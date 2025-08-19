2025년 8월 19일
브롤스타즈가 브라질로 갑니다!
10월 9일부터 11일까지 브롤스타즈 챔피언십 와일드카드 결정전이 열립니다. 신나게 즐길 준비를 하세요!!
브롤스타즈가 브라질 게임 쇼를 장악합니다. 남미에서 열리는 첫 번째 브롤스타즈 챔피언십 이벤트를 절대 놓치지 마세요.
전 세계 7개 지역에서 모일 16개 팀이 브롤스타즈 월드 파이널 진출권 4장을 두고 격돌합니다. 국제적 영광과 2025 시즌의 운명이 걸린 만큼, 많은 팀들에게 정말 중요한 기회가 될 것입니다.
와일드카드 결정전은 10월 10일에 진행됩니다!
남미 최대 규모의 게임 박람회인 브라질 게임 쇼에 브롤스타즈가 데뷔할 준비를 마쳤습니다! 브롤스타즈 챔피언십 최고의 팀들이 4개의 월드 파이널 자리 중 하나를 두고 경쟁하는 경기를 직접 보고 싶다면, 티켓을 구매하세요!
구매 링크: https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/
집에서 시청하시나요? 경쟁전 프로 패스 보상을 획득하세요!
와일드카드 결정전과 함께, 완전히 새로운 경쟁전 패스가 준비되어 있습니다! Supercell ID로 로그인해 경기 결과를 예측하고, 소통하고, 보상을 챙기세요! 스타 드롭을 비롯한 다양한 보상과 함께 혼령 다이너마이크를 획득할 수 있습니다.
시작하려면 event.brawlstars.com로 이동하세요.
모든 참가 팀들의 행운을 빕니다. 브라질 게임 쇼에서 만나요!
