Note di rilascio di giugno del 2026
LA RIVOLTA DEL RAMEN
Proprio di fronte al ristorante di sushi di Kenji e Kaze, è stato aperto un negozio automatizzato di noodles. Il loro figlio Nori l'ha subito notato ed è scoppiato il caos!
Stiamo per scoprire le stagioni più ambiziose di sempre! Due stagioni connesse, nove settimane piene di eventi e una storia che potrebbe cambiare un brawler... PER SEMPRE!
Le stagioni 1 e 2 sono legate dalla stessa storia, che include animazioni, poteri, modalità, eventi, skin a tema e altro ancora. Nella stagione 1, chiamata ''Nanonoodles'', ti aspettano nanopremi contenenti nanopoteri, mentre nella stagione 2, intitolata ''Eolia'', potrai ottenere frappremi contenenti fusioni.
I nanopremi
Puoi ottenere i nanopremi dalle vittorie giornaliere, dalle megamissioni, dagli scontri coi boss, dalle missioni secondarie, dalle gare e dai codici QR dei creatori.
Ogni nanopremio ti dà la possibilità di aprire tre dei cinque contenitori offerti, ognuno dei quali può contenere da zero a tre premi, chiamati nanonoodles. Da ogni nanopremio puoi ottenere da uno a nove nanonoodles.
Inoltre, con ogni nanopremio conquistato riempirai il nanometro, che ti offre ricompense aggiuntive.
I nanopoteri
I nanopoteri possono essere sbloccati tramite i nanopremi e contengono potenziamenti specifici per i brawler.
In totale, è possibile sbloccare 106 nanopoteri di quattro rarità diverse: standard, potenziati, cibernetici e quantici. Una volta sbloccati, i nanopoteri dei brawler si attiveranno automaticamente nelle modalità in rilievo dell'evento.
Ogni nanopotere ottenuto fornisce tre poteri unici a ogni brawler. All'inizio di una partita in cui è attivo il modificatore ''Nanopoteri'', i brawler con dei nanopoteri a disposizione possono scegliere quale ottenere tra le due opzioni proposte.
I brawler dotati di nanopoteri hanno un effetto visibile nella schermata dei brawler e nel profilo da battaglia e sono riportati nella schermata dedicata ai poteri dell'hub dell'evento.
I nanopoteri continueranno a funzionare anche nella stagione Eolia e se ottieni una fusione per un brawler con un nanopotere, quest'ultimo verrà sostituito dalla fusione (le fusioni sono versioni più potenti dei nanopoteri).
I frappremi
Puoi ottenere i frappremi dalle vittorie giornaliere, dalle megamissioni, dalla modalità ''Torre a terra'', dalle missioni secondarie e dai codici QR dei creatori.
Ogni frappremio ti dà la possibilità di aprire tre dei cinque contenitori offerti, ognuno dei quali può contenere da zero a tre premi, chiamati sorsi. Da ogni frappremio puoi ottenere da uno a nove sorsi.
Inoltre, con ogni frappremio conquistato riempirai il frappometro, che ti offre ricompense aggiuntive.
Le fusioni
Le fusioni possono essere sbloccate tramite i frappremi e contengono potenziamenti specifici per i brawler.
In totale, è possibile sbloccare 106 fusioni di quattro rarità diverse: standard, potenziate, cibernetiche e quantiche. Una volta sbloccate, le fusioni dei brawler si attiveranno automaticamente nelle modalità in rilievo dell'evento.
Ogni fusione ottenuta fornisce tre poteri unici a ogni brawler. All'inizio di una partita in cui è attivo il modificatore ''Fusione'', i brawler dotati di una fusione combinano casualmente due dei tre poteri disponibili, ottenendo i benefici di entrambi per tutta la durata della partita.
I brawler dotati di fusioni hanno un effetto visibile nella schermata dei brawler e nel profilo da battaglia e sono riportati nella schermata dedicata ai poteri dell'hub dell'evento.
Le gare giornaliere
Affronta le gare giornaliere, una rivisitazione delle molto apprezzate gare del Regno delle katane: ogni giorno, appariranno nuove gare, potrai partecipare a una delle tre modalità disponibili e avrai un numero limitato di tentativi a tua disposizione. Se disputi almeno una partita, riceverai dei nanopremi e il giorno successivo appariranno nuove gare, grazie alle quali potrai ricevere altri premi!
Torre a terra
Scala una torre di cinque piani, ognuno dei quali presenta una mappa e una modalità diversa!
All'inizio, potrai scegliere tra una selezione di brawler, che comprende da cinque a 12 personaggi, nel corso dell'evento. Per partecipare, dovrai avere almeno otto brawler sul tuo account, cosa che è possibile raggiungendo i 325 trofei.
I brawler selezionati saranno al livello massimo, avranno i loro buffie equipaggiati e verranno scelti tra quelli che hai sbloccato, dando la priorità, ove possibile, ai personaggi con fusioni e nanopoteri.
Ci sono cinque modalità preselezionate che costituiscono i cinque piani della torre e, prima di affrontare ciascun piano, sceglierai un brawler tra quelli rimanenti.
Se riesci a ottenere la vittoria in un piano, il brawler che hai usato si blocca lì e dovrai sceglierne uno diverso per superare il piano successivo.
Se invece perdi, rimani sullo stesso piano, ma il brawler che hai usato sarà rimosso dal gruppo dei brawler disponibili e dovrai riprovare con uno diverso.
Ricorda che apparirà solo una torre al giorno, mentre l'evento è attivo.
Puoi continuare finché non avrai completato tutti e cinque i piani o finché avrai esaurito i brawler. Una volta terminata una torre (indipendentemente dal fatto che tu abbia vinto o perso), dovrai aspettare l'apertura della torre successiva per riprovare.
Le ricompense
Ogni piano ha il suo premio, che ricevi quando lo completi. Se finisci tutti i piani senza perdere mai, ottenendo quindi una run perfetta, riceverai anche un premio bonus speciale: l'esclusivo titolo ''Imbattibile''!
Gioco di squadra
In questo evento, si può anche giocare in squadra! Puoi formare una squadra solo con giocatori che sono al tuo stesso piano, ma sono ammessi più brawler uguali.
Presentazione
L'aspetto della torre cambia man mano che progredisci! Completando i piani, questi si illuminano e si animano e, al termine della scalata, potrai ammirare anche degli effetti celebrativi. Nel menu dell'evento viene riprodotta una traccia musicale dedicata. I piani sono numerati e la difficoltà è indicata dalle mappe e dalle modalità disponibili.
Le missioni secondarie
Si tratta di missioni speciali, che potrai completare per fare progressi lungo un indicatore con diversi traguardi, per guadagnare ricompense aggiuntive. Le missioni speciali sono legate ai brawler della settimana.
Ti verranno mostrate anche le missioni secondarie dei brawler che non possiedi, ma queste appariranno bloccate.
Alcune missioni richiedono un brawler di un livello specifico.
I boss
In questo aggiornamento ti aspettano tre nuovissimi boss da sfidare: Nori, Tara e Brock! Sfida le loro versioni potenziate dalla nanoenergia in scontri frenetici con pesci, cloni e un sacco di razzi!
Nori: affronta Nori e i suoi fidati amici pesci, mentre si sporta per la mappa con rapidi scatti e colpi di canna da pesca.
Tara: mentre affronti Tara e la sua squadra di cloni, la mappa sarà invasa da un esercito di cloni d'ombra, enormi buchi neri e proiettili pericolosi.
Brock: PIÙ RAZZI, PIÙ CAOS, PIÙ BROCK. Preparati ad affrontare il boss devastatutto più potente dello Starr Park: Brock, potenziato dalla nanoenergia, ti bersaglierà con una devastante pioggia di fuoco!
I nuovi brawler
Nori (sicario leggendario)
Figlio di Kenji e Kaze, Nori è sempre stato destinato a compiere grandi imprese e, visto che è anche il primo brawler nato allo Starr Park, dispone di poteri straordinari, a partire da abilità culinarie non indifferenti!
Attacco: PESCA FURIOSA
Nori esegue un fendente in avanti. Più a lungo carica l'attacco, più lontano lancia la lenza della sua canna da pesca, con la quale può tirarsi verso un muro o un brawler, attraversando i nemici con lo scatto e infliggendo loro danni. Se carica l'attacco al massimo, salterà oltre i muri! Colpendo i brawler con l'attacco base, Nori cattura dei pesci che utilizza per varie abilità.
Super: PESCATO DEL GIORNO
Nori si tuffa in acqua e riemerge, infliggendo danni ad area dopo un breve periodo. La super consuma tutti i pesci accumulati e ogni pesce a disposizione ne aumenta l'ampiezza del 5% e i danni causati del 4%.
Gadget 1: SUSHI AL SACCO
Nori mangia fino a tre pesci e ripristina 1000 punti salute per ciascuno. Tempo di ripristino: 12 secondi.
Gadget 2: RETE ACCHIAPPABRAWLER
Prende la mira e lancia una rete da pesca che immobilizza il primo brawler colpito per 1,25 secondi e infligge 800 punti danno. Tempo di ripristino: 20 secondi.
Abilità stellare 1: PESCA GROSSA
Nori cattura tre pesci quando colpisce i brawler nemici con la super.
Abilità stellare 2: TALE MADRE TALE FIGLIO
La velocità di movimento di Nori aumenta del 20% per un secondo ogni volta che colpisce un nemico con l'attacco base.
Wendy (brawler di supporto mitica)
Wendy è una scienziata dall'animo nostalgico che, dopo aver passato anni a lavorare nei laboratori di grandi corporazioni di dubbia moralità, ha deciso di cambiare vita e dedicarsi alla costruzione di Eolia, per cercare di salvare il pianeta.
Particolarità: questo brawler può camminare sull'acqua e in più carica la super quando lo scudo subisce danni.
Attacco: ASCIUGACAPELLI
Wendy spara un colpo che infligge 2400 punti danno e le fornisce uno scudo pari a 1386. Quando colpisce un alleato, Wendy gli conferisce uno scudo pari a 2000.
Super: CUPOLA PROTETTIVA
Wendy genera uno scudo che assorbe il 75% dei danni subiti da lei e dagli alleati a portata.
Gadget 1: PIATTAFORMA EOLICA
La piattaforma di Wendy le dà una spinta e le permette di eseguire un salto, con cui copre una breve distanza. Tempo di ripristino: 15 secondi.
Gadget 2: GRANATA ECOSOSTENIBILE
Wendy lancia una granata eolica che rallenta tutti i nemici colpiti e ne blocca temporaneamente le cure. Tempo di ripristino: 15 secondi.
Abilità stellare 1: SCUDO RALLENTANTE
I nemici che si trovano all'interno dello scudo generato da Wendy vengono rallentati.
Abilità stellare 2: SCUDO SOLARE
Lo scudo generato da Wendy ottiene 2000 punti salute extra.
I nuovi overdrive
STARR NOVA: L'OVERDRIVE
Starr Nova diventa invulnerabile mentre scatta e ha munizioni quasi illimitate.
BOLT SPACCAMURI
Bolt distrugge tutti i muri mentre l'overdrive è attivo.
I nuovi buffie
Con questo aggiornamento la famiglia dei brawler con buffie si espande! Ogni brawler ottiene tre buffie, che ne potenziano gadget, abilità stellari e overdrive.
Stecca
I buffie di Stecca modificano notevolmente entrambi i suoi gadget, andando a riprodurre il caos inconfondibile del suo Castello rimbalzello.
Gadget 1: Pistola multiproiettile (modifiche sostanziali)
Stecca schiera un distributore automatico con 4000 punti salute, che spara proiettili in tutte le direzioni quando viene distrutto.
Con buffie: quando Stecca spara al distributore automatico, questo si carica con ancora più proiettili.
Gadget 2: Castello rimbalzello (modifiche sostanziali)
Stecca spara una palla di gomma gigante che si divide in proiettili più piccoli quando colpisce un muro o un brawler nemico.
Con buffie: i proiettili rallentano i brawler nemici.
Abilità stellare 1: Megarimbalzo
I proiettili di Stecca sparati sia dall'attacco base sia dalla super si potenziano dopo il primo rimbalzo, causando 240 punti danno in più.
Con buffie: i proiettili che rimbalzano caricano la super del 10% quando vanno a segno.
Abilità stellare 2: Robofuga
Stecca corre più velocemente del 35%, quando la sua salute scende al di sotto del 40%.
Con buffie: al 10% di salute, la velocità di movimento aumenta fino al 60%.
Overdrive: Re della carambola
I proiettili sparati con la super di Stecca rimbalzano ancora più lontano.
Con buffie: la velocità dei proiettili è maggiore e l'attacco base spara due proiettili in più.
Brock
I gadget e le abilità stellari di Brock stanno funzionando bene, mentre la sua super è stata modificata: ora tiene traccia dei suoi movimenti in modo che il Diluvio esplosivo si sposti insieme a lui.
Super: Pioggia esplosiva (modifiche sostanziali)
Brock fa piovere distruzione dal cielo, annientando ostacoli e avversari. Ora sì che è inarrestabile!
Gadget 1: Lacci esplosivi (ora si può mirare)
Brock compie un balzo con cui respinge i nemici e causa 1000 punti danno, sia alla partenza che all'atterraggio.
Con buffie: se la super colpisce un brawler nemico, la velocità di movimento di Brock aumenta per 2 secondi.
Gadget 2: Supermiscela per razzi
Brock spara un grosso razzo che distrugge il terreno e causa 1000 punti danno.
Con buffie: il megarazzo si divide in quattro razzi più piccoli che infliggono meno danni.
Abilità stellare 1: Razzi a volontà
Con la super, Brock spara una raffica aggiuntiva di razzi.
Con buffie: Brock aumenta la sua velocità di movimento mentre canalizza la super.
Abilità stellare 2: Quarto potere
Brock ha a disposizione una munizione in più.
Con buffie: estende la portata dell'attacco di Brock ogni quattro secondi.
Overdrive: Diluvio esplosivo
I razzi sparati durante la super diventano delle bombe a grappolo.
Con buffie: ai razzi di Brock si aggiungono due razzi laterali più piccoli che infliggono il 60% di danni in meno.
8-BIT
I buffie di 8-BIT migliorano la sua super, che potenzia ancora di più gli alleati, e rendono il suo gadget ''Munizioni bonus'' più affidabile e attivo.
Gadget 1: Lista di trucchi
8-BIT si teletrasporta subito al suo potenziadanni.
Con buffie: ripara completamente il potenziadanni e fa ripristinare 3600 punti salute a 8-BIT.
Gadget 2: Munizioni bonus (modifiche sostanziali)
8-BIT spara 18 proiettili. Ora questo gadget può essere usato durante l'attacco base ed è possibile prendere la mira.
Con buffie: questi proiettili rimbalzano verso i nemici nelle vicinanze.
Abilità stellare 1: Potenziadanni potenziato
Aumenta il raggio del Potenziadanni del 50% e aumenta i danni di un ulteriore 15%.
Con buffie: ogni tre secondi, il potenziadanni genera un caricatore di munizioni che dura otto secondi e che ricarica una munizione.
Abilità stellare 2: Plug-in
Quando è vicino al potenziadanni, la velocità di movimento di 8-BIT aumenta del 25%.
Con buffie: il potenziadanni aumenta anche la velocità di movimento degli alleati del 15%.
Overdrive: Aimbot
La torretta di 8-BIT è dotata di un laser che colpisce i nemici vicini e causa loro 230 punti danno.
Con buffie: 8-BIT riceve munizioni infinite durante l'overdrive e può interrompere il suo attacco base sferrandone un altro.
Meg
Per Meg, volevamo accentuare ancora di più la fantasia di pilotare un meraviglioso mecha! I gadget di Meg sono stati modificati notevolmente in modo che possa usare il mecha in maniera più aggressiva, per aprirsi dei varchi e per mantenerne il controllo. Anche la sua super è stata aggiornata e ora la costruzione del mecha infligge danni ad area.
Super: Megamacchina (modifiche sostanziali)
Meg semina distruzione ovunque a bordo del suo mecha! Quando entra nel mecha, infligge 3000 punti danno ai nemici nelle vicinanze.
Gadget 1: Power bank (modifiche sostanziali)Funziona solo nel mecha. Il mecha e gli alleati vicini ripristinano l'11% di salute al secondo per sette secondi.
Con buffie: la cassetta degli attrezzi cura per due secondi in più.
Gadget 2: Cassetta degli attrezzi (modifiche sostanziali)
Meg si catapulta fuori dal mecha, lanciandolo in avanti e causando 1600 punti danno. Una volta fuori dal mecha, Meg carica completamente la super in quattro secondi.
Con buffie: il mecha lascia una scia infuocata che infligge il 30% dei danni per tre secondi.
Abilità stellare 1: Campo di forza
Quando esce dal mecha, Meg ottiene uno scudo pari al 40%.
Con buffie: Meg aumenta la sua velocità di movimento quando lo scudo è attivo.
Abilità stellare 2: Regalo d'addio (modifiche sostanziali)
Il mecha recupera 1200 punti salute per ogni nemico colpito con la super di Meg.
Con buffie: sottrae un colpo ai brawler nemici.
Overdrive: Rivestimento extra (aggiornato per la nuova super)
Braccio di ferro ha una portata maggiore e i nemici che rimangono colpiti quando Meg chiama il mecha vengono rallentati.
Con buffie: gli attacchi del mecha esplodono quando colpiscono un nemico, infliggendo danni in una piccola area. Quando non è nel mecha, gli attacchi di Meg sparano un proiettile extra e seguono i nemici.
Maxine
I buffie di Maxine accentuano il suo ruolo di supporto, dandole nuovi strumenti per potenziare i suoi alleati e avere una squadra tutta votata alla velocità!
Gadget 1: Modulatore di velocità (ora si può mirare)
Maxine scatta in avanti e, mentre lo fa, è immune a qualsiasi danno.
Con buffie: Maxine può scattare nuovamente, tre secondi dopo il primo scatto.
Gadget 2: Scarpe dello spaziotempo (modifiche per migliorare la giocabilità)
Maxine scaglia un fulmine. Se riattiva il gadget, oppure dopo tre secondi, ritorna velocemente verso il fulmine e ripristina la salute persa nel frattempo.
Con buffie: quando raggiunge il fulmine, Maxine ricarica tutte le munizioni e restituisce agli alleati nei paraggi lo stesso numero di punti salute che ha recuperato lei.
Abilità stellare 1: Dinamo (modifiche sostanziali)
Quando colpisce un nemico con l'attacco base, Maxine estende la durata della propria super di 0,25 secondi.
Con buffie: gli alleati di Maxine influenzati dalla sua super ottengono uno scudo della durata di quattro secondi.
Abilità stellare 2: Ricarica lampo
Maxine ricarica i colpi più velocemente mentre si muove.
Con buffie: aumenta la velocità di movimento di Maxine, quando colpisce i nemici con Folgorabrawler.
Overdrive: Superenergia
Con buffie: quando colpisce i nemici, Folgorabrawler carica la super di Maxine e degli alleati nei paraggi.
Energetik
I buffie di Energetik puntano a fornirgli più metodi per caricare la sua super e a renderlo ancora più potente una volta salito di livello! Inoltre adesso può contare su un nuovo overdrive.
Gadget 1: Sovraccaricatore (modifiche sostanziali)
Una botta di energia per Energetik! La velocità di caricamento della super aumenta del 30% per cinque secondi.
Con buffie: il Sovraccaricatore aumenta anche la velocità di ricarica del 30%.
Gadget 2: Scudo energetiko
Entro i due secondi successivi, Energetik assorbe il 50% dei danni del colpo seguente e usa l'energia per ricaricare due munizioni.
Con buffie: se Energetik viene colpito mentre lo Scudo energetiko è attivo, i tempi di ripristino del gadget diminuiscono del 50%.
Abilità stellare 1: Massimo potenziale (modifiche sostanziali)
Ora i proiettili sparati con l'attacco base rimbalzano sui muri.
Con buffie: quando rimbalzano sui muri, generano due proiettili più piccoli.
Abilità stellare 2: Versione 2.0 (modifiche sostanziali)
Energetik torna sempre in battaglia con la super carica.
Con buffie: al terzo stadio, aumenta la velocità di movimento mentre usa la super.
Overdrive: Livello 5 (modifiche sostanziali)
La portata della super di Energetik aumenta e spara il getto liquido in tutte le direzioni, dopo l'impatto.
Con buffie: il getto liquido spara un secondo proiettile, che infligge meno danni.
Le stagioni e le skin
Due stagioni a tema portano una nuova ondata di skin in questo aggiornamento, compresa una serie di skin varie!
Stagione: Nanonoodles
MICO SENSEI (skin epica ottenibile con il Brawl Pass)
MICO SENSEI DEL FUOCO (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
MICO SENSEI DELLA TERRA (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
TICKOYAKI (skin mitica da 199 gemme)
BERRY MAESTRO DI KUNG-FU (skin mitica da 199 gemme)
JAE-YONG CYBERPUNK (skin epica ottenibile con il Brawl Pass)
NANOJAE-YONG (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
JAE-YONG CHOOM (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
CIBERSHELLY (skin leggendaria da 299 gemme)
TECNOTARA (skin mitica da 199 gemme)
NANONORI (skin rara da 29 gemme)
Titolo: Vado a nanopoteri
Stagione: Eolia
BYRON BIOTECNOLOGICO (skin epica ottenibile con il Brawl Pass)
BYRON EMISSIONI ZERO (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
BYRON ECOSOSTENIBILE (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
KENJI RONIN DEL FUTURO (skin mitica da 199 gemme)
SEMINO ENERGIZZATO (skin mitica da 199 gemme)
ROSA RETROFUTURISTICA (skin epica ottenibile con il Brawl Pass)
ROSA RINNOVABILE (variante cromatica epica n. 1 del Brawl Pass)
ROSA FANTASCIENTIFICA (variante cromatica epica n. 2 del Brawl Pass)
GRAY EOLIANO (skin leggendaria da 299 gemme)
MOE TURBINA (skin mitica da 199 gemme)
Titolo: A tutto vento
Skin varie
Adidas
ASH ADIDAS (skin epica da 149 gemme)
Evento
MEG MEGAMECHA (skin dell'overdrive da 499 gemme)
MEG MECHA MEGACORP (variante cromatica n. 1 della skin dell'overdrive da 499 gemme)
MEG MEGAMECHA TERRESTRE (variante cromatica n. 2 della skin dell'overdrive da 499 gemme)
Modalità Classificata
BROCK CIBERNETICO (skin della fase 1)
BROCK CYBERPUNK (skin dell'overdrive)
BROCK CORROTTO (variante cromatica n. 1 della skin dell'overdrive)
BROCK DEL CAOS CIBERNETICO (variante cromatica n. 2 della skin dell'overdrive)
Skin argentee e 24 carati
DAMIAN 24 CARATI
DAMIAN ARGENTEO
STARR NOVA 24 CARATI
STARR NOVA ARGENTEA
BOLT 24 CARATI
BOLT ARGENTEO
Le modifiche di bilanciamento
Nota generale per i brawler con modifiche ai danni dell'attacco base: salvo diversamente indicato, il numero di attacchi necessari a caricare la super resta invariato.
I miglioramenti
Piper
Punti salute aumentati a 2800 (da 2500).
Punti danno massimi dell'attacco base aumentati a 1800 (da 1700).
Da qualche tempo a questa parte, Piper è stata messa in ombra da altri tiratori scelti. L'intento è darle più potenza: la salute extra la aiuterà negli scambi, mentre i danni dell'attacco base le permetteranno di eliminare rapidamente più brawler diversi.
Mandy
Punti danno dell'attacco base aumentati a 1400 (da 1300).
Valore dello scudo dell'abilità stellare ''Lecca-lecca protettivo'' aumentato al 50% (dal 40%).
Come Piper, anche Mandy non è più tenuta in grande considerazione tra i tiratori scelti da quando sono stati modificati i danni della sua super e del suo overdrive. Non vogliamo permetterle di eliminare in un colpo solo ogni personaggio fragile che entra in gioco, ma vogliamo comunque aumentarne i danni per renderla più competitiva rispetto agli altri tiratori scelti.
Gelindo
Punti danno della super aumentati a 800 (da 600).
In un meta così aggressivo, Gelindo dovrebbe risaltare, ma il suo livello di potenza complessivo risulta un po' troppo basso per renderlo un'opzione appetibile. Un aumento dei danni della sua super dovrebbe consentirgli di esercitare più pressione contro i brawler aggressivi e di controllare meglio la mappa.
Tara
Velocità di ricarica dell'attacco base diminuita a 1800 (da 2000).
Il kit base di Tara è ancora estremamente potente, ma non è abbastanza affidabile, per questo vogliamo migliorare la continuità dei suoi danni, così da aumentare controllo e pressione.
Shelly
Rallentamento dell'abilità stellare ''Shock al piombo'' portato al 55% (da 350).
Tempo di ripristino del gadget ''Turbostivali'' diminuito a 16 secondi (da 20).
Come Gelindo, Shelly è un'ottima risposta ai meta aggressivi, ma non riesce sempre a contrastare un'aggressione così potente. Per aumentarne pressione e mobilità, abbiamo incrementato la frequenza dei suoi scatti e la sua capacità di controllo con l'abilità stellare ''Shock al piombo''.
Dynamike
Velocità di ricarica ridotta a 1400 (da 1600).
Anche i lanciatori, come i tiratori scelti, stanno avendo difficoltà in un meta incentrato sull'aggressività. Grazie a queste modifiche, Dynamike potrà esercitare più pressione e avrà più controllo sulla mappa.
Larry e Lawrie
Punti danno della super aumentati a 200 (da 150).
Punti salute di Lawrie generato dalla super aumentati a 3300 (da 3000).
Come per Dynamike, vogliamo dare un po' di potenza in più ai lanciatori. Per Larry, vogliamo potenziare il suo gemello aumentandone i danni e la capacità di sopravvivenza, così da permettergli di esercitare maggiore pressione una volta caricata la super.
Semino
Velocità di ricarica dell'attacco base diminuita a 1500 (da 1700).
Punti danno dell'attacco base aumentati a 1100 (da 1040).
Per renderlo una scelta più appetibile, Semino ha bisogno di più coerenza e danni base più elevati. Grazie alla maggiore velocità di ricarica, potrà far piovere le sue esplosioni più spesso e sfruttarle con maggiore efficacia quando centrano il bersaglio.
Bombardino
Velocità dei proiettili della super aumentata a 1700 (da 1504).
Velocità dei proiettili dell'overdrive aumentata a 2300 (da 2104).
Al momento, Bombardino trova già un buon impiego in modalità come Dominio, grazie alla possibilità di scegliere tra danni e cure. Riteniamo però che il principale limite di questo brawler sia la velocità con cui riesce ad applicare danni e controllo, quindi abbiamo aumentato la velocità dei proiettili della super e dell'overdrive.
Juju
Punti salute di Gris-Gris generato della super aumentati a 4000 (da 3600).
L'attacco base di Juju funziona molto bene, ma Gris-Gris è un po' troppo debole per essere competitivo. Con l'aumento dei punti salute, Gris-Gris sarà più tenace e Juju riuscirà a controllare la mappa molto meglio.
Gray
Velocità del gadget ''Piano perfetto'' diminuita a 1500 (da 2500).
Punti danno dell'attacco base aumentati a 1280 (da 1160).
Il kit base di Gray è ancora molto valido in alcune composizioni di squadra, ma la sua potenza offensiva non è sufficiente per giustificarne la scelta se non è accompagnato da un brawler che possa sfruttare al massimo i suoi portali. Un po' più di danni base e un migliore equilibrio tra i suoi gadget dovrebbero renderlo più affidabile e versatile.
Energetik
Velocità di movimento al livello 0 aumentata a 680 (da 650).
Bonus alla velocità dal livello 1 diminuito a 140 (da 170).
Spesso Energetik fatica a superare il primo stadio, quindi abbiamo redistribuito parte dei bonus ottenuti allo stadio 1, aggiungendoli allo stadio 0, per dargli un po' più di potenza fin da subito.
Starr Nova
Punti danno dell'attacco base della super aumentati a 1100 (da 1000).
Punti salute aumentati a 4000 (da 3700).
Cure dell'abilità stellare ''Terapia Starr'' aumentate a 216 (da 162).
Starr Nova fatica a reggere il confronto con i sicari che riescono a infliggere danni ingenti in poco tempo e, complice la sua corta gittata e punti salute nella media, fatica a trovare scambi realmente favorevoli. Inoltre, la sua abilità stellare ''Terapia Starr'' risulta meno efficace del previsto, quindi un aumento delle cure dovrebbe renderla più competitiva.
Buzz
Velocità di caricamento della super aumentata a 100 (da 96).
Velocità di caricamento dell'overdrive aumentata a 30 (da 25).
Sicari e aggressività dominano il meta, ma Buzz non riesce ancora a trovare il suo spazio. Non siamo però lontani dalla sua configurazione ideale, quindi consentirgli di utilizzare più spesso la super e l'overdrive dovrebbe aiutarlo a essere incisivo con più regolarità.
Lou
Dimensione dei proiettili dell'attacco base aumentata a 60 (da 50).
Spesso è difficile sfruttare al massimo l'attacco base di Lou. Non vogliamo modificarne troppo la potenza, perché quando è troppo forte può risultare estremamente oppressivo, perciò aumentare l'affidabilità del suo attacco base dovrebbe permettergli di emergere senza dominare la mappa.
Carl
Punti danno dell'attacco base aumentati a 820 (da 740).
Carl è un brawler molto coerente, raramente debole o poco incisivo, ma al momento non riesce a emergere rispetto agli altri personaggi offensivi e anti-tank che dominano il meta. Un aumento dei danni base dovrebbe aiutarlo in questo senso.
Pearl
Calore consumato dall'attacco base ridotto a 380 (da 450).
Dopo le recenti modifiche apportate al calore di Pearl, la sua abilità stellare fatica a imporsi, quindi abbiamo modificato il consumo di calore del suo attacco base per aiutarla a rimanere oltre la soglia dell'80%.
R-T
Punti danno dell'attacco base ''Radiodisturbo'' aumentati a 1240 (da 740).
Dopo le recenti correzioni degli errori relativi al marchio di R-T, possiamo tranquillamente riportare i danni della sua super ai livelli precedenti!
Indebolimenti
Mortis
Tempo di ripristino del gadget ''Pala rotante'' aumentato a 18 secondi (da 15).
Danni bonus del gadget ''Pala rotante'' ai nemici con poca salute diminuiti al 30% (dal 50%).
Punti danno e cure del gadget ''Trasmutatore notturno'' ridotti a 700 (da 760).
Mortis è spesso la scelta principale, quando si cerca un sicario, e lo è da tempo. Grazie ai suoi gadget riesce a sferrare micidiali colpi a raffica, quindi queste modifiche ne ridurranno l'efficacia e ne limiteranno anche la frequenza d'uso. Con la riduzione dei danni della Pala rotante, non dovrebbe riuscire così spesso a eliminare un brawler usando soltanto due attacchi base e il gadget.
Colette
Tempo di ripristino del gadget ''Convertitore'' aumentato a 22 secondi (da 17).
Riduzione dei danni dell'abilità stellare ''Scudo fiscale'' durante la super diminuita al 60% (dal 75%).
Velocità di caricamento della super ridotta a 90 (da 100).
Grazie ai suoi buffie, Colette è diventata una scelta valida nella maggior parte delle modalità e delle mappe e, al momento, è anche fin troppo versatile. Per questo, vogliamo ridurre la frequenza con cui può utilizzare la super, la capacità di sopravvivenza derivante dal suo Scudo fiscale e la frequenza con cui può usare questa potente abilità. Con queste modifiche dovrebbe rimanere forte, ma risultare meno dominante.
Corvo
Durata del veleno dell'attacco base ridotta a 3 secondi (da 4).
Velocità di ricarica dell'attacco base aumentata a 1600 (da 1400).
Punti danno dell'attacco base aumentati a 420 (da 320).
Punti salute ridotti a 2800 (da 3000).
Danni di ritorno dell'attacco base durante l'overdrive ridotti a -40% (da -30%).
Come Colette, Corvo è una scelta estremamente sicura nella maggior parte delle modalità e delle mappe. Per ridurne la potenza complessiva, abbiamo diminuito i danni causati e la sua capacità di controllo della mappa accorciando la durata del veleno, lo abbiamo reso più fragile, riducendo i suoi punti salute, e abbiamo limitato la continuità dei danni da lui causati diminuendo la velocità di ricarica. Inoltre, riteniamo che il suo overdrive sia un po' troppo potente con i buffie, quindi ne abbiamo ridotto leggermente i danni bonus.
Leon
Salute del gadget ''Lecca-lecca tattico'' ridotta a 1000 (da 1500).
Da quando può contare sui buffie, Leon è rimasto una presenza fissa nel meta e il Lecca-lecca tattico è stato un elemento centrale, tanto che questo brawler viene spesso usato anche se il resto del suo kit non è ottimale. Diminuire la salute del gadget in questione dovrebbe renderlo molto più facile da contrastare e ridurne la predominanza nel gioco.
Chester
Punti danno dell'esplosione della super ridotti a 1600 (da 1880).
Punti danno dell'esplosione dell'overdrive ridotti a 1600 (da 1880).
Potenziamento danni del gadget ''Orsetti gommosi'' ridotto al 20% (dal 25%).
Velocità di ricarica del gadget ''Orsetti gommosi'' ridotta a 150 (da 200).
Chester è un'opzione molto versatile e sicura. È ideale per contrastare gran parte del meta attuale, quindi non vogliamo intervenire in modo troppo pesante su di lui, perché probabilmente il cambiamento del meta comporterà anche una perdita del suo valore, ma vogliamo certamente ridurre la potenza del gadget ''Orsetti gommosi'' e il danno esplosivo derivante dalla super e dall'overdrive.
Edgar
Tempo di ripristino del gadget ''Adrenalina'' aumentato a 18 secondi (da 14).
Cure dell'abilità stellare ''Botta di salute'' per l'eliminazione di un brawler nemico ridotte al 20% (dal 30%).
Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta a 33 (da 40).
Grazie al gadget ''Adrenalina'' aggiornato e ai buffie, Edgar può travolgere le composizioni più fragili e uscirne praticamente illeso. Vogliamo ridurre sia la frequenza con cui può usare il gadget sia la quantità di salute che recupera dopo aver eliminato dei brawler fragili. In questo modo, dovrà scegliere con più attenzione quando e in che modo entrare in azione, pur conservando la sua efficacia. Inoltre, il suo overdrive è estremamente potente, ma si attiva troppo spesso considerata la sua forza complessiva.
Mina
Punti danno del terzo attacco base ridotti a 1800 (da 2000).
Durata del gadget ''Barriera eolica'' ridotta a 1 secondo (da 1,5).
Mina è una brawler incredibilmente difficile da usare, ed è proprio questo che ci piace di lei: alto livello di difficoltà, grandi soddisfazioni. Tuttavia, ci sembrava che il colpo finale del suo attacco base fosse troppo potente, soprattutto se combinato con una super usata al momento giusto, che spesso lasciava gli avversari senza possibilità di reagire. Inoltre, il gadget ''Barriera eolica'' le consente di essere un po' troppo affidabile in modalità che normalmente non la favorirebbero, come Dominio, quindi ne abbiamo ridotto leggermente l'efficacia.
Ringhio
Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta a 35 (da 40).
Come Chester, anche Ringhio è un brawler che sta traendo grande vantaggio dal meta attuale, quindi non vogliamo ridurre troppo la potenza del suo kit. Il nostro obiettivo principale è limitare la frequenza con cui può utilizzare il suo overdrive.
Meeple
Tempo di ripristino del gadget ''Non t'arrabbiare'' aumentato a 20 secondi (da 18).
Raggio del gadget ''Non t'arrabbiare'' diminuito a 1600 (da 2000).
Meeple è un ottimo brawler di contrasto in un meta aggressivo, soprattutto grazie alle sue capacità di controllo dell'area e alla sicurezza che gli garantisce il gadget ''Non t'arrabbiare'' quando lo attacca un sicario. Queste modifiche manterranno intatta gran parte della forza del suo kit, ma ridurranno la sua efficacia contro molti sicari.
Shade
Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta a 34 (da 40).
Shade è un altro brawler che ha fatto un grande salto in avanti con gli ultimi bilanciamenti. Al momento funziona piuttosto bene: è un'ottima opzione da lasciare per ultima nella fase di selezione ed è estremamente forte in determinate mappe e modalità. Tuttavia, carica il suo overdrive un po' troppo facilmente, quindi vogliamo ridurne la frequenza di utilizzo.
Lumi
Durata del gadget ''Mazzafrusti artici'' ridotta a 3 secondi (da 3,9).
Dimensione del gadget ''Mazzafrusti artici'' diminuita a 600 (da 700).
Nelle mani giuste, Lumi è fra i brawler più forti in circolazione, se non la più forte. Non vogliamo che finisca di nuovo per essere inutilizzabile, però vogliamo ridurre le sue capacità di controllare lo spazio e di esercitare pressione in tutta la mappa con i suoi Mazzafrusti artici.
Najia
Caricamento della super usando la super ridotto a 50 (da 80).
Punti salute dei serpenti dell'overdrive ridotti a 1500 (da 2000).
Ultimamente Najia funziona molto meglio nel complesso, ma vale comunque la pena limitare leggermente la sua super e il suo overdrive. Con queste modifiche, farà molta più fatica a concatenare la super e i serpenti dell'overdrive dovrebbero essere molto più gestibili.
Pierce
Tempo di ripristino del gadget ''Perpetuatore'' aumentato a 22 secondi (da 18).
Tempo di ripristino del gadget ''Assorbitore difensivo'' aumentato a 18 secondi (da 12).
Pierce rimane ancora il tiratore scelto per eccellenza nel 90% dei casi, perché è un'opzione molto sicura contro i brawler aggressivi e in più è in grado di esercitare un'enorme pressione concatenando gli ultimi colpi. Vogliamo che resti un ottimo tiratore scelto e che una mira accurata continui a fare la differenza, ma abbiamo ridotto sia la sicurezza che offre sia l'affidabilità del concatenamento degli ultimi colpi, diminuendo la disponibilità di entrambe.
Bolt
Punti danno massimi dell'attacco base ridotti a 760 (da 900).
Punti danno della super aumentati a 700 (da 550).
Velocità di caricamento della super usando la super ridotta a 90 (da 100).
Abbiamo modificato l'abilità stellare ''Avanzata incontrollabile'' e ora Bolt è immune al controllo da parte degli avversari per un secondo dopo l'attivazione della super (prima aumentava anche la sua velocità massima del 15%).
Bolt si muove a una velocità impressionante, ma al momento infligge un po' troppi danni ed è difficile da fermare quando usa l'abilità stellare ''Avanzata incontrollabile''. Per questo, abbiamo ridotto la finestra di immunità al controllo conferita da quest'abilità e abbiamo spostato parte dei danni del suo attacco base alla super per evitare che il danno iniziale crei un vantaggio troppo rapido quando il brawler entra nella mappa.
Le modifiche
Spike
Punti danno dell'attacco base aumentati a 560 (da 490).
Velocità di caricamento della super diminuita a 90 (da 106). Ora richiede 4 attacchi anziché 3.
Cure dell'abilità stellare ''Fertilizzante'' aumentate al 75%( dal 50%).
Griff
Punti danno del gadget ''Erogatore di monete'' aumentati a 300 (da 200).
Tempo di ripristino del gadget ''Erogatore di monete'' ridotto a 15 secondi (da 20).
Durata del gadget ''Erogatore di monete'' aumentata a 6 secondi (da 5).
Raggio di esplosione massimo del gadget ''Salvadanaio'' ridotto a 1000 (da 1200).
L'abilità stellare ''Tieni il resto'' ora spara una quarta raffica nello stesso tempo in cui ne sparava tre.
Damian
Gli amplificatori della super ora si rompono quando respingono un brawler nemico.
Punti danno degli amplificatori della super aumentati a 800 (da 600).
Punti danno causati con l'overdrive aumentati a 600 (da 400).
Modifiche di bilanciamento per l'Arena dei brawler
Damian
Aumento dei danni ridotto a uno (da 3).
Aumento della salute ridotto a 500 (da 750).
Starr Nova
Aumento della velocità di ricarica ridotto a 120 (da 200).
Aumento della velocità di movimento ridotto a 6 (da 8).
Aumento della salute ridotto a 400 (da 450).
Lola
Aumento dei danni ridotto a 4 (da 5).
Shade
Aumento della velocità di ricarica ridotto a 125 (da 150).
Chester
Aumento dei danni ridotto a 5 (da 6).
Gigi
Aumento della velocità di ricarica ridotto a 150 (da 200).
Penny
Aumento della velocità di movimento ridotto a 6 (da 8).
Aumento della velocità di ricarica ridotto a 150 (da 200).
Jessie
Aumento della velocità di ricarica ridotto a 150 (da 200).
Squeak
Aumento dei danni incrementato a 3 (da 2).
Ambra
Aumento dei danni incrementato a 4 (da 3).
El Primo
Aumento della velocità di ricarica incrementato a 200 (da 150).
Sam
Aumento dei danni incrementato a 5 (da 4).
Aumento della salute incrementato a 500 (da 450).
Charlie
Aumento dei danni incrementato a 6 (da 5).
R-T
Aumento dei danni incrementato a 3 (da 2).
Bull
Aumento della salute incrementato a 750 (da 650).
Aumento dei danni incrementato a 4 (da 3).
Bibi
Aumento della salute incrementato a 750 (da 650).
Aumento dei danni incrementato a 4 (da 3).
Sirius
Aumento dei danni incrementato a 3 (da 2).
Frank
Aumento della salute incrementato a 850 (da 750).
Sandy
Aumento dei danni incrementato a 5 (da 4).
Buster
Aumento della salute incrementato a 750 (da 650).
Aumento dei danni incrementato a 4 (da 3).
Doug
Aumento della salute incrementato a 550 (da 450).
Le mappe, gli eventi, gli ambienti e i cambi alle rotazioni
Con questo aggiornamento arrivano nuove modalità stagionali, incluse due a tema cucina e una nuovissima modalità PvE!
Modalità a tema cucina (PvE + PvP)
In queste due nuove modalità che combinano le mischie con la cucina, le squadre hanno una serie di ordini da completare.
Ogni ordine ha una ricetta con un minimo di tre e un massimo di cinque ingredienti, che devono essere raccolti dai robot che vagano per la mappa e posizionati in un wok.
Ci sono dieci diversi tipi di ingredienti:
noodles
peperoncini
funghi
carote
pak choi
aglio
pesce
gamberi
uova
salsa di soia
Nel wok non è possibile inserire ingredienti sbagliati, ma ci si possono mettere solo quelli indicati nelle ricette.
Starr in cucina (PvE)
Una squadra composta da tre giocatori deve completare tre ordini prima che scada il tempo.
I bot delle consegne sono protetti da potenti bot guardiani di tre tipologie diverse.
Sfida ai fornelli (PvP)
Si affrontano due squadre composte da tre giocatori. Entrambe hanno gli stessi tre ordini da completare e competono una contro l'altra per accaparrarsi gli ingredienti.
Vince la squadra che per prima riesce a completare tutti gli ordini. Se il tempo finisce, vince la squadra che ha completato più ordini. Se le due squadre hanno completato la stessa quantità di ordini, si va ai supplementari e vince la squadra che per prima completa un ordine.
SOS mecha
Si tratta di una nuovissima modalità PvE, che arriverà su Brawl Stars con questo aggiornamento, ma non alla pubblicazione. I giocatori dovranno collaborare per trasportare e caricare una batteria per il mecha di Meg, combattendo contro orde di nemici e conquistando potenziamenti mentre avanzano. Alla fine, avranno un mecha completamente carico che li aiuterà in una battaglia epica contro un boss gigante casuale, ovvero una versione più grande di uno dei nemici già affrontati.
Gli ambienti
Ambienti rimossi
Biosfera
Negozio di souvenir
Starr Toon Studios
Ambienti aggiunti
Regno delle katane
Piazza (Sopravvivenza)
Eolia
Le mappe
Starr in cucina
Cucina quantica
Wok 'n' Roll
Al dente
Piano cottura
Sfida ai fornelli
Paradiso dei wok
Cucina tra le nuvole
Mani in pasta
Terrazza delle turbine
La modalità Classificata
Stagione 1
Modalità in rilievo: Arraffagemme
Sala giochi rustica
Sala giochi di cristallo
Brawler gratuiti a rotazione
Berry
Tara
Meg
Stagione 2
Modalità in rilievo: Footbrawl
Spirale della vittoria
Campo da beach brawl
Brawler gratuiti a rotazione
Trunk
Willow
Kaze
I miglioramenti permanenti e altre modifiche alla giocabilità
Ora le skin mitiche avranno sempre effetti sonori per le eliminazioni corrispondenti a quelli visivi. Se i nuovi effetti visivi non si abbinano sufficientemente bene con gli effetti sonori base del brawler, le skin con livello di rarità mitico o inferiore avranno suoni extra.
Sono stati aggiungi 68 suoni specifici per le skin.
Come richiesto dalla community, è stato modificato il suono del gadget ''Cuffie antirumore'' di Frank e ora si sente della musica e Frank che canticchia.
I miglioramenti al negozio
Solo per il Brasile: mostra il buffie successivo ottenibile da una specifica gru pescapremi.
Solo per il Brasile: durante gli eventi di rilascio di un brawler, sarà possibile acquistare dei biglietti, al posto di casse di quel brawler.
Solo per il Brasile: non sarà più possibile ottenere casse in cambio di gemme, dopo aver terminato il percorso del Brawl Pass.
Altro
Per gli scatti in avanti che non infliggono danni ora viene indicato meglio il punto di arrivo, che prima era sempre un po' spostato in avanti.
I potenziamenti alla velocità non si possono più accumulare e se ce n'è più di uno attivo contemporaneamente, sarà applicato solo il più potente.
Il Brawl Pass non permette più di ottenere casse in cambio di gemme, dopo aver terminato il suo percorso.
Chi abbandona in anticipo una mischia di un evento di rilascio del brawler riceverà un avviso e, se continuerà a farlo, non potrà disputare gli scontri per un certo periodo.
Abbiamo aggiunto reazioni, graffiti, icone e titoli dei creatori, per renderli più facilmente riconoscibili nel gioco.
Ora, il pulsante degli eventi delle corse mostrerà anche quanto manca alla fine dell'evento.
Ora, nel catalogo appariranno descrizioni distinte per le varie skin, che specificheranno con queste frasi la loro disponibilità nell'Emporio delle stranezze:
''Potrebbe apparire nell'Emporio delle stranezze.''
''Sarà disponibile in futuro nell'Emporio delle stranezze.''
''Non sarà mai disponibile nell'Emporio delle stranezze.''
Le modifiche alla grafica di Semino
Abbiamo aggiornato un po' il look di Semino!
Il modello base di questo brawler è stato leggermente aggiornato, introducendo fra l'altro un nuovo zaino per i semi.
Le skin ''Semino contaminato'', ''Semino 24 carati'' e ''Semino argenteo'' sono state modificate di conseguenza.
L'immagine di Semino è stata modificata in linea con i cambiamenti fatti al modello base.
Le reazioni di Semino saranno leggermente aggiornate nell'aggiornamento n. 70.
I problemi risolti
Correzioni generali
Corretto un errore per cui a volte la Corsa ai trofei oscurava il pannello della modalità.
Corretto un errore per cui, disattivando le reazioni nelle partite, veniva anche impedito agli altri giocatori di inviare messaggi nella chat della squadra.
Risolto un problema nei duelli per cui i giocatori potevano manipolare le partite con i bot per raggiungere più velocemente il prestigio 5.
Correzioni ai brawler
Corretto un errore per cui l'indicatore della mira di Iris non attraversava più i muri come previsto.
Corretto un errore per cui il tempo di ripristino del secondo gadget di Starr Nova non partiva quando l'azione veniva interrotta da una respinta.
Corretto un errore per cui l'attacco dell'overdrive di Colette con il buffie poteva essere eseguito dopo che la brawler era stata eliminata.
Corretto un errore relativo al calcolo dei danni bonus dell'abilità stellare ''Superiorità aerea'' di Ringhio.
Corretto un errore per cui la stella marina della super di Otis riusciva ad attaccarsi anche ai brawler protetti dall'immunità temporanea che si ha appena entrati in campo.
Corretto un errore per cui l'abilità stellare ''Ferita illusoria'' di Gray non funzionava correttamente quando la sua salute massima saliva oltre il valore base.
Corretto un errore per cui l'abilità stellare ''Tetro raccolto'' di Mortis ripristinava punti salute sulla base del livello del brawler sconfitto anziché sulla base del livello di Mortis.
Corretto un errore per cui i danni base di Lola erano potenziati del 150%.
Corretto un errore per cui l'indicatore della super di Colette non combaciava con la distanza effettiva percorsa dalla brawler.