2026 ブロスタ 世界一決定戦 チケットガイド
ブロスタの歴史に残る最大級のイベントが、今年11月に日本で開催されます。ファンの皆さんは8月1日よりチケットをお求めいただけます。
ブロスタ世界一決定戦2026のチケットは8月1日（金）午後5時（JST）より一般販売され、世界最強のブロスタチームが賞金総額$1,000,000（USD）を争うシーズン最大のライブイベントを、その目で見届けるチャンスです。
一般チケット販売：8月1日（土）午後5時（JST）
イベント日程：
2026年11月20日（金）～11月22日（日）
開場：毎日 午前10時（JST）
開演：毎日 午前12時（JST)
場所：
東京（日本） 東京体育館
見どころ：
3日間にわたる世界クラスのブロスタeスポーツバトル。
世界のトップチームによる、2026年世界チャンピオンの座を懸けた戦いを楽しめます。
来場者限定のゲーム内報酬も！
ブロスタを愛する大勢のファンと共に、熱気あふれるアリーナを体験できます。
VIP体験も可能
一般入場券のほかに、プレミアムなVIP体験が付いた3日間のパッケージを3種類からお選びいただけます。
アルティメットスターパッケージ - 33,370円（手数料込）
世界一決定戦のトロフィーリフトを間近で見られるプレミアムシート。
メインステージを体験＆プロによる写真撮影。
限定プライベート交流イベント。
グッズのクーポン。
限定VIPネックストラップ。
ダイヤモンド記念コイン＆実物イベントピンズ。
限定ゲーム内ピンズ3個（アルティメットスター限定含む）
スタープレイヤー - 24,970円（手数料込）
メインステージを体験＆写真撮影。
グッズのクーポン。
VIPネックストラップ。
ゴールド記念コイン＆実物イベントピンズ。
限定ゲーム内ピンズ2個。
ピンズコレクター - 20,770円（手数料込）
VIPネックストラップ。
シルバー記念コイン＆実物イベントピンズ。
限定ゲーム内ピンズ2個。
チケット情報
指定席。
チケットは1回の購入につき最大8枚まで。
イベント中は再入場可能。
VIPパッケージは売り切れ次第販売終了となります。
ピンズの受け取り：
ピンズはイベントに来場した方のみ受け取れます。チケットの購入手続きの際にプレイヤータグをご入力いただきます。ピンズはイベント当日に配布されます。