Tym razem macie szansę wygrać milion klejnotów i podzielić się nim ze swoim kumplem!

Aby dołączyć do rozdania, wystarczy opublikować walentynkę do swojej drugiej zadymiarskiej połówki! Możecie to zrobić na jakiejkolwiek platformie społecznościowej. Nie zapomnijcie tylko użyć hasztagów #Brawlentines oraz #BrawlStars!

Ostatniego dnia wydarzenia wybierzemy piątkę zwycięzców, którzy podzielą się swoją wygraną ze swoimi drugimi połówkami.

I to na tyle! Wydarzenie startuje już teraz i zakończy się 19 lutego, a więc do głosowania!