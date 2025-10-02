キャンディは以下の方法で入手できます。

毎日の勝利

スペシャルクエスト

ブロウィンの新ボスの撃破！

調子が良くて連勝記録を更新できそうな日は、「シュガーラッシュ」ボタンを押しましょう！

シュガーラッシュボタンの使用後は、ボスファイトか通常のバトルかを問わず、すべてのマッチに大幅なボーナスが適用されます。

ですが、ご注意を！

シュガーラッシュは10分間 のみ有効です。さらに、ボタンは一定のタイミングでしか使用できないため、敗北してボーナスが無駄にならないように気をつけましょう！