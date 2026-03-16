Podsumowanie 2025 roku – post na blogu Franka
Podsumowanie 2025 roku
Pomyśleliśmy, że fajnie będzie spróbować czegoś nowego. Jak w naszym zespole deweloperów oceniamy 2025 rok? Czy taki temat byłby dla Was, członków naszej społeczności, ciekawy? Jest tylko jeden sposób, by się przekonać!
W grudniu 2024 roku opublikowaliśmy aktualizację 59.0, a w niej opracowanego we współpracy z marką Disney™ Toy Story pierwszego tymczasowego Zadymiarza – Buzza Astrala! Ta aktualizacja wprowadziła nas w 2025 rok i położyła solidne podstawy na nadchodzący rok. Przynajmniej tak nam się wydawało.
Współpraca z Disney™ była dla nas spełnieniem marzeń. Byliśmy zachwyceni możliwością współpracy z zespołami, które stworzyły jedne z najbardziej uwielbianych marek. Praca z Disney™ i Pixar™ od samego początku przebiegała bezproblemowo, a obie strony w trakcie całego procesu służyły sobie wzajemnie inspiracją.
Buzz Astral był jednym z najbardziej ambitnych Zadymiarzy, jakich dotąd stworzyliśmy, i daliśmy temu projektowi nasze pełne zaangażowanie. Praca, jaką trzeba było włożyć, by osiągnąć pożądaną przez nas jakość, była porównywalna ze stworzeniem trzech Zadymiarzy wraz z elementami niestandardowego interfejsu i doświadczenia gracza.
Oprócz Buzza Astrala stworzyliśmy serię przebrań nawiązujących do marki Toy Story oraz zorganizowaliśmy tymczasowe wydarzenie w styczniu 2025 r. dotyczące salonu gier Planeta pizzy z lżejszymi wariantami trybów gry 2 na 2 i kilkoma nowymi trybami, takimi jak (kontrowersyjny) Air Hockey. Gracze w styczniu mogli odblokować nowe przebrania, nowego Zadymiarza, Meeple, oraz przebranie Buzza Astrala dla Surge'a – ZA DARMO! Temu wszystkiemu towarzyszyła seria animacji z Buzzem Astralem oraz postaciami Brawl Stars, które same wyświetlone zostały ponad 40 000 000 razy. Można powiedzieć, że byliśmy (i wciąż jesteśmy) dumni z jakości stworzonych przez nas treści, zarówno tych w grze, jak i poza nią.
To wszystko w teorii świetnie wygląda. Ale jak było naprawdę?
Cóż, niestety muszę przyznać, że nienajlepiej. Udało się nam wprawdzie zrobić całkiem duży hałas wokół Buzza Astrala w Brawl Stars, ale wpłynął on niekorzystnie na grę – na różne sposoby. Był stanowczo zbyt silny i przez jakiś czas wszechobecny, co przeszkadzało w łączeniu graczy i zwykłej rozgrywce. Buzz przysporzył społeczności niewątpliwie wielu zmartwień, ale jednocześnie wielu graczy sięgało po tę postać, dobrze się przy tym bawiąc. Dało się to szczególnie wyraźnie zauważyć, gdy go usunęliśmy – odnotowaliśmy wówczas natychmiastowy spadek aktywności.
Ale na tym się nie skończyło. Postanowiliśmy nie wprowadzać Meeple tak jak poprzednich Zadymiarzy, pod koniec miesiąca (grudnia 2024 r.). Uznaliśmy, że fajnie będzie, jeśli będzie on dostępny ZA DARMO dla wszystkich graczy w ramach wydarzenia Salon gier Planeta pizzy. Okazało się to błędnym posunięciem, które pociągnęło za sobą niezamierzone skutki. W przypadku graczy, którzy odblokowali wszystkich Zadymiarzy przed końcem sezonu, zgromadzone na Karnecie Zadymiarskim kredyty przeszły na Sławę, co nie spodobało się społeczności.
Jakby tego było mało, przebrania do odblokowania dostępne w sklepie wydarzenia nie były powiązane z Toy Story, co dawało wrażenie niespójności i poniekąd losowości. A na dokładkę wprowadziliśmy błąd związany z walutą wydarzenia, który narobił sporo zamieszania. Podsumowując, wydarzenie ze stycznia 2025 roku przyniosło rozczarowanie praktycznie na wszystkich frontach, co odbiło się na wynikach sprzedaży oraz spadku aktywności graczy od grudnia 2024 r. do lutego 2025 r. o około 20%.
Sezonowe wahania są czymś normalnym i zazwyczaj obserwuje się zmiany w zachowaniach i zaangażowaniu graczy, gdy wracają oni do szkoły lub pracy po przerwie świątecznej, ale w styczniu i lutym 2025 roku spadek dziennej liczby aktywnych graczy był większy, niż oczekiwaliśmy. To była wyraźna zmiana. Zaczęliśmy dostrzegać ten trend już w styczniu, ale nie mieliśmy odpowiednich narzędzi, aby zdążyć go odwrócić przed następną aktualizacją.
Aktualizację 60 opublikowaliśmy pod koniec lutego 2025 r. Ta aktualizacja była skoncentrowana na docelowych graczach i odświeżeniu systemu rankingowego. Wprowadzała również dwóch nowych Zadymiarzy, którzy spotkali się z dobrym przyjęciem graczy: Finxa i Lumi, a także mniejszą współpracę z grą karcianą UNO™.
Odświeżenie systemu rankingowego obejmowało wprowadzenie wyższych wymagań dotyczących Poziomu mocy dla Zadymiarzy, sezonową rotację darmowych Zadymiarzy (na maks. poziomie), jednolite kolejki i ściślejszą koordynację z turniejem e-sportowym Mistrzostwa Brawl Stars dla nowych przebrań w ramach Karnetu Pro i systemu postępów. Chcieliśmy przede wszystkim przysłużyć się najbardziej zaangażowanym graczom, zwiększyć liczbę osób grających w trybie rankingowym (!) i podnieść ogólne zainteresowanie e-sportem.
Pierwszy miesiąc systemu rankingowego w wersji 3.0 wyglądał obiecująco: czas gry graczy o średniej liczbie trofeów wzrósł o 27% w porównaniu ze szczytem z marca 2024 r. i był ponad trzykrotnie dłuższy w porównaniu z poprzednim sezonem. Udział graczy o wysokiej liczbie trofeów (ponad 25 000) zmniejszył się jednak o 50% w porównaniu z poprzednim szczytem, choć w porównaniu z poprzednim sezonem wzrósł o 180%. W kolejnych miesiącach niestety wskaźniki udziału i czasu gry szybko wróciły do zwykłego poziomu z poprzednich sezonów.
Wprowadzone zmiany zapewniły większy dostęp dla nowych graczy. Liczba graczy posiadających mniej niż 5000 trofeów wzrosła o 90% w porównaniu z poprzednim szczytem i niemal o 300% z sezonu na sezonu. Podobnie jak w pozostałych grupach, wskaźniki się wyrównały, choć czas gry utrzymał się na znacznie wyższym poziomie niż wcześniej.
Byliśmy ogólnie (i nadal jesteśmy) niezadowoleni z obecnego stanu trybu rankingowego. Prace nad zmianami pochłonęły znaczną ilość zasobów, ale nie udało się osiągnąć naszych celów. Co więcej, tryb rankingowy z założenia jest skierowany do trzonu naszej społeczności. Należy więc wyciągnąć dwa wnioski: aktualizacja nie miała szans, aby cokolwiek poprawić dla naszych „typowych” graczy (i nie zdołała spowolnić spadku ich liczby), ale nie poprawiła też systemu rankingowego dla najbardziej zaangażowanych graczy. Ech!
Opublikowana w kwietniu aktualizacja 61 dotyczyła głównie wydarzenia Bitwa o Królestwo katany – wątku rozpoczętego wprowadzeniem rok wcześniej Kenjiego. Wydarzenie obejmowało szereg sprawdzonych i nowych pomysłów, w tym „centrum” wydarzenia: moce wasabi, rolki sushi, nowe walki z bossem w trybie PvE, kilka niesamowitych przebrań, mangę w grze, odcinki historii z 2-minutową animacją oraz naszą pierwszą ultralegendarną Zadymiarę – Kaze.
Wydarzenie odniosło wielki sukces. Liczba nowych i powracających graczy osiągnęła szczyt w maju 2025 r., a w niektórych krajach, takich jak Japonia, dzienna liczba aktywnych użytkowników osiągnęła swój życiowy rekord. Mieliśmy bardziej zróżnicowaną metę niż w poprzednich wydarzeniach, a sam motyw okazał się strzałem w dziesiątkę. Z naszego punktu widzenia było to jedno z najlepszych naszych wydarzeń w 2025 roku. Jest to szczególnie fajne, biorąc pod uwagę to, że początkowo planowaliśmy współpracę z inną marką, a Bitwa o Królestwo katany była efektem zmiany decyzji.
To był również miesiąc, w którym po raz pierwszy Mistrzostwa Brawl Stars odbyły się w Stanach Zjednoczonych, gdy podczas DreamHack Dallas rozegrany został Brawl Cup z udziałem 8 najlepszych drużyn z całego świata. Zwyciężyli Mistrzowie Świata 2024 r. z HMBL (region EMEA), zgarniając tym samym dodatkowe miejsce dla swojego regionu w finale światowym, a nagrodę MVP zdobył Symantec. Toxic Lotus ujęli serca swoich fanów, zdobywając najlepszą pozycję w oficjalnej rywalizacji Brawl Stars wśród drużyn zChin kontynentalnych.
Nie było jednak zupełnie różowo. Po premierze Jae-yonga pod koniec kwietnia, która nie była szczególnie rewelacyjna, wszelkie pozytywne emocje związane z premierą Kaze i jej mechaniką gry wkrótce przyćmiła cena… 50 USD. Teoretyczne było to logiczne: ta różnica była zgodna z naszą strategią cenową, ale finalnie pokazała nam, jakie są granice cen akceptowalnych przez graczy. Ta kwota za Zadymiarza najwyraźniej nie była do zaakceptowania, a przynajmniej dla większej części naszej społeczności. Problemem nie była cena sama w sobie. Ale to, że zakup był jedynym sposobem na zdobycie dostępu do Kaze.
Ostatnim elementem tej aktualizacji była Arena Zadymy, eksperyment, który miał wypróbować dłuższy tryb gry z mechanikami MOBA oraz rosnącej w trakcie rozgrywki mocy. Nowy tryb tymczasowo zwiększył ogólny czas gry, ale nie zdołał utrzymać zaangażowania graczy i wskaźniki wkrótce się wyrównały. Popularność wśród wszystkich poziomów trofeów spadła, osiągając wskaźnik zbliżony do Napadu czy Gorącej strefy.
Wówczas nadeszła Aktualizacja 62. Opublikowaliśmy od dawna planowaną przeróbkę Alei Pucharów i przeszliśmy z poziomów mistrzowskich do wyczynów. Zmiany w Alei Pucharów obejmowały solidne wzmocnienia za postępy nowych graczy, co szczególnie dobrze wpłynęło na wskaźniki utrzymania graczy na wczesnym etapie. Z wyczynami natomiast było zupełnie inaczej. Krótko mówiąc, nie przyniosły one pożądanego efektu zaangażowania większej liczby osób w system. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, obejrzyjcie nasz najnowszy odcinek Czas na wyjaśnienia, w którym Quinn, Dani, Adrian i Gonzalo szczegółowo omawiają tę funkcję.
Nie wspomnieliśmy jednak o tym, jak trudne były prace nad Wyczynami. Zazwyczaj nie używamy wobec gier typu live service określenia „piekło deweloperów”, ale najlepiej opisuje ono prace nad tą funkcją. Zmiany zaangażowanych osób o różnych wizjach projektowych, ograniczenia czasowe, zmniejszenie zakresu i zbyt wiele kompromisów, a do tego nowi członkowie zespołu trafiający w sam środek tego bałaganu. Zawiedliśmy, pracując nad Wyczynami, nie tylko Was, ale również cały zespół Brawl Stars. Wnioski, które z tego doświadczenia wyciągnęliśmy, były najprawdopodobniej najważniejszą dla nas lekcją w 2025 roku.
Ale z bardziej pozytywnych kwestii, nowi Zadymiarze (Trunk i Alli) znaleźli swoje grono fanów. Alli skradła serca fanowskich artystów, a historia Trunka poruszyła do łez najtwardszych twardzieli.
W aktualizacji 63 opublikowanej na początku września i związanej z nią współpracy z Subway Surfers pozwoliliśmy sobie na trochę eksperymentów:
Nowa waluta wydarzenia z indywidualnym torem nagród
Kontrolowane wzmocnienia z własnym joystickiem
Zmiany w przycisku gry nagradzającym za 3 wygrane (zamiast 8)
W tym samym czasie nasi znajomi z SYBO Games uczcili Brawl Stars w Subway Surfers, po raz pierwszy przedstawiając swoim odbiorcom z całego świata 3-osobową wersję swojej klasycznej rozgrywki.
Wiele się nauczyliśmy podczas tej współpracy, a zdobyta wiedza wpłynęła na kształt kolejnych aktualizacji. Wydarzenia okazały się być świetną okazją do bliższego poznania naszych graczy.
Aktualizacja miała natomiast więcej treści. Co było dla mnie najfajniejsze? Nowe walki z bossami w październikowym wydarzeniu Brawl-O-Ween oraz nowe premierowe wydarzenia Zadymiarza! Choć wciąż analizujemy wnioski z wydarzeń premierowych, udostępnienie większej liczbie graczy najnowszych treści zaraz po premierze było dla nas ważnym krokiem. Pierwszymi Zadymiarzami przedstawionymi w ten sposób byli Mina (nieco OP?!) i Ziggy (może nieco za słaby). To również nas czegoś nauczyło: w przypadku Miny zbytnio zagłębiliśmy się w inspiracje brazylijską kulturą, zamiast skupić się na jej miejscu w świecie Parku Starr. Mina, obok kwalifikacji ostatniej szansy Brawl Esports w São Paulo i współpracy z Rayssą Leal, była częścią naszego planu na zwiększenie naszej obecności w Brazylii. Powinniśmy byli (i mogliśmy) to lepiej wyważyć, tak jak robiliśmy to wielokrotnie w przypadku wcześniejszych premier (np. Kenjiego, Kaze, Melodie itd.), ale znów nauczyliśmy się wiele na przyszłość.
Kwalifikacje ostatniej szansy BSC w São Paulo były naszym pierwszym wydarzeniem e-sportowym Brawl Stars w Ameryce Południowej. Publiczność nas nie zawiodła i entuzjastycznie przyjęła 16 drużyn z całego świata. Rywalizacja była ostra, a widzowie mogli obejrzeć eliminację lokalnych faworytów z Casa Brawl E-Sports. Wyłonione zostały cztery drużyny, które wywalczyły sobie miejsce na odbywającym się kilka miesięcy później Finale Światowym Mistrzostw Brawl Stars: Revenant XSpark, Totem Esports, Crazy Raccoon i Papara SuperMassive. To była również okazja dla mnie i niewielkiej grupy członków zespołu Brawl Stars, aby spotkać się z niektórymi lokalnymi twórcami i porozmawiać o miejscowym ekosystemie i jego wyzwaniach. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich twórców, którzy brali udział w wydarzeniu i spędzili z nami czas, szczególnie w trakcie poszczególnych sesji. Muito obrigado! O carinho e a paixão de vocês é contagiante!
Otrzymaliśmy jeszcze jedną przykrą lekcję: zmiany, których nikt nie chciał. Postanowiliśmy wprowadzić ulepszenie i odświeżyć ikony trofeów. Ta zmiana najwyraźniej nie przypadła większości z Was do gustu i jak pewnie zauważyliście, wprowadziliśmy kolejną zmianę, aby poprawić sytuację.
Aktualizacja 63 przyczyniła się jednak do jeszcze jednej kwestii, której wielu nie zauważyło: ustabilizowała wskaźnik zatrzymania graczy i powstrzymała spadek dziennej liczby aktywnych użytkowników.
W połowie listopada przygotowaliśmy aktualizację 64, a wraz z nią współpracę z marką Stranger Things, co zbiegło się z premierą ostatniego sezonu na Netflixie, oraz kilka istotnych usprawnień, takich jak zmiany codziennych zwycięstw i Megamisji.
Choć przebrania budziły kontrowersje (spotykały się zarówno z aprobatą, jak i brakiem entuzjazmu fanów), elementy aktualizacji dotyczące rozgrywki otrzymały wiele pozytywnych głosów społeczności, a gracze chętnie sięgali po Starcie po drugiej stronie oraz talie Zadymiarzy! To była również jedna z tych rzadkich dla nas chwil, gdy nowy tryb gry znacząco podniósł ogólny czas gry w Brawl Stars.
Wciąż zastanawiamy się nad tym, jak moglibyśmy w przyszłości przywrócić ten tryb gry!
Oprócz współpracy ze Stranger Things przedstawiliśmy Gigi (zgadza się, kolejną zabójczynię). A co mogło być jeszcze bardziej kontrowersyjne od przebrań Stranger Things? Nasza decyzja o powiązaniu sezonu świąt z Brawl Stars z motywem mecha. Motyw mecha był zawsze wyjątkowo silny, a Karnet Zadymiarski osiągał najlepsze wyniki od lata, ale sezon świąteczny skłonił nas do refleksji. Czy motyw mecha to naprawdę najlepszy wybór na ten sezon?
28 listopada finał światowy Mistrzostw Brawl Stars podczas Dreamhack Winter w Sztokholmie zgromadził społeczność Brawl Stars i wielu naszych twórców, podczas gdy drużyny stanęły do walki o udział w puli nagród w wysokości 1 000 000 USD i nieograniczone powody do przechwałek. ;)
Po wysłuchaniu wykonania na żywo oryginalnego utworu Brawl Stars, „My Only Trophy”, drużyna HMBLE (region EMEA) broniąca tytułu mistrzów świata zmierzyła się z Crazy Raccoon (Azja Wschodnia). Podczas rewanżu po wielkim finale w 2024 r. drużyna Crazy Raccoon odwróciła sytuację i rozgromiła HMBLE z wynikiem 3-0, zapewniając sobie 400 000 USD i koronę zwycięzców, a Milkreo, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników w naszym programie e-sportowym, zdobył tytuł MVP. Zajrzyjcie na YouTube, aby obejrzeć nasz dokument „Chasing Glory” (4 części), który przywołuje niektóre z najlepszych chwil ubiegłego roku!
Praktycznie cały, nieznany większości ludzi, zespół Brawl Stars udał się do Sztokholmu, aby zobaczyć osobiście finał światowy. Zaprosiliśmy też na wydarzenie 20 naszych najważniejszych twórców z całego świata i skorzystaliśmy z tego, że wszyscy jesteśmy w jednym miejscu, aby omówić sprawy gry i przedstawić zarys naszych planów na 2026 rok.
Aktualizacja 65, ostatnia w roku, wniosła poważne zmiany do Brawl Stars:
Buffies!
Karnet Zadymiarski 3.0
Dropy chaosu
Wiele się mówiło o tej aktualizacji, widzieliśmy też burzliwe dyskusje na Reddit i X. W ostatnim odcinku Czasu na wyjaśnienia nasz zespół odpowiedział na większość pytań i omówił niektóre ulepszenia, a w szczególności te dotyczące Buffies.
Jeśli chodzi o wyniki, aktualizacja 65 była najlepszą aktualizacją roku. Po stabilizacji, jaką osiągnęliśmy dwie aktualizacje wcześniej, wskaźniki zaangażowania zaczęły rosnąć już od pierwszego dnia, dając nam bardzo ładny początek 2026 roku. Spoiler: w styczniu (i jak dotąd w lutym) nie zwalniamy i rok rozpoczyna się świetnie.
Ostatnią kwestią, którą chcę omówić, jest wydarzenie premierowe Pierce’a. Pierwszy legendarny strzelec wyborowy został bardzo dobrze przyjęty przez graczy, a integracja wydarzenia z grą oraz krótkie animacje na YouTube wypadły dobrze. Musimy to przyznać – wydarzenie okazało się sukcesem.
Ale za jaką cenę? Niektórych zraził niewyszukany humor, a motyw pasował bardziej do sezonu letniego. Należało lepiej to zaplanować. Była to dla nas znowu pożyteczna lekcja. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, stworzyliśmy nowe możliwości fabularne oraz kilka nowych narzędzi, które będą przydatne podczas przyszłych wydarzeń. Wykorzystaliśmy już niektóre z nich podczas wydarzenia Zadymiarskie Walentynki i nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę, co jeszcze nasz zespół zrobi z nowymi rozwiązaniami.
Co jeszcze wydarzyło się w 2025 roku?
Od stycznia 2025 roku zespół powiększył się o ponad 20 osób i wkrótce będzie nas setka. Gdy wypuszczaliśmy grę w grudniu 2018 roku, było nas tylko 19.
Największą zmianą jest nowy zespół techniczny w Brawl Stars. Zazwyczaj w Supercell wszystkie zespoły wspiera ogólny zespół techniczny. Jednak wraz z rozwojem firmy i w związku z rozwijanymi jednocześnie wieloma projektami gier (w tym nowych tytułów), coraz trudniej jest ustalać priorytety. Rozwiązaniem tego problemu było stworzenie wewnętrznych zasobów i z przyjemnością mogę powiedzieć, że założyliśmy zespół i mogliśmy już zaobserwować pozytywny wpływ zarówno ze strony klienta (prędkość ładowania), jak również narzędzi dla naszych artystów. W najbliższym czasie zespół techniczny zajmie się następującymi kwestiami:
Wydajność klienta (np. wykorzystanie pamięci);;
Ulepszone narzędzia dla deweloperów;
Działania na żywo (np. natychmiastowe zmiany w balansie);
Odblokowanie nowości w rozgrywce.
Niezbędne są również prace dotyczące infrastruktury serwerów, czym również się zajmujemy. To chyba jest dobry moment, aby wspomnieć, że wciąż szukamy nowych utalentowanych pracowników. Listę wakatów znajdziecie na stronie supercell.com.
Nasz CEO Ilkka wypowiadał się już na temat ogólnych wyników firmy Supercell w swoim podsumowaniu roku na blogu. Dla Brawl Stars 2025 rok był czasem nauki. Pierwsze półrocze nie wyglądało radośnie, szczególnie w porównaniu z przełomowym 2024 rokiem. Pomimo tego we wrześniu 2025 r. sytuacja się ustabilizowała, a gra z miesiąca na miesiąc zaczęła się rozwijać. W ujęciu ogólnym rok 2025 był drugim najlepszym rokiem dla Brawl Stars, jeśli chodzi o miesięczną liczbę aktywnych użytkowników i zyski (trzecim najlepszym rokiem był 2020).
Na koniec chcę przekazać ogromne podziękowania naszej społeczności graczy i profesjonalnych graczy, naszym twórcom, komentatorom i partnerom, którzy towarzyszą nam na dobre i na złe, nawet gdy nasze decyzje nie zawsze są trafne. Bez Was nie byłoby nas dzisiaj tutaj!
Z niecierpliwością czekamy na wspaniały 2026 rok i opowiemy więcej w nadchodzącym FILMIE NIE O PLANACH, który opublikujemy w marcu 2026 roku.
Dziękujemy za lekturę!
Frank
Dyrektor generalny, Brawl Stars