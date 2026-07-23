8개의 팀. 2장의 월드 파이널 출전권. 그리고 마지막 한 번의 기회.



월드 파이널 진출권을 두고 결투를 벌이는 마지막 팀들이 브롤스타즈 챔피언십 와일드카드 결정전에 한데 모입니다. 이틀 내내 짜릿한 액션과 함께 단 두 팀이 남을 때까지 조별, 엘리미네이션, 플레이오프에서 전투를 치를 예정입니다.



와일드카드 결정전 이벤트는 월드 파이널 진출의 마지막 기회를 잡기 위해 8개의 팀이 한자리에 모이는 LAN 이벤트입니다. LAN 이벤트는 10월 17일부터 18일까지 중국에서 개최됩니다.