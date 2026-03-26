브롤스타즈 챌린저스를 소개합니다!
브롤스타즈 챌린저스란?
지역 e스포츠 대회의 새 티어로, 브롤스타즈 챔피언십 와일드카드 결정전(LCQ)에 참가할 수 있는 체계적인 여정을 제공합니다. 각 지역의 주최자가 지역별 플레이어 환경에 맞춰 설계된 다양한 형식으로 지역 대회를 진행하며, 그 어느 때보다도 더 많은 플레이어에게 지역 대회에서 주요 무대로 향하는 확실한 길을 제시합니다!
지역
브롤스타즈 챌린저스는 전 세계 여러 지역에서 개최될 예정입니다.
DACH(독일, 오스트리아, 스위스)
프랑스
스페인
이탈리아
튀르키예
남아시아
동남아시아
북아메리카(미국, 캐나다, 멕시코)
대한민국
일본
브라질
남아메리카 서부
각 지역별로 독자적인 대회, 경기 방식 그리고 진출 경로를 갖습니다.
참가 자격
프로 플레이어든 막 경쟁에 도전하는 플레이어든 누구나 참가할 수 있습니다. 팀을 구성해 자신의 지역에서 경쟁하세요!
필수 자격 요건
16세 이상
선수 3명 중 2명은 참가하는 대회의 지역에 거주해야 합니다.
시즌 동안 선수는 챌린저스 및 브롤스타즈 챔피언십(BSC) 모두 참가할 수 있습니다.
챌린저스 파이널에 진출하는 선수는 8월 1일까지 BSC에 계속 참가할지, 챌린저스 파이널에 참가할지 선택해야 합니다.
주요 일정
3월~8월 1일: 지역 경쟁 진행
9월 5일~6일: 브롤스타즈 챌린저스 파이널
브롤스타즈 챌린저스 파이널
각 지역의 1위 팀인 총 12팀이 튀르키예 이스탄불에서 9월 5일부터 6일까지 개최되는 브롤스타즈 챌린저스 파이널에 진출합니다.
이는 오프라인 이벤트로 각 지역 챌린저스의 최고 팀이 브롤스타즈 챔피언십 와일드카드 결정전의 출전권을 두고 경쟁합니다. 티켓 판매는 6월 1일에 시작됩니다.
시작 방법
참가 등록, 규정집, 지역 경쟁 관련 링크를 포함해 브롤스타즈 챌린저스와 관련된 모든 정보는 전용 허브supr.cl/brawlstarschallengers를 참고하세요. 소셜 미디어에서 #brawlchallengers 해시 태그도 확인해 보세요!
최신 내용은 공식 브롤스타즈 e스포츠 채널을, 상세한 참가 방법은 지역 챌린저스 페이지를 확인해 주시기 바랍니다.