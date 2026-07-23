チームは8組。世界一決定戦への切符は2枚。これが、文字通り最後のチャンス。



ブロスタ チャンピオンシップ ラストチャンス予選には、世界一決定戦への最後の切符を争うチームが集結します。グループステージからプレイオフまでの2日間の激闘を経て、最後まで生き残るのは2チームのみです。



ラストチャンス予選では、世界一決定戦への出場を決める最後のチャンスを掴むべく、8組の強豪チームがLANイベントに一堂に会します。本LANイベントは、10月17日から18日にかけて中国で開催されます。