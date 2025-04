To wydarzenie „PŁAĆ I...” To znaczy, WYDARZENIE „GRAJ I WYGRYWAJ”! #BrawlStarsP2W

Macie 10 dni, aby zdobyć jak najwięcej nagród, w tym ULTRASKRZYNKĘ PUCHARÓW! W tym wydarzeniu nie obowiązuje żaden limit nagród. Jedynym limitem jest czas!

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ I WIĘCEJ INFORMACJI

Podczas tego wydarzenia bierzemy pod uwagę ELIMINACJE! Waszym zadaniem jest więc ^£#$ innych Zadymiarzy!

Każdy kamień milowy wymaga 1 miliarda eliminacji, a gdy zostanie osiągnięty, nagrody pojawią się w sklepie po kolejnym codziennym odświeżeniu.

NAGRODY

Kamienie milowe Nagrody 1. 5 dropów Starr 2. 1000 monet 3. 3 prezenty 4. 1000 punktów mocy 5. 1 mityczny drop Starr 6. 2000 błyskotek 7. 1 legendarny drop Starr 8. 500 kredytów 9. 1 drop Starr z hiperdoładowaniem 10. Ultraskrzynka pucharów* 11. 10 dropów Starr 12. 10 dropów Starr 13. kamień milowy i każdy kolejny 10 dropów Starr

* UWAGA: ultraskrzynka pucharów zostanie dostarczona po zakończeniu wydarzenia.

ROZDANIE SPECJALNE!

Możecie wygrać Karnety Zadymiarskie plus na cały rok! To 12 Karnetów Zadymiarskich plus, jeśli matematyka nie jest Waszą mocną stroną.

Ale to jeszcze nie wszystko! Szczęśliwi zwycięzcy otrzymają również 10 Karnetów Zadymiarskich plus do podziału ze znajomymi.

JAK?

Podzielcie się swoimi najlepszymi rozgrywkami na mediach społecznościowych, używając w postach hasztagu #BrawlStarsP2W, a my po zakończeniu wydarzenia wybierzemy 5 szczęśliwych zwycięzców.

Wydarzenie społecznościowe „Graj i wygrywaj” startuje JUŻ TERAZ i zakończy się 23 kwietnia!