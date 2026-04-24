Note di rilascio di aprile del 2026
Le modifiche sostanziali al negozio
Il negozio è stato completamente riprogettato per facilitare l'accesso alle offerte e la navigazione tra le varie sezioni e per permetterti di trovare esattamente ciò che cerchi!
Ora il negozio è diviso in schede, ciascuna con offerte diverse a disposizione. Se una scheda non presenta alcuna offerta attiva, rimarrà nascosta. Quando selezioni una scheda e inizi a sfogliarla, le dimensioni del pannello laterale si riducono per agevolare la navigazione.
Nel negozio, troverai un massimo di sette schede alla volta.
Toccando un'offerta, la visuale ingrandita ti permetterà di leggere ulteriori informazioni su ognuno degli articoli inclusi.
In questa finestra, troverai anche una descrizione per ciascun oggetto in offerta.
L'Emporio delle stranezze
L'Emporio delle stranezze offre un nuovo modo per acquistare skin in cambio di bling, grazie a offerte personalizzate che si aggiornano ogni giorno.
Ogni 24 ore, saranno disponibili nuovi bundle di skin acquistabili utilizzando i bling, mentre ogni 48 ore apparirà un'offerta contenente dei bling, ottenibile con le gemme, e tutte saranno personalizzate per ogni giocatore.
Visita il negozio quotidianamente, perché ogni volta che tocchi un'offerta per rivelarla, riceverai 10 bling.
Avrai maggiori probabilità di ricevere skin per i brawler che utilizzi più spesso, quelli sbloccati di recente o quelli con cui hai già raggiunto il livello 11.
I bundle
Ci sono due tipi di offerte: quelle normali, contenenti una skin e due ricompense secondarie, e quelle grandi, con due skin e quattro ricompense secondarie.
Queste offerte potrebbero includere delle skin preselezionate oppure darti la possibilità di scegliere tra quelle di una determinata rarità.
Le ricompense secondarie, invece, possono includere: premi Starr casuali, leggendari o con overdrive, premi caotici, casse dei trofei (da quelle piccole alle omega), megacasse, premi angelici, premi demoniaci, hosomaki, casse mecha, reazioni, graffiti e icone.
Potrai trovare sconti fino al 100%.
Nell'Emporio, inoltre, ci sarà Juju, la quale ti accoglierà con una posa e una battuta, che potrai ascoltare o leggere nella nuvoletta.
I nuovi brawler
Damian (tank mitico)
Damian ADORA fare rumore ed è il front-man della band fondata insieme a suo fratello Draco, ma, quando sente la musica, si scatena in lui una rabbia incontrollabile, che gli fa spaccare tutto ciò che gli capita a tiro! I suoi concerti finiscono sempre con la distruzione totale degli strumenti, del palco... e degli altri brawler.
Particolarità: carica la super quando subisce dei danni.
Attacco (Fiamme della bestia): dopo aver sferrato due pugni di fila, il terzo colpo di Damian è un calcio esplosivo che respinge i nemici e li ricopre di fiamme, che dopo un breve periodo esploderanno e si spargeranno sui nemici nelle vicinanze.
Super (Mosh pit): Damian compie un balzo e, all'atterraggio, crea il suo mosh pit personale. I nemici che sono al suo interno e provano a colpire gli amplificatori vengono respinti e subiscono 1400 punti danno.
Gadget (Microfono rigenerante): puoi lanciare il microfono di Damian in una zona specifica e il primo alleato che lo raccoglie ripristinerà la propria salute.
Gadget (Damian Sound System): Damian fa comparire temporaneamente una barriera indistruttibile composta da amplificatori.
Abilità stellare (Calca stordente): gli obiettivi spinti verso gli ostacoli vengono storditi.
Abilità stellare (Master of Punches): il pugno di Damian va a fuoco durante la super e brucia i nemici.
Overdrive (Arena di fuoco): quando Damian atterra dopo l'attivazione della super, il suolo va a fuoco e causa punti danno al secondo ai nemici intrappolati nel mosh pit.
Starr Nova (sicaria mitica)
Quest'appassionata di cosplay è convinta di essere il personaggio anime chiamato ''Starr Nova'', cosa che, a volte, crea situazioni un po' imbarazzanti, perché le fa credere che qualsiasi problema reale possa essere risolto con una spada enorme!
Attacco (Colpo di coda): Starr Nova usa i suoi incredibili capelli da personaggio anime come arma, bersagliando i nemici con due colpi biondissimi.
Super (Metamorfosi Nova): Starr Nova scatta e si trasforma nella sua versione più potente: oltre a brandire Nova, la sua bellissima spada, si muove più velocemente, recupera salute dai danni inferti e cambia l'aspetto dell'attacco base, ma la trasformazione dura solo sette secondi.
Gadget (Congegno arrestagravità): Starr Nova attiva un'area antigravitazionale che fa lievitare gli alleati al suo interno.
Gadget (Sfera bivalente): Starr Nova scaglia una sfera d'energia che danneggia i nemici e ripristina la salute degli alleati. La sfera permette alla brawler di teletrasportarsi nel punto in cui si trova, purché non abbia ancora colpito il bersaglio!
Abilità stellare (Potere del cristallo di Nova): se Starr Nova colpisce un brawler nemico dopo essersi trasformata, i danni che causa aumentano del 5%, fino a un massimo del 30%.
Abilità stellare (Terapia Starr): l'attacco base di Starr Nova cura gli alleati.
Bolt (tank epico)
Bolt è un giocattolo della linea ''MegaKollider'' e fa danni rotolando dritto verso i bersagli. Anche se è stato costruito per combattere, ha sempre desiderato essere una macchina da corsa giocattolo ed è per questo che ama sfrecciare a velocità altissime. Meglio togliersi di mezzo!
Particolarità: la velocità di movimento aumenta mentre si muove.
Attacco (Schiacciasassi): Bolt causa danni rotolando dritto contro gli altri brawler e più veloce va, più danni farà. Tocca il pulsante dell'attacco base per permettere a Bolt di rilasciare il calore in eccesso, aumentare la sua velocità e causare danni ad area che infliggono il doppio dei danni da rotolamento!
Super (Fuorigiri): Bolt va su di giri: acquista velocità, subisce meno danni e lascia dietro di sé delle fiamme che causano danni a chiunque ci finisce sopra.
Gadget (Paraurti): Bolt ottiene uno scudo, il cui valore varia in base alla velocità raggiunta dal brawler in quel momento.
Gadget (Supersospensioni): Bolt salta verso un punto dell'arena e, quando atterra, causa danni ad area e distrugge gli ostacoli, ma perde tutta la velocità.
Abilità stellare (Strike!): quando va alla massima velocità, Bolt sbalza in aria i nemici.
Abilità stellare (Avanzata incontrollabile): durante la super, Bolt è immune al controllo da parte degli avversari e aumenta del 15% la sua velocità massima.
L'evento di Starr Nova
Nell'evento di Starr Nova, i giocatori possono sbloccare gratuitamente la skin Finx signore del Vuoto e far salire di livello le paladine Starr per usarle nelle modalità selezionate. Il modificatore della metamorfosi sarà attivo nelle modalità in rilievo e in alcune modalità con trofei selezionate a caso.
Quando il modificatore di Starr Nova è attivo, durante lo scontro appaiono dei cristalli: raccogline uno per trasformarti in una delle cinque paladine Starr, per un breve periodo.
Le paladine Starr hanno abilità uniche ispirate a quelle di Starr Nova, Spike, Bea, Juju e Ambra e sono molto più forti dei rispettivi brawler di partenza.
Prima del completamento della trasformazione, potrai vedere il suo effetto grafico.
Esistono due modificatori: uno con Starr Nova e uno senza di lei, poiché verrà introdotta durante l'evento.
Le paladine Starr saranno disponibili al livello 11 e possono essere migliorate fino al livello 30 aprendo i premi Nova.
Starr Nova farà eccezione e sarà disponibile al livello massimo fin da subito, mentre il suo cristallo verrà introdotto durante la seconda settimana dell'evento.
Facendo salire di livello una paladina Starr tramite un premio Nova, ne attiverai i danni sulla schermata dell'evento, toccando la quale sferrerai un attacco che infliggerà danni a Finx e, se gliene infliggi a sufficienza, riceverai la sua skin! Dopo aver sbloccato Finx signore del Vuoto, riceverai delle ricompense sostitutive.
I nuovi buffie
Colette
Gadget 1: Incantatore [MODIFICHE SOSTANZIALI]
Colette spara un colpo che incanta un brawler per un secondo. Il gadget consuma munizioni.
Con buffie: il proiettile trapassa ostacoli e brawler.
Gadget 2: Rubavita [MODIFICHE SOSTANZIALI]
Colette spara un colpo che ripristina l'80% dei danni che causa. Il gadget consuma munizioni e richiede un periodo di ripristino dopo essere stato usato tre volte.
Con buffie: può curare Colette oltre il limite di salute e, in quel caso, crea uno scudo da 1000 punti salute massimi.
Abilità stellare 1: Pressione fiscale
Durante i suoi scatti, Colette trascina con sé i brawler nemici colpiti fino alla distanza massima raggiunta con quell'attacco. A quella distanza, i nemici vengono storditi per 0,2 secondi.
Con buffie: lo scatto della super di Colette è velocissimo!
Abilità stellare 2: Scudo fiscale
Colette subisce il 75% di danni in meno mentre la super è attiva e ottiene uno scudo del 30%, se colpisce un brawler.
Con buffie: la super di Colette ruba il 33% delle munizioni a tutti i brawler colpiti.
Overdrive con buffie: Spirito perfido
L'attacco base di Colette è seguito da un altro attacco simile dalla portata ridotta e che infligge meno danni.
Griff
Gadget 1: Salvadanaio
Griff lancia un salvadanaio che esplode dopo qualche istante, infliggendo danni, distruggendo gli ostacoli circostanti e respingendo gli altri brawler.
Con buffie: Griff può lanciare il salvadanaio per caricarlo e aumentare il raggio dell'esplosione e i danni che causa. Quando il salvadanaio è completamente carico, esplode all'istante.
Gadget 2: Erogatore di monete [MODIFICHE SOSTANZIALI]
Griff lancia una pioggia di monete verso un'area, infliggendo danni continui ai brawler al suo interno.
Con buffie: la pioggia di monete diventa sempre più grande col passare del tempo.
Abilità stellare 1: Tieni il resto [MODIFICHE SOSTANZIALI]
Con l'attacco base, Griff lancia una fila di monete in più e copre un'area leggermente maggiore.
Con buffie: quando attacca con tutte le munizioni, spara anche una moneta gigante che causa danni aggiuntivi al centro.
Abilità stellare 2: Tenacia negli affari
Griff recupera il 15% della salute persa ogni due secondi.
Con buffie: quando le banconote della super di Griff ritornano nelle sue mani, il brawler recupera il 5% della salute persa.
Overdrive con buffie: Rimborso fiscale
Ora l'attacco base di Griff trafigge i nemici durante l'overdrive.
Edgar
Gadget 1: Sciarpione [MODIFICHE SOSTANZIALI]
Edgar lancia delle sciarpe, afferrando il brawler o l'ostacolo più vicino e saltandogli alle spalle o sopra.
Con buffie: quando Edgar afferra un brawler o un ostacolo, si muove più velocemente per un breve periodo.
Gadget 2: Scudo da duri
Edgar ottiene uno scudo che lo protegge dai 3700 punti danno successivi all'attivazione del gadget. Lo scudo si indebolisce con il passare del tempo.
Con buffie: Edgar diventa immune al controllo da parte degli altri brawler per un secondo.
Abilità stellare 1: Atterraggio violento
Quando Edgar atterra usando la super o il gadget ''Sciarpione'', danneggia i nemici nella zona di atterraggio, causando più danni a quelli che si trovano più vicini al centro dell'area.
Con buffie: Edgar carica la super, ogni volta che colpisce un nemico direttamente.
Abilità stellare 2: Botta di salute
Edgar recupera il 30% di salute in più dagli attacchi.
Con buffie: ogni eliminazione di un brawler nemico ripristina istantaneamente una percentuale dei PF massimi di Edgar.
Overdrive con buffie: Fretta e furia
Edgar sferra due colpi aggiuntivi con la sciarpa, che hanno una portata maggiore, ma causano meno danni. I nemici vicini possono essere colpiti sia dai colpi di sciarpa dell'attacco base che da quelli dell'overdrive.
Il nuovo overdrive
Overdrive di Najia (Oscurità infinita): Najia lancia sei vasi con la super e i serpenti che contengono rilasciano una scia di veleno.
Le stagioni e le skin
Stagione: Paladine Starr
SPIKE PALADINA STARR (skin epica del Brawl Pass)
SPIKE SCOLARETTA STARR (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
SPIKE GUARDIANA STARR (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
COLETTE SIGNORA DEL VUOTO (skin epica del Brawl Pass)
COLETTE NANA BIANCA (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
COLETTE BUCO NERO (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
JUJU PALADINA STARR (skin mitica da 149 gemme)
BEA PALADINA STARR (skin epica da 149 gemme)
AMBRA PALADINA STARR (skin leggendaria da 299 gemme)
AMBRA PALADINA DEL VUOTO (skin leggendaria da 299 gemme)
FINX SIGNORE DEL VUOTO (skin mitica da 199 gemme)
Stagione: I fuoriclasse
EUGENIO SUPERPORTIERE (skin epica del Brawl Pass)
EUGENIO GUARDIAPALI (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
EUGENIO SARACINESCA (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
CARL CAPOCANNONIERE (skin epica del Brawl Pass)
CARL GOLEADOR (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
CARL MARCATORE (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
LOU BOMBER (skin leggendaria da 299 gemme)
ENERGETIK SEGNAPUNTI (skin mitica da 199 gemme)
OTIS QUARTERBACK (skin mitica da 199 gemme)
MEEPLE ARBITRO (skin mitica da 199 gemme)
Skin varie
My Hero Academia
EL PRIMO: ALL MIGHT (skin leggendaria da 299 gemme)
GUS: TOMURA SHIGARAKI (skin mitica da 199 gemme)
JANET: URAVITY (skin epica da 149 gemme)
FANG: DEKU (skin epica da 149 gemme)
EDGAR: BAKUGO (skin mitica da 199 gemme)
Esports
JACKY ESPORTS (skin epica da 149 gemme)
Le skin argentee e 24 carati
NAJIA 24 CARATI
NAJIA ARGENTEA
Le modifiche sostanziali alle skin
Ora le skin mitiche e leggendarie hanno degli effetti aggiuntivi!
Abbiamo rifinito le animazioni di introduzione per skin di varie rarità.
Eccezion fatta per quelle di My Hero Academia, d'ora in poi le nuove skin non includeranno reazioni, graffiti e icone.
Le modifiche di bilanciamento
I miglioramenti
Lumi
Velocità dei colpi dell'attacco base aumentata a 3500 (da 3200).
Punti salute base aumentati a 3500 (da 3100).
Negli ultimi mesi, Lumi è stata di gran lunga una dei brawler meno efficaci e, di conseguenza, abbiamo voluto modificare alcuni dei suoi parametri di base, per permetterle di velocizzare l'uso dei suoi gadget di supporto e consentirle di incassare colpi mentre attacca, aumentando la salute.
Lola
Riduzione dei danni della super portata al 35% (dal 50%) quando l'ego di Lola è vicino a lei.
Finora Lola ha avuto prestazioni grosso modo nella media, se non al di sotto di essa, perciò abbiamo pensato di fare questa modifica per aiutarla a essere più competitiva, darle maggiore controllo dello spazio con l'ego e rendere più flessibile il suo utilizzo.
Fang
Punti salute base aumentati a 4800 (da 4500).
Attualmente, Fang non conosce vie di mezzo. L'obiettivo di questa modifica è permettergli di essere più aggressivo senza prendersi rischi eccessivi e di mettere pressione a un numero maggiore di brawler.
Energetik
Velocità di caricamento della super aumentata a 75 (da 70).
Energetik è già un buon brawler: aveva solo bisogno di un po' più di brio, che gli permettesse di far notare di più la sua presenza sul campo e caricarsi più velocemente. Questa modifica lo aiuterà a mettere sotto pressione i nemici, quando usa la super in maniera aggressiva, e faciliterà gli attacchi ciclici.
Maisie
Danni dell'abilità stellare "Precisione estrema" aumentati al 25% (dal 20%).
Attualmente, la categoria dei tiratori scelti è molto competitiva e Maisie stava rimanendo un po' indietro, perciò abbiamo aumentato i danni alla massima distanza, così da aiutarla a stare al passo con altri brawler più popolari.
Draco
Resistenza ai danni della super aumentata al 20% (dal 15%).
Velocità di movimento della super aumentata al 20% (dal 15%).
Tra tutti i tank che popolano il meta, Draco era quello che dava meno l'impressione di esserlo. Queste modifiche lo aiuteranno a riconquistarsi il suo posto, dandogli più controllo spaziale e in situazioni pressanti, almeno una volta caricata la super.
Jae-yong
Tempi di ripristino del gadget "Collezione di lenti" ridotti a 12 secondi (da 15).
In generale, Jae-yong sta performando bene, ma i suoi gadget danno l'impressione di non essere potenti allo stesso modo. L'obiettivo di questa modifica è proprio renderli entrambi più competitivi.
Barryl
Punti danno della super aumentati a 660 (da 400).
In determinate situazioni, Barryl è davvero formidabile, ma andava reso più versatile e minaccioso, vista la presenza di altri tank ESTREMAMENTE popolari nel meta.
Gigi
Bonus alla velocità di movimento dell'attacco base aumentato al 35% (dal 30%).
Colpi massimi dell'attacco base aumentati a 10 (da 8).
Gigi aveva bisogno di maggiore mobilità per inseguire i brawler avversari e schivare i colpi. L'obiettivo di queste modifiche è permetterle di utilizzare maggiormente l'attacco base per muoversi e di essere in grado di vedersela con brawler dotati di più salute.
Glowy
Portata dell'attacco base aumentata a 22 (da 20).
Per quanto riguarda Glowy, le ultime modifiche sono state un po' eccessive, poiché, pur essendo rimasto un ottimo guaritore, era una scelta poco appetibile. L'obiettivo di questa modifica è ribilanciarlo per permettergli di avere un impatto maggiore, senza però dargli un vantaggio eccessivo in ogni mappa.
Gli indebolimenti
Najia
Il secondo colpo dell'attacco base di Najia non prende più di mira automaticamente i brawler nemici, dopo che il primo colpo è stato sparato senza mirare, ma, se si tocca il pulsante al momento giusto, si bersaglia comunque il brawler più vicino.
Punti salute base dei serpenti della super e dell'abilità stellare ridotti a 1200 (da 1600).
I serpenti della super e dell'abilità stellare non esplodono più quando vengono sconfitti, ma solo quando colpiscono i brawler nemici.
L'attacco base di Najia è incredibilmente flessibile e fin troppo utile per raccogliere informazioni e perlustrare i cespugli. Inoltre, i serpenti sono difficilissimi da affrontare per molti brawler e per sconfiggerli sono necessari un sacco di colpi. Come se non bastasse, i brawler da mischia non hanno molte possibilità di contrastarli, poiché non possono distruggerli in sicurezza. L'obiettivo di questi indebolimenti è permettere a questi brawler di affrontare più agevolmente Najia e di avvicinarsi a lei di soppiatto.
Leon
Abbiamo risolto il problema che causava l'accumulo del bonus alla velocità di movimento dell'abilità stellare "Scie di fumo" e del gadget "Lecca-lecca tattico".
Punti salute base ridotti a 3300 (da 3600).
Leon è sempre tra i brawler con le prestazioni migliori, poiché infligge danni ingenti in maniera affidabile e senza troppi rischi, oltre ad avere un gadget che migliora la performance della squadra. La risoluzione del problema che lo riguardava e la riduzione della salute di base dovrebbero far in modo che, per sfruttare al meglio le sue potenzialità, Leon debba essere posizionato impeccabilmente, fungendo da sicario potente, ma piuttosto vulnerabile.
Ziggy
Ritardo dei colpi dell'attacco base aumentato a 750 (da 700).
Velocità di caricamento della super ridotta a 80 (da 85).
Tempi di ripristino del gadget ''Acchiappafulmini'' aumentati a 17 secondi (da 13).
Ziggy è diventato rapidamente uno dei brawler più potenti nel meta attuale, grazie alla costanza con cui l'attacco base va a segno, cosa che lo rende un sorvegliante particolarmente asfissiante. L'obiettivo di questi indebolimenti non è far tornare l'attacco base di Ziggy com'era prima del potenziamento, ma dare agli avversari più tempo per schivarlo. Inoltre, il gadget "Acchiappafulmini" mette un sacco di pressione ai nemici, perciò, vista la sua potenza, ne abbiamo aumentato leggermente i tempi di ripristino.
Grom
Punti danno dell'attacco base ridotti a 1040 (da 1140).
Danni extra dell'abilità stellare "Impatto extra" aumentati al 35% (dal 30%).
Grom è da sempre un incubo per i giocatori di livello intermedio, ma di recente è anche stato utilizzato molto di più, e con successo, da coloro che giocano a livelli più alti, diventando addirittura uno dei migliori 15 brawler in termini di percentuale di vittorie nelle partite della modalità Classificata dalla divisione Leggende III in su. L'obiettivo di queste modifiche è far sì che Grom conservi la maggior parte della sua forza, rendendo, allo stesso tempo, più difficile fare danni con lui. In questo modo, dovremmo riuscire ad allentare la pressione esercitata sui giocatori intermedi che se lo trovano contro, ma anche consentire a quelli di livello più alto di divertirsi e avere successo con lui.
Mortis
Riduzione dei danni dall'abilità stellare ''Turboscatto'' portata al 35% (dal 40%).
Mortis è un brawler popolarissimo e ha una percentuale di vittorie molto alta. Questo indebolimento lo costringerà ad agire in maniera più cauta, quando lo scatto è completamente carico e a scegliere con più attenzione quali opportunità sfruttare.
Pierce
Punti danno della super ridotti a 1400 (da 1600).
Rallentamento dell'abilità stellare "Controcorrente" ridotto al 25% (dal 30%).
Finalmente abbiamo trovato Pierce! Con l'introduzione dell'overdrive, la super di Pierce è diventata fin troppo opprimente, anche in congiunzione con l'abilità stellare "Controcorrente", che è quella di gran lunga più utilizzata per questo brawler. L'obiettivo di questi indebolimenti è rendere Pierce leggermente meno efficace, mantenendo però intatta la sua potenza generale.
Clancy
Portata dell'attacco base ridotta a 23 (da 25).
Le ultime modifiche avevano reso Clancy un po' troppo potente: in generale, il suo livello 3 è azzeccato e si abbina bene al suo stile, ma l'aumento della portata e della salute l'avevano reso un po' troppo facile da raggiungere. La riduzione della portata diminuirà il numero di casi in cui Clancy appare come una buona scelta e la quantità generale di scontri che si concludono in suo favore, in modo tale da bilanciare nuovamente la performance del nostro crostaceo.
Bibi
Danni bonus dell'abilità stellare "Fuoricampo" ridotti al 15% (dal 20%).
Cure ricevute dall'attacco successivo con il gadget "Vitamine" ridotte al 50% (dal 60%).
Bibi continua a essere formidabile, tanto che, perfino dopo le ultime modifiche, vanta la percentuale di vittorie più alta anche ai livelli più alti. L'obiettivo di queste riduzioni è far sì che Bibi non sia più così resistente in battaglia e che metta a segno più triplette e meno fuoricampo.
Le modifiche
Ora le nubi tossiche infliggono più danni ai brawler al loro interno: più al centro ci si trova, più danni si subiscono!
Le mappe, gli eventi, gli ambienti e i cambi alle rotazioni
Raid: Colette signora del Vuoto e Finx signore del Vuoto
Preparati ad affrontare delle sfide del tutto inedite, combattendo contro due nuovi boss negli scontri di questa modalità, che ora richiedono tutti cinque giocatori.
Colette signora del Vuoto: trova e distruggi i nidi di libri oscuri o rischierai che il campo venga invaso da versioni in miniatura di Colette signora del Vuoto!
Finx signore del Vuoto: si tratta di uno scontro col boss suddiviso in due fasi, nel quale Finx ricompare in versione malvagia se viene sconfitto una prima volta, mentre una torre al centro dell'arena aiuta e danneggia i brawler a fasi alterne. Inoltre, Finx fa affidamento sui suoi amici gatti, che assomigliano tutti a Kit, per sconfiggere i brawler.
Dopo aver sconfitto il boss al livello di difficoltà più alto, potrai vedere il miglior tempo da te ottenuto a quel livello.
Gli alleati sconfitti non fanno cadere più solo metà dei loro cubi di energia, ma tutti.
Le nuove modalità di gioco stagionali
L'evento con Adidas
Brawl Stars e Adidas hanno dato vita a un evento della community a tempo limitato a tema calcistico! Scendi in campo nella nuova modalità Superfootbrawl, partecipa alla Coppa Superstarr Adidas e gioca nella nuovissima Arena Adidas!
Superfootbrawl
Una versione più avvincente di Footbrawl con nuove meccaniche che premiano il gioco di squadra e la precisione!
Tieni premuto il pulsante dell'attacco quando hai la palla.
In questo modo, caricherai il tiro.
I tiri caricati al massimo, infliggono danni ai brawler.
Se un alleato raccoglie una palla carica, l'effetto rimane attivo per qualche istante, per un passaggio rapido.
Il portiere
Entrambe le squadre hanno un portiere.
Questo personaggio può muoversi all'interno di un'area vicina alla porta che difende.
Il portiere si muove sempre per mettersi in mezzo tra la porta e la palla.
Para automaticamente qualunque tiro si avvicini abbastanza, respingendo la palla come se rimbalzasse su un muro.
Può essere sconfitto e, di conseguenza, stordito per breve periodo.
Le modifiche agli ambienti
Ambienti rimossi
Circo bizzarro
Isola ghiacciata
Retropoli
Eroi della giungla
Stunt show
Bazar di Tara
Ambienti aggiunti
Arena Adidas (novità)
Campo in erba (Superfootbrawl)
Biosfera
Negozio di souvenir
Emporio delle stranezze
Festival della musica di Pocho
Sopravvivenza nell'Enigma della piramide (novità)
Sopravvivenza nel Deposito rottami (novità)
Starr Toon Studios
Sopravvivenza negli Starr Toon Studios (novità)
Isola tropicale
Le mappe
Superfootbrawl
Arena Adidas:
Arena delle giocate impossibili
Sotto il sette
Parco degli incursori
Cross sul primo palo
Campo in erba:
Si gonfia la rete!
Tutti in the box
Arena dei rigori
Campo dei fantasisti
Modalità Classificata
Stagione 1
Modalità in rilievo: Dominio.
Mappe in rilievo: Spazio liminale e Scorrimento veloce.
Brawler gratuiti a rotazione:
Grom (epico)
Mina (mitica)
Corvo (leggendario)
Stagione 2
Modalità in rilievo: K.O.
Mappe in rilievo: Sorgente di confine e Burrone di Bracciodoro.
Brawler gratuiti a rotazione:
Bea (epica)
Finx (mitico)
Spike (leggendario)
Arena dei brawler
Per far sì che l'Arena dei brawler resti una modalità equa e divertente per tutti, abbiamo introdotto una serie di modifiche di bilanciamento.
Pierce
Danni ridotti al 2% (dal 4%).
Velocità di ricarica ridotta a 50 (da 100).
Mortis
Velocità di ricarica ridotta a 150 (da 200).
Salute ridotta a 500 punti (da 650).
Emz
Danni ridotti all'1% (dal 2%).
Sirius
Velocità di movimento ridotta a 6 (da 8).
Colt
Danni ridotti al 3% (dal 6%).
Tick
Danni ridotti al 7% (dall'8%).
Velocità di ricarica ridotta a 225 (da 250).
Bibi
Salute ridotta a 650 punti (da 750).
Danni ridotti al 3% (dal 4%).
Shade
Salute ridotta a 350 punti (da 450).
Jae-yong
Velocità di ricarica aumentata a 200 (da 2, sì, era davvero a 2 😅).
Jacky
Danni aumentati al 4% (dal 2%).
Velocità di ricarica aumentata a 200 (da 150).
Ash
Danni aumentati al 3% (dal 2%).
Finx
Velocità di ricarica aumentata a 300 (da 200).
Eve
Danni aumentati al 5% (dal 4%).
Lola
Danni aumentati al 5% (dal 4%).
Velocità di ricarica aumentata a 200 (da 150).
Mico
Velocità di ricarica aumentata a 300 (da 200).
Max
Danni aumentati al 6% (dal 5%).
I miglioramenti permanenti e altre modifiche alla giocabilità
Giocare a Brawl Stars sta per diventare un'esperienza ancora più elettrizzante, grazie a nuove funzionalità social e ad altri incredibili miglioramenti.
Amici preferiti (in arrivo prossimamente nell'aggiornamento)
Aggiungi gli amici che vuoi alla lista dei preferiti e ricevi notifiche quando sono online per poter giocare insieme a loro!
Inoltre, potrai silenziare le notifiche che ti avvisano quando un amico è online e avrai l'opzione di risultare invisibile, così gli altri giocatori non riceveranno notifiche che li avvisano quando sei online.
Schermata degli amici rinnovata (in arrivo prossimamente nell'aggiornamento)
Ora puoi filtrare gli amici per mischie vinte insieme, trofei totali, prestigio totale, divisione e stato online.
È stato risolto il problema relativo alla statistica "Mischie vinte insieme": ora il gioco terrà traccia del numero esatto di scontri che hai vinto insieme ai tuoi amici.
Per ciascun amico, puoi aggiungere una breve nota, visibile solo a te, per ricordarti il motivo per cui l'hai aggiunto o chi è.
Dal menu degli amici, potrai modificare le impostazioni per bloccare le richieste di amicizia e quelle per ricevere notifiche dagli amici preferiti.
Infine, è stata aggiornata la scheda delle amicizie consigliate, che ora suggerirà anche amici da Game Center.
Le segnalazioni negli scontri con trofei
La possibilità di segnalare altri giocatori, finora disponibile solo nella modalità Classificata, è stata aggiunta negli scontri con trofei.
Ora ciascun giocatore ha la propria reputazione anche negli scontri con trofei, diversa da quella della modalità Classificata.
Se un giocatore riceve troppe segnalazioni per griefing o imbrogli, viene temporaneamente sospeso dagli scontri con trofei, mentre le segnalazioni riguardanti i giocatori casuali scarsi non hanno alcun impatto sulla reputazione.
Alla prima segnalazione, il giocatore riceve un avvertimento, mentre eventuali segnalazioni successive comporteranno una sospensione più o meno lunga, la cui durata aumenterà, man mano che le segnalazioni si accumulano.
In caso di sospensione dagli scontri con trofei, è possibile continuare a giocare in modalità Sopravvivenza (solo) e nelle mappe del Generatore di mappe.
Le segnalazioni e le eventuali sospensioni temporanee saranno presenti anche negli eventi del Megasalvadanaio e in quelli di rilascio dei brawler.
Puoi far risalire la tua reputazione, completando scontri senza ricevere segnalazioni nelle modalità con trofei.
I miglioramenti agli effetti visivi delle skin
Gli effetti visivi della skin Nita shiba sono stati completamente rinnovati! In precedenza, questa skin amatissima dai fan non aveva alcun effetto visivo per l'attacco base e per il colpo della super, ovvero due degli effetti maggiormente visibili in gioco, ma abbiamo rimediato, portando questi effetti al pari con gli standard moderni di Brawl Stars e ripensando il loro design a tema shiba.
Non perderti la skin di Nita shiba nel negozio, durante i festeggiamenti della Golden Week!
Gli aggiornamenti agli effetti visivi delle skin classiche
Stiamo cercando dei modi per rivisitare alcune delle skin più datate, i cui effetti visivi hanno bisogno di un rinnovamento. La prima della lista è Nita shiba, ma in futuro potremmo aggiornare anche altre skin che sono in gioco da tempo, perciò continua a seguirci!
Altre modifiche
Ora la gru pescapremi dei buffie conterrà quelli relativi a tre brawler, così avrai maggiori probabilità di ricevere il buffie che vuoi.
Per 14 giorni dopo l'aggiornamento, nel negozio sarà disponibile un'offerta con un buffie casuale.
Il comportamento della palla in Footbrawl e Brawl hockey è stato aggiornato e adesso sfrutta calcoli basati sulla fisica, grazie ai quali la percezione dei colpi alla palla e al disco dovrebbe essere leggermente diversa, ma distanza e tempi rimarranno simili. In questo modo, non dovrebbe più verificarsi il problema per cui, a volte, la palla si muoveva senza controllo, quando gli ostacoli venivano distrutti.
Sono stati aggiunti nuovi profili da battaglia per il prestigio 100 e 200.
Ora l'indicatore dell'attacco base di Fang mostra la portata aggiuntiva data dalla sua scarpa.
L'insegna della Forgia del drago ora mostra il nome corretto.
I problemi risolti
Correzioni generali
È stato risolto un problema che allungava la durata del matchmaking nelle modalità in coppia e in tre.
Ora non dovrebbero verificarsi più arresti anomali su Android, quando si usce dall'app tramite il pulsante per tornare indietro e si avvia nuovamente il gioco.
Correzioni ai brawler
È stato risolto l'errore che permetteva a Hank di eseguire un attacco invisibile ripetendo rapidamente l'attacco base.
Ora la descrizione del gadget "Pelliccia sintetica" di Nita rispecchia il comportamento in gioco.
Risolto l'errore per cui, se un oggetto veniva lanciato mentre i brawler erano sotto il controllo di "Manipolazione", la super di Willow, non potevano più attaccare o usare la super.
Corretto l'errore per cui l'attacco base di Willow non caricava la super, dopo aver usato il gadget "Lanterna diabolica".
Ora le statistiche relative ai danni dell'attacco e ai danni al secondo del livello successivo di Glowy vengono visualizzate correttamente.
Risolto il problema a causa del quale la super di Gigi non si caricava mentre i nemici sparavano colpi dall'interno del raggio di ricarica della super.
Corretto l'errore per cui l'aumento della velocità di movimento derivante dall'abilità stellare "Scie di fumo" di Leon si accumulava erroneamente con l'aumento della velocità di movimento reso possibile dal gadget "Lecca-lecca tattico".
Risolti i problemi con vari effetti sonori. In particolare, quelli dell'attacco base della skin di Maisie drago non si sentono più all'inizio e alla fine; quelli dell'attacco di Frank non vengono più riprodotti due volte; quelli di Melodie palloncino non sono più assenti.
Corretto l'errore per cui la super di Eugenio e il gadget di Gray potevano colpire anche i nemici immuni agli effetti di controllo.
Ora le ombre evocate da Sirius non attaccano più all'infinito, se il brawler che stanno copiando ha diversi tipi di attacco, come Kenji.
Ora, quando Doug usa l'attacco base in overdrive, non può più colpire i nemici che si trovano sotto a Janet, mentre lei è in volo.
I danni causati dal gadget di Spike ''Puntaspilli deflagrante'' ora saranno applicati in maniera corretta, tenendo conto della distanza, anche quando è in uso il buffie.