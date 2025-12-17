バフィーは、スターパーク各地のギフトショップで売られているコレクション用キーチェーンです！新しい在庫が入らなくなってから、スターパークでは売り切れ状態が続いていました。

しかし、地下で在庫チェックをしていたR-Tがバフィーであふれた倉庫を発見！彼のおかげで、再びパーク内でバフィーが出回るようになったのです！

バフィーは、キャラクターの能力を強化するアイテムです！

その名の通り、装備するとそのキャラクターのガジェットやスターパワー、_そして_ハイパーチャージが強化されます。