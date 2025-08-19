Brazil Game Show to NAJWIĘKSZE expo w Ameryce Południowej. W Brawl Stars jesteśmy GOTOWI! Jeśli chcesz zobaczyć, jak najlepsze drużyny Mistrzostw Brawl Stars biją się o jedno z czterech miejsc w finale światowym, koniecznie kup bilety.

Znajdziesz je pod tym adresem: https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/

Oglądasz z domu? Zdobywaj nagrody w ramach Karnetu Pro w trybie rankingowym!

Kwalifikacje ostatniej szansy przynoszą całkiem nowy karnet rankingowy. Zaloguj się za pomocą Supercell ID, przewiduj wyniki i wygrywaj nagrody! Do zdobycia przebranie Nawiedzony Dynamike, dropy Starr i nie tylko.

Odwiedź stronę event.brawlstars.com, by dowiedzieć się więcej.