포뮬러 브롤 이벤트가 찾아왔습니다!
볼트의 출시와 레이싱을 향한 볼트의 사랑을 기념하기 위해 6월 7일부터 12일까지 포뮬러 브롤 이벤트를 진행합니다! 포뮬러 브롤 이벤트는 스타 파크 서킷을 축소해 재현한 공간에서 진행되며, 우승 타이틀을 놓고 세 번의 레이스를 펼칠 브롤러를 나타내는 10개의 구슬이 등장합니다!
각 레이스가 시작되기 전에 승자에 베팅하고, 해당 브롤러 구슬의 최종 순위에 따라 카오스 드롭을 획득하세요.
진행 방식
이벤트는 총 3라운드로 진행되며, 각 라운드의 구성은 동일합니다.
1일 차
베팅일: 레이스에서 승리할 것으로 예측되는 브롤러 구슬을 선택하세요.
2일 차
레이스 당일: 레이스를 시청하고 결과를 확인한 뒤 보상을 받으세요.
각 레이스 종료 뒤 잊지 말고 챔피언십 순위표를 확인해 보상을 수령하세요.
보상
예측할 때마다 레이스당 적어도 1개의 카오스 드롭을 받습니다. 세 레이스의 승자를 모두 맞힐 경우 최대 15개의 카오스 드롭을 획득하게 됩니다!
|최종 순위
|카오스 드롭
|1위
|5
|2위
|3
|3위
|2
|4~10위
|1
베팅일
베팅 화면
여기에서 투표가 진행됩니다. 10개의 브롤러 구슬 레이서가 모두 나타난 그리드를 볼 수 있으며, 그중 한 명을 선택할 수 있습니다. 선택을 확인하면 베팅이 확정되지만, 타이머 종료 전까지 언제든 마음을 바꿔 베팅을 변경할 수 있습니다.
챔피언십 순위표
순위표는 풀 서킷의 종합 순위를 보여주며, 챔피언십 포인트와 각 라운드 뒤 현재 순위도 확인할 수 있습니다.
세 번의 레이스가 종료되면 가장 많은 챔피언십 포인트를 획득한 브롤러 구슬이 포뮬러 브롤 월드 챔피언 자리에 오릅니다!
레이스 당일
경기는 6월 8일, 10일, 12일에 열리며 이벤트 화면 및 브롤스타즈 YouTube 채널, 브롤스타즈 공식 소셜 미디어 채널에서 시청하실 수 있습니다. 레이스 시작 전에 승자를 예측하는 것을 잊지 마세요.
레이스가 끝나면 이벤트 화면으로 돌아가세요. 이곳에서 전체 레이스 영상을 시청하거나, 결과 화면으로 바로 이동해 최종 순위를 확인하고 보상을 받을 수 있습니다.
예측이 적중하기를 바랍니다. 최고의 브롤러 구슬이 승리하길! 지금 당장 투표하세요!