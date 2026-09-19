Wydarzenie potrwa do 30 września i składa się z dwóch faz.

FAZA 1: KLASA

Ta faza rozgrywa się w klasie, gdzie Duo próbuje nauczyć Was czegoś przydatnego. Ale Spike zawsze ma lepszy plan: wspólnie z całą społecznością zrealizujcie konkretny cel i zdobądźcie nagrody!

FAZA 2: KOZA

Oczywiście, gra w Brawl podczas lekcji kończy się tym, że cała społeczność zostaje ukarana! A żeby uciec, każdy musi wykonać jakieś wyjątkowo durne zadanie, na przykład zmienić język gry.

Wykonajcie zadanie, ucieknijcie i wróćcie następnego dnia do klasy.

WALKA Z BOSSEM DUO

Dostępny jest nowy tryb gry walki z bossem Duo, w którym musicie współpracować z innymi graczami, czytać pytania Duo i poprawnie na nie odpowiadać. Tak, musicie czytać. Tak, musicie współpracować z przypadkowymi członkami drużyny.

ALE Duo nie będzie czekać w nieskończoność! Nawet jeśli odpowiecie poprawnie, w końcu straci panowanie nad sobą i zaatakuje.