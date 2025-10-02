トリック・オア・トリートイベントの詳細
「トリックボックス」と「トリートボックス」… 欲しいのはどちらですか？「トリック・オア・トリート」イベントでは、両方手に入ります！
な、なんだってー！？
「トリックボックス」は、キャンディを使って入手可能な新ボックスです！トリックボックスからは新旧のブロウィンスキン、カスタマイズアイテム、ゲーム進行アイテム、スターパワー、ガジェット、ハイパーチャージ、キャラクターが手に入ります！
トロフィーボックスの亜種である「トリートボックス」もキャンディを必要としますが、こちらはウルトラまでアップグレードさせることが可能です！
各ボックスに必要なキャンディは99個です。**どちらのボックスも魅力的ですが、リターンではトリートボックスに軍配が上がります。**なぜなら、ウルトラのボックスからはレジェンドレアおよびハイパーチャージスキンがドロップするからです！
キャンディを使用すると、クールダウン終了後にトリートボックスが開封されます。トリートボックスはシーズン中に2回開封することが可能です！
キャンディの入手方法
キャンディは以下の方法で入手できます。
毎日の勝利
スペシャルクエスト
ブロウィンの新ボスの撃破！
調子が良くて連勝記録を更新できそうな日は、「シュガーラッシュ」ボタンを押しましょう！
シュガーラッシュボタンの使用後は、ボスファイトか通常のバトルかを問わず、すべてのマッチに大幅なボーナスが適用されます。
ですが、ご注意を！
シュガーラッシュは10分間 のみ有効です。さらに、ボタンは一定のタイミングでしか使用できないため、敗北してボーナスが無駄にならないように気をつけましょう！
キャンディの最大獲得数は？
毎日の勝利 = 546個（1日21個）
スペシャルクエスト = 160個
ボスファイト = 900個
シュガーラッシュボタン = 630個（使用ごとの平均30個）
クリエイターバウンティ = 100個
イベントを通して最大で2336個のキャンディが手に入ります。ただし、そのためにはシュガーラッシュボタンを使用する必要があります（平均30個獲得）。
新ボス
個性的な能力を持つ6体のボスが新たに登場します。
プレイグドクター クロウ – クロウの特徴である高い機動力と毒攻撃を併せ持ちます
首無し ティックマン – 複数の頭を召喚してプレイヤーを追跡します
アニマトロニクス スパイク – 強力な遠距離攻撃を持ちますが、パターンを覚えて回避し、接近戦に持ち込みましょう！
怨念の傷 ケンジ – 恨みを抱く「鬼 ケンジ」が地縛霊に！復讐を遂げるため、プレイヤーを攻撃します！
ガーゴイル R-T – 高い防御力と制圧力を持つ要塞。戦略と攻撃のタイミングの見極めが重要となります
ゴーストダイバー リコ – 弾幕地獄を正確なタイミングで回避しましょう！
各ボスは撃破のたびに能力が強化され、難易度も上昇します。あなたの推しコンテンツクリエイターの投稿を参考に、ボス撃破の戦略を研究しましょう！
その他のニュース
今シーズンのブロスタパスでは「プレイグドクター クロウ」スキンとその色違い、キャッチフレーズ「トリック・オア・トリート」などのブロウィン特別アイテムが獲得可能！その他にも目玉コンテンツを多数用意しています。
ジギーのボックス（ジギーのキャラクターイベント）
イベント終了後に新ブロウィンスキンがショップに登場
「磁気」スキン（サージおよびパール）
ブロウィン終了時にコミュニティイベントを開催！