최후의 기회 예선 방식
와일드카드 결정전이 도착했습니다!
8개의 팀. 2장의 월드 파이널 출전권. 그리고 마지막 한 번의 기회.
월드 파이널 진출권을 두고 결투를 벌이는 마지막 팀들이 브롤스타즈 챔피언십 와일드카드 결정전에 한데 모입니다. 이틀 내내 짜릿한 액션과 함께 단 두 팀이 남을 때까지 조별, 엘리미네이션, 플레이오프에서 전투를 치를 예정입니다.
와일드카드 결정전 이벤트는 월드 파이널 진출의 마지막 기회를 잡기 위해 8개의 팀이 한자리에 모이는 LAN 이벤트입니다. LAN 이벤트는 10월 17일부터 18일까지 중국에서 개최됩니다.
요약:
8개의 팀이 브롤스타즈 월드 파이널 진출을 위한 마지막 기회를 두고 중국에서 맞붙습니다.
이벤트는 10월 17일부터 18일까지 개최됩니다.
팀들은 GSL 그룹 스테이지를 거쳐 더블 엘리미네이션 플레이오프로 진출합니다.
상위 두 팀이 월드 파이널에 진출합니다.
진출에 실패한 팀들은 총상금 18,000달러(USD)를 나눠 갖습니다.
진행 방식
와일드카드 결정전은 8개의 팀이 4개 팀으로 구성된 두 개의 GSL 그룹으로 나뉩니다.
각 그룹은 GSL 포맷으로 매치를 진행하며, 플레이오프의 진출을 놓고 각 팀이 전투를 펼칩니다. 상위 팀은 다음 단계로 진출하고 하위 팀은 탈락합니다.
간단하죠? 네, 그렇네요. 경쟁이 치열할까요? 네, 물론이죠.
1일 차 | 그룹 스테이지
8개의 팀 모두 1일 차에 매치를 진행하며, 5판 3선승제로 진행되는 경기가 8번 펼쳐집니다.
그룹 스테이지의 오프닝 매치는 이벤트의 분위기를 결정짓는 첫 경기입니다. 여기서는 숫자 2가 매우 중요합니다. 첫날을 2-0 혹은 2-1로 마치면 다음 단계로 진출합니다. 0-2 기록으로 1일 차를 마무리하면 탈락합니다.
2일 차 | 엘리미네이션 매치 + 플레이오프
2일 차는 경쟁에서 살아남은 여섯 팀과 함께 시작합니다.
GSL 그룹 스테이지의 마지막 라운드에서는 탈락 팀 두 팀을 결정하고, 플레이오프에 진출할 상위 네 팀을 결정합니다.
그 다음은 최후의 결전이 펼쳐집니다.
플레이오프는 더블 엘리미네이션 포맷을 사용하며, 5번의 매치를 통해 월드 파이널에 진출할 최종 두 팀을 선별합니다.
상금과 혜택
와일드카드 결정전의 상위 두 팀은 총상금 100만 달러(USD)를 두고 경쟁을 펼치는 브롤스타즈 월드 파이널 출전권을 획득합니다.
중국에서 열리는 경기에서는 총상금 18,000달러(USD)를 획득할 수 있으며, 월드 파이널 진출에 실패한 나머지 팀들도 총상금의 일부를 나눠 갖게 됩니다.
두 번째 기회는 없습니다. 다음 이벤트도 없죠. 월드 파이널 전 마지막 이벤트입니다.