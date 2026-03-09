2026年2月のリリース情報
メンテナンス - 3月4日
修正点：
クロウのバフィー版ガジェット「クイックトキシック」が、ダグの復活を阻害していた問題を修正。
デュエルのマッチで敗北した際に、キャラクターのトップランカートロフィーの数が1000未満に下がる問題を修正。
マッチ中にビビのガジェット「増強ガム」のアイコンが消える問題を修正。
ビビのガジェット「ビタミンブースター」の回復量が2000に、クールダウン時間が10秒になっていた問題を修正し、仕様通り（回復量1000、クールダウン時間15秒）になるように修正。
フリープレイのマッチでわざと負けると、別のスロットのマッチでボットとマッチングする仕様を悪用し、トロフィーを不正に獲得できていた問題を修正。
ガジェット「フェイクファー」を使用した際に、ニタのクマにダメージを軽減するシールドが付与されない問題を修正。
通常時およびハイパーチャージ時に、「壱ノ奥義「花鳥風月」」が敵に命中する前にカゼが撃破されると、敵に対する毎秒ダメージが1になる問題を修正。
⚠️メンテナンス後について⚠️
メンテナンス終了後、サーバーが安定するまで少々時間がかかる見込みです。また、今後数日間の予定は以下となります。
**2月25日 - 水曜日：**まだ所有していない1000トロフィーまでの新トップランカー報酬（各キャラクター）が配布されます。また、旧トップランカースコアが段階的にアップデートされます。どちらもアップデートのリリース後、数日をかけて徐々に実施される予定ですので、反映されるまで数日を要する可能性があります。
**2月26日 - 木曜日：**シリウスボックスのリリースイベントと99キャラクター勝利クエストが登場。#バレンタインコミュニティイベントの開催期間が1日延長されます。シリウスのデートが終了し、最後の報酬が2月26日に配布されます。
**2月27日 - 金曜日：**前シーズンのトロフィーボックスが配布＋無料ウルトラトロフィーボックス！
トップランカー
1000トロフィーに到達したキャラクターは「トップランカー」となり、以降は通常のトロフィーの代わりに「トップランカートロフィー」を獲得します。トップランカーをアンロックすると、新しい報酬や限定カスタマイズアイテムを獲得し、そのキャラクターの熟練度を自慢できるようになります。トップランカーの進行状況はすべて恒久的で、シーズンリセットは行われません。
トップランカーへの道
このメニューはキャラクター画面からアクセス可能です。
1000トロフィーを目指す過程で、さまざまな報酬を獲得できます。
250：アイコン＆スプレー
500：ピンズ
750：29エメラルドスキン（獲得可能な29エメラルドスキンがない場合は1000ジュエルチップ）
1000トロフィー：（旧）黄金のキャッチフレーズ（「記録」報酬の代わり）
トップランカー2：ネオンカラーのアイコン
トップランカー3：ネオンカラーのキャッチフレーズ
トップランカーのグレードは降格することがありません。
トップランカートロフィーは、トロフィー目標に加算されます（シーズントロフィー1000以降と同様）。
「トロフィーを獲得する」関連のクエストは継続されます。
報酬をすでに所有している場合、各目標に到達してもチェックマークが付くのみとなります。
トップランカーバトルカード
トップランカーバトルカード：アカウント上の全キャラクター共用
表示される数値は、各キャラクターのトップランカーグレードの合計です。
各キャラクターのグレードが上がるたびに合計に加算されます。
トップランカーのグレードを上げるほど、バトルカードの見た目がアップグレードします。本アップデートでは、トップランカー1、25、50でアップグレードが発生します。
プロフィールのキャラクター図鑑
各キャラクターのトップランカーグレードは、プロフィールに表示されます。
トップランカーグレードの合計数は、プロフィール画面とホーム画面に表示されます。
ランキング
ランキングもリニューアルされ、アカウントランキングとキャラクター別ランキングの両方にトップランカーの数値が反映されます。
アカウントランキングには「合計トロフィー＋合計トップランカートロフィー」が表示されます。
キャラクターランキングには「合計トップランカートロフィー」が表示されます。
新トップランカーシステムの導入に伴い、旧トップランカーシステムを廃止します（旧システムでの成績はプロフィールの専用ボタンで確認可能）。
マッチメイキングの変更
マッチメイキングは、トロフィーとは切り離された非公開MMR（レーティング）を基準に行われます。
トップランカー0～1：0～999トロフィー
ボットマッチ：オン
格差救済トロフィー：オン
連勝トロフィーx10：オン
トップランカー1～2：1000～1999トロフィー
ボットマッチ：オン
格差救済トロフィー：オン
連勝トロフィーx10：オン
トップランカー2～3：2000～2999トロフィー
ボットマッチ：オフ
格差救済トロフィー：オフ
連勝トロフィーx10：オフ
トップランカー3以上：3000トロフィー以上
ボットマッチ：オフ
格差救済トロフィー：オフ
連勝トロフィーx10：オフ
ブロスタアリーナのトロフィーの仕様が再調整されました。
その他の変更点
八百長対策をトップランカー2以上で厳重化しました。
トップランカー2以上では、プレイヤーの名前表示が「？」になります。
ラッシュイベント
シュガーラッシュ形式のイベントでトロフィー、パワーポイント、スタードロップ、カオスドロップが獲得可能になります！
イベントの仕組み
ゲームモードセクションでラッシュボタンを有効化した後は、追加の報酬が獲得可能になります（回数上限あり）。ラッシュイベントの種類に応じて、勝利のたびに追加の報酬が付与されます。
新キャラクター
シリウス - ウルトラレジェンドレア - コントローラー
**特性：**シャドー展開中は、必殺技ボタンでシャドーの移動先／攻撃先を指定できる。
**通常攻撃：**バイナリースター
範囲ダメージを与えるチケットボムと、敵単体にダメージを与えるシャドーストライクを同時に発射する。4回ヒットするたびに、シャドーキャラが1体ストックされる。最大3体までストック可能。
**必殺技：**シャドーサモナー
ストックしたシャドーキャラを解き放つ。シャドーの攻撃やHPなどの性能は元のキャラクターから引き継がれる。シャドーは操作可能。タップで呼び戻し、エイムで特定地点に移動させることができる。
**スターパワー：**夕闇ランナー
シャドーの移動速度が上昇する。
**スターパワー：**漆黒スター
シャドーストライクが4発ヒットするたびに、シャドーが1体ではなく2体ストックされる。
**ガジェット：**新星誕生
弾丸を発射し、ヒットするとシャドーが召喚される。命中した敵はスローダウンする。
**ガジェット：**シャドーマスター
シャドーをシリウスのもとへ呼び戻し、シャドーの最大HPの一定割合分、シャドーのHPを回復する。
**ハイパーチャージ：**無尽蔵パワー
ハイパーチャージ中に召喚したシャドーのダメージとHPが増加する。
**キャッチフレーズ：**影武者
ナジア - ウルトラレア - アタッカー
**通常攻撃：**スネークデリバリー
恐ろしいヘビの入ったつぼを投げつける。つぼが地面に落ちるまでの間に、ヘビを放つ方向を定めることができる。つぼが当たると通常ダメージが、ヘビが当たると毒の継続ダメージが入る。毒効果は重ねがけ可能。
**必殺技：**ニョロニョロデンジャー
ヘビを3匹放つ。ヘビは一定距離を移動した後、範囲内の敵を毒状態にする。ヘビが入ったつぼを指定地点に投げることも可能。
**ガジェット：**トキシックトップアップ
現在適用中の毒の効果時間がリセットされる。
**ガジェット：**ナジアのつぼ
ナジアがつぼに身を潜める。つぼが破壊されると近くの敵をノックバックする。
**スターパワー：**ポイズンバックアップ
ヘビの毒に侵されたキャラクターが倒された際に、その場にヘビを出現させる。
**スターパワー：**ヴェノム
毒ダメージが毒状態キャラクターのHPに応じて増加する。HPが満タンの場合、最大200の追加ダメージを与える。
ハイパーチャージ：なし
**キャッチフレーズ：**ヴェノム
シリウスリリースイベント
シリウスリリースイベントでは、さまざまな方法でシリウスをアンロックすることができます！
1. 全キャラクターで勝利チャレンジ
全キャラクターで1勝してシリウスを無料でアンロック！
このチャレンジを完了するには、99体すべてのキャラクターを所有している必要があります。
また、イベント中に50体のキャラクターで勝利を達成した際には、シリウスボックス1個が配布されます。
2. シリウスボックスチャレンジ
イベントを完了してシリウスをアンロックするには、シリウスボックスが20個必要です。シリウスボックスは2勝するたびに獲得できます。
配布されるチケットは全部で40枚です。全勝すると、ぴったり20個のシリウスボックスを獲得できる計算になります。
50勝達成時に配布されるボックスを考慮しても、合計20個のシリウスボックスを獲得するには最低でも18勝が必要です。史上最高難易度のチャレンジに、心して挑みましょう！
3. シリウスボックス
シリウスボックスを開封すると、一定確率でシリウスをアンロックすることができます。
シリウスボックスの報酬内容は、キャラクターボックス史上最も太っ腹です！獲得できる報酬には、シリウスをはじめとするキャラクターのほか、コイン、パワーポイント、ダブルXP、クレジット、ガジェット、スターパワー、ハイパーチャージが含まれます。
各ボックスからは、8個の報酬が獲得できます。
ハイパーチャージ
グローウィー：ハイパーチャージ中、グローウィーの必殺技が、方向に関係なく常に恐怖状態を付与するようになりました。攻撃範囲は360度となり、恐怖状態の敵はすべての被ダメージが20%上昇します。
ピアス：必殺技が2段階攻撃になり、キャラクターを貫通する。2段階目の弾はダメージが減少する。
新バフィー
バフィー画面に新しいクレーンゲームが追加されます。6体のキャラクターのバフィーがすべて含まれます！
クロウ
ガジェット（リワーク）：クイックトキシック
クロウの毒がまわっている敵に対して、残りの毒ダメージを即座に与え、自身は与えたダメージの150％分のシールドを得る。
バフィー：毒の残り持続時間をリセットする。
ガジェット（リワーク）：スローダウンポイズン
クナイを投げてダメージを与えスローダウンさせる。最初にヒットした敵は一定時間毒状態になる。
バフィー：クナイが近くの敵にも連鎖ヒットし、同じ効果を与える。
スターパワー：猛毒
毒がまわった敵はパワーを奪われ、その間に与えるダメージが15％低減する。
バフィー：クロウの毒がまわっている敵1体につき与ダメージが5％上昇する。
スターパワー：カリオン・クロウ
HPが50％以下の敵に対して、クロウの通常攻撃と必殺技で40％の追加ダメージが発生する。
バフィー：毒の効果時間が1秒間延びる。
ハイパーチャージ
バフィー：ハイパーチャージ中、通常攻撃が敵を貫通し、最大射程に到達すると手元に戻ってくるようになる。手元に戻ってくる際のダメージは20％減少する。
ビビ
ガジェット：ビタミンブースター
4秒間、毎秒1000ずつHPを回復する。
バフィー：ホームランゲージを即座にチャージし、次の攻撃で与えたダメージの60％分回復する。
ガジェット（リワーク）：増強ガム
風船ガムを投げ付け、範囲内に入った敵に20％のスローダウン効果を与える。
バフィー：ガムが地面に張り付いている間、スローダウン効果が上昇する。
スターパワー：盗塁王
ホームランゲージが満タンの間、移動速度が12％向上する。
バフィー：ホームラン攻撃のダメージが20％上昇する。
スターパワー：打撃の構え
ホームランゲージが満タンの間、受けるダメージが20％減少する。
バフィー：必殺技が敵にヒットすると5秒間にわたってシールドを発動する。
ハイパーチャージ
バフィー：ハイパーチャージ中の通常攻撃の振りかぶり時間が短くなる。
ブル
ガジェット（リワーク）：Tボーンインジェクター→Tボーンミサイル
弾を投げて1600ダメージを与え、命中するとHPが800回復。
バフィー：ターゲットを5秒間マークし、ターゲットに与えたダメージの50％分HPを回復する。
ガジェット（リワーク）：エネミーシェーカー
地面を踏みしめ、近くの敵をスローダウンさせる。すでにスローダウンしている敵はスタンする。
バフィー：スタンさせると、移動速度が3秒間30％上昇する。
スターパワー：暴れウシ
HPが60％以下になると、リロード速度が2倍に！
バフィー：効果発動中に敵を撃破すると、必殺技が即座にチャージされる。
スターパワー：タフガイ
ブルのHPが40％以下になるとシールドが発生し、受けるダメージがすべて30％低減される。
バフィー：効果発動中に敵を撃破すると、0.5秒間ブルが無敵になる。
ハイパーチャージ
バフィー：遠くの敵に対する通常攻撃の威力が下がるが、敵全体を貫通するようになる。
ニタ
ガジェット：クマの手
クマが地面を強烈に叩いて、効果範囲内のすべての敵を気絶させる。
バフィー：クマの次の攻撃のダメージが50％上昇する。
ガジェット：フェイクファー
クマへのダメージを3秒間にわたって35％減少させるシールドを発動する。
バフィー：0.5秒間、ニタとクマが無敵になる。
スターパワー：森の絆
クマが敵を攻撃するたびにニタのHPが1094回復する。ニタが敵にダメージを与えるとクマのHPが1094回復する。
バフィー：ニタまたはクマの最大HPを超過して2000回復する。
スターパワー：ハイパーベア
クマの攻撃速度が上がる。攻撃の間隔は60％減少する。
バフィー：クマを召喚すると、3秒間ニタのリロード速度25％が上昇する。
ハイパーチャージ
バフィー：ハイパーチャージ中、攻撃のスピード、範囲、射程が上昇する。
レオン
（バフィー）ガジェット：自分の分身を召喚し、敵をかく乱する。分身が敵を攻撃して小ダメージを与える。
バフィー：分身がいる時にガジェットを再び使用すると、分身と場所を入れ替えることができる。
ガジェット：味方が透明になるエリアを放り投げる。キャンディのHPは時間とともにゆっくりと減少する。
バフィー：エリア内では、レオンと味方の移動速度が15％上昇する。
スターパワー：煙遁の術
必殺技を発動すると、周りから姿が見えない間の移動速度が30％ブーストされる。
バフィー：透明化が終了した後の最初の攻撃ダメージが15％上昇する。
スターパワー：インビジヒール
必殺技の発動中は、レオンのHPが毎秒1440回復する。
バフィー：必殺技の効果時間が1秒延長される。
ハイパーチャージ
バフィー：距離にかかわらず、通常攻撃のダメージが75％以上になる。
ボウ
ガジェット：スーパートーテム - トーテムを出現させ、仲間の必殺技のチャージ率を50％増加させる。トーテムのHPは時間とともに少しずつ減少する。
バフィー：トーテムの範囲が大きく上昇する。
ガジェット（リワーク）：ワイヤートラップ - 地雷を起爆させ、ヒットした敵全体に地雷のダメージと効果を与える。
バフィー：罠の爆破範囲が大きくなる。
スターパワー：鷹の目
やぶに隠れた敵を、通常の150％の距離から見つけられる。
バフィー：やぶの中から攻撃しても姿が見えない。
スターパワー：ベアトラップ
トラップが敵を2秒間気絶させる（ノックバックは無効）。
バフィー：トラップの設置速度が大きく上昇する。
ハイパーチャージ
バフィー：通常攻撃の矢が4本になり、矢のダメージ範囲が上昇する。
ギアの削除と補償
以下のギアは削除されます。それに伴い、受信箱を通じてコイン全額が補償として返還されます。
クロウ - 「スーパーポイズン」ギア
ブル - 「ウルトラチャージ」ギア
ボウ - 「スピードリロード」ギア
ニタ - 「ペットパワー」ギア
レオン - 「モクモクスモーク」ギア
シーズンとスキン
シーズン：時の砂
サンドストーカー リリー | ブロスタパス | ハイパーレア
サンドウォーカー リリー | ブロスタパス（色違い1） | ハイパーレア
ナイトサンド リリー | ブロスタパス（色違い2） | ハイパーレア
スルタン コーデリアス | ブロスタパス | ハイパーレア
レッドスルタン コーデリアス | ブロスタパス（色違い1） | ハイパーレア
ホワイトスルタン コーデリアス | ブロスタパス（色違い2） | ハイパーレア
ボディガード ビビ | ハイパーレア | 149エメラルド
カノプス 8ビット | ウルトラレア | 199エメラルド
王朝 ダグ | ウルトラレア | 199エメラルド
魔法のランプ ラリー＆ローリー | レジェンドレア | 299エメラルド
シーズン：ドラゴンと妖精
フェアリー ボニー | ブロスタパス | ハイパーレア
ダークフェアリー ボニー | ブロスタパス（色違い1） | ハイパーレア
ライトフェアリー ボニー | ブロスタパス（色違い2） | ハイパーレア
ドラゴン グリフ | ブロスタパス | ハイパーレア
強欲 グリフ | ブロスタパス（色違い1） | ハイパーレア
蒐集家 グリフ | ブロスタパス（色違い2） | ハイパーレア
フェアリー ミナ | ハイパーレア | 149エメラルド
フェアリー フランケン | ウルトラレア | 199エメラルド
ドラゴン メイジー | ウルトラレア | 199エメラルド
ドラグロム | レジェンドレア | 299エメラルド
その他のスキン
ロワイヤル トランク | ハイパーレア | 149エメラルド
YWOLG | ウルトラレア | 199エメラルド
風船 メロディー | ハイパーレア | 149エメラルド
ブルース ニタ | ウルトラレア | 199エメラルド
プロパススキン
ドラゴン クロウ | ステージ1
ドラゴン クロウ | ハイパーチャージ1
ドラゴンフォーム クロウ | ハイパーチャージ色違い1
ゴーストドラゴン クロウ | ハイパーチャージ色違い2
トゥルーゴールド／シルバー
トゥルーゴールド ピアス
トゥルーシルバー ピアス
トゥルーゴールド グローウィー
トゥルーシルバー グローウィー
バランス調整
ジェヨン- 強化（小）
HPが7000→7400に増加。
ルー-強化（小）
HPが6800→7000に増加。
必殺技の範囲内の凍結速度上昇効果が強化（8.3秒→7.1秒）。
凍結メーターの減衰開始時間が変更（2秒→2.5秒）。
ジギー-強化（大）
HPが6000→6400に増加。
再チャージ時間が5％強化。
雷が落ちるまでの反応速度が5%上昇。
コレット - 強化（小）
通常攻撃のダメージが1000→1100に増加。
通常攻撃のダメージ（％）が37％→39％に増加。
必殺技のダメージが2000→2200に増加。
必殺技のダメージ（％）が20％→22％に増加。
ジャネット - 強化（小）
発射物の速度が4.2％に増加。
ガジェット「低音スピーカー」のクールダウンが20秒→18秒に減少。
ローラ - 強化（小）
ハイパーチャージの分身の衝突範囲が減少。
通常の分身のHPが4000→4400に上昇。
ルミ - 強化（小）
HPが5800→6200に増加。
ジジ -強化（小）
通常攻撃の反応が強化。
攻撃中の移動速度上昇効果が強化。
最大レベル時の必殺技の威力が1ヒットあたり3000→2600に減少（ハイパーチャージ中のワープ時と帰還時のヒットにも適用）。
最大コンボダメージが減少。
攻撃のワインドアップ速度が20％から30％に上昇。
バズ - 強化（小）
攻撃の拡散が10％縮小（中～近距離でのダメージが安定化）。
通常攻撃と必殺技（ハイパーチャージ時を含む）の弾速が3％上昇。
最小気絶時間が0.5秒→0.6秒に延長。
キット - 変更
おぶさり時の毛糸玉の攻撃範囲が若干拡大（命中性能が上昇）。
気絶時間が2秒→1.5秒に短縮。
おぶさり時の回復時間が10秒→8秒に短縮。
毎秒の回復量が最大HPの10％→15％に増加。
ハイパーチャージ中の毎秒の回復量が最大HPの20％→25％に増加。
チェスター - 強化（小）
弾1発あたりのダメージが1280→1340に増加。
HPが7400→7600に増加。
ボニー - 強化（小）
必殺技のチャージに必要なヒット数が6→5に減少（ハイパーレアギア装備時は5→4）。
ハイパーチャージのチャージに必要なヒット数が12→11に減少（ギア装備時は10）。
モーティス - 弱体化（小）
ガジェット「コンボスピナー」が壁を貫通しないように修正。
ガジェット「闇夜の怪物」で必殺技がチャージされないように修正。
パール - 強化（小）
攻撃のダメージが6 x 540→6 x 560に増加（+7%）。
必殺技とハイパーチャージのチャージ率は変更なし。
ラリー＆ローリー - 強化（小）
ハイパーチャージのチャージ速度が8％上昇。
必殺技2.6回分が必要（これまでは2.8回）。
ラフス - 強化（大）
スターパワー「一括昇格」の毎秒のHP回復量が30→40に増加。
ガジェット「バリケード」のサンドバッグのHPが最大HPの35％→40％に増加。
ミナ - 弱体化（小）
「ウィンドミル」の効果時間が2秒→1.5秒に短縮。
メグ - 強化（小）
ガジェット「ツールボックス」のリロード速度上昇効果の範囲が800→880に拡大。
スターパワー「相棒の加護」のメカ破壊時のシールドが25％→30％に増加。
スパイク - 弱体化（小）
ハイパーチャージのチャージに必要な必殺技が3回分 +αとなるように変更。
ガジェット「破裂トゲクッション」のダメージが距離に応じて増減するように変更。至近距離での与ダメージは60％（レベル11でトゲ1本につき600ダメージ）になる。最大距離でトゲ1本につき1000）。
ガジェット「ライフプラント」のクールダウンが18秒→20秒に増加。
ストゥー - 強化（小）
HPが6800→7000に増加。
スターパワー2の回復量（必殺技1回分）が544→560に増加。
フランケン - 弱体化（小）
HPが14000→13600に減少。
ガジェット「ノイズキャンセリング」（バフィー版も含む）で必殺技とハイパーチャージがチャージされないように変更。
スターパワー「スポンジ」のダメージ低減効果が15％から10％に減少。
スターパワー「生気泥棒」のダメージ上昇効果が25％から15％に減少。
ガジェット「不可抗力」の効果範囲が8％減少。
EMZ - 弱体化（小）
通常攻撃による必殺技のチャージ量が減少（必殺技のフルチャージに必要なヒット数が8→10に増加）。
ガジェット「フレンドゾーン」（バフィー版も含む）で必殺技とハイパーチャージがチャージされないように変更。
コルト - 弱体化（小）
ガジェット「スピードローダー」（バフィー版も含む）で必殺技とハイパーチャージがチャージされないように変更。
ベル - 弱体化（小）
必殺技のダメージが1000→1100に増加。
HPが5600→5800に増加。
ハイパーチャージのチャージに必要な攻撃および必殺技が1回分減少。
ピアス - 弱体化（小）
ガジェット「無限マグナム」のクールダウンが16秒→18秒に増加。
最後の1発の必殺技チャージ率が上昇する代わりに、1発あたりの必殺技のチャージ率が10％減少。
クランシー - 変更
第1段階の基本ダメージが1200→1400に増加。
第2段階の基本ダメージが1400→1500に増加。
第3段階の基本ダメージは変化なし。
第2段階に必要なショット数が7→6に減少（スターパワー装備時は4ショットでトークンゲージ2個分）。
必殺技の発射数が16→12に減少し、近距離だとダメージが減少するように変更：最大射程でダメージ100％、至近距離でダメージ50％（例：金庫への最大ダメージは7000に）。
ローサ - 強化（小）
必殺技の効果時間が3秒→4秒に延長。
アリー - 弱体化（小）
ガジェット「冷血な性格」のクールダウンが14秒→16秒に延長。
リコ - 弱体化（小）
弾速アップによって着弾率が上昇する代わりに、必殺技のチャージに必要なヒット数が12→15に増加。
ブロスタアリーナのみ
ジジ - 弱体化（大）
HPが650→450に減少。
ダメージが4→3に減少。
グローウィー - 弱体化（大）
HPが450→400に減少。
XP2倍バグを修正。
ピアス - 弱体化（大）
HPが550→500に減少。
ダメージが5→4に減少。
マップ、ゲームモード、ローテーションの変更点
ボスファイト
**ダンジョンボスファイト：**個性豊かなダンジョンボスが新登場。それぞれが独自のバトル体験と新たな挑戦を提供します。
ボス グリフ – 強欲の支配者
高密度の弾幕とエリア制圧で、プレイヤーをじわじわ追い詰めます。
ボス グロム – 容赦なき破壊者
射程無限の爆撃によりマップ全体が危険地帯になります。
バトルでは絶え間ない動作と高い空間認識能力が求められます。
ボス クロウ – 進化するドラゴン
倒すたびに強くなって復活するボスです。
俊敏なアサシンからフルスケールのドラゴンへと進化します。
ボス メイジー – リズムの執行者
速度が変化する弾を使用し、プレイヤーのタイミングを乱します。
動きがパターン化したり、反応が遅かったりすると致命的です。
**エイプリルフールの特別ボス：**エイプリルフール当日限定で登場するボスです。
ボス ニタが予測不可能な召喚ループでアリーナに出現します。
新シーズンゲームモード
ミステリーロイヤル（パワーアップありのバトルロイヤル）
木箱が「ミステリーボックス」に変化。
ボックスからは永続的なパワーアップ（HP、ダメージ、移動速度、またはシールド）がドロップ。
一定確率（デフォルトでは40％）で消費アイテムや装備アイテムがドロップ。
パワーアップ - 撃破時に一部ドロップする永続的な強化効果（パワーキューブと似た仕様）。
ダメージ強化（+15％）。
最大HP強化（+15％）。
移動速度強化（+10％）。
シールド強化（被ダメージ-10％）。
消費アイテム - 一時的な強化。
ハイパーチャージ即時チャージ（復刻強化）。
移動速度＆ダメージドリンク（復刻強化）。
装備アイテム - 拾って攻撃のように使う／投げることが可能。
ボウリングの球
投げると一直線に進む。
壁を破壊する。
キャラクターをプッシュバックしてダメージを与え、気絶させる。
ボックスにダメージを与える。
壁のタイルを一定数破壊すると消滅する。
手裏剣
投げると一直線に進む。
キャラクター／ボックスにダメージを与える（装備時もヒットする）目標に当たると消滅する。
草刈りも可能。
車
キャラクターが車に乗り込み、高速で移動！
壁を破壊する（車にダメージ）。ダメージを受けると爆発する。
敵やボックスにぶつかるとダメージを与える。
爆弾
壁を越えて投げることが可能。
約1.5秒後に爆発する（範囲ダメージが発生）。
爆発が壁を破壊する。
シャドースマッシュ（3対3、5対5、侍スマッシュの新バージョン）
シャドースパイダーとキャラクターの影身がマップ上に出現。
影身または敵キャラクターを倒すとシリウスのマスクがモチーフの「月」アイテムがドロップ。100個中60個の月を集めたチームが勝利。
ミニボス「ジャイアントシリウス」が出現。
マップ：
3対3
月光屋敷
銀色シャドーサーカス
イリュージョンロード
ドッペルゾーン
5対5
シャドーウェブ
ビッグテント
ニセの細道
コピーキャットカーニバル
トレジャーハント（復刻モード）
変更点：2チームがトレジャープレートの上に立つとタイマーが停止
特別ルール
砂嵐：断続的に砂嵐が発生し、マップの一部を覆う。砂嵐の外から中を見ることはできない（その逆もまた然り）！
スローブレット：マップ全体に遅延効果が断続的に発生し、発射体の速度が低下する。
環境
削除
キャンディランド
ダリルの船
シーモンスターズ水族館
スターフォース
愛の沼
追加：
奇天烈サーカス
狂気の館
ピラミッド・クエスト
レトロポリス
ジャングルトラブル
がらくた廃棄場
マップ
変更なし。
コミュニティスロット
変更なし。
メガピッグ
変更なし。
ガチバトル
シーズン1
注目ゲームモード：エメラルドハント
マップ1：寂れたアーケード
マップ2：クリスタルアーケード
無料キャラクターのローテーション：
ハイパーレア：シェイド
ウルトラレア：スクウィーク
レジェンドレア：キット
シーズン2
対象ゲームモード：ブロストライカー
マップ1：スパイラルピッチ
マップ2：ビーチボール
無料キャラクターのローテーション：
ハイパーレア：ラリー＆ローリー
ウルトラレア：ダグ
レジェンドレア：コーデリアス
ブロスタ チャンピオンシップ
ブロスタ チャンピオンシップチャレンジ（2月27日～3月1日／3月27日～29日）
仕様改善／ゲーム体験の向上
ゲームローテーションスロット「フリープレイ」（ローテーション式のゲームモード、ランダムなマッチメイキング、トロフィーの増減なし）。
ガチバトルドロップからプロスキンアップグレード（3月中旬はコルトのプロスキン！）が入手可能に。その他のプロスキンも、プロパスシーズン終了後から8カ月が経過すると入手可能になります。
プロパスの進行システムが改善！（勝利時の獲得プロパスXPが25→50に増加／新ランク到達時のプロパスXPが200→400に増加）。
シールドごとに異なる視覚効果が適用されます。
白色のシールド - 無敵になります（リスポーン時）。
黄色のシールド - 被ダメージが減少します。
青紫色のシールド -追加のシールドHPを獲得。シールドHPは時間とともに減少します。
チャンピオンシップに関する通知の場所がホーム画面に戻りました（ガチバトルへのポインター付き）。
ソロ バトルロイヤルでは切断時にトロフィーが付与されなくなります。また、ソロ バトルロイヤルで長時間放置状態のプレイヤーが自動的に切断されるようになります。
グローバートが改名し、「グローウィー」になります。モーとの絶交で傷ついた彼は、新たな愛称で人気上昇を図ることにしたようです。
今回のアップデートでは、メガクエストのA/B比較テストを実施します。
80％のプレイヤーは、通常通り月ごとのメガクエストのスケジュールを受け取ります。
20％のプレイヤーは、週ごとのメガクエストのスケジュールを受け取ります。
バグ修正
ガチバトルのバトルカードに、ガチバトルで選択したキャラクターではなく通常時の選択キャラクターが表示される問題を修正。
オーティスのガジェット「スリープスター」で投げ付けたシルが、周辺に敵がいないにも関わらず5秒後に消える問題を修正。
ミナのガジェット「ウィンドミル」のエリア内から放たれた発射物が、外側に届かない問題を修正。
ランクマッチのロードアウト画面で稀にクラッシュが発生する不具合を修正。
スクウィークのガジェット「不純物」のスローダウン効果が蓄積し、最終的にキャラクターが動けなくなる問題を修正。
サムがハイパーチャージ中にナックルバスターを回収した際に、時折サーバーエラーが発生していた問題を修正。
8ビットのスターパワー「ワイヤレス充電」の使用中に、必殺技「ダメージブースター」の外周を示すエフェクトが消える問題を修正。
複数のプレイヤーを対象とするショップオファーがグレーアウトされて購入できなくなっていた問題を修正。