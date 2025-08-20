BRAWL JEDZIE DO BRAZYLII!
Między 10 a 12 października odbędą się kwalifikacje ostatniej szansy na Mistrzostwa Brawl Stars, PORA SIĘ NAKRĘCIĆ!
Brawl Stars podbija Brazil Game Show, więc nie przegap pierwszego wydarzenia Mistrzostw Brawl Stars w Ameryce Południowej.
16 drużyn z siedmiu regionów stoczy bój o cztery miejsca na finał światowy Brawl Stars. Wydarzenie to jest dla wielu z nich szansą na międzynarodową sławę, a dla innych ostatnią okazją, by wykazać się w 2025 roku.
Kwalifikacje ostatniej szansy odbędą się między 10 a 12 października!
Brazil Game Show to NAJWIĘKSZE expo w Ameryce Południowej. W Brawl Stars jesteśmy GOTOWI! Jeśli chcesz zobaczyć, jak najlepsze drużyny Mistrzostw Brawl Stars biją się o jedno z czterech miejsc w finale światowym, koniecznie kup bilety.
Znajdziesz je pod tym adresem: https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/
Oglądasz z domu? Zdobywaj nagrody w ramach Karnetu Pro w trybie rankingowym!
Kwalifikacje ostatniej szansy przynoszą całkiem nowy karnet rankingowy. Zaloguj się za pomocą Supercell ID, przewiduj wyniki i wygrywaj nagrody! Do zdobycia przebranie Nawiedzony Dynamike, dropy Starr i nie tylko.
Odwiedź stronę event.brawlstars.com, by dowiedzieć się więcej.
Wszystkim drużynom życzymy powodzenia. Do zobaczenia na Brazil Game Show!
Pan Brawl Esports