ブロスタの歴史に残る最大級のイベントが、今年11月に日本で開催されます。ファンの皆さんは8月1日よりチケットをお求めいただけます。

ブロスタ世界一決定戦2026のチケットは8月1日（金）午後5時（JST）より一般販売され、世界最強のブロスタチームが賞金総額$1,000,000（USD）を争うシーズン最大のライブイベントを、その目で見届けるチャンスです。



一般チケット販売：8月1日（土）午後5時（JST）