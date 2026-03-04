Bilety na Brawl Cup
Pierwsze wydarzenie na żywo w 2026 r. Mistrzostw Brawl Stars – Brawl Cup – zmierza do Berlina. 12 drużyn stanie do rywalizacji o chwałę i dodatkowe miejsca dla swoich regionów na kwalifikacjach ostatniej szansy oraz finałach światowych Brawl Stars. Ta bitwa regionów zapowiada się na największy Brawl Cup w historii i odbędzie się on w Uber Eats Music Hall.
Poniżej możesz przeczytać o wszystkim na temat Brawl Cup.
Brawl Cup Berlin – najważniejsze informacje
Brawl Cup 2026 będzie miał miejsce w Uber Eats Music Hall w Berlinie, w Niemczech. Potrwa od 15 do 17 maja i będzie transmitowany na żywo na event.brawlstars.com z nowymi nagrodami dla oglądających.
Informacje o biletach:
Sprzedaż biletów rozpocznie się 4 marca o 10:00 czasu CET TUTAJ. Cennik poniżej:*
Bilet trzydniowy (wstęp ogólny, obowiązuje na wszystkie trzy dni wydarzenia) – 90 EUR
Piątek (wstęp ogólny) – 30 EUR
Sobota (wstęp ogólny) – 50 EUR
Niedziela (wstęp ogólny) – 50 EUR
Trzydniowy pakiet Starr – wczesna cena: 160 EUR, później 180 EUR
Trzydniowy bilet rodzinny – 130 EUR (1 dorosły + 1 małoletni), 155 EUR (1 dorosły + 2 małoletnich) – bilety dla małoletnich obowiązują osoby od 12 do 16 roku życia.
*Dla podanych cen mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.
Wejście na teren wydarzenia zostanie otwarte o 12:00 czasu lokalnego (12:00 CEST) każdego dnia. Wydarzenie rozpocznie się o 12:45 (harmonogram może ulec zmianie).
Informacje dla gości wydarzenia:
Poza bitwą regionów Brawl Cup ma do zaoferowania wiele więcej.
Specjalna odznaka i kartka pocztowa:
Osoby posiadające bilety otrzymają również specjalną kartkę pocztową Brawl Stars upamiętniającą wydarzenie. Każda karta pocztowa posiada unikalny kod QR, za pomocą którego można odebrać w grze specjalną odznakę Brawl Cup. Uczestnicy otrzymają kartkę po wejściu do Uber Eats Music Hall. Każdemu uczestnikowi należy się jedna kartka.
Cząstka Parku Starr:
W czasie trwania Brawl Cup od 15 do 17 maja w Uberplatz (obok Uber Eats Music Hall) otwarta będzie nasza strefa dla odwiedzających inspirowana Parkiem Starr. Wejście jest darmowe zarówno dla posiadaczy biletów na Brawl Cup, jak i osób bez biletów.
Merch Brawl Stars:
W strefie Parku Starr na sprzedaż dostępny będzie oficjalny merch Brawl Stars. Więcej informacji o dostępnych produktach już wkrótce.
Spotkania meet and greet:
Podczas wydarzenia fani posiadający bilety będą mogli cieszyć się spotkaniami z legendarnymi graczami na profesjonalnym poziomie. Posiadacze biletów otrzymają więcej informacji na ten temat bliżej daty wydarzenia.
Pakiet Starr:
Zamień Brawl Cup w wyjątkowe doświadczenie dzięki pakietowi Starr. Zakup pakietu Starr zapewnia unikalny wstęp na wydarzenie, który sprawi, że poczujesz się wyjątkowo. Oto, co jest w nim dostępne:
Najlepsze miejsca:
Ciesz się wydarzeniem w najlepszych sekcjach na widowni przez wszystkie trzy dni. Zapewnimy Ci pierwszorzędny widok na całą rozgrywkę, dzięki któremu zobaczysz wszystko z bliska.
Specjalna odznaka VIP:
Posiadacze biletów z pakietem Starr otrzymają specjalną wersję odznaki wydarzenia, którą będą mogli pochwalić się w grze.*
Wejście na scenę i zdjęcia:
Poczuj się jak profesjonalni gracze i wejdź na scenę Brawl Cup. To Twoja szansa, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na głównej scenie.
Zawarty merch:
W pakiecie Starr zawarte są dwa przedmioty merchu Brawl Stars: zapinana bluza z Krukiem i Spikiem oraz biały t-shirt z Edgarem.
Oficjalna smyczka VIP:
To prawdziwa odznaka honoru. Otrzymasz wyjątkową smyczkę Brawl Stars na Twoją wejściówkę, którą możesz nosić podczas całego wydarzenia.
Przebranie Brawl Cup:
Zaszpanuj w grze z przebraniem Brawl Cup.*
Pierwszeństwo na spotkaniach meet and greet:
Nie musisz czekać! Z biletem VIP nie musisz czekać w kolejkach na spotkania meet and greet podczas całego weekendu.
*Specjalne przedmioty w grze można odebrać za pomocą unikalnych kodów QR otrzymanych po wejściu na wydarzenie. Bonusy dostępne będą jedynie dla uczestników wydarzenia na miejscu.
Dostęp medialny:
Media zainteresowane uczestnictwem i opisaniem Brawl Cup mogą zgłosić chęć otrzymania oficjalnego dostępu do wydarzenia, wypełniając formularz na https://blast.tv/press .
Do zobaczenia w Berlinie!