10월 9일부터 11일까지 브롤스타즈 챔피언십 와일드카드 결정전이 열립니다. 신나게 즐길 준비를 하세요!!

브롤스타즈가 브라질 게임 쇼를 장악합니다. 남미에서 열리는 첫 번째 브롤스타즈 챔피언십 이벤트를 절대 놓치지 마세요.

전 세계 7개 지역에서 모일 16개 팀이 브롤스타즈 월드 파이널 진출권 4장을 두고 격돌합니다. 국제적 영광과 2025 시즌의 운명이 걸린 만큼, 많은 팀들에게 정말 중요한 기회가 될 것입니다.

와일드카드 결정전은 10월 10일에 진행됩니다!