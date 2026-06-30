Nota generale per i brawler con modifiche ai danni dell'attacco base: salvo diversamente indicato, il numero di attacchi necessari a caricare la super resta invariato.

I miglioramenti

Piper

Punti salute aumentati a 2800 (da 2500).

Punti danno massimi dell'attacco base aumentati a 1800 (da 1700).

Da qualche tempo a questa parte, Piper è stata messa in ombra da altri tiratori scelti. L'intento è darle più potenza: la salute extra la aiuterà negli scambi, mentre i danni dell'attacco base le permetteranno di eliminare rapidamente più brawler diversi.

Mandy

Punti danno dell'attacco base aumentati a 1400 (da 1300).

Valore dello scudo dell'abilità stellare ''Lecca-lecca protettivo'' aumentato al 50% (dal 40%).

Come Piper, anche Mandy non è più tenuta in grande considerazione tra i tiratori scelti da quando sono stati modificati i danni della sua super e del suo overdrive. Non vogliamo permetterle di eliminare in un colpo solo ogni personaggio fragile che entra in gioco, ma vogliamo comunque aumentarne i danni per renderla più competitiva rispetto agli altri tiratori scelti.

Gelindo

Punti danno della super aumentati a 800 (da 600).

In un meta così aggressivo, Gelindo dovrebbe risaltare, ma il suo livello di potenza complessivo risulta un po' troppo basso per renderlo un'opzione appetibile. Un aumento dei danni della sua super dovrebbe consentirgli di esercitare più pressione contro i brawler aggressivi e di controllare meglio la mappa.



Tara

Velocità di ricarica dell'attacco base diminuita a 1800 (da 2000).

Il kit base di Tara è ancora estremamente potente, ma non è abbastanza affidabile, per questo vogliamo migliorare la continuità dei suoi danni, così da aumentare controllo e pressione.



Shelly

Rallentamento dell'abilità stellare ''Shock al piombo'' portato al 55% (da 350).

Tempo di ripristino del gadget ''Turbostivali'' diminuito a 16 secondi (da 20).

Come Gelindo, Shelly è un'ottima risposta ai meta aggressivi, ma non riesce sempre a contrastare un'aggressione così potente. Per aumentarne pressione e mobilità, abbiamo incrementato la frequenza dei suoi scatti e la sua capacità di controllo con l'abilità stellare ''Shock al piombo''.



Dynamike

Velocità di ricarica ridotta a 1400 (da 1600).

Anche i lanciatori, come i tiratori scelti, stanno avendo difficoltà in un meta incentrato sull'aggressività. Grazie a queste modifiche, Dynamike potrà esercitare più pressione e avrà più controllo sulla mappa.

Larry e Lawrie

Punti danno della super aumentati a 200 (da 150).

Punti salute di Lawrie generato dalla super aumentati a 3300 (da 3000).

Come per Dynamike, vogliamo dare un po' di potenza in più ai lanciatori. Per Larry, vogliamo potenziare il suo gemello aumentandone i danni e la capacità di sopravvivenza, così da permettergli di esercitare maggiore pressione una volta caricata la super.



Semino

Velocità di ricarica dell'attacco base diminuita a 1500 (da 1700).

Punti danno dell'attacco base aumentati a 1100 (da 1040).

Per renderlo una scelta più appetibile, Semino ha bisogno di più coerenza e danni base più elevati. Grazie alla maggiore velocità di ricarica, potrà far piovere le sue esplosioni più spesso e sfruttarle con maggiore efficacia quando centrano il bersaglio.



Bombardino

Velocità dei proiettili della super aumentata a 1700 (da 1504).

Velocità dei proiettili dell'overdrive aumentata a 2300 (da 2104).

Al momento, Bombardino trova già un buon impiego in modalità come Dominio, grazie alla possibilità di scegliere tra danni e cure. Riteniamo però che il principale limite di questo brawler sia la velocità con cui riesce ad applicare danni e controllo, quindi abbiamo aumentato la velocità dei proiettili della super e dell'overdrive.



Juju

Punti salute di Gris-Gris generato della super aumentati a 4000 (da 3600).

L'attacco base di Juju funziona molto bene, ma Gris-Gris è un po' troppo debole per essere competitivo. Con l'aumento dei punti salute, Gris-Gris sarà più tenace e Juju riuscirà a controllare la mappa molto meglio.

Gray

Velocità del gadget ''Piano perfetto'' diminuita a 1500 (da 2500).

Punti danno dell'attacco base aumentati a 1280 (da 1160).

Il kit base di Gray è ancora molto valido in alcune composizioni di squadra, ma la sua potenza offensiva non è sufficiente per giustificarne la scelta se non è accompagnato da un brawler che possa sfruttare al massimo i suoi portali. Un po' più di danni base e un migliore equilibrio tra i suoi gadget dovrebbero renderlo più affidabile e versatile.



Energetik

Velocità di movimento al livello 0 aumentata a 680 (da 650).

Bonus alla velocità dal livello 1 diminuito a 140 (da 170).

Spesso Energetik fatica a superare il primo stadio, quindi abbiamo redistribuito parte dei bonus ottenuti allo stadio 1, aggiungendoli allo stadio 0, per dargli un po' più di potenza fin da subito.

Starr Nova

Punti danno dell'attacco base della super aumentati a 1100 (da 1000).

Punti salute aumentati a 4000 (da 3700).

Cure dell'abilità stellare ''Terapia Starr'' aumentate a 216 (da 162).

Starr Nova fatica a reggere il confronto con i sicari che riescono a infliggere danni ingenti in poco tempo e, complice la sua corta gittata e punti salute nella media, fatica a trovare scambi realmente favorevoli. Inoltre, la sua abilità stellare ''Terapia Starr'' risulta meno efficace del previsto, quindi un aumento delle cure dovrebbe renderla più competitiva.

Buzz

Velocità di caricamento della super aumentata a 100 (da 96).

Velocità di caricamento dell'overdrive aumentata a 30 (da 25).

Sicari e aggressività dominano il meta, ma Buzz non riesce ancora a trovare il suo spazio. Non siamo però lontani dalla sua configurazione ideale, quindi consentirgli di utilizzare più spesso la super e l'overdrive dovrebbe aiutarlo a essere incisivo con più regolarità.

Lou

Dimensione dei proiettili dell'attacco base aumentata a 60 (da 50).

Spesso è difficile sfruttare al massimo l'attacco base di Lou. Non vogliamo modificarne troppo la potenza, perché quando è troppo forte può risultare estremamente oppressivo, perciò aumentare l'affidabilità del suo attacco base dovrebbe permettergli di emergere senza dominare la mappa.

Carl

Punti danno dell'attacco base aumentati a 820 (da 740).

Carl è un brawler molto coerente, raramente debole o poco incisivo, ma al momento non riesce a emergere rispetto agli altri personaggi offensivi e anti-tank che dominano il meta. Un aumento dei danni base dovrebbe aiutarlo in questo senso.



Pearl

Calore consumato dall'attacco base ridotto a 380 (da 450).

Dopo le recenti modifiche apportate al calore di Pearl, la sua abilità stellare fatica a imporsi, quindi abbiamo modificato il consumo di calore del suo attacco base per aiutarla a rimanere oltre la soglia dell'80%.

R-T

Punti danno dell'attacco base ''Radiodisturbo'' aumentati a 1240 (da 740).

Dopo le recenti correzioni degli errori relativi al marchio di R-T, possiamo tranquillamente riportare i danni della sua super ai livelli precedenti!

Indebolimenti

Mortis

Tempo di ripristino del gadget ''Pala rotante'' aumentato a 18 secondi (da 15).

Danni bonus del gadget ''Pala rotante'' ai nemici con poca salute diminuiti al 30% (dal 50%).

Punti danno e cure del gadget ''Trasmutatore notturno'' ridotti a 700 (da 760).

Mortis è spesso la scelta principale, quando si cerca un sicario, e lo è da tempo. Grazie ai suoi gadget riesce a sferrare micidiali colpi a raffica, quindi queste modifiche ne ridurranno l'efficacia e ne limiteranno anche la frequenza d'uso. Con la riduzione dei danni della Pala rotante, non dovrebbe riuscire così spesso a eliminare un brawler usando soltanto due attacchi base e il gadget.



Colette

Tempo di ripristino del gadget ''Convertitore'' aumentato a 22 secondi (da 17).

Riduzione dei danni dell'abilità stellare ''Scudo fiscale'' durante la super diminuita al 60% (dal 75%).

Velocità di caricamento della super ridotta a 90 (da 100).

Grazie ai suoi buffie, Colette è diventata una scelta valida nella maggior parte delle modalità e delle mappe e, al momento, è anche fin troppo versatile. Per questo, vogliamo ridurre la frequenza con cui può utilizzare la super, la capacità di sopravvivenza derivante dal suo Scudo fiscale e la frequenza con cui può usare questa potente abilità. Con queste modifiche dovrebbe rimanere forte, ma risultare meno dominante.



Corvo

Durata del veleno dell'attacco base ridotta a 3 secondi (da 4).

Velocità di ricarica dell'attacco base aumentata a 1600 (da 1400).

Punti danno dell'attacco base aumentati a 420 (da 320).

Punti salute ridotti a 2800 (da 3000).

Danni di ritorno dell'attacco base durante l'overdrive ridotti a -40% (da -30%).

Come Colette, Corvo è una scelta estremamente sicura nella maggior parte delle modalità e delle mappe. Per ridurne la potenza complessiva, abbiamo diminuito i danni causati e la sua capacità di controllo della mappa accorciando la durata del veleno, lo abbiamo reso più fragile, riducendo i suoi punti salute, e abbiamo limitato la continuità dei danni da lui causati diminuendo la velocità di ricarica. Inoltre, riteniamo che il suo overdrive sia un po' troppo potente con i buffie, quindi ne abbiamo ridotto leggermente i danni bonus.

Leon

Salute del gadget ''Lecca-lecca tattico'' ridotta a 1000 (da 1500).

Da quando può contare sui buffie, Leon è rimasto una presenza fissa nel meta e il Lecca-lecca tattico è stato un elemento centrale, tanto che questo brawler viene spesso usato anche se il resto del suo kit non è ottimale. Diminuire la salute del gadget in questione dovrebbe renderlo molto più facile da contrastare e ridurne la predominanza nel gioco.

Chester

Punti danno dell'esplosione della super ridotti a 1600 (da 1880).

Punti danno dell'esplosione dell'overdrive ridotti a 1600 (da 1880).

Potenziamento danni del gadget ''Orsetti gommosi'' ridotto al 20% (dal 25%).

Velocità di ricarica del gadget ''Orsetti gommosi'' ridotta a 150 (da 200).

Chester è un'opzione molto versatile e sicura. È ideale per contrastare gran parte del meta attuale, quindi non vogliamo intervenire in modo troppo pesante su di lui, perché probabilmente il cambiamento del meta comporterà anche una perdita del suo valore, ma vogliamo certamente ridurre la potenza del gadget ''Orsetti gommosi'' e il danno esplosivo derivante dalla super e dall'overdrive.



Edgar

Tempo di ripristino del gadget ''Adrenalina'' aumentato a 18 secondi (da 14).

Cure dell'abilità stellare ''Botta di salute'' per l'eliminazione di un brawler nemico ridotte al 20% (dal 30%).

Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta a 33 (da 40).

Grazie al gadget ''Adrenalina'' aggiornato e ai buffie, Edgar può travolgere le composizioni più fragili e uscirne praticamente illeso. Vogliamo ridurre sia la frequenza con cui può usare il gadget sia la quantità di salute che recupera dopo aver eliminato dei brawler fragili. In questo modo, dovrà scegliere con più attenzione quando e in che modo entrare in azione, pur conservando la sua efficacia. Inoltre, il suo overdrive è estremamente potente, ma si attiva troppo spesso considerata la sua forza complessiva.

Mina

Punti danno del terzo attacco base ridotti a 1800 (da 2000).

Durata del gadget ''Barriera eolica'' ridotta a 1 secondo (da 1,5).

Mina è una brawler incredibilmente difficile da usare, ed è proprio questo che ci piace di lei: alto livello di difficoltà, grandi soddisfazioni. Tuttavia, ci sembrava che il colpo finale del suo attacco base fosse troppo potente, soprattutto se combinato con una super usata al momento giusto, che spesso lasciava gli avversari senza possibilità di reagire. Inoltre, il gadget ''Barriera eolica'' le consente di essere un po' troppo affidabile in modalità che normalmente non la favorirebbero, come Dominio, quindi ne abbiamo ridotto leggermente l'efficacia.

Ringhio

Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta a 35 (da 40).

Come Chester, anche Ringhio è un brawler che sta traendo grande vantaggio dal meta attuale, quindi non vogliamo ridurre troppo la potenza del suo kit. Il nostro obiettivo principale è limitare la frequenza con cui può utilizzare il suo overdrive.

Meeple

Tempo di ripristino del gadget ''Non t'arrabbiare'' aumentato a 20 secondi (da 18).

Raggio del gadget ''Non t'arrabbiare'' diminuito a 1600 (da 2000).

Meeple è un ottimo brawler di contrasto in un meta aggressivo, soprattutto grazie alle sue capacità di controllo dell'area e alla sicurezza che gli garantisce il gadget ''Non t'arrabbiare'' quando lo attacca un sicario. Queste modifiche manterranno intatta gran parte della forza del suo kit, ma ridurranno la sua efficacia contro molti sicari.

Shade

Velocità di caricamento dell'overdrive ridotta a 34 (da 40).

Shade è un altro brawler che ha fatto un grande salto in avanti con gli ultimi bilanciamenti. Al momento funziona piuttosto bene: è un'ottima opzione da lasciare per ultima nella fase di selezione ed è estremamente forte in determinate mappe e modalità. Tuttavia, carica il suo overdrive un po' troppo facilmente, quindi vogliamo ridurne la frequenza di utilizzo.



Lumi

Durata del gadget ''Mazzafrusti artici'' ridotta a 3 secondi (da 3,9).

Dimensione del gadget ''Mazzafrusti artici'' diminuita a 600 (da 700).

Nelle mani giuste, Lumi è fra i brawler più forti in circolazione, se non la più forte. Non vogliamo che finisca di nuovo per essere inutilizzabile, però vogliamo ridurre le sue capacità di controllare lo spazio e di esercitare pressione in tutta la mappa con i suoi Mazzafrusti artici.



Najia

Caricamento della super usando la super ridotto a 50 (da 80).

Punti salute dei serpenti dell'overdrive ridotti a 1500 (da 2000).

Ultimamente Najia funziona molto meglio nel complesso, ma vale comunque la pena limitare leggermente la sua super e il suo overdrive. Con queste modifiche, farà molta più fatica a concatenare la super e i serpenti dell'overdrive dovrebbero essere molto più gestibili.

Pierce

Tempo di ripristino del gadget ''Perpetuatore'' aumentato a 22 secondi (da 18).

Tempo di ripristino del gadget ''Assorbitore difensivo'' aumentato a 18 secondi (da 12).

Pierce rimane ancora il tiratore scelto per eccellenza nel 90% dei casi, perché è un'opzione molto sicura contro i brawler aggressivi e in più è in grado di esercitare un'enorme pressione concatenando gli ultimi colpi. Vogliamo che resti un ottimo tiratore scelto e che una mira accurata continui a fare la differenza, ma abbiamo ridotto sia la sicurezza che offre sia l'affidabilità del concatenamento degli ultimi colpi, diminuendo la disponibilità di entrambe.



Bolt

Punti danno massimi dell'attacco base ridotti a 760 (da 900).

Punti danno della super aumentati a 700 (da 550).

Velocità di caricamento della super usando la super ridotta a 90 (da 100).

Abbiamo modificato l'abilità stellare ''Avanzata incontrollabile'' e ora Bolt è immune al controllo da parte degli avversari per un secondo dopo l'attivazione della super (prima aumentava anche la sua velocità massima del 15%).

Bolt si muove a una velocità impressionante, ma al momento infligge un po' troppi danni ed è difficile da fermare quando usa l'abilità stellare ''Avanzata incontrollabile''. Per questo, abbiamo ridotto la finestra di immunità al controllo conferita da quest'abilità e abbiamo spostato parte dei danni del suo attacco base alla super per evitare che il danno iniziale crei un vantaggio troppo rapido quando il brawler entra nella mappa.

Le modifiche

Spike

Punti danno dell'attacco base aumentati a 560 (da 490).

Velocità di caricamento della super diminuita a 90 (da 106). Ora richiede 4 attacchi anziché 3.

Cure dell'abilità stellare ''Fertilizzante'' aumentate al 75%( dal 50%).



Griff

Punti danno del gadget ''Erogatore di monete'' aumentati a 300 (da 200).

Tempo di ripristino del gadget ''Erogatore di monete'' ridotto a 15 secondi (da 20).

Durata del gadget ''Erogatore di monete'' aumentata a 6 secondi (da 5).

Raggio di esplosione massimo del gadget ''Salvadanaio'' ridotto a 1000 (da 1200).

L'abilità stellare ''Tieni il resto'' ora spara una quarta raffica nello stesso tempo in cui ne sparava tre.



Damian

Gli amplificatori della super ora si rompono quando respingono un brawler nemico.

Punti danno degli amplificatori della super aumentati a 800 (da 600).

Punti danno causati con l'overdrive aumentati a 600 (da 400).

Modifiche di bilanciamento per l'Arena dei brawler

Damian

Aumento dei danni ridotto a uno (da 3).

Aumento della salute ridotto a 500 (da 750).



Starr Nova

Aumento della velocità di ricarica ridotto a 120 (da 200).

Aumento della velocità di movimento ridotto a 6 (da 8).

Aumento della salute ridotto a 400 (da 450).



Lola

Aumento dei danni ridotto a 4 (da 5).

Shade

Aumento della velocità di ricarica ridotto a 125 (da 150).

Chester

Aumento dei danni ridotto a 5 (da 6).

Gigi

Aumento della velocità di ricarica ridotto a 150 (da 200).

Penny

Aumento della velocità di movimento ridotto a 6 (da 8).

Aumento della velocità di ricarica ridotto a 150 (da 200).

Jessie

Aumento della velocità di ricarica ridotto a 150 (da 200).

Squeak

Aumento dei danni incrementato a 3 (da 2).

Ambra

Aumento dei danni incrementato a 4 (da 3).

El Primo

Aumento della velocità di ricarica incrementato a 200 (da 150).

Sam

Aumento dei danni incrementato a 5 (da 4).

Aumento della salute incrementato a 500 (da 450).

Charlie

Aumento dei danni incrementato a 6 (da 5).

R-T

Aumento dei danni incrementato a 3 (da 2).



Bull

Aumento della salute incrementato a 750 (da 650).

Aumento dei danni incrementato a 4 (da 3).

Bibi

Aumento della salute incrementato a 750 (da 650).

Aumento dei danni incrementato a 4 (da 3).

Sirius

Aumento dei danni incrementato a 3 (da 2).

Frank

Aumento della salute incrementato a 850 (da 750).

Sandy

Aumento dei danni incrementato a 5 (da 4).

Buster

Aumento della salute incrementato a 750 (da 650).

Aumento dei danni incrementato a 4 (da 3).

Doug