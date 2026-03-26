각 지역의 1위 팀인 총 12팀이 튀르키예 이스탄불에서 9월 5일부터 6일까지 개최되는 브롤스타즈 챌린저스 파이널에 진출합니다.



이는 오프라인 이벤트로 각 지역 챌린저스의 최고 팀이 브롤스타즈 챔피언십 와일드카드 결정전의 출전권을 두고 경쟁합니다. 티켓 판매는 6월 1일에 시작됩니다.