Brawl Stars Esports – Zadaj pytanie
Po ogłoszeniu naszych planów dotyczących Brawl Stars Esports na rok 2027, zorganizowaliśmy naszą pierwszą w historii sesję pytań dotyczącą MŚBS!
Rose, Pedro i Kim z zespołu Brawl Stars Esports zebrali się, aby odpowiedzieć na jak najwięcej Waszych pytań zadanych na Reddicie, X i Instagramie. Wybraliśmy kilka pytań i odpowiedzi, dotyczących tematów, które społeczność chciała poruszyć w pierwszej kolejności.
Zaczynajmy! 👇
MŚBS 2027
1. Dlaczego planuje się zmianę formatu na bardziej rozbudowany? Myślę, że Brawl Stars nie jest grą, która potrzebuje czegoś takiego w e-sporcie… (autor: Academic-Letter-857 na Reddicie)
Widzimy to przede wszystkim jako rozszerzenie możliwości (dzięki uwzględnieniu Challengers), a także podniesienie poziomu rywalizacji i zaangażowania najlepszych drużyn (dzięki wprowadzeniu najwyższego poziomu).
Jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego nowego kierunku, ale oczywiście będziemy nadal go analizować i w razie potrzeby wprowadzać zmiany w przyszłości.
Kim
2. Czy nadal będą odbywały się kwalifikacje? A jeśli nie, to w jaki sposób zostaną wyłonione najlepsze drużyny z każdego regionu? (autor: kleyzzit na Reddicie)
Aktywnie pracujemy nad tą kwestią. Tak, zorganizujemy regionalny turniej dla zaproszonych (online), aby wyłonić 8 najlepszych drużyn, które wezmą udział w 1. stadium sezonu 2027. Chcemy, aby odbył się one po finale światowym, więc prawdopodobnie w styczniu.
Musimy jeszcze przemyśleć wybór zaproszonych drużyn, terminy zmian w składach oraz zaangażowanie klubów.
Rose
3. Czy w przyszłości pojawią się nowe mapy? (autor: @hsh41229926 na X)
Bardzo podoba mi się to pytanie. Otrzymaliśmy kilka propozycji od społeczności twórców map (Brawl Craft) i obecnie omawiamy, jak mógłby wyglądać proces wprowadzania nowych map do trybu rankingowego i MŚBS.
Rose
4. Czy w przyszłym roku znikną KOS? A jeśli tak, to co stanie się z drużynami z poszczególnych regionów, które się nie zakwalifikują? (autor: @arisenBS na X)
KOS przekształciły się w turniej, który daje drużynom ze środka tabeli w każdym regionie ostatnią szansę na awans do finału światowego. Po tym, jak przebudowaliśmy strukturę rozgrywek, uznaliśmy, że te dodatkowe kwalifikacje nie są już potrzebne. Nowy system rozgrywek powinien niezmiennie wysyłać najlepsze drużyny na nasze międzynarodowe wydarzenia.
Może to zabrzmieć dość brutalnie, ale wolelibyśmy przenieść ten turniejowy szum i inwestycje na awansy i spadki.
Ostatecznie chcemy, aby finał światowy stał się najbardziej zaciętym turniejem w historii Brawl.
Pedro
5. Po pierwszych 3 miesiącach pojawią się puste „maj, czerwiec, lipiec”. Jeden z nich to Brawl Cup, ale co z pozostałymi dwoma? (autor: @Echo8vi na X)
Maj jest zarezerwowany na regionalne wydarzenia Challengers, a czerwiec na Brawl Cup. Naszym celem jest pozyskanie finansowania z zewnętrznych źródeł w miesiącach poza sezonem, abyśmy mogli zapełnić kalendarz zawodów!
Rose
Program partnerski dla klubów
1. Czy możecie wyjaśnić wszystkim, na czym polega program partnerski dla klubów, a także określić swoje oczekiwania wobec partnerów wraz z konkretnymi wymaganiami dotyczącymi przystąpienia do programu? (autor: @Imfern0listico na X)
Program partnerski to program podziału przychodów pomiędzy firmą Supercell a wybranymi klubami e-sportowymi. Kluczowym celem programu jest pomoc klubom w stworzeniu bardziej zrównoważonego modelu działania wokół ich projektów Brawl Stars, a jednocześnie zapewnienie fanom większej liczby możliwości zaangażowania się w Brawl Esports poprzez śledzenie ich ulubionych drużyn.
Wyniki w zawodach z pewnością mają znaczenie, ale nie jest to główny ani jedyny czynnik. Bierzemy również pod uwagę takie kwestie, jak grono odbiorców, zaangażowanie fanów, znaczenie w danym regionie, dotychczasowe osiągnięcia w innych grach oraz długoterminowe zaangażowanie w Brawl Stars.
Zainteresowanych programem partnerskim dla klubów zapraszamy do zapoznania się z nową stroną poświęconą klubom tutaj!
Pedro
2. Jak działa program partnerski dla klubów w ramach MŚBS 2027? Czy pojawią się jakieś zmiany, na przykład czy tym drużynom łatwiej będzie się dostać do rozgrywek, a może otrzymają więcej korzyści, czy może nawet więcej przedmiotów kosmetycznych w grze? (autor: @Gabriel30PT na X)
Nie zamierzamy wprowadzać do programu elementów zapewniających jakąkolwiek przewagę nad konkurencją.
Jeśli chodzi o przedmioty kosmetyczne, aktywnie poszukujemy sposobów, które pozwolą fanom jeszcze bardziej wyrażać swoje przywiązanie do klubów, ale na razie nie mamy nic, czym moglibyśmy się podzielić.
Jeśli chodzi o proces rekrutacji, dążymy do zwiększenia jego przejrzystości, tak aby kluby ubiegające się o przyjęcie dokładnie wiedziały, co muszą zrobić i na jakim etapie procesu się znajdują.
Wraz z dołączaniem kolejnych klubów i zwiększaniem przez nas korzyści finansowych wynikających z udziału w programie, wzrosną również nasze oczekiwania wobec partnerów.
Pedro
3. Czy w każdym regionie będzie 8 organizacji partnerskich? Jeśli punkty MŚBS należą do graczy, czy będą musieli wybrać jedną z organizacji partnerskich, aby wziąć udział w lidze? Dziękuję i w imieniu całej społeczności mogę powiedzieć, że to najlepsza wiadomość i decyzja, jaką można było podjąć w sprawie MŚBS (autor: @DaaNTzBS na X)
Niekoniecznie. Status organizacji partnerskiej nie gwarantuje miejsca w naszej najwyższej lidze. Jednym z naszych celów związanych z tą zmianą jest zapewnienie jak największej rywalizacji w najwyższej lidze, dlatego wprowadziliśmy system awansów i spadków.
To, gdzie i komu przypadną punkty, pozostaje kwestią, nad którą wciąż pracujemy, a dalszymi informacjami podzielimy się, gdy tylko będziemy gotowi.
Pedro
4. Co jest najważniejsze przy nawiązywaniu współpracy z organizacją? Dlaczego niektórzy dołączają do programu od razu, a inni muszą czekać rok? (autor: @catut4a na X)
Moment, w którym nowy klub dołącza do naszego programu, zależy zarówno od jego gotowości (czy dysponuje niezbędnym personelem, czy ma kadrę itp.), jak i od naszych celów na dany rok.
W tym roku nasz finał światowy odbędzie się w Japonii, dlatego chcieliśmy przyspieszyć proces wdrażania nowych japońskich drużyn. W pozostałych regionach skupiamy się na znalezieniu odpowiednich partnerów, których ambicje związane z grą pokrywają się z naszymi.
Największe znaczenie ma dla nas połączenie takich czynników, jak wyniki marketingowe, zaangażowanie fanów, dotychczasowe sukcesy w rozgrywkach oraz czy dana organizacja ma rzeszę fanów w regionie, który zamierzamy rozwijać.
Pedro
5. Czy organizacje partnerskie mogą liczyć na dodatkowe korzyści? Na przykład więcej przedmiotów kosmetycznych w grze albo przebrania jak dla zwycięzców Brawl Cup?
Chociaż w tej chwili nie mam dla was żadnych konkretnych informacji, to od zeszłego roku badamy różne sposoby reprezentowania klubów w grze.
Więc mimo że na razie nie mam żadnych przykładów, które mógłbym pokazać, pracujemy nad tym!
Pedro
Pytania ogólne
1. Czy Brawl Esports powróci do Szwecji w 2027 roku? Byłoby super, bo zeszłoroczne finały światowe były naprawdę niesamowite i była to moja pierwsza wizyta na turnieju LAN. Wrażenia 10 na 10! (autor: @Sleepymunmun na X)
Bardzo się cieszymy, że masz tak wspaniałe wspomnienia! To naprawdę jedyny cel, który nam przyświeca przy organizacji tych wydarzeń. Planując nasze wydarzenia, bierzemy pod uwagę dwie kwestie: czy w danym regionie mamy już bazę graczy, czy też jest to region, który chcemy rozwijać, a e-sport stanowi kluczowe narzędzie marketingowe rozwoju.
Będziemy nadal szukać nowych lokalizacji, zwłaszcza takich, które pozwolą na przyjęcie większej liczby fanów – tak czy inaczej, mamy nadzieję, że się tam spotkamy! <3
Pedro i Kim
2. W jaki sposób drużyny będą mogły zakwalifikować się do Challengers? (autor: @CommandBS na X)
Chcemy, aby Challengers stanowiło otwarty ekosystem.
Wciąż pracujemy nad ustaleniem dokładnej ścieżki kwalifikacyjnej.
Kim
3. Jak cotygodniowe mecze wpłynęłyby na stronę wydarzenia oraz nagrody? Nowe nagrody i tory co tydzień lub co dwa tygodnie? (autor: honestlynotBG na Reddicie)
Świetne pytanie – wciąż dopracowujemy szczegóły, ale najlepiej byłoby, gdyby w każdy weekend (z transmisją) można było zdobyć coś nowego!
Kim
4.Czy Supercell lub MŚBS rozważają udział w Esports World Cup w najbliższej przyszłości?(autor:@brunoclash_ na X)
W tym roku Supercell nie wzięło udziału w EWC, ponieważ mieliśmy inne priorytety na ten rok. Ale jeśli nasze priorytety ulegną zmianie, ponownie rozważymy tę kwestię.
Bardzo szanujemy organizatorów, ambicję stojącą za tym wydarzeniem oraz ducha rywalizacji wszystkich uczestników. Supercell – a mogę tu mówić w imieniu zespołu Brawl – pozostaje zaangażowane w e-sport i poszukiwanie nowych możliwości.
Pedro
5. Czy zespół rozważał wprowadzenie dodatkowych narzędzi selekcji, takich jak dynamiczny wybór strony, zamiast z góry ustalonych drużyn czerwonych i niebieskich? Co stanowi wystarczająco dużą różnicę między drużynami? (autor: @brunoclash_ na X)
Jest to jedna z uwag, które otrzymaliśmy w związku z nową selekcją, i aktywnie pracujemy nad tym, aby umożliwić wybór koloru czerwonego lub niebieskiego zamiast losowania.
Rose
6. Czy możemy się spodziewać, że takie sesje pytań będą odbywać się regularnie? (autor:@JakeC0ld na X)
Tak, chcemy zwiększyć przejrzystość i poprawić komunikację z Wami wszystkimi, więc na pewno rozważamy organizację kolejnych sesji pytań (jeśli wam się podobają!).
Mamy też kilka innych pomysłów w tej kwestii…
Kim
7. Jak wyglądałyby finały Challengers? Z tego, co rozumiem z filmiku i wpisu na blogu, wygląda na to, że odbywałyby się tuż przed dwoma dużymi wydarzeniami LAN – czy to oznacza, że zawodnicy walczyliby o miejsce na tych wydarzeniach, a także o awans? (autor: @UnstabledMotion na X)
Drużyny z Challengers biorące udział w turnieju awansowym walczą wyłącznie o miejsce w głównej lidze. Dostęp do rozgrywek międzynarodowych zdobywa się poprzez występy w głównych ligach.
Jeśli drużyna z Challengers awansuje, będzie mogła walczyć o miejsce w rozgrywkach międzynarodowych w kolejnym stadium, ale nie w tym samym, w którym awansowała.
Pedro
9. A co z Chinami? Nie mają regionu Challengers. Czy oni również będą mieli ligę, czy tylko comiesięczne finały? W jaki sposób będą kwalifikować się do rozgrywek międzynarodowych? (autor: Dagam-37 na Reddicie)
Chiny kontynentalne nigdzie się nie wybierają i nadal będą reprezentowane na arenie międzynarodowej, ale struktura rozgrywek w tym kraju może ostatecznie różnić się od tej obowiązującej w pozostałych częściach świata.
Więcej informacji podamy jeszcze przed końcem roku.
Kim
10. Czy możemy spodziewać się jakichkolwiek ulepszeń narzędzi i zasobów wykorzystywanych przez programistów w celu udoskonalania i tworzenia nowych narzędzi, z których będą mogli korzystać zarówno gracze, jak i fani w społeczności MŚBS? W szczególności chodzi o istniejące narzędzia, takie jak API Brawl Stars! (autor: @Vitor_0502 na X)
Na razie nie możemy jeszcze nic ogłosić, ale tak!
Kim
To już koniec naszej pierwszej sesji pytań dotyczącej MŚBS! Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przesłali pytania za pośrednictwem Reddita, X i Instagrama.
Tym razem nie udało nam się odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale jak już wspomnieliśmy powyżej, w przyszłości zamierzamy zwiększyć przejrzystość i poprawić komunikację ze społecznością, co może oznaczać więcej takich sesji!
Zespół Brawl Stars Esports