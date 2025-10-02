캔디 획득처는 다음과 같습니다.

일일 승리

특별 퀘스트

신규 브롤로윈 보스 처치

계속 승리할 것 같은 느낌이 든다면, 이 거대한 슈가 러시 버튼을 누르세요!

이 버튼을 사용하면, 플레이하는 모든 매치에서 엄청난 보너스를 받을 수 있습니다. 보스전과 일반 매치에 모두 적용됩니다.

하지만 조심하세요!

슈가 러시는 10분만 지속되고, 특정 시기에만 활성화할 수 있기 때문에 승리를 확신할 때 사용하는 것이 좋습니다!