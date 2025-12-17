버피는 스타 파크 전역의 선물 가게에서 모을 수 있는 키링입니다! 한동안 재고가 추가되지 않더니 급기야 모든 곳에서 매진 상태가 되었습니다.

인벤토리를 정리하던 R-T가 버피로 가득한 지하 창고를 발견해, 파크 전역에 버피가 다시 나타나게 되었죠!

버피는 브롤러의 파워와 능력을 높여줍니다 (버프 제공)!

이름에서 알 수 있듯, 버피를 소유한 브롤러는 가젯, 스타 파워 그리고 하이퍼차지에 버프가 적용됩니다.