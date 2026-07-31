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2026年7月31日

2026 ブロスタ 世界一決定戦 チケットガイド

ブロスタの歴史に残る最大級のイベントが、今年11月に日本で開催されます。ファンの皆さんは8月1日よりチケットをお求めいただけます。

ブロスタ世界一決定戦2026のチケットは8月1日（金）午後5時（JST）より一般販売され、世界最強のブロスタチームが賞金総額$1,000,000（USD）を争うシーズン最大のライブイベントを、その目で見届けるチャンスです。


一般チケット販売：8月1日（土）午後5時（JST）

イベント日程：

2026年11月20日（金）～11月22日（日）

  • 開場：毎日 午前10時（JST）

  • 開演：毎日 午前12時（JST)

場所：

東京（日本）　東京体育館

見どころ：

  • 3日間にわたる世界クラスのブロスタeスポーツバトル。

  • 世界のトップチームによる、2026年世界チャンピオンの座を懸けた戦いを楽しめます。

  • 来場者限定のゲーム内報酬も！

  • ブロスタを愛する大勢のファンと共に、熱気あふれるアリーナを体験できます。

VIP体験も可能

一般入場券のほかに、プレミアムなVIP体験が付いた3日間のパッケージを3種類からお選びいただけます。

アルティメットスターパッケージ - 33,370円（手数料込）

  • 世界一決定戦のトロフィーリフトを間近で見られるプレミアムシート。

  • メインステージを体験＆プロによる写真撮影。

  • 限定プライベート交流イベント。

  • グッズのクーポン。

  • 限定VIPネックストラップ。

  • ダイヤモンド記念コイン＆実物イベントピンズ。

  • 限定ゲーム内ピンズ3個（アルティメットスター限定含む）

スタープレイヤー - 24,970円（手数料込）

  • メインステージを体験＆写真撮影。

  • グッズのクーポン。

  • VIPネックストラップ。

  • ゴールド記念コイン＆実物イベントピンズ。

  • 限定ゲーム内ピンズ2個。

ピンズコレクター - 20,770円（手数料込）

  • VIPネックストラップ。

  • シルバー記念コイン＆実物イベントピンズ。

  • 限定ゲーム内ピンズ2個。

チケット情報

  • 指定席。

  • チケットは1回の購入につき最大8枚まで。

  • イベント中は再入場可能。

  • VIPパッケージは売り切れ次第販売終了となります。

ピンズの受け取り：

ピンズはイベントに来場した方のみ受け取れます。チケットの購入手続きの際にプレイヤータグをご入力いただきます。ピンズはイベント当日に配布されます。

詳細情報：

チケットの詳細情報や購入情報は、チケット販売開始時にブロスタeスポーツ公式チャンネルからご確認いただけます。

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