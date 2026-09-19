Brawl Stars x Duolingo
ROZPOCZĘŁO SIĘ WYDARZENIE DUOLINGO!
Duo zamierza wszystkich czegoś nauczyć! A przynajmniej spróbuje. Na szczęście Spike ma inne plany: urwie się z lekcji Duo, pogra w Brawl i zdobędzie darmowe nagrody, w tym przebranie Śmieciucha Darryla!
Pomóżmy Spike’owi pokonać Duo i odesłać go z powrotem do jego appki.
JAK TO DZIAŁA
Wydarzenie potrwa do 30 września i składa się z dwóch faz.
FAZA 1: KLASA
Ta faza rozgrywa się w klasie, gdzie Duo próbuje nauczyć Was czegoś przydatnego. Ale Spike zawsze ma lepszy plan: wspólnie z całą społecznością zrealizujcie konkretny cel i zdobądźcie nagrody!
FAZA 2: KOZA
Oczywiście, gra w Brawl podczas lekcji kończy się tym, że cała społeczność zostaje ukarana! A żeby uciec, każdy musi wykonać jakieś wyjątkowo durne zadanie, na przykład zmienić język gry.
Wykonajcie zadanie, ucieknijcie i wróćcie następnego dnia do klasy.
WALKA Z BOSSEM DUO
Dostępny jest nowy tryb gry walki z bossem Duo, w którym musicie współpracować z innymi graczami, czytać pytania Duo i poprawnie na nie odpowiadać. Tak, musicie czytać. Tak, musicie współpracować z przypadkowymi członkami drużyny.
ALE Duo nie będzie czekać w nieskończoność! Nawet jeśli odpowiecie poprawnie, w końcu straci panowanie nad sobą i zaatakuje.
NAGRODY
Przebranie Śmieciuch Darryl
5 dropów chaosu
20 klejnotów
10 losowych dropów Starr
2000 monet
Podwajacze 2000 PD
3 mityczne dropy Starr
2000 punktów mocy
2500 błyskotek
1000 kredytów
2000 PD w ramach Karnetu Pro
1 ultraskrzynka pucharów
WIĘCEJ NAGRÓD!
Otwórzcie aplikację Duolingo i ukończcie misję Brawl Stars, aby zdobyć dodatkowe przedmioty kosmetyczne, dropy chaosu i Spike’a ZA DARMO!
Chodzą słuchy, że gracze Brawl Stars nie są dość bystrzy, by ją ukończyć, więc udowodnijcie, że ten zielony kurczak się myli, ukończcie misję Brawl Stars i pochwalcie się swoimi nagrodami w grze. ŁATWIZNA.
NAJMĄDRZEJSZE ROZDANIE WSZECH CZASÓW
Rozdajemy 3,141592 MLN KLEJNOTÓW dziesięciu najmądrzejszym graczom Brawl Stars!
Co kilka dni będziemy publikować na oficjalnych profilach Brawl Stars w mediach społecznościowych pytanie-niespodziankę, na które macie odpowiedzieć. Aby zdać test:
Odpowiedzcie poprawnie na pytanie.
W swoich odpowiedziach dodajcie hasztagi #BrawlStars i #Duolingo.
Im częściej bierzecie udział, tym większe macie szanse! Następnie zostanie wylosowanych dziesięciu zwycięzców, z którymi skontaktujemy się po zakończeniu wydarzenia, czyli po 1 października.
Dajcie nam powody do dumy. Powodzenia!