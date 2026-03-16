Podsumowanie 2025 roku

Oprócz Buzza Astrala stworzyliśmy serię przebrań nawiązujących do marki Toy Story oraz zorganizowaliśmy tymczasowe wydarzenie w styczniu 2025 r. dotyczące salonu gier Planeta pizzy z lżejszymi wariantami trybów gry 2 na 2 i kilkoma nowymi trybami, takimi jak (kontrowersyjny) Air Hockey. Gracze w styczniu mogli odblokować nowe przebrania, nowego Zadymiarza, Meeple, oraz przebranie Buzza Astrala dla Surge'a – ZA DARMO! Temu wszystkiemu towarzyszyła seria animacji z Buzzem Astralem oraz postaciami Brawl Stars, które same wyświetlone zostały ponad 40 000 000 razy. Można powiedzieć, że byliśmy (i wciąż jesteśmy) dumni z jakości stworzonych przez nas treści, zarówno tych w grze, jak i poza nią.

To wszystko w teorii świetnie wygląda. Ale jak było naprawdę?

Cóż, niestety muszę przyznać, że nienajlepiej. Udało się nam wprawdzie zrobić całkiem duży hałas wokół Buzza Astrala w Brawl Stars, ale wpłynął on niekorzystnie na grę – na różne sposoby. Był stanowczo zbyt silny i przez jakiś czas wszechobecny, co przeszkadzało w łączeniu graczy i zwykłej rozgrywce. Buzz przysporzył społeczności niewątpliwie wielu zmartwień, ale jednocześnie wielu graczy sięgało po tę postać, dobrze się przy tym bawiąc. Dało się to szczególnie wyraźnie zauważyć, gdy go usunęliśmy – odnotowaliśmy wówczas natychmiastowy spadek aktywności.

Ale na tym się nie skończyło. Postanowiliśmy nie wprowadzać Meeple tak jak poprzednich Zadymiarzy, pod koniec miesiąca (grudnia 2024 r.). Uznaliśmy, że fajnie będzie, jeśli będzie on dostępny ZA DARMO dla wszystkich graczy w ramach wydarzenia Salon gier Planeta pizzy. Okazało się to błędnym posunięciem, które pociągnęło za sobą niezamierzone skutki. W przypadku graczy, którzy odblokowali wszystkich Zadymiarzy przed końcem sezonu, zgromadzone na Karnecie Zadymiarskim kredyty przeszły na Sławę, co nie spodobało się społeczności.

Jakby tego było mało, przebrania do odblokowania dostępne w sklepie wydarzenia nie były powiązane z Toy Story, co dawało wrażenie niespójności i poniekąd losowości. A na dokładkę wprowadziliśmy błąd związany z walutą wydarzenia, który narobił sporo zamieszania. Podsumowując, wydarzenie ze stycznia 2025 roku przyniosło rozczarowanie praktycznie na wszystkich frontach, co odbiło się na wynikach sprzedaży oraz spadku aktywności graczy od grudnia 2024 r. do lutego 2025 r. o około 20%.

Sezonowe wahania są czymś normalnym i zazwyczaj obserwuje się zmiany w zachowaniach i zaangażowaniu graczy, gdy wracają oni do szkoły lub pracy po przerwie świątecznej, ale w styczniu i lutym 2025 roku spadek dziennej liczby aktywnych graczy był większy, niż oczekiwaliśmy. To była wyraźna zmiana. Zaczęliśmy dostrzegać ten trend już w styczniu, ale nie mieliśmy odpowiednich narzędzi, aby zdążyć go odwrócić przed następną aktualizacją.

Aktualizację 60 opublikowaliśmy pod koniec lutego 2025 r. Ta aktualizacja była skoncentrowana na docelowych graczach i odświeżeniu systemu rankingowego. Wprowadzała również dwóch nowych Zadymiarzy, którzy spotkali się z dobrym przyjęciem graczy: Finxa i Lumi, a także mniejszą współpracę z grą karcianą UNO™.