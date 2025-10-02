트릭 오어 트릿 이벤트 요약
트릭 상자 드릴까요? 트릿 상자는 어때요?! 트릭 오어 트릿 이벤트에서는 두 상자를 모두 얻을 수 있습니다!
정말요?
트릭 상자는 새로운 상자로 캔디를 이용해 획득할 수 있습니다! 기존 및 신규 브롤로윈 스킨, 꾸미기 아이템, 진행도, 스타 파워, 가젯, 하이퍼차지, 그리고 브롤러를 포함하고 있죠!
트릿 상자는 트로피 상자로, 캔디를 이용해 울트라까지 업그레이드할 수 있습니다!
각 상자는 캔디 99개가 필요합니다. 트릭 상자 말고 트릿 상자를 선택하는 게 어떨까요? 울트라 상자에서는 전설 스킨과 하이퍼차지 스킨을 얻을 수 있거든요!
캔디를 사용하면, 카운트다운이 종료된 후 트릿 상자가 열립니다. 이번 시즌 동안 트릿 상자를 총 2번 열 수 있죠!
캔디는 어떻게 얻나요?
캔디 획득처는 다음과 같습니다.
일일 승리
특별 퀘스트
신규 브롤로윈 보스 처치
계속 승리할 것 같은 느낌이 든다면, 이 거대한 슈가 러시 버튼을 누르세요!
이 버튼을 사용하면, 플레이하는 모든 매치에서 엄청난 보너스를 받을 수 있습니다. 보스전과 일반 매치에 모두 적용됩니다.
하지만 조심하세요!
슈가 러시는 10분만 지속되고, 특정 시기에만 활성화할 수 있기 때문에 승리를 확신할 때 사용하는 것이 좋습니다!
총 몇 개의 캔디를 얻을 수 있나요?
일일 승리 = 546개(하루당 21개)
특별 퀘스트 = 160개
보스전 = 900개
슈가 러시 버튼 = 630개(활성화당 평균 30개)
크리에이터 바운티 = 100개
슈가 러시 버튼을 사용해 평균 30개의 캔디를 얻는다면 이벤트 종료 시 총 2,336개의 캔디를 획득할 수 있습니다!
신규 보스
여러분이 맞서 싸울 6종의 신규 보스가 등장하며, 모두 각기 다른 능력을 사용합니다! 각 능력은 다음과 같습니다.
역병 의사 크로우 - 뛰어난 가동성으로 독 피해를 입힙니다.
머리 없는 틱맨 - 여러분의 뒤를 쫓는 여러 개의 틱 헤드 소환합니다.
삐걱삐걱 스파이크 - 아주 멀리서 공격을 가하지만, 공격 패턴을 익히면 충분히 회피가 가능하고 가까이 접근할 수 있습니다!
원혼 켄지 - 도깨비 켄지의 혼령이 돌아왔습니다! 복수심으로 가득 차 있죠!
괴물 석상 R-T - 단단한 요새처럼 구역을 장악하기 때문에, 공격 시점을 아는 것이 공략의 핵심입니다.
고스트 잠수부 리코 - 지옥 같은 탄막을 퍼붓습니다. 회피 스킬이 가장 중요합니다!
모든 보스는 처치당할 때마다 능력과 난이도가 점점 더 상향되므로, 최상의 공략법을 익히려면 좋아하는 콘텐츠 크리에이터의 영상을 확인해 보세요!
기타 정보
이번 시즌에서 브롤로윈 브롤 패스가 출시될 예정입니다. 닥터 크로우와 크로마 스킨, 그리고 "트릭 오어 트릿"의 칭호가 포함되어 있습니다! 마지막으로,
지기 이벤트 전용 브롤러 출시 상자가 준비되어 있습니다.
신규 브롤로윈 스킨은 이벤트 종료 후 상점에 등장합니다.
서지와 펄의 도자기 스킨이 있습니다.
커뮤니티 이벤트는 브롤로윈 이벤트가 종료된 후에 찾아옵니다!