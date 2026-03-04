Pierwsze wydarzenie na żywo w 2026 r. Mistrzostw Brawl Stars – Brawl Cup – zmierza do Berlina. 12 drużyn stanie do rywalizacji o chwałę i dodatkowe miejsca dla swoich regionów na kwalifikacjach ostatniej szansy oraz finałach światowych Brawl Stars. Ta bitwa regionów zapowiada się na największy Brawl Cup w historii i odbędzie się on w Uber Eats Music Hall.

Poniżej możesz przeczytać o wszystkim na temat Brawl Cup.