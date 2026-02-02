신규 트로피 시스템을 작업 중입니다. 자세한 내용은 다가오는 2월 21일 브롤 토크에서 공개할 예정입니다!

신규 트로피 시스템으로의 원활한 전환을 위해 알아야 하는 사항들을 알려드립니다! 아래 사항들은 모두 2월 24일 점검 이후에 적용될 예정입니다.

트로피 시즌과 트로피 상자가 제거될 예정입니다.

업데이트 전에 모은 시즌 트로피 수를 기반으로, 마지막 트로피 상자가 지급됩니다.

순위표의 프레스티지가 제거될 예정이며 이는 플레이어 프로필의 최고 기록으로 이전됩니다.

또한 업데이트 점검이 끝난 후 모두가 울트라 트로피 상자를 받습니다. 이 말은 즉, 2월 24일 전까지 시즌 트로피 3,000개를 획득하면, 울트라 트로피 상자를 2개 받을 수 있다는 뜻이죠!

울트라 트로피 상자와 기타 트로피 상자는 종종 커뮤니티 이벤트에 등장할 예정입니다.

트로피 수가 1,000개 이상인 브롤러는 모두 1,000개로 트로피가 초기화됩니다.

그래서... 다음 업데이트의 내용이 궁금하신가요?

신규 트로피 시스템: 모든 플레이어가 더 높은 레벨에 도전하도록 장려합니다. 꾸준하고 실력 있는 플레이어에게 새로운 색상의 신규 브롤러 칭호를 보상으로 제공합니다. 신규 브롤러 칭호로 내 성과를 다른 플레이어에게 뽐내 보세요(더욱 자세한 내용은 다음 주에 공개됩니다!). 매치메이킹 개선(MMR 시스템 사용)

'자원 러시' 이벤트에서는 매치에서 승리할 때마다 더 많은 화폐를 보상으로 받습니다.

버피 획득 방법 개선: 시즌 당 메가 퀘스트에서 버피 획득(아직 개발 중!) 신규 뽑기 기계당 무료 버피 1개 획득 무작위 버피 1개 특별 상품(보석 79개 가격) 그리고 위에서 언급한 '자원 러시' 이벤트에서도 버피를 획득할 수 있습니다.



브롤 토크에서 업데이트와 관련한 내용을 낱낱이 이야기할 예정입니다. 또한 다음 주에 칭호와 관련된 아이디어를 수집하기 위한 새 포스트도 업로드됩니다!

감사합니다!