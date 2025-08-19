ブロスタ チャンピオンシップのラストチャンス予選が、いよいよ10月9日～11日に開催されます！

ブロスタ チャンピオンシップがブラジルで初開催！舞台はBrazil Game Showです！

7つの地域から出場する16チームが求めるのは、ブロスタ世界一決定戦の4つの出場枠と勝利の栄光。2025年の命運がこの戦いにかかっています。

ラストチャンス予選が10月10日に開催！