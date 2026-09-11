1. Dlaczego planuje się zmianę formatu na bardziej rozbudowany? Myślę, że Brawl Stars nie jest grą, która potrzebuje czegoś takiego w e-sporcie… (autor: Academic-Letter-857 na Reddicie)

Widzimy to przede wszystkim jako rozszerzenie możliwości (dzięki uwzględnieniu Challengers), a także podniesienie poziomu rywalizacji i zaangażowania najlepszych drużyn (dzięki wprowadzeniu najwyższego poziomu).

Jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego nowego kierunku, ale oczywiście będziemy nadal go analizować i w razie potrzeby wprowadzać zmiany w przyszłości.

Kim

2. Czy nadal będą odbywały się kwalifikacje? A jeśli nie, to w jaki sposób zostaną wyłonione najlepsze drużyny z każdego regionu? (autor: kleyzzit na Reddicie)

Aktywnie pracujemy nad tą kwestią. Tak, zorganizujemy regionalny turniej dla zaproszonych (online), aby wyłonić 8 najlepszych drużyn, które wezmą udział w 1. stadium sezonu 2027. Chcemy, aby odbył się one po finale światowym, więc prawdopodobnie w styczniu.

Musimy jeszcze przemyśleć wybór zaproszonych drużyn, terminy zmian w składach oraz zaangażowanie klubów.

Rose

3. Czy w przyszłości pojawią się nowe mapy? (autor: @hsh41229926 na X)

Bardzo podoba mi się to pytanie. Otrzymaliśmy kilka propozycji od społeczności twórców map (Brawl Craft) i obecnie omawiamy, jak mógłby wyglądać proces wprowadzania nowych map do trybu rankingowego i MŚBS.

Rose

4. Czy w przyszłym roku znikną KOS? A jeśli tak, to co stanie się z drużynami z poszczególnych regionów, które się nie zakwalifikują? (autor: @arisenBS na X)

KOS przekształciły się w turniej, który daje drużynom ze środka tabeli w każdym regionie ostatnią szansę na awans do finału światowego. Po tym, jak przebudowaliśmy strukturę rozgrywek, uznaliśmy, że te dodatkowe kwalifikacje nie są już potrzebne. Nowy system rozgrywek powinien niezmiennie wysyłać najlepsze drużyny na nasze międzynarodowe wydarzenia.

Może to zabrzmieć dość brutalnie, ale wolelibyśmy przenieść ten turniejowy szum i inwestycje na awansy i spadki.

Ostatecznie chcemy, aby finał światowy stał się najbardziej zaciętym turniejem w historii Brawl.

Pedro

5. Po pierwszych 3 miesiącach pojawią się puste „maj, czerwiec, lipiec”. Jeden z nich to Brawl Cup, ale co z pozostałymi dwoma? (autor: @Echo8vi na X)

Maj jest zarezerwowany na regionalne wydarzenia Challengers, a czerwiec na Brawl Cup. Naszym celem jest pozyskanie finansowania z zewnętrznych źródeł w miesiącach poza sezonem, abyśmy mogli zapełnić kalendarz zawodów!

Rose