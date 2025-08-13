2025년 6월 릴리스 노트
점검 및 밸런스 조정
서버 점검 - 8월 13일
• 신화 랭크 이하 구간의 경쟁전 매치 결과 화면의 각종 수치가 잘못 표시되는 문제 수정
• 망령 다이너마이크 스킨 사용 시 피해량에 영향을 주는 문제 수정
• '트로피 도둑' 모드에서 자넷의 크레센도(특수 공격)와 트로피의 상호작용 문제 수정
경쟁전 스타 드롭에서 블링, XP를 제외한 보상이 등장하지 않는 문제 수정.
관련된 플레이어에게 획득한 경쟁전 스타 드롭 개수에 비례한 보상이 지급될 예정입니다.
• 1개 이상 = 대형 상자
• 10개 이상 = 메가 상자
• 20개 이상 = 오메가 상자
• 30개 이상 = 울트라 상자
서버 점검 - 7월 23일
서버 점검! 바람 쐬고 올 시간이 생겼습니다!
몇 가지 사항을 수정하고 일부 브롤러와 천사 능력의 밸런스 조정을 적용하였습니다.
밸런스 조정 ⚖️
버프 🔺
미플
• 최대 HP 증가: 3000 → 3200
• 일반 공격 피해량 증가: 1200 → 1260
• 일반 공격 재장전 속도: 1900 → 1700
코델리우스
• 일반 공격 피해량 증가: 700 → 800
틱
• 일반 공격 피해량 증가: 640 → 680
엠즈
• 특수 공격 충전에 필요한 공격 횟수 증가: 79회 → 90회
제시
• 터렛 HP 증가: 3300 → 3600
미코
• 일반 공격 피해량 증가: 1090 → 1140
콜트
• "실버 불렛" 가젯 재사용 대기 시간 감소: 16초 → 14초
스파이크
• 2개의 가젯 재사용 대기 시간 감소: 15초 → 14초
너프 🔻
드라코
• 하이퍼차지 충전율 감소: 35 → 25
• 하이퍼차지 보너스 피해량 감소: 15% → 5%
행크
• 최대 HP 감소: 5600 → 5200
루미
• "발이 꽁꽁꽁" 가젯 재사용 대기 시간 증가: 22초 → 23초
• "발이 꽁꽁꽁"의 지속 피해 효과가 제거되었습니다.
셰이드
• 하이퍼차지 충전율 감소: 50 → 40
찰리
• "거미" 가젯 재사용 대기 시간 증가: 18초 → 20초
알리
• 최대 HP 감소: 3900 → 3700
• 돌진 재장전 속도 감소: 1900 → 2100
• 앞으로 뛰어오르기 재장전 속도 감소: 2600 → 2800
• 돌진과 앞으로 뛰어오르기가 발동할 때까지의 시간과 공격 사이의 지연 시간이 이제 0.1초로 동일합니다.
카제
• 하이퍼차지 충전율 감소: 55 → 45
미스터 P
• 가젯 재사용 대기 시간 증가: 15초 → 17초
천사 능력 너프
• 축복의 탄환 재장전 속도 감소: 6500 → 4000
• 샘이 소환할 수 있는 총 천사 펫의 수 감소: 6 → 3
• 천사의 투사체의 피해량 감소: 800 → 700
• 거룩한 보호의 보호막 발동에 필요한 공격 수 증가: 5회 → 6회
수정 사항 🛠️
피구 브롤에서 재키가 "터프한 교환" 스타 파워로 과도한 피해를 입히던 문제를 수정했습니다.
피구 브롤에서 탱커의 특성을 가진 탱커 브롤러가 공에 맞을 때, 특수 공격이 완전히 충전되는 문제를 수정했습니다.
불의 "발 구르기" 가젯이 활성화된 상태에서 처치될 경우, 특수 공격이 사라지는 점을 수정했습니다.
R-T가 하이스트 금고에 표식을 남길 수 있던 문제를 수정했습니다.
다이너마이크 프로 스킨으로 하이퍼차지 특수 공격 시, 의도치 않은 피해를 입히는 점을 수정했습니다.
드라코의 하이퍼차지 스프레이 사용 시 다른 스프레이가 사용되던 문제를 수정했습니다.
브롤 아레나에서 자넷의 피해량이 증가하는 문제를 수정했습니다.
경쟁전 순위표 문제를 해결했습니다.
서버 점검 - 6월 30일
버그 수정
• 트로피 진척도가 스타 드롭을 제대로 자동 수령하지 않던 문제를 수정했습니다. (미수령된 스타 드롭은 게임 접속 시 자동으로 수령됩니다.)
• 팽의 특수 공격이 충전해야 할 특수 공격을 충전하지 않던 문제를 수정했습니다.
• 더그의 더블 소시지 가젯이 더그의 하이퍼차지 효과를 받은 아군에게 중복 적용되던 문제를 수정했습니다.
• 이브의 특수 공격 또는 하이퍼차지가 활성화 중일 때, "모성애" 가젯이 발동되지 않던 문제를 수정했습니다.
• 알리의 승리가 레코드에 기록되지 않던 문제를 수정했습니다.
• 자넷의 특수 공격이 한 번 사용된 후에도 하이퍼차지 동작이 유지되던 문제를 수정했습니다.
• 미코의 몽키 비즈니스 스타 파워가 적의 탄환을 뺏어오지 않았던 문제를 수정했습니다.
• 전반적인 이동 속도 상승 효과가 때때로 의도했던 것보다 더 컸던 문제를 수정했습니다.
• 카제의 특수 공격이 브롤 볼 중 특정 상황에서 게임을 종료시키는 문제를 수정했습니다.
• 버즈의 기절 효과가 단거리에서 적중 시, 의도된 것보다 오래 지속되던 문제를 수정했습니다.
컨트롤러의 투명도 문제를 해결하고, 새 콘텐츠를 처음으로 실행할 때 발생하는 응답 없음(ANR) 문제를 방지하기 위한 선택적 업데이트가 출시되었습니다.
밸런스 조정
알리
• 최대 HP: 4100 → 3900
• 가젯 "냉혈"의 분노 상태 지속 시간 감소: 6초 → 4초
• 스타 파워 "분노의 추격자"의 재장전 속도 감소: 40% → 25%
브롤 아레나
버프
틱
• 피해량: 6% → 8%
• 이동 속도: 10 → 12
스튜
• HP: 600 → 700
• 피해량: 5% → 7&
미플
• HP: 550 → 650
• 피해량: 5% → 6%
너프
콜레트
• 피해량: 6% → 4%
• 이동 속도: 8 → 4
자넷
• HP: 650 → 500
로사
• HP: 550 → 500
• 피해량: 4% → 3%
버스터
• 피해량: 4% → 3%
발리
• HP: 550 → 450
베리
• 피해량: 3% → 2%
롤라
• 피해량: 6% → 4%
팸
• HP: 600 → 500
스타 파크, 알리 + 트렁크, 키트의 하이퍼차지, 레코드 및 그 외 다수!
트로피 진척도 재조정!
스타 파크에서 영감을 받아 트로피 진척도를 새롭게 리모델링했습니다!
브롤러들이 고향처럼 여기는 테마파크를 누비며, 다양한 트로피 월드에서 보상을 획득해 보세요. 월드는 스타 파크를 구성하는 다양한 지역을 뜻하며, 각 월드는 세 개의 브롤러 트리오와 그들의 테마 지역이 속한 '홈' 역할을 합니다.
출시와 함께 타운 스퀘어와 레트로폴리스가 먼저 등장하며, 향후 업데이트를 통해 더 많은 기존 월드와 새로운 월드가 계속 추가될 예정입니다.
보상 변경 사항
트로피 진척도 보상으로 받을 수 있는 보상은 다음과 같습니다.
전설 스타 드롭
하이퍼차지 스타 드롭
신화 스타 드롭
스타 드롭
PP
코인
크레딧
블링
기타 변경 사항
트로피 진척도가 70,000 트로피에서 100,000 트로피로 확장되었습니다.
희귀 및 초희귀 브롤러를 지금부터 보석 사용 없이 트로피 진척도에서 잠금 해제할 수 있습니다.
궁금한 점이 있나요?
미수령 보상은 어떻게 되나요?
브롤러를 포함한 미수령 보상은 자동으로 수령되며 업데이트 시 본인의 계정으로 추가됩니다.
새로운 트로피 진척도의 보상이 더 좋아지나요?
네, 기존 마스터리 기능에 있던 보상과 추가 보상을 트로피 진척도에서 만나볼 수 있으며 전설 스타 드롭, 하이퍼차지 스타 드롭, 그리고 블링도 등장합니다!
미발견 월드에서도 보상을 획득할 수 있나요?
네, 하이퍼차지 스타 드롭이나 블링 같은 새로운 유형의 보상을 포함하지 않는 월드에서도 트로피를 모아 보상을 얻을 수 있습니다.
레코드!
최근에 진행된 #1000마스터리 커뮤니티 이벤트를 놓치셨다면, 마스터리가 어디로 가고 폴더만 잔뜩 있는 상황이 당황스러울 수 있습니다.
레코드란?
레코드는 브롤러와 계정을 위한 새로운 업적 시스템입니다! 게임을 플레이하면서 목표를 달성하며 레코드를 완료해 보세요. 목표들은 쉬운 것부터 도전적인 것까지 다양하게 구성되어 있습니다.
예시
파이퍼를 사용하여 게임 10회 승리
총 500,000 HP 치유하기
브롤 볼에서 모든 팀원이 공을 잡은 뒤에 골 넣기
대부분의 레코드는스타 드롭을 보상으로 제공합니다. 어려운 목표일수록 특별한 꾸미기 아이템이나 전설 스타 드롭 같은 특별한 보상도 받을 수 있습니다!
레코드 레벨
각 레코드 목표를 완료하면 레코드 포인트를 얻을 수 있습니다.
레코드 포인트는 총 레코드 점수를 올려주며, 점수가 높아질수록 레코드 레벨도 올라갑니다.
레코드 레벨을 왜 올려야 하나요? 특별한 전투 카드를 얻을 수 있으니까요!
10개의 레코드 레벨을 먼저 선보일 예정입니다.
프로필에서 나의 가장 높은 레코드 레벨을 확인할 수 있습니다.
신규 레코드 레벨에 도달하면 브롤러님이 속한 클럽에 메시지가 전송됩니다.
레코드 목표를 달성하면, 모든 레코드를 레코드 화면에서 확인할 수 있으며, 트로피 진척도에서 레코드 화면으로 진입할 수 있습니다.
이 화면에서는 각 레코드의 전체 진행도, 획득 가능한 보상, 내 레코드 레벨을 확인할 수 있습니다!
굿바이-마스터리
그럼, 기존 마스터리 시스템과 새로운 레코드 시스템은 정확히 어떤 게 다른가요?
기존 마스터리를 '브롤러로 게임에서 X회 승리' 레코드로 대체했습니다.
브롤러 하나 당 5개의 다양한 레코드를 선보입니다. 마지막 3개 보상에서 기존 브롤러 마스터리에서 얻을 수 있었던 꾸미기 아이템 보상을 획득할 수 있습니다. 칭호를 그대로 획득할 수 있어요!
마스터리에서 얻을 수 있었던 모든 보상은 트로피 진척도에서, 스타 드롭은 레코드에서 획득 가능하며, 플레이어가 진행했던 진척도 보상은 사라지지 않습니다!
마스터리에서 미수령한 보상은 업데이트 완료 후 전달될 예정입니다.
마스터리 아이콘은 전투 카드의 경쟁전 아이콘으로 교체됩니다.
레코드는 트로피 350개에서 잠금 해제됩니다.
하이퍼차지
루미: 드럼 솔로
특수 공격의 마지막 폭발이 양옆으로 추가 폭발을 일으킵니다.
더그: 무료 토핑
더그의 부활 버프를 받은 아군이 더그의 일반 공격을 모방합니다.
키트: 꾹꾹이
적에게 붙으면 적을 기절시키지만, 키트는 자유롭게 이동하고 공격할 수 있습니다.
아군에게 붙으면 아군을 더 오래 치유하며 실뭉치(일반 공격)의 사정거리도 증가합니다.
R-T: 360도 감시
하이퍼차지 중 특수 공격 사용 후, R-T와 그의 다리 주변에 적에게 피해를 주는 보안 레이저가 생성됩니다.
척: 스팀 풀 가동
다음 돌진에서 사정거리 제한 없이 이동할 수 있으며, 지나간 자리에 피해를 주는 증기 구름을 남깁니다!
셰이드: 깜놀 주의
하이퍼차지 중 특수 공격이 발동된 동안 적이 포옹의 중심에 있지 않아도 일반 공격이 최대 피해를 입힙니다.
모: 대형 치즈
모의 드릴러 사거리가 증가하고 더 오래 지속됩니다!
드라코: 불과 화염
드라코의 드래곤이 더 넓고 사정거리가 긴 불꽃을 내뿜습니다.
보니: 데어데블
클라이드에서 발사되어 착지할 때 적을 기절시키고, 주변에 피해를 주는 치아를 발사합니다.
2명의 신규 브롤러!
알리 - 신화 어쌔신
사랑의 늪의 수줍은 정비공입니다. 고장 난 기계를 고치는 걸 좋아하지만... 때로는 다른 브롤러들을 무자비하게 쫓아다니며 손을 더럽히는 것도 즐기죠.
밤늦게 귀가 중에 어딘가에서 이상한 소리가 들린다면, 아마 알리가 인사하러 온 걸지도 몰라요.
특성:
최대 HP가 아닌 상태에서 적을 추적하면 브롤러가 분노 상태가 되어 이동 속도가 증가합니다.
일반 공격: 스웜프 스와이프
알리가 앞으로 돌진하면서 무기를 휘두릅니다. 덤불이나 물에 있는 경우, 돌진하는 대신 앞으로 뛰어오릅니다. 공격 범위는 알리의 이동 속도와 비례합니다.
특수 공격: 스토커
알리의 모습이 반투명하게 변하는 은신 상태에 돌입하고, 잠시 동안 모든 적의 모습이 알리에게 노출됩니다. 그녀의 다음 일반 공격 피해량이 적의 HP에 따라 증가합니다. 적의 HP가 높을수록, 알리가 더 큰 피해를 줍니다!
도마뱀 재생력
분노 상태일 때, 알리가 전투에서 벗어난 후 더 빠르게 체력을 회복합니다.
분노의 추격자
분노 상태일 때 탄환을 더 빠르게 재장전합니다.
악어밥 주기
다음 일반 공격이 적에게 입힌 피해량만큼 알리를 치유합니다.
냉혈
다음 6초 동안 분노 상태가 됩니다. 적이 보일 때만 활성화할 수 있습니다.
트렁크 - 영웅 탱커
트렁크는 수상할 정도로 기묘한 모습을 한 나무입니다.
혹시 초지능 개미 집단이 조종하는 가짜 나무 기계인 건 아닐까요? 에이, 설마요... 그럴 리 없죠.
일반 공격: 개미의 습격!
짧은 지연 후 빙글빙글 돌며 적에게 피해를 주고 개미를 흩뿌립니다. 개미 근처에 있으면 트렁크의 이동 속도와 피해량이 증가합니다. 공격 범위의 가장자리에 있는 적은 더 큰 피해를 입습니다.
특수 공격: 개미는 나의 힘
적을 향해 몸을 날리며, 이동 경로에 개미를 흩뿌립니다. 벽에 부딪히면 튕겨나갈 수도 있습니다!
곤충 방어막
개미가 적이 주는 피해를 감소시킵니다.
적진 정찰
개미가 덤불 속을 볼 수 있게 해줍니다.
여왕개미에게 충성!
순식간에 넓은 범위에 개미를 퍼뜨립니다.
일개미
가젯 사용 후 처음으로 받은 일정 시간 동안의 피해를 회복합니다.
천사 vs 악마 이벤트가 돌아왔습니다!
7월과 8월에 두 번의 천사 vs 악마 이벤트가 예정되어 있으며, 각 이벤트는 12일동안 지속됩니다.
이번 천사 vs 악마 이벤트에서도 이전과 마찬가지로, 플레이어는 브롤러에게 유용한 능력을 부여하는 천사 스킬과 악마 스킬을 사용할 수 있습니다.
단, 한 가지 차이점이 있습니다. 바로 처음부터 모든 스킬이 잠금 해제된 상태로 시작된다는 것이죠!
이번에는 스킬 슬롯을 잠금 해제해 최대 3개의 파워를 조합할 수 있습니다.
각 이벤트 동안 모든 플레이어는 1개의 스킬 슬롯이 잠금 해제된 상태로 시작하며, 천사 또는 악마 스타 드롭을 열어 추가 슬롯 2개를 잠금 해제할 수 있습니다.
즉, 최대 3개의 스킬을 조합해 브롤러에게 상상을 뛰어넘는 힘을 부여할 수 있다는 뜻이죠! 다양한 스킬을 테스트해보고 각 게임 모드에 맞는 최고의 조합을 찾아보세요.
스킬마다 하나의 주요 특성이 있으며, 일부 스킬은 다른 스킬과 합성할 시 두 번째 특성이 생기기도 합니다. 또한 파워 간 시너지가 있을 경우 슬롯이 빛나 이를 알 수 있습니다!
추가 정보!
천사 및 악마 스타 드롭은 일일 플레이 보상, 퀘스트와 콘테스트를 통해서 획득할 수 있습니다.
이번 이벤트에서는 천사 스타 드롭과 악마 스타 드롭을 통해 신규 천사 스킨 3종과 악마 스킨 3종을 획득할 수 있습니다.
잠금 해제한 스킨은 이벤트 허브에서 확인할 수 있습니다!
해당 브롤러를 소유하지 않았더라도, 천사 및 악마 드롭에서 이벤트 스킨을 얻을 수 있습니다.
혼령 전쟁과 영혼 수집가 게임 모드가 돌아옵니다!
아래는 이번 이벤트에서 얻을 수 있는 스킨 목록입니다!
블레스 버스터
영웅 | 천사 드롭에서 획득 가능
승천 8비트
영웅 | 천사 드롭에서 획득 가능
순교사 메그
영웅 | 천사 드롭에서 획득 가능
인페르노 팽
영웅 | 악마 드롭에서 획득 가능
지옥 불
신화 | 악마 드롭에서 획득 가능
사신 거스
영웅 | 악마 드롭에서 획득 가능
시즌 및 스킨
지하 세계의 전설
이 신화 테마의 시즌은 7월 3일에 시작됩니다!
하데스 모티스
브롤 패스 스킨
세라피스 모티스
브롤 패스 | 크로마 #1
플루토 모티스
브롤 패스 | 크로마 #2
페르세포네 루미
초희귀 | 보석 79개
히프노스 샌디
전설 | 보석 299개
페가수스 베리
영웅 | 보석 149개
이카루스 보니
초희귀 | 보석 79개
양털 대릴
영웅 | 보석 149개
스타 원탁의 기사
8월 7일부터 시작되는 이번 시즌에서 최고의 판타지 라이프를 즐겨보세요!
스타 아서왕 보
브롤 패스 스킨
킹 아처 보
브롤 패스 | 크로마 #1
기사 보
브롤 패스 | 크로마 #2
기사 앰버
영웅 | 보석 149개
기사 더그
영웅 | 보석 149개
기사 재키
신화 | 보석 199개
기사 릴리
신화 | 보석 199개
기사 벨
신화 | 보석 199개
Supercell MAKE 스킨(디자인: KALATOR)
보석 29개 스킨
수렵 채집가 알리
희귀 | 보석 29개
물놀이 트렁크
희귀 | 보석 29개
바이커 버스터
희귀 | 보석 29개
잭팟 그리프
희귀 | 보석 29개
달걀 폭탄 틱
희귀 | 보석 29개
팬텀 포코
희귀 | 보석 29개
세계 고양이의 날!
세계 키트의 날... 이 아니고 _고양이_의 날을 맞아 6개의 신규 키트 크로마 스킨이 출시됩니다. 그중 일부는 브롤스타즈 팀원들의 실제 고양이 이름을 따서 지어졌답니다!
태비 키트
희귀 | 보석 29개 | 크로마
삼색이 키트
희귀 | 보석 29개 | 크로마
기즈모 키트
희귀 | 보석 29개 | 크로마
마리아노 키트
희귀 | 보석 29개 | 크로마
샴 키트
희귀 | 보석 29개 | 크로마
크림 키트
희귀 | 보석 29개 | 크로마
트루 골드 및 트루 실버 스킨
트루 골드 카제
코인 25,000개
트루 골드 재용
코인 25,000개
트루 실버 카제
코인 10,000개
트루 실버 재용
코인 10,000개
신규 게임 모드
신규 게임 모드 2종, '기사 전투'와 '피구 브롤'이 추가되며, 기존 게임 모드 하나가 토큰 런 형식으로 다시 돌아옵니다!
기사 전투
적 기지에서 트로피를 훔쳐 점수를 획득하세요! 선물 훔치기와 비슷하지만 다른 점이 두 개 있습니다!
1. 트로피를 옮기는 중에도 공격할 수 있습니다.
2. 떨어진 트로피 근처에 서 있으면 더 빠르게 아군 기지로 돌아옵니다.
피구 브롤
공으로 적을 맞혀 처치하세요. 상대를 처치할 때마다 1점을 획득합니다. 먼저 10점을 달성한 팀이 승리합니다!
적을 처치할 수 있는 유일한 방법은 공뿐입니다.
일반 공격으로는 적을 처치할 수 없습니다. HP가 1이 되면 기절한 후 다시 살아납니다. 오직 공으로만 적을 완전히 제거할 수 있습니다!
토큰 런
토큰을 상대의 기지 슬롯에 쏘아 넣으세요! 그렇게 하면 해당하는 특별 토큰 능력이 발동됩니다!
이 모드는 기존 게임 모드의 리스킨 버전으로, 몇 가지 개선 사항이 적용되었습니다.
이제 토큰을 들고 점프할 수 없습니다.
토큰 순서가 고정되어 더욱 경쟁적인 플레이가 가능해졌습니다. (향후 경쟁전 모드로도 좋을지도요?!)
밸런스 조정
|브롤러
|버프 또는 너프?
|변경 사항
|행크
|소규모 너프
|방어벽 재사용 대기 시간: 15초 → 18초
|게일
|소규모 버프
|특수 공격을 통한 특수 공격 충전율 증가: 100 → 120
|크로우
|소규모 버프
|HP 증가: 2400 → 2800
|체스터
|소규모 너프
|특수 공격을 통한 특수 공격 충전율: 100 → 80
|거스
|소규모 너프
|하이퍼차지 충전율 감소: 40 → 35
|로사
|소규모 버프
|일반 공격 피해량 증가: 460 → 500
|팽
|대규모 버프
|특수 공격 피해량 증가: 1200 → 1500
|카제
|소규모 버프
|HP 증가: 3800 → 4000
|엠즈
|소규모 버프
|일반 공격 피해량 증가: 520 → 560
|샘
|소규모 버프
|하이퍼차지 충전율 증가: 20 → 25
|코델리우스
|소규모 버프
|HP 증가: 3200 → 3400
|재키
|소규모 너프
|HP 감소: 5000 → 4700
|주주
|소규모 너프
|특수 공격 충전율 감소: 72 → 65
|찰리
|소규모 버프
|일반 공격 피해량 증가: 25 → 27
|루미
|대규모 너프
|최대 HP 감소: 2800 → 2600사정거리 감소: 26 → 24
밸런스 변경(브롤 아레나 한정)
|메이지
|대규모 너프
|HP: 650 → 500, 피해량: 7% → 4%
|벨
|대규모 너프
|HP: 650 → 550, 피해량: 9% → 5%
|나니
|대규모 너프
|HP: 600 → 500, 피해량: 7% → 5%
|로사
|대규모 너프
|HP: 750 → 550
|타라
|소규모 너프
|피해량: 6% → 4%
|니타
|소규모 너프
|HP: 450 → 350, 피해량: 6% → 5%
|애쉬
|소규모 너프
|피해량: 3% → 2%
|베리
|소규모 너프
|HP: 550 → 450
|버스터
|소규모 너프
|HP: 750 → 650
|틱
|소규모 버프
|HP: 550 → 650, 피해량: 5% → 6%
|보
|소규모 버프
|피해량: 2% → 4%
|미플
|소규모 버프
|피해량: 4% → 5%, 재장전 속도: 2% → 2.5%
|척
|소규모 버프
|HP: 450 → 550, 피해량: 2% → 3%
|레온
|소규모 버프
|HP: 450 → 550, 피해량: 4% → 5%
|프랭크
|소규모 버프
|피해량: 2% → 4%
|팽
|소규모 버프
|재장전 속도: 2% → 2.5%
|거스
|소규모 버프
|HP: 650 → 700, 피해량: 4% → 5%
|에드거
|소규모 버프
|HP: 250 → 350
|엘 프리모
|소규모 버프
|HP: 750 → 800
|맥스
|소규모 버프
|피해량: 4% → 5%
|진
|소규모 버프
|피해량: 5% → 6%
|바이런
|소규모 버프
|피해량: 3% → 5%
|대릴
|소규모 버프
|HP: 750 → 800
|루
|소규모 버프
|피해량: 2% → 4%
|스튜
|소규모 버프
|HP: 550 → 600
|MOBA 방식
|소규모 버프
|이제 범위 내에서 방어 중인 아군 브롤러가 적 브롤러에게 피해를 입을 경우, 기지가 자동으로 목표물을 변경합니다. (기존 타워 작동 방식과 동일)
브롤러 변경 사항
불
특수 공격 변경 사항: 불의 특수 공격 사거리가 이제 유동적이게 됩니다. 불이 돌진 도중 부딪힌 모든 브롤러에게 피해를 주며, 돌진이 끝날 때 적을 느리게 만듭니다.
발 구르기 변경 사항: 불의 다음 특수 공격에서 충돌한 적을 잠시 동안 기절시킵니다.
더그
특성(신규): 치유할 때마다 특수 공격을 충전합니다.
특수 공격 변경 사항: 핫도그가 아군에게 매우 빠르게 돌아갑니다.
패스트푸드 변경 사항: 더그가 아군을 부활시키는 데 성공하면, 더그 자신의 HP도 최대로 회복됩니다.
맵, 게임 모드, 경쟁전 변경 사항
환경
추가
사랑의 늪
마법에 걸린 숲
허브
옥상
맵
5대5 브롤 하키
스노우콘 광장
거대한 멜트다운
동상 링크장
차가운 스냅
피구 브롤:
달빛 초원
리바운드 링
안거나 던지거나
사이드 허슬
말캉말캉 코트
위스프윌로우 구
토큰 런
와일드 그린
리버스 교차로
스킵 한마당
커뮤니티 맵
5대5 브롤 볼* 크레이지 스트리머 (Hakku)* 주머니 속 기쁨 (IAmNumberFour)
5대5 젬 그랩* 조약돌 늪 (IzzyTheSilly)* 대중교통 (Karrotz3)
5대5 녹아웃* 브롤러버스 (PhotonWinz)* 공허한 기계 (PhotonWinz)
5대5 클린 아웃* 히히 (Daving)* 최후의 섬 (Schnauzer)
젬 그랩* 속삭이는 계곡* 극도의 무관심
브롤 볼* 샛길* 매치 1123581321
클린 아웃* 1시 35분* 쏜살같은 시간
핫 존* 플레이메이커
녹아웃* 미리 준비* 물의 부름
듀얼* 코인 던지기* 수색 및 파괴
하이스트* 집 잽 줌* 구석진 동굴
경쟁전
전설 III 이상 등급에서 Elo 손실이 줄어들어 대체로 일정한 수치 손실이 유지됩니다.
동일한 상대방을 만날 수 있는 시간 제한이 12시간에서 1시간으로 줄어듭니다.
시즌 1:
무료로 변경할 수 있는 브롤러:
벨
팽
샌디
시즌2
무료로 변경할 수 있는 브롤러:
안젤로
루
메그
버그 수정 및 기타 개선 사항
개선 사항
게임 시작 로딩 속도를 개선했습니다. (일부 기기에서는 거의 절반 수준으로 단축)
튜토리얼이 업데이트되었습니다.
친선 게임: 이제 봇 슬롯에 사용할 브롤러를 직접 선택할 수 있습니다.
드라코에게 이제 특수 공격의 지속 시간을 표시하는 타이머가 생깁니다.
일일 연속 출석 개선 사항
팝업창이 자동으로 바로 뜨게 됩니다.
24시간 타이머는 서버 시간을 기준으로 하여 더 일관된 플레이 환경을 제공합니다.
이제 정확히 48시간 동안 로그인 하지 않았을 때만 알림이 뜨게 됩니다.
일부 브롤러와 스킨에 꼬리 흔들림과 날개 움직임 효과가 추가되었습니다.
버그 수정
캡틴 크로우 스킨의 특수 공격 효과음을 수정했습니다.
카제의 하이퍼차지 특수 공격에 스타 파워 비주얼 이펙트(폭죽 효과)가 잘못 적용되던 문제를 수정했습니다.
카제가 변신할 때, 다른 브롤러에게 받은 표식 상태를 제거할 수 있었던 문제를 수정했습니다.
게이샤 모습의 카제가 저주 상태일 때 윌로우와 그 팀에게는 피해를 줄 수 있었지만, 윌로우의 적에게는 피해를 주지 못하던 문제를 수정했습니다.
카제가 변신할 때 표식 상태를 제거할 수 있던 문제를 수정했습니다.
카제가 덤불 안에서 가젯을 사용할 경우, 짧은 순간 위치가 노출되던 문제를 수정했습니다.
브롤 볼 표시 문제를 수정했습니다.
브롤 아레나 기지 타워의 봇 대상 피해량을 20% 감소했습니다.
브롤 아레나의 타워와 봇이 더 이상 거리 기준으로 목표물을 바꾸지 않으며, 한 번 공격을 시작하면 해당 목표물에 고정됩니다.
두개의 입으로 노래하던 포코: 스타 포코 스킨 사용 시 노래하는 포코의 입이 두 개로 표시되던 문제를 수정했습니다.
새 랭크에 도달했을 때 홈 화면에 랭크 툴팁이 사라지지 않던 문제를 수정했습니다.
메가 저금통 보상 수량 표시 애셋이 누락되던 문제를 수정했습니다.
일부 기기에서 버튼 설정을 변경해 크기를 늘린 후 일반 공격 및 특수 공격 버튼이 인식되지 않던 문제를 수정했습니다.
글로벌 가격
글로벌 가격 테스트를 신규 지역으로 확장합니다. 글로벌 가격은 플레이어 국가의 현지 상품 및 서비스 비용에 보다 더 가깝게 하고, 지역 전체에 적절한 가격을 제공할 수 있게 해줍니다. 같은 국가에서도 플레이어마다 게임 특별 상품의 가격이 다르게 표시될 수 있습니다. 글로벌 가격은 아직 테스트 단계이며 이는 확정된 버전의 기능이 아닙니다.