estrema (Dominio), di IAmNumberFour
Centrocampo affollato (Footbrawl), di AppleSaucing
Trance agonistica (Footbrawl), di unverable
Treno sotterraneo (Arraffagemme), di Lynxroh
Colpo di fortuna (K.O.), di PhotonWinz
Rimbalzello (Duelli), di unverable
Mischia ferroviaria (Duelli), di PistonMan
Alchimia (Ricercati), di Tevolozza
Presenza in campo (Brawl Hockey)
Tripla minaccia (Arena dei brawler)
Faglia dei brawler (Arena dei brawler)
I miglioramenti permanenti e altre modifiche alla giocabilità
Miglioramenti generali
Tra le lingue disponibili è stato aggiunto lo spagnolo latinoamericano.
Ora è più semplice capire se un giocatore è online dalla lista degli amici.
Ora, lo scudo dell'invincibilità ottenuto quando si torna in battaglia si disattiva anche quando viene effettuata un'azione (come attaccare, usare il gadget, la super o l'overdrive), in modo che tu abbia più libertà di decidere quando rientrare nel combattimento.
Ora, l'immunità di 0,5 secondi ottenuta da Bull con l'abilità stellare ''Tipo tosto'' e da Nita con il gadget ''Pelliccia sintetica'' continua a rendere questi due brawler immuni dai danni, ma non garantisce più gli altri benefici ricevuti alla rigenerazione.
Ora, con il gadget ''Lacci esplosivi'', Brock salta nella direzione in cui è rivolto e non più verso il nemico più vicino.
Quando Hank è inibito o sotto gli effetti del controllo da parte degli avversari, il suo attacco non viene annullato, ma la bolla esplode, infliggendo danni.
Il nome e l'icona del secondo gadget di Meg sono stati cambiati, in modo che siano più adatti alle modifiche apportate: il nuovo nome è ''Eiettore''.
L'icona del primo gadget di Stecca (che ora si chiama Distributore multiproiettile) è stata cambiata, in modo che sia più adatta alle modifiche apportate.
L'aumento di velocità derivante dall'equipaggiamento apposito ora si somma ad altri bonus alla velocità, compresi quelli dati dalle abilità stellari elencate sotto.
Il livello di rarità ''ultraleggendario'' ora si chiama semplicemente ''ultra''.
Le nuove skin dell'overdrive non saranno più raggruppate insieme a reazioni, graffiti o icone.
Alcuni giocatori potrebbero vedere delle offerte personalizzate, ma è possibile disattivarle tramite l'apposita opzione nelle impostazioni. Dopo la disattivazione, è possibile che alcune offerte rimangano visibili fino alla loro scadenza.
L'aumento di velocità derivante dalle seguenti abilità stellari si somma di nuovo ad altri bonus alla velocità:
''Plug-in'' di 8-BIT
''Idroflusso'' di Angelo
''Fuoricampo'' di Bibi
''Stivali aerodinamici'' di Colt
''Sprint fiammante'' di El Primo
''Ronda scatenata'' di Grom
''Velocità esplosiva'' di Hank
''Applausi (di incoraggiamento)'' di Jae-yong
''Puro istinto'' di Lily
''Ritmo serrato'' di Melodie
''Eccesso di velocità'' di Moe
''Tale madre tale figlio'' di Nori
''Extra spinta'' di Ollie
''Spirito delle rapide'' di Pierce
''Robofuga'' di Stecca
''Tenebre incalzanti'' di Sirius
''In gamba'' di Willow
I miglioramenti e le modifiche agli effetti visivi
Modificato l'effetto visivo della trasformazione in mecha di Meg per tutte le sue skin.
Sistemato l'effetto visivo dell'area rallentante del gadget di Squeak.
Modificati gli effetti visivi del teletrasporto per Lola e Maxine.
Per alcune skin di Hank, gli effetti visivi dell'attacco base erano opachi, mentre ora sono semi-trasparenti.
La skin ''Gus campione del mondo'' ha un effetto visivo personalizzato per lo scudo.
L'effetto visivo dell'overdrive di Brock ora segue la regola standard: l'overdrive ha un effetto personalizzato solo con le skin dell'overdrive e le skin del Pass Pro.
I miglioramenti e le modifiche agli effetti sonori
È stato aggiunto un effetto sonoro per ogni casella colpita o distrutta, diverso a seconda del materiale.
Il suono emesso quando gli avversari raccolgono un cubo di energia è stato modificato, in modo che sia più chiaro distinguere quando il cubo viene raccolto da te o da un tuo avversario.
I problemi risolti
Corretta una traduzione in spagnolo fuorviante relativa al gadget Foto ricordo di Lola.
Risolto un errore per cui il potenziamento ai danni dell'overdrive di Larry e Lawrie non veniva applicato correttamente.
Risolto un errore per cui il potenziamento ai danni dell'overdrive di Leon non veniva applicato all'esca.
Risolto un errore per cui il gadget Motore potenziato di Jacky non aumentava correttamente la velocità di ricarica.
Risolto un errore per cui, nel riquadro informativo della super di Eve, veniva riportato il numero dei suoi piccoli al posto dei danni causati dalla super.
Risolto un errore per cui la velocità di movimento di Moe non aumentava quando sferrava l'attacco base a bordo di Nella.
Risolto un errore per cui il punto di impatto dell'attacco base Boomitoli di Kit non corrispondeva all'indicatore visivo. Inoltre, dopo l'attivazione dell'overdrive, il proiettile di quell'attacco aveva una traiettoria dritta anziché ad arco.
Il salvadanaio di Griff ora riceve un bonus ai danni durante l'overdrive, come il gadget Erogatore di monete.
Risolto un errore per cui l'abilità stellare Lanterna anestetizzante di Willow non riduceva correttamente la velocità di ricarica.
Corretto l'audio per le seguenti skin:
Bo cupido
Eve Mothra
8-BIT asceso
Shelly stellare
Mortis demoniaco
Mister P daruma, Mister Moscone e Mister Palestrato
El BROWN
Stu Rock your body
Energenio
le skin di Bibi
le skin di Meg
le skin di Piper
Corretta la descrizione dell'overdrive di Larry e Lawrie, in modo che corrisponda meglio al suo funzionamento effettivo.
Risolto un errore per cui Nita e Kenji riuscivano a ripristinare della salute tramite i loro scudi.
Risolto un errore per cui il caricamento del gioco si bloccava all'87% per alcuni giocatori.