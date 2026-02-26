Nel menu dei buffie troverai una nuova gru pescapremi che conterrà tutti e sei i buffie dei brawler!

Corvo

Gadget (modificato): Tossine istantanee

Corvo infligge i danni da veleno rimanenti a tutti i nemici su cui le sue tossine stanno già avendo effetto e ottiene uno scudo pari al 150% del valore.

Con buffie: ripristina la durata del veleno.

Gadget (modificato): Tossine debilitanti

Lancia un pugnale che danneggia, rallenta e avvelena il primo nemico colpito per qualche secondo.

Con buffie: il pugnale rimbalza anche verso i nemici vicini, causando gli stessi effetti.

Abilità stellare: Supertossine

Le tossine di Corvo indeboliscono i nemici, che provocano il 15% di danni in meno quando sono avvelenati.

Con buffie: Corvo causa il 5% di danni in più per ogni nemico avvelenato.

Abilità stellare: Corvo avvoltoio

Corvo infligge il 40% di danni in più sia con l'attacco base che con la super ai nemici con salute inferiore al 50%.

Con buffie: la durata del veleno di Corvo aumenta di un secondo.

Overdrive Con buffie: durante l'overdrive, i pugnali dell'attacco base trafiggono i nemici e, dopo aver raggiunto la massima distanza, tornano indietro causando il 20% di danni in meno.



Bibi

Gadget: Vitamine

Bibi recupera 1000 punti salute al secondo per quattro secondi.

Con buffie: carica istantaneamente l'indicatore del fuoricampo di Bibi e converte in salute il 60% dei danni inferti con l'attacco successivo.

Gadget (modificato): Collante

Bibi lancia una gomma da masticare che rallenta tutti i nemici al suo interno del 20%.

Con buffie: l'effetto rallentante aumenta in proporzione a quanto rimane sul campo la bolla di chewing gum.

Abilità stellare: Fuoricampo

La velocità di movimento di Bibi aumenta del 12% quando l'indicatore del fuoricampo è carico.

Con buffie: l'attacco del Fuoricampo causa il 20% in più di danni.

Abilità stellare: Maga della difesa

Quando l'indicatore del fuoricampo è carico, Bibi riduce qualsiasi danno subito del 20%.

Con buffie: quando la super colpisce un brawler nemico, Bibi ottiene uno scudo di cinque secondi.

Overdrive Con buffie: l'attacco base sferrato da Bibi durante l'overdrive ha un tempo di ricarica ridotto.



Bull

Gadget (modificato): ''Bisteccona'' diventa ''Pallottole proteiche''

Bull spara un proiettile al bersaglio, causando 1600 punti danno e recuperando 800 punti salute, se centra il nemico.

Con buffie: lascia sul bersaglio un marchio che dura cinque secondi e che converte in salute il 50% dei danni inferti all'obiettivo.

Gadget (modificato): Stordibrawler

Bull calpesta il suolo, rallentando i nemici. I bersagli che sono già stati rallentati vengono storditi.

Con buffie: stordendo un nemico, Bull aumenta la velocità di movimento del 30% per tre secondi.

Abilità stellare: Furia

Quando Bull ha meno del 60% di salute, la sua velocità di ricarica è dimezzata.

Con buffie: sconfiggendo un brawler mentre l'effetto è attivo, Bull riempie la super istantaneamente.

Abilità stellare: Tipo tosto

Quando la sua salute è inferiore al 40%, Bull ottiene uno scudo protettivo che riduce la potenza dei danni subiti del 30%.

Con buffie: sconfiggendo un brawler mentre l'effetto è attivo, Bull diventa invulnerabile per mezzo secondo.

Overdrive Con buffie: l'attacco base di Bull causa meno danni dalla lunga distanza, ma trafigge tutti i nemici.



Nita

Gadget: Zampe d'orso

Nita ordina all'orso di colpire violentemente il suolo, creando un terremoto che paralizza tutti i nemici vicini.

Con buffie: l'orso di Nita infligge il 50% di danni in più con l'attacco successivo.

Gadget: Pelliccia sintetica

Una volta attivato il gadget, l'orso di Nita ottiene uno scudo che riduce i danni subiti del 35% per tre secondi.

Con buffie: Nita e l'orso sono invulnerabili per mezzo secondo.

Abilità stellare: Telesoccorso

Nita recupera 1094 punti salute quando l'orso colpisce un nemico. Se Nita provoca danni, invece, l'orso viene curato con 1094 punti salute.

Con buffie: quest'abilità può curare Nita o il suo orso oltre il limite di salute di 2000 punti.

Abilità stellare: Corso di sberle

L'attacco dell'orso di Nita è più rapido e il tempo tra una zampata e l'altra è ridotto del 60%.

Con buffie: evocando l'orso, Nita aumenta la propria velocità di ricarica del 25% per tre secondi.

Overdrive Con buffie: durante l'overdrive, Nita aumenta la velocità, l'ampiezza e la portata degli attacchi.



Leon

Gadget (potenziato): Generatore di cloni. Leon confonde i nemici creando una copia di se stesso che attacca i nemici, infliggendo danni lievi. Con buffie: Leon può riattivare il gadget mentre un clone è attivo per scambiare posto con lui.

Gadget: Lecca-lecca tattico. Leon crea un'area dove la sua squadra può nascondersi. La salute del lecca-lecca si riduce nel tempo. Con buffie: Leon e i suoi compagni di squadra aumentano del 15% la velocità di movimento quando si trovano dentro l'area d'effetto.

Abilità stellare: Scie di fumo

Quando Leon usa la super, la sua velocità di movimento aumenta del 30% per tutta la durata dell'invisibilità.

Con buffie: il primo attacco sferrato dopo l'invisibilità causa il 15% di danni in più.

Abilità stellare: Cura invisibile

Leon recupera 1440 punti salute al secondo mentre usa la super.

Con buffie: la durata della super aumenta di un secondo.

Overdrive Con buffie: l'attacco base di Leon causa almeno il 75% di danni, a prescindere dalla distanza.



Bo

Gadget: Supertotem. Bo posiziona un totem che aumenta del 50% la velocità di ricarica della super degli alleati. La salute del totem diminuisce lentamente col tempo. Con buffie: il raggio del totem aumenta considerevolmente.

Gadget (modificato): Bo lancia dei cavi d'innesco sulle mine, facendole detonare, e fa subire ai nemici colpiti dai cavi gli stessi danni ed effetti delle mine. Con buffie: gli ordigni che sono stati fatti esplodere hanno un raggio maggiore.

Abilità stellare: Occhio d'aquila

La distanza da cui Bo riesce ad avvistare i nemici nascosti tra i cespugli aumenta del 150%.

Con buffie: Bo non sarà più visibile mentre attacca dai cespugli.

Abilità stellare: Agguato

Le trappole esplosive di Bo stordiscono i nemici per due secondi, invece di sbalzarli via.

Con buffie: le trappole di Bo vengono posizionate molto più velocemente.

Overdrive Con buffie: l'attacco base di Bo lancia quattro frecce, ognuna delle quali causa danni in un'area più grande.



Gli equipaggiamenti rimossi e i risarcimenti

I seguenti equipaggiamenti verranno rimossi e per risarcirti ti invieremo nei messaggi la quantità totale delle monete spese per ottenerli.