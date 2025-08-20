Między 10 a 12 października odbędą się kwalifikacje ostatniej szansy na Mistrzostwa Brawl Stars, PORA SIĘ NAKRĘCIĆ!

Brawl Stars podbija Brazil Game Show, więc nie przegap pierwszego wydarzenia Mistrzostw Brawl Stars w Ameryce Południowej.

16 drużyn z siedmiu regionów stoczy bój o cztery miejsca na finał światowy Brawl Stars. Wydarzenie to jest dla wielu z nich szansą na międzynarodową sławę, a dla innych ostatnią okazją, by wykazać się w 2025 roku.

Kwalifikacje ostatniej szansy odbędą się między 10 a 12 października!