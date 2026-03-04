Skip to content
4 mar 2026
Bilety na Brawl Cup

Pierwsze wydarzenie na żywo w 2026 r. Mistrzostw Brawl StarsBrawl Cup – zmierza do Berlina. 12 drużyn stanie do rywalizacji o chwałę i dodatkowe miejsca dla swoich regionów na kwalifikacjach ostatniej szansy oraz finałach światowych Brawl Stars. Ta bitwa regionów zapowiada się na największy Brawl Cup w historii i odbędzie się on w Uber Eats Music Hall.

Poniżej możesz przeczytać o wszystkim na temat Brawl Cup.

Brawl Cup Berlin – najważniejsze informacje

Brawl Cup 2026 będzie miał miejsce w Uber Eats Music Hall w Berlinie, w Niemczech. Potrwa od 15 do 17 maja i będzie transmitowany na żywo na event.brawlstars.com z nowymi nagrodami dla oglądających.

Informacje o biletach:

Sprzedaż biletów rozpocznie się 4 marca o 10:00 czasu CET TUTAJ. Cennik poniżej:*

  • Bilet trzydniowy (wstęp ogólny, obowiązuje na wszystkie trzy dni wydarzenia) – 90 EUR

  • Piątek (wstęp ogólny) – 30 EUR

  • Sobota (wstęp ogólny) – 50 EUR

  • Niedziela (wstęp ogólny) – 50 EUR

  • Trzydniowy pakiet Starr – wczesna cena: 160 EUR, później 180 EUR

  • Trzydniowy bilet rodzinny – 130 EUR (1 dorosły + 1 małoletni), 155 EUR (1 dorosły + 2 małoletnich) – bilety dla małoletnich obowiązują osoby od 12 do 16 roku życia.

*Dla podanych cen mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

Wejście na teren wydarzenia zostanie otwarte o 12:00 czasu lokalnego (12:00 CEST) każdego dnia. Wydarzenie rozpocznie się o 12:45 (harmonogram może ulec zmianie).

Informacje dla gości wydarzenia:

Poza bitwą regionów Brawl Cup ma do zaoferowania wiele więcej.

Specjalna odznaka i kartka pocztowa:

Osoby posiadające bilety otrzymają również specjalną kartkę pocztową Brawl Stars upamiętniającą wydarzenie. Każda karta pocztowa posiada unikalny kod QR, za pomocą którego można odebrać w grze specjalną odznakę Brawl Cup. Uczestnicy otrzymają kartkę po wejściu do Uber Eats Music Hall. Każdemu uczestnikowi należy się jedna kartka.

Cząstka Parku Starr:

W czasie trwania Brawl Cup od 15 do 17 maja w Uberplatz (obok Uber Eats Music Hall) otwarta będzie nasza strefa dla odwiedzających inspirowana Parkiem Starr. Wejście jest darmowe zarówno dla posiadaczy biletów na Brawl Cup, jak i osób bez biletów.

Merch Brawl Stars:

W strefie Parku Starr na sprzedaż dostępny będzie oficjalny merch Brawl Stars. Więcej informacji o dostępnych produktach już wkrótce.

Spotkania meet and greet:

Podczas wydarzenia fani posiadający bilety będą mogli cieszyć się spotkaniami z legendarnymi graczami na profesjonalnym poziomie. Posiadacze biletów otrzymają więcej informacji na ten temat bliżej daty wydarzenia.

Pakiet Starr:

Zamień Brawl Cup w wyjątkowe doświadczenie dzięki pakietowi Starr. Zakup pakietu Starr zapewnia unikalny wstęp na wydarzenie, który sprawi, że poczujesz się wyjątkowo. Oto, co jest w nim dostępne:

Najlepsze miejsca:

  • Ciesz się wydarzeniem w najlepszych sekcjach na widowni przez wszystkie trzy dni. Zapewnimy Ci pierwszorzędny widok na całą rozgrywkę, dzięki któremu zobaczysz wszystko z bliska.

Specjalna odznaka VIP:

  • Posiadacze biletów z pakietem Starr otrzymają specjalną wersję odznaki wydarzenia, którą będą mogli pochwalić się w grze.*

Wejście na scenę i zdjęcia:

  • Poczuj się jak profesjonalni gracze i wejdź na scenę Brawl Cup. To Twoja szansa, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na głównej scenie.

Zawarty merch:

  • W pakiecie Starr zawarte są dwa przedmioty merchu Brawl Stars: zapinana bluza z Krukiem i Spikiem oraz biały t-shirt z Edgarem.

Oficjalna smyczka VIP:

  • To prawdziwa odznaka honoru. Otrzymasz wyjątkową smyczkę Brawl Stars na Twoją wejściówkę, którą możesz nosić podczas całego wydarzenia.

Przebranie Brawl Cup:

  • Zaszpanuj w grze z przebraniem Brawl Cup.*

Pierwszeństwo na spotkaniach meet and greet:

  • Nie musisz czekać! Z biletem VIP nie musisz czekać w kolejkach na spotkania meet and greet podczas całego weekendu.

*Specjalne przedmioty w grze można odebrać za pomocą unikalnych kodów QR otrzymanych po wejściu na wydarzenie. Bonusy dostępne będą jedynie dla uczestników wydarzenia na miejscu.

Dostęp medialny:

Media zainteresowane uczestnictwem i opisaniem Brawl Cup mogą zgłosić chęć otrzymania oficjalnego dostępu do wydarzenia, wypełniając formularz na https://blast.tv/press .

Do zobaczenia w Berlinie!