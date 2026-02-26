Note di rilascio di febbraio del 2026
⚠️ Dopo la manutenzione ⚠️
A seguito della manutenzione, i server avranno bisogno di un po' di tempo per stabilizzarsi del tutto. Ecco cosa accadrà nei prossimi giorni.
MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO: riceverai tutte le ricompense che ancora non possiedi per il prestigio di ciascun brawler fino a 1000 trofei e i vecchi punteggi relativi al prestigio inizieranno a essere aggiornati gradualmente. Entrambe queste cose verranno fatte in maniera graduale nei giorni successivi alla pubblicazione dell'aggiornamento, perciò potrebbe volerci un po' prima che tu veda in gioco i premi o i punteggi aggiornati.
GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO: arrivano l'evento di rilascio con la cassa di Sirius e la missione da superare vincendo scontri con 99 brawler. L'evento della community per San Brawlentino (#Brawlentines), invece, verrà esteso di un giorno e sia l'appuntamento con Sirius, sia la consegna del premio finale avverranno nella giornata di giovedì 26 febbraio.
VENERDÌ 27 FEBBRAIO: ci sarà la consegna dell'ultima cassa dei trofei della stagione e della cassa ultra dei trofei gratuita.
Il prestigio
Quando un brawler arriva a quota 1000 trofei, raggiungerai il suo prestigio e potrai continuare a giocarci per ottenere trofei prestigio al posto di quelli normali. Aumentando il prestigio di un personaggio, riceverai ricompense esclusive e personalizzazioni fichissime che mostreranno a tutti la tua padronanza di quel brawler. Inoltre, tutti i progressi in termini di prestigio saranno permanenti, dato che non è previsto un ripristino stagionale.
La strada verso il prestigio
Questo menu è accessibile della schermata dei brawler.
I giocatori riceveranno ricompense man mano che si avvicinano ai 1000 trofei, come segue.
A quota 250 trofei, si ottiene un'icona e un graffito.
A quota 500, delle reazioni.
A quota 750, una skin da 29 gemme (o 1000 bling, se non è disponibile alcuna skin di questo valore).
A quota 1000 trofei, il (vecchio) titolo dorato del brawler, che sostituisce la ricompensa delle clip.
Al secondo prestigio, si ottiene un'icona abbellita da un effetto al neon.
Al terzo prestigio, un nuovo titolo al neon del brawler.
Non è possibile retrocedere ai prestigi inferiori.
I trofei del prestigio sono stati aggiunti al Cammino dei trofei e, come succede al momento, è come ottenere i trofei stagionali quando superi quota 1000.
Questi trofei valgono per le missioni in cui bisogna ottenere un determinato numero di trofei.
Se un giocatore raggiunge un traguardo e possiede già la ricompensa in palio, quella ricompensa apparirà come già ritirata sul percorso dei traguardi.
Il profilo da battaglia del prestigio
Il profilo da battaglia del prestigio è valido per TUTTI i brawler del proprio account.
Il numero mostrato nel profilo è la somma dei prestigi di tutti i brawler in tuo possesso.
Ciascun brawler può avere più di un prestigio e tutti quelli ottenuti varranno per il conteggio totale!
Più prestigi accumuli, più l'aspetto del profilo da battaglia migliorerà! In questo aggiornamento, il profilo migliora al primo, al 25º e al 50º prestigio.
Il brawlidex del profilo
Mostra il prestigio di ciascun brawler nel profilo.
Nella schermata principale del gioco, puoi vedere il totale dei prestigi di tutti i brawler sul pulsante del profilo.
Le classifiche
Sia le classifiche dell'account sia quelle dei singoli brawler rispecchieranno i tuoi nuovi prestigi, come segue.
Le classifiche dell'account verranno determinate in base alla somma dei trofei standard e di quelli del prestigio.
Le classifiche dei singoli brawler verranno determinate in base al numero totale di prestigi.
Inoltre, con l'aggiunta del nuovo prestigio, quello attuale verrà rimosso e apparirà solo sotto forma di statistiche nel profilo, grazie a un pulsante dedicato.
Le modifiche al matchmaking
Ora il matchimaking sarà basato su un sistema MMR nascosto, che non sarà vincolato al numero di trofei.
Da zero prestigi al 1º prestigio (da 0 a 999 trofei)
Battaglie contro i bot: attivate.
Trofei per la condizione di sfavorito: attivati.
Trofei per la serie di vittorie x10: attivati.
Dal 1º al 2º prestigio (da 1000 a 1999 trofei)
Battaglie contro i bot: attivate.
Trofei per la condizione di sfavorito: attivati.
Trofei per la serie di vittorie x10: attivati.
Dal 2º al 3º prestigio (da 2000 a 2999 trofei)
Battaglie contro i bot: disattivate.
Trofei per la condizione di sfavorito: disattivati.
Trofei per la serie di vittorie x10: disattivati.
Dal 3º prestigio in su (più di 3000 trofei)
Battaglie contro i bot: disattivate.
Trofei per la condizione di sfavorito: disattivati.
Trofei per la serie di vittorie x10: disattivati.
I trofei dell'Arena dei brawler sono stati modificati.
Altre modifiche
La protezione dallo scambio di vittorie sarà più rigida al di sopra del 2º prestigio.
I nomi dei giocatori verranno mostrati come ''?'' dal 2º prestigio in su.
Gli eventi delle corse
Abbiamo aggiunto degli eventi simili a quello della Botta di zuccheri, incentrati sui trofei, monete, punti energia, premi Starr e premi caotici!
Funzionamento
Dopo aver attivato il pulsante dell'evento durante la selezione della modalità, i giocatori avranno poco tempo per vincere delle ricompense extra. Ogni vittoria conferisce delle ricompense extra che dipendono dall'evento di questo tipo.
I nuovi brawler
Sirius (sorvegliante ultraleggendario)
Particolarità: se usi la super quando le ombre sono attive, puoi indicare un punto verso cui far muovere e attaccare le ombre.
Attacco: CONGIUNZIONE ASTRALE
Sirius spara contemporaneamente una stella esplosiva, che causa danni ad area, e un colpo oscuro, che bersaglia un nemico singolo. Quando mette a segno quattro attacchi, conserva l'ombra di un brawler, fino a un massimo di tre ombre alla volta.
Super: EVOCAZIONE OSCURA
Sirius rilascia tutte le ombre messe da parte, le quali assumeranno le caratteristiche dei brawler a cui appartengono, come salute e attacchi.Le ombre obbediscono a Sirius: tocca per ordinare loro di tornare da lui o di seguirlo, oppure prendi la mira e assegna loro un'area da sorvegliare.
Abilità stellare: TENEBRE INCALZANTI
Le ombre si muovono più velocemente.
Abilità stellare: SIGNORE DELLE OMBRE
Ogni quarto colpo messo a segno con un colpo oscuro permette a Sirius di conservare due ombre invece di una.
Gadget: FORGIAOMBRE
Sirius spara un colpo che, se va a segno, fa apparire un'ombra e rallenta il nemico colpito.
Gadget: CURASCURA
Le ombre evocate ritornano da Sirius, che ripristina una determinata percentuale della loro salute.
Overdrive: OSCURITÀ INFINITA
Le ombre evocate durante l'overdrive hanno più salute e causano danni maggiori.
Titolo: ''Il male in persona''.
Najia (assalitrice mitica)
Attacco: CONSSSEGNA RAPIDA
Najia lancia un vaso contenente un pericolosissimo serpente, che può essere liberato in qualsiasi direzione, mentre il vaso è in volo.Il vaso causa danni, mentre il serpente avvelena l'obiettivo. Il veleno può accumularsi, infliggendo danni crescenti nel tempo.
Super: PERICOLO SERPEGGIANTE
Najia libera tre serpenti, che strisciano fino a una certa distanza e avvelenano tutti i nemici in un'area. Puoi anche scagliare una giara di serpenti verso una zona specifica.
Gadget: RICARICA TOSSICA
Ripristina la durata degli effetti del veleno che ha colpito i nemici.
Gadget: GIARA DI NAJIA
Najia si nasconde dentro a un vaso. Quando questo si rompe, la brawler respinge i nemici vicini.
Abilità stellare: SERPE IN SENO
I brawler sconfitti mentre sono sotto gli effetti del veleno rilasciano un serpente.
Abilità stellare: FLAGELLO TOSSICO
Gli effetti del veleno aumentano in base alla percentuale attuale della salute della vittima e possono causare 200 punti danno in più, se l'obiettivo ha il 100% di salute.
Overdrive: N.D.
Titolo: ''Dente avvelenato''.
L'evento di rilascio di Sirius
Durante l'evento di rilascio di Sirius, avrai diversi modi per sbloccarlo.
1. Vinci con tutti i brawler a disposizione!
Vinci uno scontro con ogni brawler per sbloccare gratuitamente Sirius.
Per completare questa sfida, devi aver sbloccato tutti e 99 i brawler disponibili in gioco.
Puoi anche ottenere una cassa di Sirius vincendo scontri con 50 brawler diversi durante l'evento.
2. Sfida della cassa di Sirius
Per completare l'evento e sbloccare Sirius, ti servono 20 casse del brawler e ogni cassa richiede due vittorie.
Riceverai 40 biglietti in totale, ovvero la quantità necessaria per ottenere esattamente 20 casse.
Se ottieni la cassa di Sirius gratuita vincendo con 50 brawler diversi, potrai perdere un massimo di due partite, il che rende questa sfida la più dura mai introdotta in Brawl Stars.
3. La cassa di Sirius
Puoi sbloccare il nuovo brawler anche da una cassa di Sirius a caso, durante l'evento.
Queste sono le migliori casse del brawler che abbiamo mai pubblicato, perché possono contenere dei brawler (Sirius incluso), monete, punti energia, raddoppiaXP, crediti, gadget, abilità stellari e overdrive.
Ogni cassa contiene ben otto ricompense!
Gli overdrive
Glowbert: la super sotto gli effetti dell'overdrive viene sferrata a 360° e spaventa i nemici a prescindere dalla direzione in cui è rivolto il brawler. I bersagli spaventati subiscono il 20% di danni in più da qualsiasi fonte.
Pierce: la super spara due raffiche di proiettili che trapassano i brawler, la seconda delle quali causa meno danni.
I nuovi buffie
Nel menu dei buffie troverai una nuova gru pescapremi che conterrà tutti e sei i buffie dei brawler!
Corvo
Gadget (modificato): Tossine istantanee
Corvo infligge i danni da veleno rimanenti a tutti i nemici su cui le sue tossine stanno già avendo effetto e ottiene uno scudo pari al 150% del valore.
Con buffie: ripristina la durata del veleno.
Gadget (modificato): Tossine debilitanti
Lancia un pugnale che danneggia, rallenta e avvelena il primo nemico colpito per qualche secondo.
Con buffie: il pugnale rimbalza anche verso i nemici vicini, causando gli stessi effetti.
Abilità stellare: Supertossine
Le tossine di Corvo indeboliscono i nemici, che provocano il 15% di danni in meno quando sono avvelenati.
Con buffie: Corvo causa il 5% di danni in più per ogni nemico avvelenato.
Abilità stellare: Corvo avvoltoio
Corvo infligge il 40% di danni in più sia con l'attacco base che con la super ai nemici con salute inferiore al 50%.
Con buffie: la durata del veleno di Corvo aumenta di un secondo.
Overdrive
Con buffie: durante l'overdrive, i pugnali dell'attacco base trafiggono i nemici e, dopo aver raggiunto la massima distanza, tornano indietro causando il 20% di danni in meno.
Bibi
Gadget: Vitamine
Bibi recupera 1000 punti salute al secondo per quattro secondi.
Con buffie: carica istantaneamente l'indicatore del fuoricampo di Bibi e converte in salute il 60% dei danni inferti con l'attacco successivo.
Gadget (modificato): Collante
Bibi lancia una gomma da masticare che rallenta tutti i nemici al suo interno del 20%.
Con buffie: l'effetto rallentante aumenta in proporzione a quanto rimane sul campo la bolla di chewing gum.
Abilità stellare: Fuoricampo
La velocità di movimento di Bibi aumenta del 12% quando l'indicatore del fuoricampo è carico.
Con buffie: l'attacco del Fuoricampo causa il 20% in più di danni.
Abilità stellare: Maga della difesa
Quando l'indicatore del fuoricampo è carico, Bibi riduce qualsiasi danno subito del 20%.
Con buffie: quando la super colpisce un brawler nemico, Bibi ottiene uno scudo di cinque secondi.
Overdrive
Con buffie: l'attacco base sferrato da Bibi durante l'overdrive ha un tempo di ricarica ridotto.
Bull
Gadget (modificato): ''Bisteccona'' diventa ''Pallottole proteiche''
Bull spara un proiettile al bersaglio, causando 1600 punti danno e recuperando 800 punti salute, se centra il nemico.
Con buffie: lascia sul bersaglio un marchio che dura cinque secondi e che converte in salute il 50% dei danni inferti all'obiettivo.
Gadget (modificato): Stordibrawler
Bull calpesta il suolo, rallentando i nemici. I bersagli che sono già stati rallentati vengono storditi.
Con buffie: stordendo un nemico, Bull aumenta la velocità di movimento del 30% per tre secondi.
Abilità stellare: Furia
Quando Bull ha meno del 60% di salute, la sua velocità di ricarica è dimezzata.
Con buffie: sconfiggendo un brawler mentre l'effetto è attivo, Bull riempie la super istantaneamente.
Abilità stellare: Tipo tosto
Quando la sua salute è inferiore al 40%, Bull ottiene uno scudo protettivo che riduce la potenza dei danni subiti del 30%.
Con buffie: sconfiggendo un brawler mentre l'effetto è attivo, Bull diventa invulnerabile per mezzo secondo.
Overdrive
Con buffie: l'attacco base di Bull causa meno danni dalla lunga distanza, ma trafigge tutti i nemici.
Nita
Gadget: Zampe d'orso
Nita ordina all'orso di colpire violentemente il suolo, creando un terremoto che paralizza tutti i nemici vicini.
Con buffie: l'orso di Nita infligge il 50% di danni in più con l'attacco successivo.
Gadget: Pelliccia sintetica
Una volta attivato il gadget, l'orso di Nita ottiene uno scudo che riduce i danni subiti del 35% per tre secondi.
Con buffie: Nita e l'orso sono invulnerabili per mezzo secondo.
Abilità stellare: Telesoccorso
Nita recupera 1094 punti salute quando l'orso colpisce un nemico. Se Nita provoca danni, invece, l'orso viene curato con 1094 punti salute.
Con buffie: quest'abilità può curare Nita o il suo orso oltre il limite di salute di 2000 punti.
Abilità stellare: Corso di sberle
L'attacco dell'orso di Nita è più rapido e il tempo tra una zampata e l'altra è ridotto del 60%.
Con buffie: evocando l'orso, Nita aumenta la propria velocità di ricarica del 25% per tre secondi.
Overdrive
Con buffie: durante l'overdrive, Nita aumenta la velocità, l'ampiezza e la portata degli attacchi.
Leon
Gadget (potenziato): Generatore di cloni. Leon confonde i nemici creando una copia di se stesso che attacca i nemici, infliggendo danni lievi.
Con buffie: Leon può riattivare il gadget mentre un clone è attivo per scambiare posto con lui.
Gadget: Lecca-lecca tattico. Leon crea un'area dove la sua squadra può nascondersi. La salute del lecca-lecca si riduce nel tempo.
Con buffie: Leon e i suoi compagni di squadra aumentano del 15% la velocità di movimento quando si trovano dentro l'area d'effetto.
Abilità stellare: Scie di fumo
Quando Leon usa la super, la sua velocità di movimento aumenta del 30% per tutta la durata dell'invisibilità.
Con buffie: il primo attacco sferrato dopo l'invisibilità causa il 15% di danni in più.
Abilità stellare: Cura invisibile
Leon recupera 1440 punti salute al secondo mentre usa la super.
Con buffie: la durata della super aumenta di un secondo.
Overdrive
Con buffie: l'attacco base di Leon causa almeno il 75% di danni, a prescindere dalla distanza.
Bo
Gadget: Supertotem. Bo posiziona un totem che aumenta del 50% la velocità di ricarica della super degli alleati. La salute del totem diminuisce lentamente col tempo.
Con buffie: il raggio del totem aumenta considerevolmente.
Gadget (modificato): Bo lancia dei cavi d'innesco sulle mine, facendole detonare, e fa subire ai nemici colpiti dai cavi gli stessi danni ed effetti delle mine.
Con buffie: gli ordigni che sono stati fatti esplodere hanno un raggio maggiore.
Abilità stellare: Occhio d'aquila
La distanza da cui Bo riesce ad avvistare i nemici nascosti tra i cespugli aumenta del 150%.
Con buffie: Bo non sarà più visibile mentre attacca dai cespugli.
Abilità stellare: Agguato
Le trappole esplosive di Bo stordiscono i nemici per due secondi, invece di sbalzarli via.
Con buffie: le trappole di Bo vengono posizionate molto più velocemente.
Overdrive
Con buffie: l'attacco base di Bo lancia quattro frecce, ognuna delle quali causa danni in un'area più grande.
Gli equipaggiamenti rimossi e i risarcimenti
I seguenti equipaggiamenti verranno rimossi e per risarcirti ti invieremo nei messaggi la quantità totale delle monete spese per ottenerli.
Rimosso l'equipaggiamento mitico di Corvo (Tossine letali).
Rimosso l'equipaggiamento specifico di Bull (''Supercarica'').
Rimosso l'equipaggiamento specifico di Bo (quello sulla velocità di ricarica).
Rimosso l'equipaggiamento specifico di Nita (''Alleato in formissima'').
Rimosso l'equipaggiamento mitico di Leon (''Fumo persistente'').
Le stagioni e le skin
Stagione: Le sabbie del tempo
LILY PERSECUTRICE DEL DESERTO (skin epica del Brawl Pass)
LILY VIANDANTE DEL DESERTO (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
LILY SABBIE DELLE TENEBRE (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
CORDELIUS SULTANO (skin epica del Brawl Pass)
CORDELIUS SULTANO DEL CALDO (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
CORDELIUS SULTANO DEL FREDDO (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
BIBI GUARDIA DEL CORPO (skin epica da 149 gemme)
8-BIT GIARA (skin mitica da 199 gemme)
DOUG FARAONE (skin mitica da 199 gemme)
LARRY E LAWRIE LAMPADA MAGICA (skin leggendaria da 299 gemme)
Stagione: Draghi e fate
BONNIE FATINA (skin epica del Brawl Pass)
BONNIE FATINA OSCURA (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
BONNIE FATINA DELLA LUCE (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
GRIFF DRAGO (skin epica del Brawl Pass)
GRIFF CUORE AVIDO (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
GRIFF ACCUMULATESORI (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
MINA FATA (skin epica da 149 gemme)
FRANK FATONA (skin mitica da 199 gemme)
MAISIE DRAGO (skin mitica da 199 gemme)
DRAGROM (skin leggendaria da 299 gemme)
Skin varie
TRUNK ROYALE (skin epica da 149 gemme)
BERTGLOW (skin mitica da 199 gemme)
MELODIE PALLONCINO (skin epica da 149 gemme)
NITA BRUCE (skin mitica da 199 gemme)
La skin del Pass Pro
CORVO DRAGO (1º stadio)
CORVO FIGLIO DEI DRAGHI (1º stadio dell'overdrive)
CORVO DRAGO TEMPRATO (variante cromatica n. 1 dell'overdrive)
CORVO SPIRITO DI DRAGO (variante cromatica n. 2 dell'overdrive)
Skin argentee e 24 carati
Pierce 24 carati
Pierce argenteo
Glowbert 24 carati
Glowbert argenteo
Le modifiche di bilanciamento
Piccolo potenziamento per JAE-YONG
Punti salute aumentati a 7400 (da 7000).
Piccolo potenziamento per LOU
Punti salute aumentati a 7000 (da 6800).
Tempo richiesto per il congelamento completo dei nemici all'interno dell'area della super ridotto a 7,1 secondi (da 8,3).
Ora il livello di congelamento inizia a diminuire dopo 2,5 secondi e non più dopo 2.
Potenziamento sostanziale per ZIGGY
Punti salute aumentati a 6400 (da 6000).
Tempi di ricarica ridotti del 5%.
Tempi di reazione richiesti per lanciare gli attacchi ridotti del 5%.
Piccolo potenziamento per COLETTE
Punti danno dell'attacco base aumentati a 1100 (da 1000).
Percentuale di danni causati con l'attacco base aumentata al 39% (dal 37%).
Danni causati con la super aumentati a 2200 punti (da 2000).
Percentuale di danni causati con la super aumentata al 22% (dal 20%).
Piccolo potenziamento per JANET
Velocità dei proiettili migliorata al 4,2%.
Tempi di ripristino del gadget ''Amplificatore'' ridotti a 18 secondi (da 20).
Piccolo potenziamento per LOLA
Ridotto il raggio di collisione dell'ego di Lola durante l'overdrive.
Punti salute dell'ego in circostanze normali aumentati a 4400 (da 4000).
Piccolo potenziamento per LUMI
Punti salute aumentati a 6200 (da 5800).
Piccolo potenziamento per GIGI
Migliorati i tempi di risposta dell'attacco base.
L'aumento della velocità durante gli attacchi è maggiore.
I danni delle esplosioni causate con la super al livello massimo sono stati ridotti a 2600 punti per colpo (da 3000) e questa riduzione vale anche per i colpi andati a segno e per quelli che fa tornare indietro durante l'overdrive.
Il potenziale massimo di danni in combinazione ora è minore.
Tempo richiesto per il raggiungimento della velocità massima dell'attacco base migliorato al 30% (dal 20%).
Piccolo potenziamento per BUZZ
Diffusione degli attacchi ridotta del 10% per rendere più efficaci i danni a breve e media distanza.
Velocità del proiettile della super migliorata del 3% per i colpi base, per quelli della super e per quelli sferrati con l'overdrive attivo.
Durata minima dello stordimento aumentata a 0,6 secondi (da 0,5).
Varie modifiche per KIT
I colpi lanciati mentre è in groppa a un alleato hanno un punto di impatto maggiore, il che rende più facile colpire i nemici.
Durata dello stordimento ridotta a 1,5 secondi (da 2).
Durata delle cure mentre è in groppa a un alleato ridotta a 8 secondi (da 10).
Cure al secondo aumentate al 15% dei punti salute massimi (dal 10%).
Cure al secondo durante l'overdrive aumentate al 25% dei punti salute massimi (dal 20%).
Piccolo potenziamento per CHESTER
Danni per colpo aumentati a 1340 punti (da 1280).
Punti salute aumentati a 7600 (da 7400).
Piccolo potenziamento per BONNIE
Ricarica della super ridotta da sei a cinque colpi (da cinque a quattro colpi con l'equipaggiamento epico attivo).
Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta da 12 a 11 colpi (a 10 colpi con l'equipaggiamento attivo).
Piccolo indebolimento per MORTIS
L'attacco del gadget ''Pala rotante'' non attraversa più gli ostacoli.
Il gadget ''Trasmutatore notturno'' non ricarica più la super.
Piccolo potenziamento per PEARL
Danni degli attacchi aumentati del 7% (da 6x540 a 6x560).
La velocità di caricamento della super e quella dell'overdrive restano invariate.
Piccolo potenziamento per LARRY E LAWRIE
Velocità di caricamento dell'overdrive migliorata dell'8%.
Numero di super necessarie ridotto a 2,6 (da 2,8).
Potenziamento sostanziale per RINGHIO
Aumento della salute degli alleati dato con l'abilità stellare ''Promozione sul campo'' portato a 40 punti salute al secondo (da 30).
Punti salute dei sacchetti di sabbia lanciati col gadget ''Copertura tattica'' aumentati al 40% della salute massima di Ringhio (dal 35%).
Piccolo indebolimento per MINA
Durata di ''Barriera eolica'' ridotta a 1,5 secondi (da 2).
Piccolo potenziamento per MEG
Raggio d'azione della torretta piazzata col gadget ''Cassetta degli attrezzi'' (che aumenta la velocità di ricarica degli alleati nelle sue vicinanze) aumentato a 880 unità (da 800).
Scudo dato dall'abilità stellare ''Campo di forza'' quando Meg esce dal mecha aumentato al 30% (dal 25%).
Piccolo indebolimento per SPIKE
Ora l'overdrive richiede poco più di tre super per caricarsi.
I danni causati col gadget ''Puntaspilli deflagrante'' sono proporzionali alla distanza percorsa: a corto raggio, infligge il 60% dei danni, cioè 600 punti danno per ogni ago al livello 11, mentre, alla massima distanza, i punti danno restano 1000 per ago.
Tempi di ripristino del gadget ''Cactus salvavita'' aumentati a 20 secondi (da 18).
Piccolo potenziamento per STU
Punti salute aumentati a 7000 (da 6800).
Cura ripristinate con la seconda abilità stellare aumentate a 560 punti salute (da 544) per ogni utilizzo della super.
Piccolo indebolimento per FRANK
Punti salute ridotti a 13.600 (da 14.000).
Il gadget ''Cuffie antirumore'' non carica più la super o l'overdrive (e nemmeno le versioni con buffie).
Danni ridotti dall'abilità stellare ''Baluardo'' portati al 10% (dal 15%).
Aumento dei danni dell'abilità stellare ''Furto energetico'' ridotto al 15% (dal 25%).
Portata del gadget ''Calamita per brawler'' ridotta dell'8%.
Piccolo indebolimento per EMZ
Ridotta la velocità di caricamento della super tramite gli attacchi base. Ora, per caricare completamente la super sono necessari circa dieci colpi e non più otto.
Il gadget ''Bracciale della friendzone'' non carica più la super o l'overdrive (e nemmeno le versioni con buffie).
Piccolo indebolimento per COLT
Il gadget ''Caricatore automatico'' non carica più la super o l'overdrive (e nemmeno le versioni con buffie).
Piccolo potenziamento per BELLE
Punti danno della super aumentati a 1100 (da 1000).
Punti salute aumentati a 5800 (da 5600).
Ora l'overdrive richiede un attacco base e un attacco con super in meno per caricarsi.
Piccolo indebolimento per PIERCE
Tempi di ripristino del gadget ''Perpetuatore'' aumentati a 18 secondi (da 16).
La super si carica il 10% più lentamente, per compensare il caricamento più veloce dell'ultimo colpo.
Varie modifiche per CLANCY
Danni dell'attacco base al primo stadio aumentati a 1400 punti (da 1200).
Danni dell'attacco base al secondo stadio aumentati a 1500 punti (da 1400).
I danni dell'attacco base al terzo stadio restano a 1600 punti.
Ora sono necessari sei colpi (e non più sette) per raggiungere il secondo stadio (quattro con l'abilità stellare che dà due gettoni).
Proiettili della super ridotti a 12 (da 16) e danni da prossimità ridotti: la super causa il 100% di danni alla massima distanza e solo il 50% dei danni a corto raggio (per esempio, ora i danni massimi alla cassaforte sono 7000 punti).
Piccolo potenziamento per ROSA
Durata della super aumentata a quattro secondi (da tre).
Piccolo indebolimento per ALLI
Tempi di ripristino del gadget ''Stimolafuria'' aumentati a 16 secondi (da 14).
Piccolo indebolimento per STECCA
Colpi necessari al caricamento della super portati a 15 (da 12), per compensare l'aumento della velocità dei proiettili, che lo aiuta a mettere a segno più colpi.
Modifiche di bilanciamento per l'Arena dei brawler
Indebolimento sostanziale per GIGI
Punti salute ridotti a 450 (da 650).
Danni ridotti al 3% (dal 4%).
Indebolimento sostanziale per GLOWBERT
Punti salute ridotti a 400 (da 450).
Risolto l'errore degli XP doppi.
Indebolimento sostanziale per PIERCE
Punti salute ridotti a 500 (da 550).
Danni ridotti al 4% (dal 5%).
Le mappe, gli eventi e i cambi alle rotazioni
Modalità coi boss
Boss del dungeon: abbiamo introdotto i boss del dungeon, ognuno dei quali offre sfide ed esperienze diverse.
Griff BOSS, un signore del male avido
Esercita una pressione costante tramite un'elevata concentrazione di proiettili e il controllo di una determinata area.
Grom BOSS, un demolitore implacabile
Una minaccia estrema in qualsiasi punto della mappa che sfrutta esplosivi dalla portata illimitata.
Costringe a riposizionarsi in continuazione e a essere sempre consapevoli di dove ci si trova.
Corvo BOSS, un drago evoluto
Un boss multiforma che si rafforza dopo ogni sconfitta.
Si trasforma da agile assassino in una terribile minaccia sputafuoco.
Maisie BOSS, la paladina del ritmo
Usa proiettili a velocità variabile per renderti difficile trovare il ritmo giusto contro di lei.
Punisce i movimenti prevedibili e lenti.
Boss speciale del pesce d'aprile: potrai sfidarlo solo il 1º aprile.
Nita boss entra nell'arena con una bizzarra crisi d'identità.
Le nuove modalità stagionali
Sopravvivenza random (Sopravvivenza con potenziamenti)
Le casse vengono sostituite da casse misteriose.
Ognuna rilascia un potenziamento permanente (punti salute, danni extra, aumento della velocità o uno scudo).
C'è la possibilità (di base del 40%) di trovare un altro oggetto bonus consumabile o trasportabile.
I potenziamenti sono permanenti e li perdi parzialmente se il brawler viene sconfitto (in modo simile ai cubi di energia).
Danni potenziati del 15%.
Salute massima aumentata del 15%.
Velocità aumentata del 10%.
Scudo che riduce i danni subiti del 10%.
Gli oggetti consumabili (dei potenziamenti temporanei)
Ricarica istantanea dell'overdrive (potenziamento già esistente).
Bevanda che aumenta velocità e danni (potenziamento già esistente).
Gli oggetti trasportabili (che possono essere raccolti e usati o lanciati come se fossero degli attacchi)
Palla da bowling
Viene lanciata in linea retta.
Distrugge gli ostacoli.
Respinge i brawler, li stordisce e causa loro danni.
Infligge danni alle casse.
Si rompe dopo aver distrutto abbastanza ostacoli.
Shuriken
Viene lanciato in linea retta.
Infligge danni sia ai brawler sia alle casse e ferisce anche mentre lo impugni. Si rompe quando colpisce un bersaglio.
Falcia l'erba.
Macchina
Il brawler che ci sale a bordo diventa veloce.
Distrugge gli ostacoli (ma la macchina subisce danni). Esplode quando subisce danni.
Investendo i nemici e le casse, infliggi danni.
Bomba
Può essere lanciata oltre gli ostacoli.
Esplode dopo circa 1,5 secondi, causando danni ad area.
L'esplosione distrugge gli ostacoli.
Guerra delle ombre (3v3 o 5v5, variante della Guerra dei samurai)
Sulla mappa appaiono ragni d'ombra e cloni d'ombra dei brawler in gioco.
I cloni d'ombra e i brawler nemici sconfitti fanno cadere degli oggetti a forma di luna, che richiamano la maschera di Sirius. La squadra che per prima accumula il numero di lune richiesto (60 su 100) vince.
Appare un Sirius gigante come miniboss.
Le mappe
3v3
Villa al chiaro di luna
Circo delle ombre argentee
Vicolo delle illusioni
Zone gemelle
5v5
Ragnatela oscura
Circo dei circhi
Percorso dell'impostore
Circo delle imitazioni
Caccia al tesoro (modalità già esistente)
Modifica: ora il timer si ferma quando due squadre si contendono la piattaforma.
I modificatori
Tempeste di sabbia: una tempesta di sabbia appare a intermittenza e copre una parte della mappa. Chi si trova al suo interno non può vedere oltre e viceversa!
Slow motion: un effetto rallentante investe l'intera mappa a intermittenza e rallenta i proiettili.
Gli ambienti
Rimossi:
Paese delle caramelle
Nave di Barryl
Acquario dei mostri marini
Starr Force
Palude degli innamorati
Ambienti aggiunti
Circo bizzarro
Maniero medioemale
Enigma della piramide
Retropoli
Eroi della giungla
Deposito rottami
Le mappe
Nessuna modifica.
Gli slot della community
Nessuna modifica.
L'evento del Megasalvadanaio
Nessuna modifica.
La modalità Classificata
Stagione 1
Modalità in rilievo: Arraffagemme
1ª mappa: Sala giochi rustica
2ª mappa: Sala giochi di cristallo
Brawler gratuiti a rotazione
Epico: Shade
Mitico: Squeak
Leggendario: Kit
Stagione 2
Modalità in rilievo: Footbrawl
1ª mappa: Spirale della vittoria
2ª mappa: Campo da beach brawl
Brawler gratuiti a rotazione
Epici: Larry e Lawrie
Mitico: Doug
Leggendario: Cordelius
Torneo di Brawl Stars
Sfide del TdBS: dal 27 febbraio al 1º marzo e dal 27 al 29 marzo.
I miglioramenti permanenti e altre modifiche alla giocabilità
Alla rotazione delle modalità di gioco, è stato aggiunto uno slot per le partite senza rischi, nelle quali il matchmaking è casuale e non si vincono né si perdono trofei.
È possibile ricevere i miglioramenti delle skin Pro dai premi Starr della modalità Classificata e sarà possibile ricevere la skin Pro di Colt a partire da metà marzo. In futuro, le skin Pro saranno disponibili a partire da otto mesi dopo il termine dalla stagione del Pass Pro in cui sono state pubblicate.
Abbiamo migliorato i progressi disponibili col Pass Pro: gli XP del Pass Pro in palio per le vittorie sono stati aumentati a 50 (da 25) e quelli per il raggiungimento di una nuova divisione sono stati aumentati a 400 (da 200).
Sono stati aggiunti dei nuovi effetti visivi per i vari scudi, come segue.
Scudo bianco: diventi invulnerabile quando torni in battaglia.
Scudo giallo: subisci danni ridotti.
Scudo viola-blu: aumenti la salute dello scudo, che si riduce nel tempo.
Le notifiche relative al TdBS tornano ad apparire nella schermata principale (reindirizzando alla modalità Classificata).
In Sopravvivenza in singolo, non sarà possibile vincere trofei in caso di disconnessione e ora i giocatori verranno disconnessi, se restano inattivi troppo a lungo.
Il nuovo nome di Glowbert sarà Glowy, ovvero il soprannome datogli da Moe dopo che i due brawler hanno stretto amicizia.
Durante questo aggiornamento, svolgeremo un test A/B sulle megamissioni.
L'80% dei giocatori riceverà megamissioni secondo la programmazione mensile standard.
Il 20% dei giocatori riceverà megamissioni secondo una programmazione settimanale.
Le correzioni di errori
Risolto l'errore per cui in una partita nella modalità Classificata non veniva mostrato il profilo da battaglia del brawler selezionato in quella modalità, ma il profilo del brawler selezionato in precedenza nella schermata principale.
Risolto l'errore per cui la stella marina lanciata col primo gadget di Otis scompariva dopo cinque secondi anche quando non c'era alcun nemico nelle vicinanze.
Ora i proiettili possono sfuggire all'area d'effetto del gadget ''Barriera eolica'' di Mina.
Risolto un problema che a volte causava l'arresto anomalo nella schermata di scelta dei brawler nella modalità Classificata.
Risolto l'errore per cui l'accumulo degli effetti di rallentamento causati col gadget di Squeak immobilizzava il nemico.
Corretto un errore di server che si verificava a volte quando Sam riprendeva possesso delle Zanne metalliche durante l'overdrive.
Ora gli effetti visivi esterni della super ''Potenziadanni'' di 8-BIT vengono visualizzati correttamente, quando è attiva l'abilità stellare ''Plug-in''.
Risolto un errore per cui alcune offerte del negozio apparivano non disponibili e impossibili da acquistare per alcuni giocatori.