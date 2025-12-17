업데이트 65: 버피!
버피가 무엇인가요?
버피는 스타 파크 전역의 선물 가게에서 모을 수 있는 키링입니다! 한동안 재고가 추가되지 않더니 급기야 모든 곳에서 매진 상태가 되었습니다.
인벤토리를 정리하던 R-T가 버피로 가득한 지하 창고를 발견해, 파크 전역에 버피가 다시 나타나게 되었죠!
버피는 브롤러의 파워와 능력을 높여줍니다 (버프 제공)!
이름에서 알 수 있듯, 버피를 소유한 브롤러는 가젯, 스타 파워 그리고 하이퍼차지에 버프가 적용됩니다.
어느 브롤러가 버피를 얻게 되나요?
이번 업데이트에서는 콜트, 쉘리, 스파이크, 모티스, 프랭크, 엠즈가 버피를 얻습니다!
브롤러마다 가젯 버피, 스타 버피, 하이퍼 버피의 3가지 버피를 받을 수 있습니다!
버피는 잠금 해제되면 영구적으로 활성화되고 스타 파워와 가젯 모두에 버프를 적용합니다.
또한 버피 3개를 한꺼번에 장착할 수 있습니다!
어떤 기능을 하나요?
버피를 얻게 되는 브롤러를 각각 살펴보며 각 버피의 효과를 설명해 드리겠습니다!
콜트
가젯: 쾌속 장전기
명중할 때마다 탄환 1개를 훔칩니다.
가젯: 실버 불렛
더 커진 총알을 발사해 더 많은 피해를 줍니다.
스타 파워: 스피드 부츠
피해를 줄 때 이동 속도가 증가합니다.
스타 파워: 매그넘 스페셜
멀리 있는 대상에게 더 많은 피해를 입힙니다.
하이퍼차지: 쌍권총
하이퍼차지 동안 더 빠르게 총알을 발사합니다.
쉘리
가젯: 빨리 감기
돌진 중 피해를 받지 않습니다.
가젯: 쉘 쇼크
공격이 적을 둔화시키며, 명중할 때마다 지속 시간이 늘어납니다.
특허를 받은 드라코 드래곤브레스 쉘을 이용해 특수 공격으로 불타는 구역을 남깁니다.
스타 파워: 밴드에이드
잠시 동안 이동 속도가 증가합니다.
하이퍼차지: 더블 배럴
하이퍼차지 동안 일반 공격의 발사체 속도가 크게 증가합니다.
스파이크
가젯: 가시방석
가시 2개에 맞은 대상은 속박 상태가 됩니다.
가젯: 자연의 신비
선인장이 파괴되면, 적을 뒤로 밀어내는 광역 피해를 줍니다.
스타 파워: 따뜻한 햇살
특수 공격 발사체의 속도가 더 빨라집니다.
스타 파워: 커브볼
가시가 휘어져 날아가며, 사정 거리가 확장됩니다.
하이퍼차지: 꽃 피는 계절
일반 공격인 가시 수류탄이 두 번 폭발합니다!
모티스
가젯: 콤보 스피너
HP가 낮은 적에게 추가로 피해를 입힙니다.
가젯: 밤의 제왕(이전 이름: 생존용 삽)
적 옆을 지나가며 피해를 입히고, 입힌 피해량과 동일하게 HP를 회복합니다.
스타 파워: 영혼 사냥
처치당할 때까지 최대 HP를 추가로 회복합니다(이 효과는 중첩됩니다).
스타 파워: 전속력 돌진
장거리 돌진하는 중에 입는 피해량이 감소합니다.
하이퍼차지: 피의 부메랑
일반 공격 후 잠시 뒤 같은 범위에 유령 공격을 시전합니다.
프랭크
가젯: 노이즈 캔슬링 헤드폰
음파가 적의 발사체를 파괴합니다.
가젯: 거부할 수 없는 이끌림
명중 시 적의 움직임이 잠시 동안 느려집니다.
스타 파워: 파워 그랩
브롤러를 처치하면 공격 피해량이 증가하고 잠시 동안 회복됩니다.
스타 파워: 스펀지
HP가 50% 이상인 경우 피해를 더 적게 입습니다.
하이퍼차지: 지진 강타
프랭크가 하이퍼차지 시 일반 공격 속도가 최대치로 늘어납니다!
엠즈
가젯: 지독한 향수
적을 더 멀리 뒤로 밀어내며, 적이 장벽에 부딪힐 경우 잠깐 동안 기절합니다.
가젯: 산성 스프레이
명중 시 적의 속도가 감소합니다.
스타 파워: 나쁜 냄새
엠즈의 일반 공격에 당한 적이 가하는 피해량이 잠깐 동안 감소합니다.
스타 파워: 후원 감사
엠즈가 특수 공격을 발동할 때 1초 동안 피해를 입지 않습니다.
하이퍼차지: 하이퍼 안개
스프레이가 적에게 지속 피해를 입힙니다!
어디서 구할 수 있나요?
바로 스타 파크의 신상 뽑기 기계에서 뽑을 수 있습니다!
트로피 1,000개에서 잠금 해제되며 첫 버피는 무료입니다!
뽑기 기계에서 버피를 뽑는 비용은 코인 1,000개와 2000 PP입니다.
뽑기 기계 사용 시 확정적으로 버피 1가지는 받을 수 있습니다. 이번 업데이트에서는 총 18종의 버피가 등장하며, 18종을 모두 잠금 해제하면 블링 버피(희귀 꾸미기 아이템)라는 버피 스킨도 얻을 수 있습니다!
버피는 보석으로 바로 구입할 수 있습니다.
가젯 버피: 보석 149개
스타 버피: 보석 179개
하이퍼 버피: 보석 199개
버피 외의 변경 사항
브롤러 재조정:
이전 내용을 통해 알아채셨겠지만, 버피를 얻는 브롤러는 스킬에도 상당한 재조정이 이루어집니다. 이는 버피 도입을 통한 밸런스 조정 및 게임 플레이를 더욱 신선하게 하기 위한 노력의 일환입니다!
콜트
가젯: 쾌속 장전기
원래는 탄환 2발을 재장전하는 데 사용했지만, 이제는 2발을 즉시 발사해 맞은 적을 감속시킵니다.
스파이크:
가젯: 가시방석
가시를 3번 발사하는 데 사용했지만, 이제는 조준 가능한 가시를 2번 발사할 수 있습니다.
가젯: 자연의 신비
이제 치유의 선인장 화분을 던질 수 있습니다! 더 멀리 던지려면 배치 시간이 오래 걸리지만, 팀전에서 스파이크의 활용도가 높아졌습니다!
스타 파워: 따뜻한 햇살
이제 치유의 선인장 화분을 던질 수 있습니다! 더 멀리 던지려면 배치 시간이 오래 걸리지만, 팀전에서 스파이크의 활용도가 높아졌습니다!
모티스:
가젯: 콤보 스피너
이제 조준이 가능해 모티스가 삽을 어느 방향으로든 던질 수 있고 주변에 둘 수도 있습니다.
가젯: 생존용 삽 - 이름 변경 - 밤의 제왕
이전에는 재장전 속도를 높이는 데 사용했지만, 이제는 조준이 가능하며 모티스가 밤의 제왕이 되어 목표한 위치로 날아갑니다!
프랭크:
가젯: 노이즈 캔슬링 헤드폰
이전에는 군중 제어에 대한 면역만 제공했지만, 이제는 프랭크가 조준 가능한 가젯 음파를 날리고 군중 제어에 대한 면역도 얻습니다.
가젯: 거부할 수 없는 이끌림
이전에는 추가 피해를 주고 적을 가까이 끌어당기는 데 사용했지만, 이제는 더 정확하게 조준할 수 있고 더 멀리 있는 적을 당길 수 있습니다.
엠즈:
가젯: 산성 스프레이
이제 벽 너머로 스프레이를 겨눌 수 있습니다!
가젯: 지독한 향수
이제 스프레이를 조준해 적을 뒤로 밀어낼 수 있습니다!
가젯 조준 가능!
이제 가젯을 특수 공격처럼 사용하고 조준할 수 있습니다!
버피를 받는 브롤러는 이 새 기능을 얻습니다. 즉, 가젯 버튼을 탭하여 가젯을 발동시키는 것은 이전과 동일하나, 많은 새로운 가젯을 조준할 수 있게 되었죠!
영웅 및 신화 기어 삭제
출시된 버피를 얻는 브롤러의 영웅 및 신화 기어는 삭제됩니다.
이에 따른 브롤러 밸런스 조정이 이루어질 예정입니다(필요시).
구매한 기어에 대해서는 전액 환불이 이루어집니다.
바닥 표시기 변경 사항
바닥 표시기가 대체 뭘까요?
브롤러 밑에 그려진 원으로, 능력 상태를 보여줍니다. 여기에 표시되는 사항은 다음과 같습니다.
가젯 준비되었을 때와 조준/사용 중일 때
중앙에 단순화된 스타 파워 표시기
버피가 활성화된 경우 각기 다른 시각 효과
기존과 동일하게 하이퍼차지
삭제: 기어
신규 브롤 패스
브롤 패스 금고
브롤 패스가 업그레이드됩니다! 브롤 패스 금고를 새롭게 추가하여 더 좋은 보상과 10가지 새로운 보상 마일스톤을 더했습니다! 금고 열쇠로 브롤 패스 금고를 잠금 해제한 뒤 이를 저장하거나 바로 사용할 수 있으며, 정말로 원하는 보상을 얻을 수 있죠!
가격 인상
먼저 다룰 사항은 브롤 패스와 브롤 패스 플러스의 가격이 인상된다는 점입니다.
신규 브롤 패스 가격: $8.99
신규 브롤 패스 플러스 가격: $12.99
가격은 미화 달러 기준이며, 거주 지역에 따라 달라질 수 있습니다.
최대 8개의 브롤 패스를 미리 구매할 수 있으며, 1월 1일까지 현재 가격으로 구매하여 비용을 절약하실 수 있습니다.
좋은 소식
멋진 소식이 또 있답니다.
더 많은 보상과 더 자유로워진 선택! 유료 및 무료 브롤 패스 모두 버프가 적용되어 보상이 향상되었습니다.
이제 일반 브롤 패스에도 모든 스킨, 크로마, 칭호가 포함됩니다!
브롤 패스에 카오스 드롭이 포함됩니다(다음 항목에서 자세히 설명)! 카오스 드롭은 일반 스타 드롭보다 강력하며 더 좋은 보상이 들어 있습니다.
게다가 더욱 중요한 사항은, 새로 생긴 이것인데요...
금고 및 금고 열쇠
브롤 패스에 금고가 추가되었으며, 해당하는 금고 열쇠를 사용해 이를 열 수 있습니다.
자원 열쇠
자원 금고를 여세요!
2000 골드, 2000 PP 또는 블링 5000개 중 하나로 구매할 수 있습니다!
브롤 패스의 무료 트랙에서 이용 가능합니다.
스킨 열쇠
스킨 금고를 여세요!
진행 중인 시즌의 스킨을 할인된 가격으로 얻거나 지난 브롤 패스 스킨을 얻으세요!
스킨 금고에는 스킨 세트가 들어 있습니다. 각 스킨 세트에는 스킨 1개와 크로마 2개(스킨의 변형 버전)이 포함됩니다.
|금고 열쇠
|스킨 세트
|1
|현재 브롤 패스 스킨 세트
|2
|지난 브롤 패스 스킨 세트
브롤 패스의 유료 트랙에서 이용 가능합니다.
브롤러 열쇠
브롤러 금고를 여세요!
원하는 어떤 브롤러든 얻을 수 있답니다!
브롤러 잠금 해제에 필요한 브롤러 열쇠의 수는 희귀도에 따라 달라집니다.
|금고 열쇠
|브롤러 희귀도
|1
|영웅
|2
|신화
|4
|전설
|6
|울트라 전설
브롤 패스의 유료 트랙에서 이용 가능합니다.
버피 열쇠
버피 금고를 여세요!
원하는 버피를 잠금 해제하세요!
브롤 패스의 유료 트랙에서 이용 가능합니다.
신규 최종 보상
최종 보상은 브롤 패스를 완료한 후 얻을 수 있는 보상으로, 현재는 스타 드롭이 이에 해당합니다.
이제는 스타 드롭 대신 다음과 같은 보상을 무작위로 받게 됩니다.
악마 드롭
천사 드롭
김초밥
메카 상자
붐 박스
카오스 드롭
코인
PP
크레딧
신규 최종 보상으로 2800 XP를 받게 됩니다.
원하는 경우 보석으로 최종 보상을 업그레이드해 금고 열쇠를 포함한 더 좋은 보상을 받을 수 있습니다!
카오스 드롭
카오스 드롭은 새롭고 강력한 스타 드롭의 변형 버전입니다. 카오스 드롭의 희귀도는 초희귀부터 시작되며 최고 희귀도는 울트라입니다. 스타 드롭에 처음 도입된 최고 희귀도죠!
더 많은 보상
카오스 드롭이 쪼개질 수도 있어요! 2, 4, 8조각으로 쪼개질 수 있습니다. 쪼갰을 때 모든 조각이 동일한 희귀도를 유지하므로 카오스 드롭 한 개에서 최대 8개의 울트라 카오스 드롭을 얻는 것도 가능합니다!
울트라 카오스 드롭에는 다음 아이템 중 하나 이상이 확정적으로 포함됩니다.
하이퍼차지
신화, 전설 및 울트라 전설 브롤러
스킨(희귀도: 영웅, 신화, 전설 및 하이퍼차지)
버피!
어디서 구할 수 있나요?
일일 승리 보상과 브롤 패스에서 카오스 드롭을 받을 수 있으며, 향후 다른 획득 방법도 추가될 예정입니다!
신규 브롤러
전설 저격수, 피어스
수영장 안전요원 아시죠? 그게 바로 피어스의 직업입니다. 사람들을 구하는 대신 쏜다는 것만 빼면요. 그래요, 사실 안전요원과는 거리가 아주 멉니다.
버즈는 수영장 물이 평소보다 노란 것(?) 같을 때 피어스를 불러 '청소'를 시킵니다.
특성: 피어스는 탄피를 회수하거나 탄환을 모두 소진했을 때만 재장전합니다. 탄창의 마지막 한 발로는 추가 피해를 줍니다.
공격: 수영장 저격수
피어스는 강력한 원거리 샷을 발사합니다. 발사체가 적에게 명중하면 피어스가 옆에 탄피를 떨어뜨립니다. 탄피를 회수하면 주변에서 가장 가깝고 눈에 보이는 적에게 자동으로 관통 공격을 발사합니다. 피어스는 탄피를 회수하거나 탄환을 모두 소진했을 때만 재장전합니다. 탄창의 마지막 탄환은 추가 피해를 입힙니다.
특수 공격: 식은 죽 먹기
피어스가 영역을 표시한 뒤 영역 안에 있는 모든 브롤러에게 관통 공격을 발사합니다. 상대에게 명중할 때마다 피어스 옆에 탄피가 떨어집니다.
가젯: 무한 매그넘
재장전하면 피어스 옆에 탄피가 1개 떨어집니다.
가젯: 단 두 번의 브롤
피어스가 모든 탄피를 흡수하고, 탄피 1개당 보호막을 얻는 동시에 주변의 적을 밀어냅니다.
스타 파워: 미션 스윔파서블
피어스의 마지막 탄환이 적중하면 적의 이동 속도가 감소합니다.
스타 파워: 삐끗 스나이프
탄피를 모을 때마다 피어스의 이동 속도가 증가합니다.
하이퍼차지: (곧 공개)
칭호: 수영장 오줌싸개
신화 서포터, 글로우버트
스타 파크 수족관에서 일하는 해양 생물학자 글로우버트는 해양 생물을 정말로 좋아하며, 최대한 많은 방문객에게 해양 생물을 소개하고 싶어 합니다. 약간 소름 끼칠 수도 있지만, 사실은 좋은 브롤러예요! 아마도요.
특성: 치유 특성
공격: 글로우빔
글로우버트가 글로우빔을 쏩니다. 명중 시 적에게 피해를 주고 아군을 회복시키는 사슬이 생성됩니다. 글로우버트는 1명의 적과 1명의 아군에게 동시에 연결될 수 있습니다. 연결된 대상이 너무 멀리 있거나 글로우버트의 시야에서 벗어날 경우 사슬이 끊어집니다.
특수 공격: 심연 생물
글로우버트가 얼굴을 드러내고, 그 얼굴을 정면으로 마주한 적은 공포에 질려 도망치게 됩니다! 또한 글로우버트가 피해를 주고 느리게 만드는 투사체를 발사합니다.
가젯: 미끌미끌 구원자
글로우버트가 목표 방향으로 돌진하며, 목표 지점에 도착 시 자신과 아군의 HP를 회복시킵니다.
가젯: 루멘 추가!
글로우버트가 글로우빔 사슬을 충전해 잠시 동안 피해량과 치유량을 두 배로 증가시킵니다.
스타 파워: 생물군계
글로우버트가 적과 아군에게 동시에 연결된 상태일 경우, 적이 가하는 피해량을 감소시키며 아군의 피해량을 증가시킵니다.
스타 파워: 기생
글로우버트가 적과 연결되어 있을 경우, 자신이 입힌 피해량의 일정량만큼 회복합니다.
하이퍼차지: (곧 공개)
칭호: 물고기와 함께 잠들다
하이퍼차지
지지: 파 드 되
지지의 특수 공격이 목표 위치에 나타날 때와 원래 위치로 돌아갈 때 모두 피해를 입힙니다.
스킨!
시즌: 스팀펑크
브롤 패스 스킨 세트
스팀펑크 스튜 | 영웅 | 브롤 패스
범죄 두목 스튜 | 영웅 | 크로마 #1
럭셔리 스튜 | 영웅 | 크로마 #2
브롤 패스 스킨 세트
스팀펑크 게일 | 영웅 | 브롤 패스
말쑥한 신사 게일 | 영웅 | 크로마 #1
화려한 신사 게일 | 영웅 | 크로마 #2
상점 스킨
시계태엽 카제 | 전설 | 보석 299개
보스 브록 | 신화 | 보석 199개
플랫 캡 샘 | 영웅 | 보석 149개
시즌: 브롤렌타인
브롤 패스 스킨 세트
상심 리코 | 영웅 | 브롤 패스
실연 리코 | 영웅 | 크로마 #1
복수 리코 | 영웅 | 크로마 #2
브롤 패스 스킨 세트
브롤렌타인 안젤로 | 영웅 | 브롤 패스
아도니스 안젤로 | 영웅 | 크로마 #1
매력만점 안젤로 | 영웅 | 크로마 #2
상점 스킨
브롤렌타인 베어 셰이드 | 전설 | 보석 299개
러브 포션 스퀴크 | 신화 | 보석 199개
악녀 알리 | 영웅 | 보석 149개
신규 브롤러 스킨
뱀파이어 헌터 피어스 | 신화 | 보석 199개
프로스트 피어스 | 신화 | 보석 199개
승부사 피어스 | 신화 | 보석 199개
기타 스킨
브롤리데이
스노우 글로브 나니 | 영웅 | 보석 149개
설날
루나 로투스 윌로우 | 영웅 | 보석 149개
e스포츠!
e스포츠 맥스 | 영웅 | 보석 149개
트루 골드 및 트루 실버 스킨
트루 골드 지지
트루 실버 지지
밸런스 조정
버프
래리 & 로리
하이퍼차지 충전율: 30 → 35(+17%)
Trebor가 Adrian에게 요청한 버프입니다.
콜트
재장전 속도: +8%(영웅 기어 보상 버프)
스파이크
특수 공격: 둔화 수치 +15%(신화 기어 보상 버프)
펄
최대 열기 도달 시간 감소: 11 → 9초(22%)
더 빨리 쿠키를 구울 수 있겠네요.
지지
피해량: +20%
일반 공격 속도 증가: 10% → 20%(+100%!)
빙글빙글 피루엣, 이제 승리를 위한 진짜 파워 업입니다!
너프
미플
하이퍼차지 충전율 감소: 50 → 40
과연 어떤 속임수로 이 난관을 헤쳐나갈지 지켜봅시다.
팸
하이퍼차지 충전율: 40 > 30
이제야 좋은 브롤러가... 되었다고요? 그게 말이죠, 이번 하향에도 불구하고 팸은 여전히 좋은 브롤러랍니다. 하지만 하이퍼차지의 긴 지속 시간은 적절한 상황에서 너무 강력하기 때문에, 발동에 시간이 약간 더 걸리도록 조정했습니다.
주주
하이퍼차지 충전율: 50 > 40
팸과 마찬가지로 하이퍼차지된 그리그리가 장시간 지속되면 너무 강합니다. 그래도 주주의 높은 활용도로 여전히 최고의 투척수 중 하나로 유지될 것입니다.
오티스
특수 공격 충전율: 100 > 90
*뽀글뽀글*
미나
HP: -3%
모든 가젯의 재사용 대기 시간 증가: +10%(2초)
브롤러 HP를 전반적으로 증가시키고 있어서 이는 수치상 보이는 것보다 더 큰 너프일 수 있습니다. 게다가 미나의 가젯이 매우 강력하기 때문에, 사용 빈도를 낮추는 것이 비걸의 밸런스 조정을 위한 합리적인 첫 단계입니다.
전반적인 변경 사항 (모든 브롤러 대상)
모두가 HP 버프를 받습니다! (미나 제외)
버피처럼 새로운 메커니즘을 게임에 도입할 때는 공격력뿐 아니라 방어력도 함께 강화되는 경우가 많습니다.
새로운 능력에 적응하는 것은 쉽지 않기 때문에, 모든 브롤러가 전투에서 더 오래 버틸 수 있도록 하면 플레이어들이 브롤스타즈의 새로운 국면에 더 쉽게 적응하는데 도움이 됩니다.
이는 브롤러를 처치하는 데 걸리는 전체 시간을 늘려 게임의 본질적인 재미를 더하고, 전략적인 플레이 스타일과 다양한 브롤러가 빛을 발할 수 있도록 합니다.
앞으로도 버피 추가와 밸런스 조정을 진행하면서 메타의 변화를 면밀히 관찰하며 세밀하게 개선해 나가겠습니다.
|브롤러
|HP 증가
|8비트
|4.00%
|알리
|5.41%
|앰버
|6.25%
|안젤로
|3.33%
|애쉬
|5.36%
|발리
|12.50%
|비
|12.00%
|벨
|7.69%
|베리
|4.00%
|비비
|4.17%
|보
|5.56%
|보니
|4.17%
|브록
|11.11%
|불
|6.00%
|버스터
|4.17%
|버즈
|4.17%
|바이런
|8.33%
|칼
|5.00%
|찰리
|5.71%
|체스터
|5.71%
|척
|4.44%
|클랜시
|6.06%
|콜레트
|2.86%
|콜트
|10.71%
|코델리우스
|2.94%
|크로우
|7.14%
|대릴
|3.77%
|더그
|4.00%
|드라코
|1.82%
|다이너마이크
|7.14%
|에드거
|9.09%
|엘 프리모
|3.17%
|엠즈
|8.33%
|이브
|6.90%
|팽
|4.65%
|핑크스
|2.78%
|프랭크
|4.48%
|게일
|5.26%
|진
|5.56%
|지지
|7.89%
|그레이
|3.03%
|그리프
|5.88%
|그롬
|7.14%
|거스
|3.13%
|행크
|0.00%
|재키
|6.38%
|재용
|2.94%
|자넷
|6.25%
|제시
|6.45%
|주주
|3.33%
|카제
|2.50%
|켄지
|5.26%
|키트
|3.33%
|래리 & 로리
|7.14%
|레온
|5.88%
|릴리
|2.44%
|롤라
|5.26%
|루
|6.25%
|루미
|11.54%
|메이지
|8.11%
|맨디
|7.14%
|맥스
|6.06%
|미플
|3.13%
|메그
|4.35%
|메그(메카)
|5.71%
|멜로디
|2.70%
|미코
|6.06%
|미나
|-2.70%
|모
|5.88%
|모티스
|5.26%
|미스터 P
|8.82%
|나니
|4.17%
|니타
|5.00%
|올리
|1.89%
|오티스
|5.88%
|팸
|4.17%
|펄
|10.26%
|페니
|9.38%
|관통
|7.14%
|파이퍼
|8.70%
|포코
|5.26%
|R-T
|5.13%
|리코
|7.14%
|로사
|8.00%
|러프스
|7.14%
|샘
|5.56%
|샌디
|7.89%
|셰이드
|5.71%
|쉘리
|5.41%
|스파이크
|7.14%
|스프라우트
|6.67%
|스퀴크
|5.56%
|스튜
|6.25%
|서지
|10.00%
|타라
|6.45%
|틱
|9.09%
|트렁크
|4.00%
|윌로우
|6.45%
|지기
|7.14%
맵, 게임 모드, 로테이션 변경
신규 시즌 게임 모드
12월 / 메카마스
선물 훔치기와 페인트 브롤이 돌아옵니다.
1월 / 스팀펑크
금고 파괴하기:
3v3 하이스트의 변형 버전입니다. 상대의 금고를 먼저 파괴하는 팀이 승리합니다.
폭탄을 주워 상대 팀 금고에 던질 수 있습니다. 이는 금고를 파괴할 유일한 방법입니다.
오리무중 추가 모드
이 추가 모드가 활성화되면, 플레이어가 볼 수 있는 자신과 팀원 주변의 범위가 한정되며 시야가 벽으로 가려집니다.
2월 / 브롤렌타인
사랑의 폭탄:
2v2 클린 아웃의 변형 버전입니다. 먼저 테이크다운 6회를 달성하는 팀이 승리를 가져갑니다.
일반 공격 시 상대가 기절하지만 테이크다운은 되지 않습니다.
사랑의 폭탄을 주워 상대 브롤러에게 던져야 테이크다운이 됩니다.
듀오 보스전
브롤렌타인 보스를 처치하고, 맛있는 간식으로 꽉 찬 초콜릿 상자를 획득하세요!
환경
삭제:
기묘한 이야기
기이한 상점
기묘한 서커스
추가:
사랑의 늪 쇼다운(신규)
해양 몬스터 수족관(신규, 글로우버트)
캔디랜드
대릴의 배
스타 포스
벨로시래피드
맵
5대5 녹아웃
+ 래스터마인드
- 공허한 기계
클린 아웃
+ 뜨거운 모래
+ 지능적 술책 2
핫 존
+ 탈세
+ 인류의 일곱 기둥
- 저세상행 표
- 존 스플릿
브롤 볼
+ 그을린 세상
+ 알 까기
- 순간의 포착
- 좁고 긴 통로
하이스트
+ 무미건조
+ 100경
- 모든 악한 것
- 서식 없음
젬 그랩
+ 뱀 구덩이
+ 요새 붕괴
- 속삭이는 계곡
- 극도의 무관심
녹아웃
+ 콘나콜
+ 옴짝달싹
- 핫 뜨거워
- 커틀린 발라드
듀얼
+ 마비 펜
- 원숭이 미로
바운티
+ 벽 끌어안기
+ 합창단원실
- 돌아보지 마
- 나란히 나란히
브롤 하키
+ 홀리데이의 H
+ 하이퍼스페이스
- 통통볼
- 영하
경쟁전
시즌 40
등장하는 게임 모드: 녹아웃
흐르는 샘
골드암 협곡
최대 레벨 브롤러:
맨디
멜로디
앰버
시즌 41
등장하는 게임 모드: 하이스트
피트 스톱
안전(?)지대
최대 레벨 브롤러:
게일
미코
서지
시즌 42
등장하는 게임 모드: 젬 그랩
오래된 오락실
수정 오락실
최대 레벨 브롤러:
셰이드
스퀴크
키트
경제 버프
버피의 기운을 이어 받아 게임 전반의 경제에도 버프가 적용됩니다!
트로피 진척도 전체가 버프됩니다! 주된 방식은 카오스 드롭의 도입을 통해 이루어지지만, 전반적인 자원의 양도 증가됩니다.
시즌당 메가 퀘스트 2개가 추가되며 완료 요건이 완화됩니다.
카오스 드롭이 일일 승리에 추가됩니다(12월은 럭키 데이 한정, 1월은 상시).
커뮤니티 이벤트와 기타 기간 한정 이벤트의 보상이 강화됩니다.
영구 개선 및 편의 사항 기능
신규 명성 레벨: 스타 포스
각 레벨을 진행하려면 75,000 크레딧이 필요합니다.
신규 전투 카드, 플레이어 아이콘, 핀이 포함되어 있습니다!
브롤 볼과 브롤 하키에서는 공/퍽이 움직이는 도중 타이머가 끝나더라도 매치가 계속 진행됩니다.
신화 희귀도 스타 드롭에 초희귀 스킨이 새롭게 추가되었습니다.
PP를 보석으로 충전하는 비용이 기존 대비 절반으로 낮아졌으며, 특별 상품에서도 더 저렴하게 구매할 수 있습니다.
퀘스트에 활성화되거나 잠금 해제된 게임 모드가 더 많이 포함될 수 있습니다.
버그 수정
그림자 호랑이 레온과 해당 크로마 스킨이 하이퍼차지 상태에서 환영 영사기 가젯을 사용할 경우, 하이퍼차지 모델이 올바르게 표시되도록 수정했습니다.
브롤 하키 퍽의 색상이 이제 올바르게 표시됩니다.
"클럽원과 함께 매치 2회 플레이" 퀘스트 아이콘이 "퀘스트" 메뉴에서 더 이상 누락되지 않습니다.
이제 Jake 올리 프로필 아이콘이 올바른 버전으로 표시됩니다.
"보상" 메뉴가 선택된 상태에서도 "퀘스트" 메뉴에 "New" 배지가 항상 표시되던 문제를 수정했습니다.