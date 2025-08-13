서버 점검 - 8월 13일

• 신화 랭크 이하 구간의 경쟁전 매치 결과 화면의 각종 수치가 잘못 표시되는 문제 수정

• 망령 다이너마이크 스킨 사용 시 피해량에 영향을 주는 문제 수정

• '트로피 도둑' 모드에서 자넷의 크레센도(특수 공격)와 트로피의 상호작용 문제 수정

경쟁전 스타 드롭에서 블링, XP를 제외한 보상이 등장하지 않는 문제 수정.

관련된 플레이어에게 획득한 경쟁전 스타 드롭 개수에 비례한 보상이 지급될 예정입니다.

• 1개 이상 = 대형 상자

• 10개 이상 = 메가 상자

• 20개 이상 = 오메가 상자

• 30개 이상 = 울트라 상자

서버 점검 - 7월 23일

서버 점검! 바람 쐬고 올 시간이 생겼습니다!

몇 가지 사항을 수정하고 일부 브롤러와 천사 능력의 밸런스 조정을 적용하였습니다.

밸런스 조정 ⚖️

버프 🔺

미플

• 최대 HP 증가: 3000 → 3200

• 일반 공격 피해량 증가: 1200 → 1260

• 일반 공격 재장전 속도: 1900 → 1700

코델리우스

• 일반 공격 피해량 증가: 700 → 800

틱

• 일반 공격 피해량 증가: 640 → 680

엠즈

• 특수 공격 충전에 필요한 공격 횟수 증가: 79회 → 90회

제시

• 터렛 HP 증가: 3300 → 3600

미코

• 일반 공격 피해량 증가: 1090 → 1140

콜트

• "실버 불렛" 가젯 재사용 대기 시간 감소: 16초 → 14초

스파이크

• 2개의 가젯 재사용 대기 시간 감소: 15초 → 14초

너프 🔻

드라코

• 하이퍼차지 충전율 감소: 35 → 25

• 하이퍼차지 보너스 피해량 감소: 15% → 5%

행크

• 최대 HP 감소: 5600 → 5200

루미

• "발이 꽁꽁꽁" 가젯 재사용 대기 시간 증가: 22초 → 23초

• "발이 꽁꽁꽁"의 지속 피해 효과가 제거되었습니다.

셰이드

• 하이퍼차지 충전율 감소: 50 → 40

찰리

• "거미" 가젯 재사용 대기 시간 증가: 18초 → 20초

알리

• 최대 HP 감소: 3900 → 3700

• 돌진 재장전 속도 감소: 1900 → 2100

• 앞으로 뛰어오르기 재장전 속도 감소: 2600 → 2800

• 돌진과 앞으로 뛰어오르기가 발동할 때까지의 시간과 공격 사이의 지연 시간이 이제 0.1초로 동일합니다.

카제

• 하이퍼차지 충전율 감소: 55 → 45

미스터 P

• 가젯 재사용 대기 시간 증가: 15초 → 17초

천사 능력 너프 🪽

• 축복의 탄환 재장전 속도 감소: 6500 → 4000

• 샘이 소환할 수 있는 총 천사 펫의 수 감소: 6 → 3

• 천사의 투사체의 피해량 감소: 800 → 700

• 거룩한 보호의 보호막 발동에 필요한 공격 수 증가: 5회 → 6회

수정 사항 🛠️

피구 브롤에서 재키가 "터프한 교환" 스타 파워로 과도한 피해를 입히던 문제를 수정했습니다.

피구 브롤에서 탱커의 특성을 가진 탱커 브롤러가 공에 맞을 때, 특수 공격이 완전히 충전되는 문제를 수정했습니다.

불의 "발 구르기" 가젯이 활성화된 상태에서 처치될 경우, 특수 공격이 사라지는 점을 수정했습니다.

R-T가 하이스트 금고에 표식을 남길 수 있던 문제를 수정했습니다.

다이너마이크 프로 스킨으로 하이퍼차지 특수 공격 시, 의도치 않은 피해를 입히는 점을 수정했습니다.

드라코의 하이퍼차지 스프레이 사용 시 다른 스프레이가 사용되던 문제를 수정했습니다.

브롤 아레나에서 자넷의 피해량이 증가하는 문제를 수정했습니다.

경쟁전 순위표 문제를 해결했습니다.

서버 점검 - 6월 30일

버그 수정

• 트로피 진척도가 스타 드롭을 제대로 자동 수령하지 않던 문제를 수정했습니다. (미수령된 스타 드롭은 게임 접속 시 자동으로 수령됩니다.)

• 팽의 특수 공격이 충전해야 할 특수 공격을 충전하지 않던 문제를 수정했습니다.

• 더그의 더블 소시지 가젯이 더그의 하이퍼차지 효과를 받은 아군에게 중복 적용되던 문제를 수정했습니다.

• 이브의 특수 공격 또는 하이퍼차지가 활성화 중일 때, "모성애" 가젯이 발동되지 않던 문제를 수정했습니다.

• 알리의 승리가 레코드에 기록되지 않던 문제를 수정했습니다.

• 자넷의 특수 공격이 한 번 사용된 후에도 하이퍼차지 동작이 유지되던 문제를 수정했습니다.

• 미코의 몽키 비즈니스 스타 파워가 적의 탄환을 뺏어오지 않았던 문제를 수정했습니다.

• 전반적인 이동 속도 상승 효과가 때때로 의도했던 것보다 더 컸던 문제를 수정했습니다.

• 카제의 특수 공격이 브롤 볼 중 특정 상황에서 게임을 종료시키는 문제를 수정했습니다.

• 버즈의 기절 효과가 단거리에서 적중 시, 의도된 것보다 오래 지속되던 문제를 수정했습니다.

컨트롤러의 투명도 문제를 해결하고, 새 콘텐츠를 처음으로 실행할 때 발생하는 응답 없음(ANR) 문제를 방지하기 위한 선택적 업데이트가 출시되었습니다.

밸런스 조정

알리

• 최대 HP: 4100 → 3900

• 가젯 "냉혈"의 분노 상태 지속 시간 감소: 6초 → 4초

• 스타 파워 "분노의 추격자"의 재장전 속도 감소: 40% → 25%

브롤 아레나

버프

틱

• 피해량: 6% → 8%

• 이동 속도: 10 → 12

스튜

• HP: 600 → 700

• 피해량: 5% → 7&

미플

• HP: 550 → 650

• 피해량: 5% → 6%

너프

콜레트

• 피해량: 6% → 4%

• 이동 속도: 8 → 4

자넷

• HP: 650 → 500

로사

• HP: 550 → 500

• 피해량: 4% → 3%

버스터

• 피해량: 4% → 3%

발리

• HP: 550 → 450

베리

• 피해량: 3% → 2%

롤라

• 피해량: 6% → 4%

팸

• HP: 600 → 500