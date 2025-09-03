2025년 9월 릴리스 노트
신규 이벤트! 브롤스타즈 x Subway Surfers
최신 콜라보와 함께 지하로 가볼까요! 지하철도 지하에 있긴 하니까요...
본 이벤트 동안 4개의 도시를 여행하며 신규 기간 한정 능력인 Subway 슈퍼를 사용할 수 있습니다. 새로운 게임 모드 Subway 런을 플레이하고 Jake 올리 스킨을 포함한 Subway Surfers 보상을 잠금 해제하세요. 이외에도 다양한 콘텐츠들이 기다리고 있습니다!
단, 이 모든 재미를 즐기려면 레일을 모아 리워드 트랙을 진행해야 합니다. 그럼 레일은 어떻게 얻을 수 있을까요?
일일 승리(일일 스타 드롭이 대신)
매주 등장하는 신규 퀘스트 세트!
메가 전철 클럽 이벤트
콘테스트
콘텐츠 크리에이터 바운티(가장 좋아하는 콘텐츠 크리에이터를 주시하세요.)
|획득처
|트랙(획득 가능한 최대치)
|콘테스트
|100(최선의 노력을 했을 경우)
|일일 승리
|189
|특별 퀘스트
|150
|메가 전철 - 클럽 이벤트
|160
|슈퍼셀 스토어
|5
|콘텐츠 크리에이터 무료 선물
|20
|합계
|624
붐 박스
리워드 트랙을 진행하다 보면 붐 박스를 얻을 수 있습니다!
붐 박스는 특별 이벤트 보상인 Subway Surfers 스킨, 길거리 패션 및 그래피티 스킨 그리고 꾸미기 아이템을 포함한 다양한 보상으로 가득합니다. 또한 붐 박스를 통해 확정적으로 Subway 슈퍼를 획득할 수 있습니다!
이벤트와 관련된 모든 스킨이 붐 박스에 포함된 것은 아닙니다.
Jake 올리(이벤트 트랙 보상)
길거리 패션 엠즈, 하이프비스트 엠즈, 테크웨어 엠즈(브롤 패스 및 브롤 패스 플러스 스킨)
그래피티 레온(클럽 이벤트 스킨)
그래피티 미나(미나 상자 보상의 일부)
Subway 슈퍼
총 8가지의 Subway 슈퍼는 각각 3레벨까지 업그레이드할 수 있습니다.
특수 공격과 동일하게 매치에서 추가 조이스틱으로 사용할 수 있습니다.
Subway 슈퍼 추가 모드가 적용된 모든 게임 모드에서 이용 가능합니다.
다음은 이벤트 동안 이용 가능한 Subway 슈퍼입니다.
초강력 운동화: 장애물을 뛰어넘고, 착지 시에는 이동 속도 증가와 보호막을 얻습니다.
브롤러 아이템 자석: 하나의 브롤러를 자신의 위치로 끌어당깁니다.
호버보드 차지: 장애물과 적을 넘나들며 피해를 주고, 효과가 끝나는 지점에서 적을 기절시킵니다.
장애물 트랩: 전철 장애물로 적을 가둡니다.
제트팩: 날라올라 공중에서 적을 공격하고, 이동 속도를 둔화시키는 페인트 스프레이를 남깁니다.
패스트트랙: 피해를 주는 전철 선로 발사체를 발사하고, 그 위를 달려 더 빠르게 이동할 수 있습니다.
오디오 붐붐: 적은 뒤로 밀쳐내고 팀원은 치유하는 음파를 방출합니다.
스카이 콩콩: 적이나 장벽을 향해 돌진합니다.
Subway 런
10명의 플레이어가 다양한 맵에서 경주를 펼칩니다! 처음으로 10개의 체크포인트를 통과하는 플레이어가 승리합니다!
처치당하면 마지막으로 통과했던 체크포인트로 돌아가게 됩니다.
다른 플레이어를 처치하면 일시적으로 이동 속도가 증가합니다.
맵마다 여러분의 뒤를 쫓는 경비원이 상주하고 있으니 조심하세요!
맵에 전철이 돌아다니며, 전철에 부딪히면 피해를 입습니다.
이벤트 일정
1주 차 - 뉴욕
Subway 런 게임 모드
2주 차 - 베를린
클럽 이벤트: 메가 전철 - 클럽과 함께 레일을 모으고 공동의 클럽 트랙을 진행하세요. 모든 클럽원에게 보상이 주어지며, 최종 보상으로는 그래피티 레온이 있습니다!
3주 차 - 리우
신규 브롤러 미나 출시 이벤트 - 아래에서 더 많은 정보를 확인하세요.
4주 차 - 도쿄
일일 콘테스트: 3가지 게임 모드 중 하나를 선택해 완료하고 각 매치에서 높은 점수 달성을 목표로 하세요. 랭크가 높을수록 더 많은 레일을 획득하게 됩니다!
이벤트가 진행되는 주말마다 신규 추가 모드인 와르르 코인이 적용된 게임 모드를 즐길 수 있습니다.
매치에서 코인이 무작위로 생성되며, 코인을 줍고 매치가 끝날 때 보너스 보상을 받는 방식입니다.
팀원이 주운 코인 또한 함께 받습니다.
승리한 경우에만 코인을 받을 수 있습니다.
해당 추가 모드에는 일일 코인 한도가 있습니다.
Subway Surfers 이벤트는 9월 4일에 시작해 9월 30일에 종료됩니다.
브롤로윈 이벤트
올해의 브롤로윈은 조금 빨리 시작합니다. 캔디를 모아 보상을 얻고, 어두운 미지의 차원에서 출현한 공포스러운 보스에 대항해 나의 실력을 시험해 보세요!
캔디
캔디를 모아 다음의 보상으로 교환하세요.
호박 상자는 즉각적인 드롭 보상을 줍니다.
트릿 상자를 업그레이드해서 이벤트 후반에 더 큰 보상을 받으세요.
일일 승리, 특별 퀘스트 그리고 브롤로윈 보스 처치를 통해 캔디를 획득하세요!
슈가 러시
특정 주말에만 진행됩니다!
게임 모드 화면에서 하루에 한 번만 활성화할 수 있습니다.
승리 시 10분간 보너스 캔디가 주어집니다.
매일 오전 8시(UTC)에 초기화됩니다.
매치 도중 활성화가 끝나더라도, 추가 캔디는 정상적으로 지급됩니다.
브롤로윈 보스 모드
난이도가 점점 더 어려워지는 여러 단계에서 보스와 싸우세요.
각 단계에서 캔디를 보상으로 제공합니다.
각 보스마다 고유한 능력과 전술을 사용합니다. 여러분이 맞서 싸울 보스는 다음과 같습니다.
역병 의사 크로우 - 뛰어난 가동성과 독성 공격이 특징입니다.
머리 없는 틱맨 - 폭발하는 미니언을 소환해 영역을 장악합니다.
삐걱삐걱 스파이크 - 장거리 능력과 연쇄 효과에 뛰어납니다.
원혼 켄지 - 강력하고 거대한 켄지 클론을 소환하는 유령 전사입니다.
괴물 석상 R-T - 견고한 방어와 전략적으로 구역을 장악합니다.
고스트 잠수부 리코 - 지옥 같은 탄막. 압도적인 총알을 쏟아붓습니다!
브롤로윈 이벤트는 10월 내내 진행됩니다. 자세한 일정은 나중에 공지될 예정입니다.
신규 브롤러
미나
신화 대미지 딜러
특성: 공격할 때마다 콤보 바가 채워지며, 다음 단계 공격을 수행하기까지 남은 시간을 보여줍니다. 시간이 다 되면, 순서가 다시 공격 1부터 시작됩니다.
일반 공격: 카포에라 콤보
일정 시간 안에 공격을 순서대로 시전합니다. 빠르게 공격하지 않으면, 콤보의 흐름이 끊겨 순서를 다시 시작해야 합니다. 또한 각 공격마다 짧은 거리를 돌진합니다.
공격 1: 좁은 공격 범위와 장거리
공격 2: 보통 공격 범위와 중거리
공격 3: 넓은 공격 범위와 단거리
특수 공격: 허리케인 3000
대기를 치며 강력한 허리케인을 만들어 냅니다. 미나 앞에 있는 적들에게 막대한 피해를 입히고 공중으로 띄웁니다.
스타 파워 1: 줌 줌 줌
콤보의 공격 3이 적에게 입힌 피해량의 50%만큼 미나를 치유합니다.
스타 파워 2: 꼼짝 마
특수 공격이 0.5초 동안 적을 제자리에 속박합니다.
가젯 1: 윈드밀
바람의 장벽을 일으켜 3초 동안 발사체를 막습니다.
가젯 2: 카포어랍쇼?
특수 공격이 적중하면 다음 특수 공격이 즉시 재충전됩니다.
칭호: 허리케인
지기
신화 컨트롤러
일반 공격: 번개 마술
목표 지점에 낙뢰를 생성합니다. 짧은 시간 뒤, 낙뢰가 마술처럼 나타나 광역 피해를 입힙니다.
특수 공격: 우르릉 쾅쾅 돔
심혈을 기울여 완성한 트릭을 공개합니다! 거대한 전기 폭풍이 적용 범위를 빠르게 휩쓸고 지나갑니다. 이 반경 안에 적 브롤러가 갇히면, 폭풍이 서서히 움직이며 적에게 엄청난 피해를 입힙니다.
스타 파워 1: 마른하늘에 날벼락
특수 공격에 피해를 입은 브롤러는 1초 동안 이동 속도가 20% 감소합니다.
스타 파워 2: 자기애 뿜뿜
낙뢰가 적중하면 그 다음 일반 공격의 피해량이 30% 증가합니다.
가젯 1: 끊임없는 벼락
가장 가까이에 있는 적을 5초간 매 초마다 낙뢰로 내려칩니다. 해당 공격은 탄약을 소모하지 않습니다.
가젯 2: 나우 유 씨 미
다음 낙뢰가 지기를 목표 지점으로 순간 이동시킵니다.
칭호: 위대한 마술사
신규 브롤러 출시 이벤트
브롤러 출시에 새로운 변화가 찾아왔습니다! 10일간 개최되는 이벤트에 참가하세요. 신규 브롤러를 무료로 획득할 기회가 주어집니다!
이벤트에 참가할 수 있는 티켓 3장을 매일 받습니다.
티켓은 누적되지 않습니다. 매일 티켓을 사용해야 다음 날 티켓이 리필됩니다.
친구들과 팀을 이뤄 플레이하려면, 모든 팀원이 티켓을 보유하고 있어야 합니다.
티켓으로 매치에 참가할 수 있고, 메가 저금통과 같은 선택 단계를 포함한 무작위 게임 모드를 플레이합니다. 최대 파워 레벨의 신규 브롤러를 무료로 선택해 플레이할 수도 있습니다!
게임 모드
미나 - 브롤 볼, 클린 아웃, 젬 그랩
지기 - 핫 존, 녹아웃, 바운티
2회 승리마다(전설 브롤러의 경우이며, 다른 희귀도는 승리 횟수가 다를 수 있음), 신규 브롤러, 특별한 꾸미기 아이템, 진척도 그리고 젬과 같은 재화가 포함된 특별 브롤러 상자를 얻으세요!
상자를 특정 횟수만큼 열면(미나와 지기의 경우 14번), 확정적으로 신규 브롤러를 획득할 수 있습니다.
특정 횟수에 도달하기 전 상자를 통해 운 좋게 브롤러를 얻은 경우에는, 14개의 상자를 열었을 때 대체 보상으로 특별한 신화 스킨을 받을 수 있습니다!
신규 브롤러를 보유하기 전에 상자를 통해 해당 브롤러의 스킨을 얻게 된 경우, 이 스킨은 스킨 은행에 저장됩니다.
상자는 상점에서도 구매가 가능하며, 무료 브롤러를 얻기 위해 모아야 하는 총 상자 개수에 합산됩니다.
미러 매치 쇼다운 이벤트가 진행될 예정이며, 이번 이벤트에서 모두가 최대 레벨의 신규 브롤러를 플레이해 익숙해질 수 있습니다.
이벤트 종료 후, 신규 브롤러는 브롤 패스 시즌이 끝나기 전에 스타 로드에 추가됩니다. 이벤트 동안 신규 브롤러를 획득하지 못한 경우, 보유한 크레딧을 여기에서 사용할 수 있습니다.
신규 하이퍼차지
올리: 대충이란 없어
올리가 점프합니다! 음악 블라스트의 반경이 더 커지고, 충전이 시작되면 탄약을 소모하지 않습니다.
바이런: 혼란의 혼합물
이중 효과의 범위에서 사방으로 퍼져 나가는 일반 공격을 발사합니다.
핑크스: 찰나의 여행
핑크스가 자신을 따라다니는 특수 공격을 추가로 활성화합니다.
재용: 슈퍼스타 등장
하이퍼차지 동안 특수 공격의 재사용 대기 시간이 감소하고, 각 특수 공격의 활성화가 강화됩니다.
주주: 좀비 애착 인형
더 큰 바늘과 함께 더 커진 그리그리를 소환하여, 향상된 피해량, 속도, 그리고 HP를 부여합니다.
미플: 최후의 속임수
특수 공격 범위가 더 넓게 적용됩니다. 미플과 팀원은 이제 장벽과 물 위를 걸을 수 있습니다.
래리 & 로리: 트리플 트러블
래리가 지원을 위해 프로토타입의 로리 봇을 추가로 더 소환합니다. 이 봇은 기존 로리보다 더 높은 피해량과 HP를 가집니다. 로리에 영향을 주는 가젯은 기존의 로리에게만 적용됩니다.
트렁크: 개미 범벅
특수 공격이 적에게 달라 붙는 개미를 남겨 지속 피해를 입힙니다.
신규 스킨
Subway Surfers & 길거리 예술
길거리 패션 엠즈 | 브롤 패스
하이프비스트 엠즈 | 브롤 패스 | 크로마 #1
테크웨어 엠즈 | 브롤 패스 | 크로마 #2
DJ 포코 | 하이퍼차지
스크래처 포코 | 하이퍼차지 | 크로마 #1
비트마스터 포코 | 하이퍼차지 | 크로마 #2
잼 마스터 행크 | 신화
Jake 올리 | 영웅
Tricky 자넷 | 영웅
Frank 바이런 | 영웅
그래피티 레온 | 희귀
그래피티 스튜 | 희귀
그래피티 알리 | 희귀
그래피티 미나 | 희귀
브롤로윈
역병 의사 크로우 | 브롤 패스
죽음의 문턱 크로우 | 브롤 패스 | 크로마 #1
올드 헌터 크로우 | 브롤 패스 | 크로마 #2
고스트 잠수부 리코 | 신화
괴물 석상 R-T | 신화
틴 러프스 | 영웅
머리 없는 틱맨 | 전설
원혼 켄지 | 하이퍼차지
기타 스킨
트럭 브롤
엘 그릴로 | 영웅
크레이지 광대 칼 | 영웅
삐걱삐걱 스파이크 | 영웅
브롤 아카데미
섬뜩한 교수 발리 | 영웅
장난꾸러기 체스터 | 영웅
악동 페니 | 영웅
Supercell ID
낚시꾼 버즈 | 영웅
트루 실버 및 트루 골드
트루 실버 알리
트루 골드 알리
트루 실버 트렁크
트루 골드 트렁크
밸런스 조정
버프
비비
홈런 게이지가 이제 탄약과 상관없이 사용 후 충전됩니다.
오티스
HP 증가: 3200 → 3400
일반 공격 피해량 증가: 3 × 460 → 3 × 500
쉘리
빨리 감기(가젯)가 활성화되면 모든 탄약이 재장전됩니다.
8비트
일반 공격 피해량 증가: 6 × 640 → 6 × 680
척
하이퍼차지 충전율 증가: 20 → 30
게일
피해량 증가: 6 × 560 → 6 × 600
클랜시
1단계 기준치 감소: 토큰 9개 → 7개
2단계 기준치 감소: 토큰 8개 → 7개
정찰(스타 파워)의 시작 시 보유하는 토큰이 3개에서 2개로 감소하지만, 단계 업그레이드에 필요한 공격 횟수도 6회에서 5회로 감소합니다.
러프스
일반 공격의 발사체 속도가 10% 증가합니다.
레온
근접 피해량 증가: 30% → 35%
트렁크
이제 탱커의 특성을 갖습니다.
너프
R-T
하이퍼차지 피해량 감소: 25% → 15%
하이퍼차지 보호막 감소: 25% → 15%
타라
그림자 소환(가젯) 재사용 대기 시간 증가: 15초 → 17초
키트
하이퍼차지 충전율 감소: 8회 → 10회
미스터 P
하이퍼차지 충전율 감소: 35 → 30
보
하이퍼차지 충전율 감소: 45 → 40
릴리
하이퍼차지 특수 공격 발사체 속도 감소: 5600 → 5000
보니
하이퍼차지 충전율 감소: 40 → 35
브롤 아레나 변경 사항
버프
진
피해량 증가: 6% → 7%
이동 속도 증가: 8 → 10
재장전 속도 증가: 2% → 2.5%
엘 프리모
HP 증가: 880 → 900
피해량 증가: 4% → 5%
대릴
HP 증가: 880 → 900
피해량 증가: 4% → 5%
레온
피해량 증가: 5% → 6%
비
피해량 증가: 6% → 8%
맥스
HP 증가: 600 → 700
카제
HP 증가: 450 → 600
너프
셰이드
피해량 감소: 5% → 3%
재장전 속도 감소: 2% → 1.5%
주주
HP 감소: 550 → 450
재장전 속도 감소: 2% → 1.5%
발리
피해량 감소: 3% → 2%
맨디
피해량 감소: 9% → 7%
래리 & 로리
HP 감소: 550 → 450
불
피해량 감소: 4% → 3%
재용
HP 감소: 550 → 450
알리
피해량 감소: 4% → 3%
재장전 속도 감소: 2% → 1.5%
보니
피해량 감소: 9% → 7%
R-T
피해량 감소: 4% → 2%
더그
HP 감소: 500 → 450
재장전 속도 감소: 2.5% → 2%
브롤 아레나에서 레벨에 따라 부활 시간이 길어집니다.
부활 타이머가 이제 매치 중에 표시됩니다.
매치에서 패배하면 잃는 트로피 수가 50% 증가합니다.
게임 모드, 맵 및 로테이션 변경 사항
영구적인 게임 모드 로테이션 변경:
브롤 볼, 녹아웃, 브롤 하키, 5대5 녹아웃, 젬 그랩 그리고 브롤 아레나는 더 이상 다른 게임 모드와 교체되지 않고 고정됩니다.
하이스트, 핫 존, 토큰 런은 1개의 슬롯에 번갈아 가며 나타납니다.
피구 브롤, 발리 브롤, 바스켓 브롤은 1개의 슬롯에 번갈아 가며 나타납니다.
클린 아웃, 바운티, 듀얼은 1개의 슬롯에 번갈아 가며 나타납니다.
신규 Subway 런 맵:
칙칙폭폭 마을
혼란의 메트로
백트랙 어택
꼬불꼬불 노선
무지개 로드
칙칙폭폭 쇼다운
T 레일 러시
환경
추가:
Subway Surfers
Subway Surfers 쇼다운
모티스의 공동묘지 쇼다운
삭제:
사랑의 늪
검의 왕국 쇼다운
경쟁전
시즌 1
등장하는 게임 모드: 핫 존(선택 가능한 맵 목록에 2개의 맵 추가)
로테이션에 등장하는 무료 브롤러: 래리 & 로리, 릴리, 앰버
시즌2
등장하는 게임 모드: 바운티(선택 가능한 맵 목록에 2개의 맵 추가)
로테이션에 등장하는 무료 브롤러: 보, 스프라우트, 켄지
트로피 진척도 및 브롤러 트로피 엠블럼
신규 브롤러 트로피 엠블럼
엠블럼이 각각의 브롤러 아이콘을 반영하도록 개편되었습니다.
이제 브롤러 엠블럼은 전투 카드와 브롤러 트로피 총합 옆에 표시됩니다.
트로피 1,000개 이상 티어에 신규 티어인 트로피 1,200개, 1,500개 그리고 2,000개가 추가되었습니다.
신규 티어에 도달하면 해당 브롤러의 엠블럼을 영구적으로 획득합니다.
여전히 시즌 트로피는 시즌 초기화 시 1000개로 초기화됩니다.
트로피 모드 매치메이킹은 트로피 1,000개 이상으로 조정되었습니다. 따라서 트로피 수가 비슷한 다른 플레이어들과 일관성 있게 매치됩니다.
트로피 진척도에 3개의 지역이 추가됩니다.
레인저 목장
마이크 광산
와일드 웨스트 타운
브롤 패스 및 레코드 변경 사항
제거된 신규 브롤러 마스터리 트랙의 자원을 브롤 패스 무료 트랙에 추가했습니다.
티어 0: 코인 500개
티어 1: 500 PP
티어 25: 무작위 스타 드롭 대신 300 크레딧
티어 26: 티어 28과 위치 변경
티어 48: 코인 2,500개
레코드 변경 사항
불: 솔로 쇼다운 한 매치에서 적 브롤러 8명 넉백 시키기 → 3명
버즈: 특수 공격 1번으로 적 브롤러 3명 기절시키기 → 2명
체스터: 하나의 하이퍼차지 발동 중에 특수 공격 3번 사용하기 → 2번
콜트: 특수 공격 1번으로 브롤러에게 15,000만큼 피해 주기 → 10,000만큼
더그: 한 매치에서 아군 4번 부활시키기 → 3번
에드거: 솔로 쇼다운에서 적 브롤러 3명 처치하기 → 2명
프랭크: 한 매치에서 1번의 특수 공격으로 브롤러 2명 기절시키기 → 1명
재키: 한 매치에서 처치되지 않고 총 50000 피해를 견디기 → 25000 피해
재용: 솔로 쇼다운 한 매치에서 HP 10000만큼 치유하기 → 7000만큼
카제: 닌자 모습일 때 특수 공격 1번으로 적 브롤러 3명 처치하기 → 2명
키트: 한 매치에서 아군에 붙은 상태로 적 브롤러 3명 처치하기 → 2명
레온: 한 매치에서 한 번도 처치되지 않고 적 브롤러 6명 처치하기 → 4명
미플: 벽을 관통하는 공격으로 적 브롤러 처치하기 → 3명
모티스: 한 매치에서 1번의 돌진으로 적 브롤러 맞히기를 3번 달성하기 → 1번
니타: 니타의 곰으로 50,000만큼 피해 주기 → 10,000만큼
올리: 한 매치에서 특수 공격 1번으로 적 브롤러 3명 도발하기 → 1명
파이퍼: 한 매치에서 최대 거리에서 적 브롤러 처치하기 → 3명
서지: 최대 단계일 때 적 브롤러 처치하기 → 3명
하이퍼차지: 한 매치에서 하이퍼차지 3번 사용하기 → 2번
브롤 아레나 관련 레코드 추가 내용:
한 매치에서 괴수 버프 3개 획득하기
자신보다 5레벨 높은 브롤러 처치하기
이는 레코드와 관련하여 준비하고 있는 변경 사항 중 일부일 뿐입니다. 레코드의 미래에 대해 여러 방면으로 검토 중이며, 구체적인 내용은 추후에 공유하겠습니다.
글로벌 가격 변경 안내
올해 초에 시작한 글로벌 가격 테스트가 성공적으로 마무리되었습니다!
업데이트가 출시되는 9월 2일부터 중남미, 아프리카, 동유럽, 동남아시아 그리고 중앙아시아를 포함한 100개 이상의 지역과 국가에 현지 가격 조정이 적용될 예정입니다.
현지 가격이 낮은 지역에 있는 플레이어가 슈퍼셀 스토어를 통해 현지 가격이 더 높은 지역에 있는 플레이어에게 선물하는 것은 불가능합니다.
버그 수정 및 편의 사항 개선
그레이의 새로운 관점 설명이 능력에 부합하도록 수정했습니다.
브롤 볼과 다른 투척물의 조준 표시를 실제 방향과 일치하도록 수정했습니다.
안젤로의 특수 공격이 안젤로가 처치 당한 후 피해를 발생시키지 않았던 점을 수정했습니다.
트로피 도둑에서 일부 브롤러가 트로피를 옮기는 동안 공격할 수 없었던 점을 수정했습니다.
혼령 전쟁의 타워는 이제 투명 상태의 대상을 공격할 수 있습니다.
모든 크로우 스킨의 특수 공격 발사체에 기본 스킨의 효과가 적용되었던 점을 수정했습니다.
불의 특수 공격이 사용하는 스킨에 따라 새로운 비주얼 이펙트(VFX)를 보여줍니다.
메가 저금통 티켓을 15개에서 6개로 줄며, 메가 저금통을 채우기 위해 필요한 승리 수가 조정됩니다.