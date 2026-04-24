I miglioramenti

Lumi

Velocità dei colpi dell'attacco base aumentata a 3500 (da 3200).

Punti salute base aumentati a 3500 (da 3100).

Negli ultimi mesi, Lumi è stata di gran lunga una dei brawler meno efficaci e, di conseguenza, abbiamo voluto modificare alcuni dei suoi parametri di base, per permetterle di velocizzare l'uso dei suoi gadget di supporto e consentirle di incassare colpi mentre attacca, aumentando la salute.

Lola

Riduzione dei danni della super portata al 35% (dal 50%) quando l'ego di Lola è vicino a lei.

Finora Lola ha avuto prestazioni grosso modo nella media, se non al di sotto di essa, perciò abbiamo pensato di fare questa modifica per aiutarla a essere più competitiva, darle maggiore controllo dello spazio con l'ego e rendere più flessibile il suo utilizzo.

Fang

Punti salute base aumentati a 4800 (da 4500).

Attualmente, Fang non conosce vie di mezzo. L'obiettivo di questa modifica è permettergli di essere più aggressivo senza prendersi rischi eccessivi e di mettere pressione a un numero maggiore di brawler.

Energetik

Velocità di caricamento della super aumentata a 75 (da 70).

Energetik è già un buon brawler: aveva solo bisogno di un po' più di brio, che gli permettesse di far notare di più la sua presenza sul campo e caricarsi più velocemente. Questa modifica lo aiuterà a mettere sotto pressione i nemici, quando usa la super in maniera aggressiva, e faciliterà gli attacchi ciclici.

Maisie

Danni dell'abilità stellare "Precisione estrema" aumentati al 25% (dal 20%).

Attualmente, la categoria dei tiratori scelti è molto competitiva e Maisie stava rimanendo un po' indietro, perciò abbiamo aumentato i danni alla massima distanza, così da aiutarla a stare al passo con altri brawler più popolari.

Draco

Resistenza ai danni della super aumentata al 20% (dal 15%).

Velocità di movimento della super aumentata al 20% (dal 15%).

Tra tutti i tank che popolano il meta, Draco era quello che dava meno l'impressione di esserlo. Queste modifiche lo aiuteranno a riconquistarsi il suo posto, dandogli più controllo spaziale e in situazioni pressanti, almeno una volta caricata la super.

Jae-yong

Tempi di ripristino del gadget "Collezione di lenti" ridotti a 12 secondi (da 15).

In generale, Jae-yong sta performando bene, ma i suoi gadget danno l'impressione di non essere potenti allo stesso modo. L'obiettivo di questa modifica è proprio renderli entrambi più competitivi.

Barryl

Punti danno della super aumentati a 660 (da 400).

In determinate situazioni, Barryl è davvero formidabile, ma andava reso più versatile e minaccioso, vista la presenza di altri tank ESTREMAMENTE popolari nel meta.

Gigi

Bonus alla velocità di movimento dell'attacco base aumentato al 35% (dal 30%).

Colpi massimi dell'attacco base aumentati a 10 (da 8).

Gigi aveva bisogno di maggiore mobilità per inseguire i brawler avversari e schivare i colpi. L'obiettivo di queste modifiche è permetterle di utilizzare maggiormente l'attacco base per muoversi e di essere in grado di vedersela con brawler dotati di più salute.

Glowy

Portata dell'attacco base aumentata a 22 (da 20).

Per quanto riguarda Glowy, le ultime modifiche sono state un po' eccessive, poiché, pur essendo rimasto un ottimo guaritore, era una scelta poco appetibile. L'obiettivo di questa modifica è ribilanciarlo per permettergli di avere un impatto maggiore, senza però dargli un vantaggio eccessivo in ogni mappa.

Gli indebolimenti

Najia

Il secondo colpo dell'attacco base di Najia non prende più di mira automaticamente i brawler nemici, dopo che il primo colpo è stato sparato senza mirare, ma, se si tocca il pulsante al momento giusto, si bersaglia comunque il brawler più vicino.

Punti salute base dei serpenti della super e dell'abilità stellare ridotti a 1200 (da 1600).

I serpenti della super e dell'abilità stellare non esplodono più quando vengono sconfitti, ma solo quando colpiscono i brawler nemici.

L'attacco base di Najia è incredibilmente flessibile e fin troppo utile per raccogliere informazioni e perlustrare i cespugli. Inoltre, i serpenti sono difficilissimi da affrontare per molti brawler e per sconfiggerli sono necessari un sacco di colpi. Come se non bastasse, i brawler da mischia non hanno molte possibilità di contrastarli, poiché non possono distruggerli in sicurezza. L'obiettivo di questi indebolimenti è permettere a questi brawler di affrontare più agevolmente Najia e di avvicinarsi a lei di soppiatto.

Leon

Abbiamo risolto il problema che causava l'accumulo del bonus alla velocità di movimento dell'abilità stellare "Scie di fumo" e del gadget "Lecca-lecca tattico".

Punti salute base ridotti a 3300 (da 3600).

Leon è sempre tra i brawler con le prestazioni migliori, poiché infligge danni ingenti in maniera affidabile e senza troppi rischi, oltre ad avere un gadget che migliora la performance della squadra. La risoluzione del problema che lo riguardava e la riduzione della salute di base dovrebbero far in modo che, per sfruttare al meglio le sue potenzialità, Leon debba essere posizionato impeccabilmente, fungendo da sicario potente, ma piuttosto vulnerabile.

Ziggy

Ritardo dei colpi dell'attacco base aumentato a 750 (da 700).

Velocità di caricamento della super ridotta a 80 (da 85).

Tempi di ripristino del gadget ''Acchiappafulmini'' aumentati a 17 secondi (da 13).

Ziggy è diventato rapidamente uno dei brawler più potenti nel meta attuale, grazie alla costanza con cui l'attacco base va a segno, cosa che lo rende un sorvegliante particolarmente asfissiante. L'obiettivo di questi indebolimenti non è far tornare l'attacco base di Ziggy com'era prima del potenziamento, ma dare agli avversari più tempo per schivarlo. Inoltre, il gadget "Acchiappafulmini" mette un sacco di pressione ai nemici, perciò, vista la sua potenza, ne abbiamo aumentato leggermente i tempi di ripristino.

Grom

Punti danno dell'attacco base ridotti a 1040 (da 1140).

Danni extra dell'abilità stellare "Impatto extra" aumentati al 35% (dal 30%).

Grom è da sempre un incubo per i giocatori di livello intermedio, ma di recente è anche stato utilizzato molto di più, e con successo, da coloro che giocano a livelli più alti, diventando addirittura uno dei migliori 15 brawler in termini di percentuale di vittorie nelle partite della modalità Classificata dalla divisione Leggende III in su. L'obiettivo di queste modifiche è far sì che Grom conservi la maggior parte della sua forza, rendendo, allo stesso tempo, più difficile fare danni con lui. In questo modo, dovremmo riuscire ad allentare la pressione esercitata sui giocatori intermedi che se lo trovano contro, ma anche consentire a quelli di livello più alto di divertirsi e avere successo con lui.

Mortis

Riduzione dei danni dall'abilità stellare ''Turboscatto'' portata al 35% (dal 40%).

Mortis è un brawler popolarissimo e ha una percentuale di vittorie molto alta. Questo indebolimento lo costringerà ad agire in maniera più cauta, quando lo scatto è completamente carico e a scegliere con più attenzione quali opportunità sfruttare.

Pierce

Punti danno della super ridotti a 1400 (da 1600).

Rallentamento dell'abilità stellare "Controcorrente" ridotto al 25% (dal 30%).

Finalmente abbiamo trovato Pierce! Con l'introduzione dell'overdrive, la super di Pierce è diventata fin troppo opprimente, anche in congiunzione con l'abilità stellare "Controcorrente", che è quella di gran lunga più utilizzata per questo brawler. L'obiettivo di questi indebolimenti è rendere Pierce leggermente meno efficace, mantenendo però intatta la sua potenza generale.

Clancy

Portata dell'attacco base ridotta a 23 (da 25).

Le ultime modifiche avevano reso Clancy un po' troppo potente: in generale, il suo livello 3 è azzeccato e si abbina bene al suo stile, ma l'aumento della portata e della salute l'avevano reso un po' troppo facile da raggiungere. La riduzione della portata diminuirà il numero di casi in cui Clancy appare come una buona scelta e la quantità generale di scontri che si concludono in suo favore, in modo tale da bilanciare nuovamente la performance del nostro crostaceo.

Bibi

Danni bonus dell'abilità stellare "Fuoricampo" ridotti al 15% (dal 20%).

Cure ricevute dall'attacco successivo con il gadget "Vitamine" ridotte al 50% (dal 60%).

Bibi continua a essere formidabile, tanto che, perfino dopo le ultime modifiche, vanta la percentuale di vittorie più alta anche ai livelli più alti. L'obiettivo di queste riduzioni è far sì che Bibi non sia più così resistente in battaglia e che metta a segno più triplette e meno fuoricampo.

Le modifiche