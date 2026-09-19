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Blog – Brawl Stars
19 wrz 2026

Brawl Stars x Duolingo

ROZPOCZĘŁO SIĘ WYDARZENIE DUOLINGO!

Duo zamierza wszystkich czegoś nauczyć! A przynajmniej spróbuje. Na szczęście Spike ma inne plany: urwie się z lekcji Duo, pogra w Brawl i zdobędzie darmowe nagrody, w tym przebranie Śmieciucha Darryla!

Pomóżmy Spike’owi pokonać Duo i odesłać go z powrotem do jego appki.

JAK TO DZIAŁA

Wydarzenie potrwa do 30 września i składa się z dwóch faz.

FAZA 1: KLASA

Ta faza rozgrywa się w klasie, gdzie Duo próbuje nauczyć Was czegoś przydatnego. Ale Spike zawsze ma lepszy plan: wspólnie z całą społecznością zrealizujcie konkretny cel i zdobądźcie nagrody!

FAZA 2: KOZA

Oczywiście, gra w Brawl podczas lekcji kończy się tym, że cała społeczność zostaje ukarana! A żeby uciec, każdy musi wykonać jakieś wyjątkowo durne zadanie, na przykład zmienić język gry.

Wykonajcie zadanie, ucieknijcie i wróćcie następnego dnia do klasy.

WALKA Z BOSSEM DUO

Dostępny jest nowy tryb gry walki z bossem Duo, w którym musicie współpracować z innymi graczami, czytać pytania Duo i poprawnie na nie odpowiadać. Tak, musicie czytać. Tak, musicie współpracować z przypadkowymi członkami drużyny.

ALE Duo nie będzie czekać w nieskończoność! Nawet jeśli odpowiecie poprawnie, w końcu straci panowanie nad sobą i zaatakuje.

NAGRODY

  • Przebranie Śmieciuch Darryl

  • 5 dropów chaosu

  • 20 klejnotów

  • 10 losowych dropów Starr

  • 2000 monet

  • Podwajacze 2000 PD

  • 3 mityczne dropy Starr

  • 2000 punktów mocy

  • 2500 błyskotek

  • 1000 kredytów

  • 2000 PD w ramach Karnetu Pro

  • 1 ultraskrzynka pucharów

WIĘCEJ NAGRÓD!

Otwórzcie aplikację Duolingo i ukończcie misję Brawl Stars, aby zdobyć dodatkowe przedmioty kosmetyczne, dropy chaosu i Spike’a ZA DARMO!

Chodzą słuchy, że gracze Brawl Stars nie są dość bystrzy, by ją ukończyć, więc udowodnijcie, że ten zielony kurczak się myli, ukończcie misję Brawl Stars i pochwalcie się swoimi nagrodami w grze. ŁATWIZNA.

NAJMĄDRZEJSZE ROZDANIE WSZECH CZASÓW

Rozdajemy 3,141592 MLN KLEJNOTÓW dziesięciu najmądrzejszym graczom Brawl Stars!

Co kilka dni będziemy publikować na oficjalnych profilach Brawl Stars w mediach społecznościowych pytanie-niespodziankę, na które macie odpowiedzieć. Aby zdać test:

  • Odpowiedzcie poprawnie na pytanie.

  • W swoich odpowiedziach dodajcie hasztagi #BrawlStars i #Duolingo.

Im częściej bierzecie udział, tym większe macie szanse! Następnie zostanie wylosowanych dziesięciu zwycięzców, z którymi skontaktujemy się po zakończeniu wydarzenia, czyli po 1 października.

Dajcie nam powody do dumy. Powodzenia!