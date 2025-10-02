Skip to content
Supercell logo
2025년 10월 1일
Blog – Brawl Stars

트릭 오어 트릿 이벤트 요약

트릭 상자 드릴까요? 트릿 상자는 어때요?! 트릭 오어 트릿 이벤트에서는 두 상자를 모두 얻을 수 있습니다!

정말요?

  • 트릭 상자는 새로운 상자로 캔디를 이용해 획득할 수 있습니다! 기존 및 신규 브롤로윈 스킨, 꾸미기 아이템, 진행도, 스타 파워, 가젯, 하이퍼차지, 그리고 브롤러를 포함하고 있죠!

  • 트릿 상자는 트로피 상자로, 캔디를 이용해 울트라까지 업그레이드할 수 있습니다!

각 상자는 캔디 99개가 필요합니다. 트릭 상자 말고 트릿 상자를 선택하는 게 어떨까요? 울트라 상자에서는 전설 스킨과 하이퍼차지 스킨을 얻을 수 있거든요!

캔디를 사용하면, 카운트다운이 종료된 후 트릿 상자가 열립니다. 이번 시즌 동안 트릿 상자를 총 2번 열 수 있죠!

캔디는 어떻게 얻나요?

캔디 획득처는 다음과 같습니다.

  • 일일 승리

  • 특별 퀘스트

  • 신규 브롤로윈 보스 처치

계속 승리할 것 같은 느낌이 든다면, 이 거대한 슈가 러시 버튼을 누르세요!

이 버튼을 사용하면, 플레이하는 모든 매치에서 엄청난 보너스를 받을 수 있습니다. 보스전과 일반 매치에 모두 적용됩니다.

하지만 조심하세요!

슈가 러시는 10분만 지속되고, 특정 시기에만 활성화할 수 있기 때문에 승리를 확신할 때 사용하는 것이 좋습니다!

총 몇 개의 캔디를 얻을 수 있나요?

  • 일일 승리 = 546개(하루당 21개)

  • 특별 퀘스트 = 160개

  • 보스전 = 900개

  • 슈가 러시 버튼 = 630개(활성화당 평균 30개)

  • 크리에이터 바운티 = 100개

슈가 러시 버튼을 사용해 평균 30개의 캔디를 얻는다면 이벤트 종료 시 총 2,336개의 캔디를 획득할 수 있습니다!

신규 보스

여러분이 맞서 싸울 6종의 신규 보스가 등장하며, 모두 각기 다른 능력을 사용합니다! 각 능력은 다음과 같습니다.

  • 역병 의사 크로우 - 뛰어난 가동성으로 독 피해를 입힙니다.

  • 머리 없는 틱맨 - 여러분의 뒤를 쫓는 여러 개의 틱 헤드 소환합니다.

  • 삐걱삐걱 스파이크 - 아주 멀리서 공격을 가하지만, 공격 패턴을 익히면 충분히 회피가 가능하고 가까이 접근할 수 있습니다!

  • 원혼 켄지 - 도깨비 켄지의 혼령이 돌아왔습니다! 복수심으로 가득 차 있죠!

  • 괴물 석상 R-T - 단단한 요새처럼 구역을 장악하기 때문에, 공격 시점을 아는 것이 공략의 핵심입니다.

  • 고스트 잠수부 리코 - 지옥 같은 탄막을 퍼붓습니다. 회피 스킬이 가장 중요합니다!

모든 보스는 처치당할 때마다 능력과 난이도가 점점 더 상향되므로, 최상의 공략법을 익히려면 좋아하는 콘텐츠 크리에이터의 영상을 확인해 보세요!

기타 정보

이번 시즌에서 브롤로윈 브롤 패스가 출시될 예정입니다. 닥터 크로우와 크로마 스킨, 그리고 "트릭 오어 트릿"의 칭호가 포함되어 있습니다! 마지막으로,

  • 지기 이벤트 전용 브롤러 출시 상자가 준비되어 있습니다.

  • 신규 브롤로윈 스킨은 이벤트 종료 후 상점에 등장합니다.

  • 서지와 펄의 도자기 스킨이 있습니다.

  • 커뮤니티 이벤트는 브롤로윈 이벤트가 종료된 후에 찾아옵니다!