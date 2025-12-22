アップデート65：バフィー！
バフィーとは？
バフィーは、スターパーク各地のギフトショップで売られているコレクション用キーチェーンです！新しい在庫が入らなくなってから、スターパークでは売り切れ状態が続いていました。
しかし、地下で在庫チェックをしていたR-Tがバフィーであふれた倉庫を発見！彼のおかげで、再びパーク内でバフィーが出回るようになったのです！
バフィーは、キャラクターの能力を強化するアイテムです！
その名の通り、装備するとそのキャラクターのガジェットやスターパワー、そしてハイパーチャージが強化されます。
バフィーを入手できるキャラクターは？
今回のアップデートでは、コルト、シェリー、スパイク、モーティス、フランケン、Emzのバフィーが登場します！
各キャラクターには、ガジェット用、必殺技用、ハイパーチャージ用の3種類のバフィーが用意されています！
アンロックしたバフィーは永久的に有効化され、両方のスターパワーとガジェットに効果が適用されます。
3種類のバフィーは、すべて同時に装備で可能です！
どんな効果があるの？
ここからは、バフィーが各キャラクターに与える効果を順番に紹介します！
コルト
ガジェット：スピードローダー
攻撃が命中するたびに弾薬を1つ奪う。
ガジェット：シルバーブレット
弾のサイズが大きくなり、ダメージが増加する。
スターパワー：すいすいブーツ
敵にダメージを与えると移動速度が上昇する。
スターパワー：マグナム・スペシャル
遠くの敵に対するダメージが増加する。
ハイパーチャージ：二丁拳銃
ハイパーチャージ中、弾の発射速度が上昇する。
シェリー
ガジェット：全速前進
ダッシュ中はダメージ無効になる。
ガジェット：シェルショック
攻撃にスローダウン効果を付与。敵に命中するたびに効果時間が延長。
特許取得のドラコ・ドラゴンブレス弾により、必殺技使用時に地面を燃やす。
スターパワー：ばんそうこう
短時間、移動速度が上昇する。
ハイパーチャージ：ダブルバレル
ハイパーチャージ中、通常攻撃の弾速が大きく上昇する。
スパイク
ガジェット：破裂トゲクッション
トゲが2本命中した敵は、その場で動けなくなる。
ガジェット：ライフプラント
サボテンが破壊されると、敵に範囲ダメージを与え、ノックバックさせる。
スターパワー：栄養補給
必殺技の発射速度が速くなる。
スターパワー：カーブシュート
トゲのカーブ射程が伸びる。
ハイパーチャージ：開花シーズン
通常攻撃のサボテンボムが2回爆発する！
モーティス
ガジェット：コンボスピナー
HPが低い敵へのダメージが増加する。
ガジェット：サバイバルシャベル（新名称：闇夜の物）
敵をすり抜ける際にダメージを与え、その分自身を回復させる。
スターパワー：魂狩り
撃破されるまで最大HPが増加する（重複可）。
スターパワー：蛇の跳躍
長距離ダッシュ中、被ダメージを軽減する。
ハイパーチャージ：ブラッディブーメラン
通常攻撃後、少し遅れて同じ位置に幻影攻撃が発生する。
フランケン
ガジェット：ノイズキャンセリング
音波が敵の飛び道具も破壊する。
ガジェット：不可抗力
ヒットした敵を短時間スロー状態にする。
スターパワー：生気泥棒
敵を倒すと攻撃力が上昇し、短時間回復する。
スターパワー：スポンジ
HPが50％以上のとき受けるダメージが減少する。
ハイパーチャージ：超振動スマッシュ
ハイパーチャージ中、通常攻撃の速度が最大まで上昇する！
Emz
ガジェット：フレンドゾーン
ノックバック距離が伸び、敵が壁にぶつかると短時間スタンさせる。
ガジェット：酸性スプレー
ヒットした敵をスロー状態にする。
スターパワー：因果応報
通常攻撃を受けた敵の与ダメージを短時間低下させる。
スターパワー：元気注入
必殺技発動時、1秒間無敵になる。
ハイパーチャージ：超腐食性カリスマ
スプレーが敵を毒状態にする！
入手方法
バフィーはスターパークのクレーンゲームの新景品として入手可能です！
1000トロフィーでアンロックされ、最初のバフィーは無料でもらえます！
クレーンゲームでの価格は、1000コインまたは2000パワーポイントです。
1回プレイにつき、必ずバフィーを1つ獲得できます。今回のアップデートでは合計18種類のバフィーが登場します。さらに、18種類すべてを集めたプレイヤーだけが入手できる、レアなバフィースキン「ジュエルバフィー」も登場！
バフィーはエメラルドで直接購入することもできます。
ガジェットバフィー：149エメラルド
スターバフィー：179エメラルド
ハイパーバフィー：199エメラルド
バフィー導入に伴う変更
キャラクターのリワーク：
上記のとおり、バフィーが追加されるキャラクターは、スキル面でも多数の調整が行われています。これは、バフィー導入に合わせてゲームバランスを整え、キャラクターの操作感を刷新するためのものです！
コルト
ガジェット：スピードローダー
以前は弾薬を2つリロードする効果を持っていましたが、今後は素早い2連射を行い、命中した敵をスロー状態にするようになります。
スパイク：
ガジェット：破裂トゲクッション
以前はトゲの弾幕を3連射していましたが、今後は狙って撃てるようになり、2連射に変更されます。
ガジェット：ライフプラント
回復用の植木サボテンを投げて設置できるようになります！遠くに投げるほど設置までの時間は長くなりますが、その分チーム戦での使い道が増えます！
スターパワー：栄養補給
回復用の植木サボテンを投げて設置できるようになります！遠くに投げるほど設置までの時間は長くなりますが、その分チーム戦での使い道が増えます！
モーティス：
ガジェット：コンボスピナー
好きな方向に発動できるようになり、シャベルを任意の方向や自分の周囲に投げられるようになります。
ガジェット：サバイバルシャベル（新名称：闇夜の怪物）
以前はリロード速度アップの効果でしたが、今後は方向指定が可能になり、モーティスが闇夜の怪物となって指定地点まで移動できるようになります！
フランケン：
ガジェット：ノイズキャンセリング
以前は状態異常が無効になるだけでしたが、今後は追加で指定した方向にガジェットの音波を発射できようになります。
ガジェット：不可抗力
以前は追加ダメージを与えて敵を引き寄せるだけの効果でしたが、今後は発射方向の指定が可能になり、より正確に、さらに遠くの敵まで引き寄せられるようになります。
EMZ：
ガジェット：酸性スプレー
壁を貫通するスプレーを指定した方向に発射できるようになります！
ガジェット：フレンドゾーン
敵を吹き飛ばすスプレーを指定した方向に発射します！
ガジェットの方向指定！
これからは、必殺技と同じようにガジェットの発射方向が指定可能になります！
バフィーが追加されるキャラクターは、この新しいガジェット機能を使えるようになります。ガジェットボタンをタップすれば従来どおり即時発動できますが、多くの新ガジェットは方向を指定して撃つことも可能です！
ハイパーレアギアとウルトラレアギアの削除
キャラクターにバフィーが実装されるタイミングで、そのキャラクターのハイパーレアギアとウルトラレアギアは削除されます。
さらに、必要に応じてキャラクターの追加バランス調整が行われます。
購入済みのギアについては、全額返金されます。
床インジケーターの変更
床インジケーターとは一体何でしょう？
キャラクターの足元に表示されている、そのキャラクターの装備状況を示す円のことです。これからは、以下の情報が表示されようになります。
ガジェットが使用可能か、または方向指定中／使用中か
中央に、簡略化されたスターパワーのインジケーターを表示
バフィーが適用されている場合は専用のビジュアルを表示
ハイパーチャージは従来どおりの表示
ギアの表示は削除
新しくなったブロスタパス
ブロスタパスの金庫
ブロスタパスが大幅にアップグレードされます！より豪華な報酬を獲得できる特別なブロスタパスの金庫が新たに登場し、さらに10個の報酬マイルストーンが追加されます！ブロスタパスの金庫は「金庫のカギ」で開封可能です。このカギは取っておくことも、好きなときに使うことも可能なので、本当に欲しい報酬を狙って手に入れることができます！
価格改定
まず最初に、ブロスタパスとブロスタパス＋の価格が値上げされます。
新しいブロスタパスの価格：8.99ドル
新しいブロスタパス＋の価格：12.99ドル
これらの価格は米ドル（USD）基準です。ただし、地域によって価格が異なる場合があります。
ブロスタパスは最大8個まで事前購入できます。また、1月1日までは現在の価格で購入できるため、お得に買い溜めするチャンスです。
うれしいポイント
なんといっても…
報酬が増え、選択肢がさらに広がることです！有料版、無料版どちらのブロスタパスも、報酬内容が強化されます。
なんと、通常のブロスタパスにも、すべてのスキン、色違いスキン、キャッチフレーズが含まれるようになります！
ブロスタパスには新たにカオスドロップが追加されます（詳細は次のセクション）！カオスドロップは通常のスタードロップよりも強力で、より良い報酬が手に入ります。
そして何より大きな新要素が…
「金庫」と「金庫のカギ」
ブロスタパスに金庫が追加され、それを開くための金庫のカギも登場します。
資源のカギ
資源の金庫を開けましょう！
2000ゴールド、2000パワーポイント、5000ジュエルチップのいずれかをゲット可能！
ブロスタパスの無料グレードで獲得できます！
スキンのカギ
スキンの金庫を開けましょう！
そのシーズンのスキンを割引価格で入手したり、過去のブロスタパスのスキンをゲットしたりできます！
スキンの金庫にはスキンセットが含まれます。各スキンセットには、スキン1種類と色違い2種類（色違い）が収録されています。
|金庫のカギ
|スキンセット
|1
|現在のブロスタパスのスキンセット
|2
|過去のブロスタパスのスキンセット
ブロスタパスの有料グレードで獲得できます。
キャラクターのカギ
キャラクターの金庫を開けましょう！
欲しいキャラクターをゲットできます！
アンロックに必要なキャラクターのカギの数は、そのキャラクターのレア度に応じて変わります。
|金庫のカギ
|キャラクターのレア度
|1
|ハイパーレア
|2
|ウルトラレア
|4
|レジェンドレア
|6
|ウルトラレジェンドレア
ブロスタパスの有料グレードで獲得できます。
バフィーのカギ
バフィーの金庫を開けましょう！
好きなバフィーをアンロックできます！
ブロスタパスの有料グレードで獲得できます。
テイル報酬が新登場
テイル報酬とは、ブロスタパスをすべてクリアした後に入手できる報酬で、現在はスタードロップのみが対象となっています。
今後はスタードロップだけでなく、以下の中からランダムで報酬が出るようになる予定です。
悪魔のドロップ
天使のドロップ
寿司ロール
メカボックス
Boom Box
カオスドロップ
コイン
パワーポイント
クレジット
2800XPごとに新しいテイル報酬を獲得できます。
最終報酬はエメラルドでアップグレード可能で、時には金庫のカギなどの、より豪華な報酬が出ることもありますよ！
カオスドロップ
新登場のカオスドロップは、スタードロップの強化版です。カオスドロップの最低レア度はスーパーレア、そして最高レア度は、スタードロップの新レア度「ウルトラ」です！
追加報酬
カオスドロップは分裂することがあり、2個、4個、または8個に分裂する可能性を秘めています！分裂したカオスドロップはすべて同じレア度になるため、1つのカオスドロップからウルトラが8個出ることも！
ウルトラカオスドロップには、以下のアイテムが必ず1つ以上入っています。
ハイパーチャージ
キャラクター（ウルトラレア、レジェンドレア、ウルトラレジェンドレア）
スキン（ハイパーレア、ウルトラレア、レジェンドレア、ハイパーチャージ）
バフィー！
入手方法
カオスドロップはデイリー勝利報酬やブロスタパスからゲットでき、今後はさらに入手先が増える予定です！
新キャラクター
ピアス（レジェンドレア スナイパー）
プールの監視員といえば命の守り人。でもピアスは人を助ける代わりに引き金を引きます。完全にライフガード失格です。
おしっこでプールの汚染レベルが臨界点に達したとき、バズに決まって清掃員として招集されます。
**特性：**ピアスは、弾薬を拾うか、弾薬を撃ち切ることでしかリロードできません。弾倉の最後の弾は追加ダメージを与えます。
通常攻撃：水鉄砲マスター
強力な長射程ショットを放ちます。弾が敵に当たると、ピアスの足元に弾薬が1つ落ちます。弾薬を拾うと、最も近い視認可能な敵に向けて自動で貫通ショットを撃ちます。ピアスは、弾薬を拾うか、弾を撃ち切ったときだけリロードできます。弾倉の最後の弾は追加ダメージを与えます。
必殺技：大漁スナイプ
指定範囲をマーキングし、その範囲内でヒットした敵全員に貫通ショットを発射します。ヒットしたショットごとに、ピアスの足元に弾薬が1つ落ちます。
ガジェット：無限マグナム
弾薬をリロードし、足元に弾薬を1つ落とします。
ガジェット： スナイパーは二度死ぬ
周囲の弾薬をすべて回収して、その数に応じたシールドを獲得。さらに、近くの敵をノックバックします。
スターパワー： スイミング：インポッシブル
最後の弾が、敵をスローにする効果も持つようになります。
スターパワー：スライディング狙撃
弾薬を拾うと、一時的に移動速度が上昇します。
ハイパーチャージ：（近日実装予定）
キャッチフレーズ：今日もプールは黄色信号
グローバート（ウルトラレア サポート）
グローバートはスターパーク水族館で働く海洋生物学者です。海の生き物をこよなく愛し、その素晴らしさを一人でも多くの来館者に伝えようとしています。見た目はちょっと怪しいけれど、実はいい人... なのかもしれません。
**特性：**回復特性
通常攻撃：グロー光線
グロー光線を発射します。命中すると、敵にダメージを与え、味方を回復する光の糸を生成します。グローバートは、敵1人、味方1人に同時に光の糸を繋ぐことができます。光の糸を繋いだ対象が一定距離離れるか、グローバートの視線が通らなくなると、光の糸は切れます。
必殺技：深海より出でしもの
素顔をさらし、正面の敵を恐怖状態にして逃走させます。同時に、攻撃を放ってダメージとスローダウン効果を与えます。
ガジェット：スリップレスキュー
狙った方向に向かってダッシュし、停止時に自分と周りの味方のHPを回復します。
ガジェット： さらなる光あれ！
光の糸の効果がブーストされ、ダメージと回復量が短時間倍増します。
スターパワー：無生物エコシステム
光の糸で敵1体と味方1体が繋がれている際に、敵のダメージが減少し、味方のダメージが増加します。
スターパワー：寄生
光の糸で敵を繋いでいる際、与えたダメージの一定割合分、自身のHPを回復します。
ハイパーチャージ：（近日実装予定）
キャッチフレーズ：海に抱かれし者
ハイパーチャージ
ジジ：パ・ド・ドゥ
必殺技で元の場所に戻る時だけでなく、目標地点にワープした時も敵にダメージを与えます。
スキン！
シーズン：スチームパンク
ブロスタパススキンセット
スチームパンク ストゥー | ハイパーレア | ブロスタパス
クライムキング ストゥー | ハイパーレア | 色違い1
アイスキング ストゥー | ハイパーレア | 色違い2
ブロスタパススキンセット
スチームパンク ゲイル | ハイパーレア | ブロスタパス
バイオレットパンク ゲイル | ハイパーレア | 色違い1
レオパードパンク ゲイル| ハイパーレア | 色違い2
ショップスキン
時計仕掛け カゼ | レジェンドレア | 299エメラルド
ボス ブロック | ウルトラレア | 199エメラルド
裏町のドン サム | ハイパーレア | 149エメラルド
シーズン：バレンタイン
ブロスタパススキンセット
ハートブレイク リコ | ハイパーレア | ブロスタパス
失恋 リコ | ハイパーレア | 色違い1
リベンジ リコ | ハイパーレア | 色違い2
ブロスタパススキンセット
バレンタイン アンジェロ | ハイパーレア |ブロスタパス
アドニス アンジェロ | ハイパーレア | 色違い1
スナッチト アンジェロ | ハイパーレア | 色違い2
ショップスキン
バレンタインベア シェイド | レジェンドレア | 299エメラルド
ラブポーション スクウィーク | ウルトラレア | 199エメラルド
悪女 アリー | ハイパーレア | 149エメラルド
新キャラクタースキン
吸血鬼ハンター ピアス | ウルトラレア | 199エメラルド
フロストハンター ピアス | ウルトラレア | 199エメラルド
ジャックポットハンター ピアス | ウルトラレア | 199エメラルド
その他スキン
ブロスマス
スノードーム ナーニ | ハイパーレア | 149エメラルド
旧正月
蓮華 ウィロー | ハイパーレア | 149エメラルド
eスポーツ！
世界チャンピオン MAX | ハイパーレア | 149エメラルド
トゥルーゴールド／シルバースキン
トゥルーゴールド ジジ
トゥルーシルバー ジジ
バランス調整
強化
ラリー＆ローリー
ハイパーチャージのチャージ率：30→35（+17％）
TreborがAdrianに強化するよう頼みました。
コルト
リロード速度：+8％（ハイパーレアギア削除に伴う強化）
スパイク
必殺技：スロー量+15％（ウルトラレアギア削除に伴う強化）
パール
最大熱量までの到達時間が短縮：11秒→9秒（22％）
料理が捗ります。
ジジ
ダメージ：+20％
通常攻撃の速度ブースト：10％→20％（+100％！）
回して勝利をゲット！今度こそ勝てるはずです！
弱体化
ミープル
ハイパーチャージのチャージ量が減少：50→40
この状況からどう不正に抜け出すのか見ものですね。
パム
ハイパーチャージのチャージ率：40→30
せっかく強化されたばかりなのに！ですって？いえ、聞いてください。この弱体化が入っても、パムはまだ十分に強いです。ただ、現在のハイパーチャージの持続時間は、戦況をひっくり返すことができるほど強力なため、発動までの時間をもう少し長くする必要があります。
ジュジュ
ハイパーチャージのチャージ率：50→40
パムと同じく、ハイパーチャージしたグリグリが長時間持続すると強すぎます。それでも、ジュジュは相変わらず万能で、トップクラスのスローワーとして選ばれ続けるでしょう。
オーティス
必殺技のチャージ率：100→90
*ブクブク…*
ミナ
HP：-3％
両方のガジェットクールダウン時間：+10％（2秒）
キャラクター全体のHPを底上げしているため、数値以上に大きな弱体化になります。さらに、ミナのガジェットは非常に強力なので、その出番を抑えることはBガールのバランス調整における妥当な第一歩と言えるはずです。
全体的な変更点（全キャラクター対象）
全キャラクターのHPが強化（ミナを除く）！
バフィー等の新要素の導入は、攻撃側にも防衛側にも大きな影響を及ぼします。
新たに導入されたスキルにどう対応すればいいか戸惑うこともあるかと思います。そこで、プレイヤーの皆さまにブロスタの新フェーズに少しずつ慣れていただけるよう、全キャラクターを倒されにくくしてバトルをより長く楽しめるようにしました。
これにより、とにかく大ダメージを与えて素早く敵を撃破する戦い方は必然的に難しくなり、より戦略的なプレイスタイルでキャラクターの個性を活かせるゲームとなっていくはずです。
今後の新バフィー導入や細かなバランス調整でゲーム内環境がどのように変化するのか、引き続き注視していきます。
|キャラクター
|HP上昇
|8ビット
|4.00％
|アリー
|5.41％
|アンバー
|6.25％
|アンジェロ
|3.33％
|アッシュ
|5.36％
|バーリー
|12.50％
|ビー
|12.00％
|ベル
|7.69％
|ベリー
|4.00％
|ビビ
|4.17％
|ボウ
|5.56％
|ボニー
|4.17％
|ブロック
|11.11％
|ブル
|6.00％
|バスター
|4.17％
|バズ
|4.17％
|バイロン
|8.33％
|カール
|5.00％
|チャーリー
|5.71％
|チェスター
|5.71％
|チャック
|4.44％
|クランシー
|6.06％
|コレット
|2.86％
|コルト
|10.71％
|コーデリアス
|2.94％
|クロウ
|7.14％
|ダリル
|3.77％
|ダグ
|4.00％
|ドラコ
|1.82％
|ダイナマイク
|7.14％
|エドガー
|9.09％
|エル・プリモ
|3.17％
|Emz
|8.33％
|イヴ
|6.90％
|ファング
|4.65％
|フィンクス
|2.78％
|フランケン
|4.48％
|ゲイル
|5.26％
|ジーン
|5.56％
|ジジ
|7.89％
|グレイ
|3.03％
|グリフ
|5.88％
|グロム
|7.14％
|ガス
|3.13％
|ハンク
|0.00％
|ジャッキー
|6.38％
|ジェヨン
|2.94％
|ジャネット
|6.25％
|ジェシー
|6.45％
|ジュジュ
|3.33％
|カゼ
|2.50％
|ケンジ
|5.26％
|キット
|3.33％
|ラリー＆ローリー
|7.14％
|レオン
|5.88％
|リリー
|2.44％
|ローラ
|5.26％
|ルー
|6.25％
|ルミ
|11.54％
|メイジー
|8.11％
|マンディ
|7.14％
|MAX
|6.06％
|ミープル
|3.13％
|メグ
|4.35％
|メグ（メカ）
|5.71％
|メロディ
|2.70％
|ミコ
|6.06％
|ミナ
|-2.70％
|モー
|5.88％
|モーティス
|5.26％
|ミスターP
|8.82％
|ナーニ
|4.17％
|ニタ
|5.00％
|オーリー
|1.89％
|オーティス
|5.88％
|パム
|4.17％
|パール
|10.26％
|ペニー
|9.38％
|ピアス
|7.14％
|エリザベス
|8.70％
|ポコ
|5.26％
|R-T
|5.13％
|リコ
|7.14％
|ローサ
|8.00％
|ラフス
|7.14％
|サム
|5.56％
|サンディ
|7.89％
|シェイド
|5.71％
|シェリー
|5.41％
|スパイク
|7.14％
|スプラウト
|6.67％
|スクウィーク
|5.56％
|ストゥー
|6.25％
|サージ
|10.00％
|タラ
|6.45％
|ティック
|9.09％
|トランク
|4.00％
|ウィロー
|6.45％
|ジギー
|7.14％
マップ、ゲームモード、ローテーションの変更点
シーズン限定の新ゲームモード
12月／メカクリスマス
プレゼント泥棒、ブロスタペインターが復活
1月／スチームパンク
金庫デストロイヤーズ：
3対3の強奪の派生モード。相手チームの金庫を先に破壊したチームの勝利。
爆弾を拾って相手チームの金庫に投げつけられます。金庫を破壊できる唯一の手段です。
特別ルール「視線フォーカス」
この特別ルールが有効になると、プレイヤーは自分と味方の周囲のみ視界を確保でき、壁が視界を遮るようになります。
2月／バレンタイン
ラブラブボンバー：
2対2の殲滅の派生モード。6キル先取したチームの勝利。
通常攻撃は相手をスタンさせることはできますが、キルにはなりません。
キルするには、ラブボンバーを拾って投げつける必要があります。
デュオ ボスファイト
バレンタインのボスを倒し、報酬たっぷりのチョコレートボックスを獲得しましょう！
環境
削除
ストレンジャー・シングス
骨董品店
奇天烈サーカス
追加：
愛の沼 バトルロイヤル（NEW）
シーモンスターズ水族館（NEW、グローバート）
キャンディランド
ダリルの船
スターフォース
ヴェロシラピッズ
マップ
5対5ノックアウト
+ ピクセルマインド
- 空虚なマシーン
殲滅
+ 熱砂のお散歩
+ やりすギミック2
ホットゾーン
+ 脱税大作戦
+ 人類の七柱
- 死への切符
- 分断ゾーン
ブロストライカー
+ 黒焦げロード
+ ナツメグ
- シュートチャンス
- 断崖絶壁
強奪
+ 干ばつ地帯
+ 那由多
- 悪意の塊
- プレーンテキスト
エメラルドハント
+ スネークピット
+ 崩れた要塞
- 囁きのヴェール
- 極限的無関心
ノックアウト
+ コナッコル
+ 釘付けリング
- 白熱対戦
- ひき肉のバラッド
デュエル
+ パラライズハウス
- 猿の迷路
賞金稼ぎ
+ ウォールラバー
+ 合唱の間
- 振り向き禁止
- 隣り合わせ
エアホッケー
+ HはホリデーのH
+ ハイパースペース
- ボヨヨンボウル
- 氷点下
ガチバトル
シーズン40
注目ゲームモード：ノックアウト
淀みなき泉
ゴールドアームの渓谷
最大レベルキャラ：
マンディ
メロディー
アンバー
シーズン41
注目ゲームモード：強奪
ピットストップ
安全地帯・改
最大レベルキャラ：
ゲイル
ミコ
サージ
シーズン42
注目ゲームモード：エメラルドハント
寂れたアーケード
クリスタルアーケード
最大レベルキャラ：
シェイド
スクウィーク
キット
ゲーム内経済の強化
バフィーに合わせて、ゲーム全体の経済も強化します！
トロフィー目標全体を強化しました！主にカオスドロップの導入による強化ですが、それに加えて獲得できる各種資源量も全体的に増加しています。
シーズンごとにメガクエストを2つ追加し、クリア条件も緩和しました。
毎日の勝利にもカオスドロップを追加しました（12月はラッキーデイのみ、1月は通常日にも追加）。
コミュニティイベントやその他の期間限定イベントの報酬も強化されています。
仕様改善／ゲーム体験の向上
新名声レベル：スターフォース
75000クレジットで各レベルに進みます。
新バトルカード、プレイヤーアイコン、ピンズも登場！
ブロストライカーとエアホッケーでボールやパックが移動している間は制限時間終了後もマッチが続くようになります
ウルトラレアスタードロップにスーパーレアスキンが追加されました
パワーポイントの不足分の補てんに必要なエメラルドが半額になり、購入コストが下がりました
クエストに含まれるゲームモードが増えました（開催中またはアンロック済みのモードが対象）
バグ修正
スキン「闇虎 レオン」と色違いスキンがハイパーチャージ中にガジェット「クローンプロジェクター」を使うと、ハイパーチャージモデルが表示されない問題を修正
ブロスタホッケーのパックを正しい色に修正
「クエスト」メニューで「クラブメンバーと2回バトルする」のクエストアイコンが表示されない問題を修正
Jake オーリーのプロフィールアイコンを正しいバージョンに修正
「報酬」メニュー選択時、「クエスト」メニュー上に常に「New」バッジが表示される問題を修正